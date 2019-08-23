Каждые две минуты в 2019 году фотографий делается больше, чем за весь период делалось всем человечеством до 19 века. История фотографии началась с доказательства И.Г. Шульца о том, что именно свет, а не тепло заставляет соль менять цвет. Ученый проводил ряд экспериментов для создания святящегося вещества, смешивая мел с азотной кислотой и небольшой долей растворенного серебра. После чего установил, что раствор темнеет под воздействием солнечных лучей, т. Е. температуры. В 1822 году была сделана первая фотография в мире Жозефом Ньюсефором Ньепсом, которая более привычна для современного человека. К сожалению, кадр, который получился, не сохранился должным образом. Из-за этого он продолжил свою работу и в 1826 году вышла полноценная фотография «вид из окна». В 1839 году француз Луи-Жак Даггер изобрел новый материал для фотографии: медные пластины, покрытые серебром. После пластину обдавали парами йода и так создавался светочувствительный слой йодида серебра. Именно этот момент является ключевым для будущей фотографии. После обработки слой подвергался 30-минутному экспонированию в освященном помещении, далее пластину относили в темную комнату, где обдавали парами ртути и закрепляли кадр с помощью поваренной соли. Первый цветной снимок был сделан в 1861 году Джеймсом Масквеллом. Ученый использовал три различных камеры, оснащенный красным, синим и зеленым фильтрами. Получалась три изображения, которые объединяли в одно. Американский банкир Джордж Истмен в 1880 г. после поездки в Англию открывает в Америке компанию под названием «Компания сухих пластинок Истмена», которая в дальнейшем в 1888 г. была переименована и зарегистрирована как компания KODAK. Позднее Герман Фогель получил слой чувствительный к зеленому свету. Его ученик Адольф Мите создал сенсибилизаторы, чувствительные ко всем трем цветам: красному, зеленому и синему. А ученик А. Мите Сергей Прокудин-Горский превзошел своего учителя и создал сенсибилизатор чувствительный к красно-оранжевому спектру. Также уменьшил выдержку, сделал фотографии более массовым явлением. Цветовая фотография в понимании современного человека зародилась в 1981 году. Основателями аппарата, в котором матрица заменяла фотопленку, считаются Sony. Несколько интересных фактов: — В 1839 г. Роберт Корнелиус сделал первый автопортрет. — В 1858 г. Гаспар Турнаш сделал первый аэрофотоснимок, где был изображен Париж. — В 1856 г. Уильям Томпсон сделал первый подводный фотоснимок. Его фотокамера была прикреплена на шесте. — В 1840 г. профессор Джон Уильям Дрейпер сделал первую удачную фотографию Луны. — В 1972 г. была сделана первая цветная фотография нашей красивой планеты Земля.