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Ищу, с кем пойти на....

❌❌❌Всё, тут не пишем! Главная страница — правый верхний угол — значок с двумя человечками ☝ это путь к разделу "Найти компанию" Заходи, заполняй короткую анкету, знакомься и решай, куда и с кем пойдёшь уже сегодня! Или завтра. Или послезавтра)))

Комментарии

z8
zhdaniuk 89
11 мая, 02:47

Минск тут ?

GP
German Perel
19 ноября 2025, 04:13

Гродно есть кто?

П№
Пользователь №1421695
19 октября 2025, 02:08

Ребята с раубич,пишите погоняем в футбик

Д
Денис
4 августа 2025, 00:47

Беларусь Лида давайте знакомиться

СА
Сатору Алукард
27 мая 2025, 01:21

Салам всем просто увидел рекламу этого приложения в видосе на Ютубе и решил поискать собеседников здесь Я из Лиды это в в Беларуси

Аватар
Кирилл
25 декабря 2024, 18:41

Барнаул, поиск двух девушек, приглашаем отметить-встретить Новый год в загородном доме. Нас два парня 32 и 45 лет. За подробностями в ЛС

M
Maksim
25 декабря 2024, 13:48

Привет всем. Есть девочки с Ярославля?

Аватар
Пользователь №1030057
14 декабря 2024, 13:33

Всем привет, ищу с кем сходить в пивнуху) ну или в кофейню г.Астрахань

Аватар
Яна Самойлова
17 ноября 2024, 11:11

Иркутск, сходить на фитнес

А
Аноним
6 ноября 2024, 15:39

Мурманск давайте знакомиться.

Аватар
Оля
1 ноября 2024, 00:34

Москва❤ Ищу интересное общение, давайте знакомиться😉

Аватар
Пользователь №1003612
23 ноября 2024, 12:39

Оля, привет это взаимно про общение

Аватар
Юлия
31 октября 2024, 00:36

Тюмень , давайте знакомиться 😊

Аватар
Гриша
24 октября 2024, 15:10

Sham, эта статья в блоге уже давно переросла в функцию внутри приложения, поэтому да, статья неактуальна :) Но теперь ты можешь выбрать себе компанию на мероприятие без всяких свайпов, написать ей и предложить сходить на конкретное событие прямо внутри вашего диалога

S
Sham
22 октября 2024, 19:57

По коментам видно что сайт на пороге к прекращению своего существования

Аватар
Тимофей Самсонов
21 октября 2024, 18:14

СПб сегодня сходить куда нибудь

Аватар
Ольга
21 октября 2024, 03:36

Ростов-на-Дону, давайте знакомиться)

Аватар
Павел
20 октября 2024, 21:13

Екатеринбург. Ищу новые знакомства

Аватар
Виолетта
8 октября 2024, 18:41

Ростов-на-дону

Аватар
Владислав
7 октября 2024, 01:31

Кто пойдёт на концерт Boulevard Depo в Воронеже?

Аватар
Maria P
24 сентября 2024, 11:15

Ищу с кем можно пообщаться и провести время, Тамбов Познакомлюсь с людьми и из других городов для общения) inst mariyya.jpg

Аватар
Derek
10 сентября 2024, 14:25

Ставрополь

Аватар
Татьяна Войнарович
7 сентября 2024, 08:21

Иркууууутск?))) Ау!

Аватар
Анна
17 сентября 2024, 11:23

Татьяна Войнарович, я тут)

Аватар
Александр
2 сентября 2024, 04:46

Уфа, дайте шуму

К
Кирилл
1 сентября 2024, 15:03

Есть кто из Гомеля?

М
Миша
14 августа 2024, 21:58

Минск. Всем привет, Переезжаю в Минск , ищу новые знакомства . inst _brazzers.by

НЛ
Нася Лисичкина
30 июля 2024, 00:26

Хаю хай Минск! Ищу с кем можно пообщаться и посетить разные совместные мероприятия) Тг @anastapheiha

В
Владислав
15 июля 2024, 19:44

Минск. Пообщаемся?

Д
Д
1 июля 2024, 04:15

Минск. Пообщаемся?

Аватар
Катерина
21 апреля 2024, 16:18

Не знаю чем заняться вечером, есть предложения в екб?

А
Аноним
2 мая 2024, 21:47

Катерина, привет

Аватар
Пользователь №561890
14 апреля 2024, 22:10

Ищу компанию

А
Аноним
2 мая 2024, 21:46

Пользователь №561890, привет

Аватар
Пользователь №561890
14 апреля 2024, 22:10

Привет ищу компанию, кто хочет поехать в Сочи вместе )

А
Аноним
24 февраля 2024, 11:11

Краснодар - отзовитесь

Аватар
Нина
19 февраля 2024, 19:32

Концерт Макана в Москве 08.06

Е
Елена
17 февраля 2024, 23:16

Всем привет! Ищу компанию для поездки во Владимир, Суздаль из Нижнего Новгорода 7-8-9-10 марта (на выходные дни). Цель поездки: «Люблю посещать места, где я никогда не была».

А
Анна
28 января 2024, 21:33

Новосибирск, ищу компанию для походов по выставкам - пишите 😉

U№
User №575825
8 января 2024, 09:15

Ростов на дону , ищу с кем провести время за чашкой кофе ;)

Аватар
Оксана
1 января 2024, 13:20

Кто в Питере?покажите город?

А
Аноним
6 декабря 2023, 02:47

Вопрос. Как тут знакомиться?

Аватар
Карина
26 декабря 2023, 12:49

Комментарий удален

ЛГ
Лена Галлямова
17 февраля 2024, 01:35

Аноним, хэзэ

МВ
Милентьев Василий
1 марта 2024, 20:57

Карина, привет Карина я в Новочеркасске хочешь провести незабываемый вечер сомной приезжай комне

Аватар
Андреева Александра
3 декабря 2023, 00:59

Привет )Ищу компанию на нг ,семейная пара ,в городе недавно)веселье обеспечено)

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Андреева Александра
3 декабря 2023, 00:59

Андреева Александра, город Волгоград

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Громова Инна
22 октября 2023, 23:00

Всем привет, Меня зовут Инна. Ищу компанию для похожа в зал и бассейн

П№
Пользователь №494968
2 октября 2023, 21:58

Муж

П№
Пользователь №494968
2 октября 2023, 21:57

Улан-Удэ

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GuNoR Roni
2 октября 2023, 12:30

Ищу народ кто покажет г.Сочи (12.10) 😊

А
Аноним
23 августа 2023, 22:23

В Казани буду 3 дня, ищу с кем погулять, покажите город🥺🥺

П№
Пользователь №457030
18 августа 2023, 03:18

Всем привет , кто приехал в Анапу . Ищу компанию для похода в клуб . Мой телеграмм 89648825621

А
Аноним
19 мая 2023, 21:00

Всем привет, кому скучно, пишите в личку, поболтаем о смысле жизни и устройстве вселенной 😀WhatsApp, telegram 89309382800 Катя

Е
Елена
3 апреля 2023, 16:44

Всем привет👋 Меня зовут Елена 24, г. Москва🙃и я ищу женскую компанию для посещения фестеваяля каллиграфии и леттеринга Ё-фест 15.04. 2023. Может кому то тоже интересно 😏 https://vk.com/efestmsk t.me/RokiShoki

П№
Пользователь №362993
1 апреля 2023, 20:23

Сергей,20 лет,недавно переехал в Москву,хочу найти компанию для приятного времяпровождения😊

П№
Пользователь №362382
1 апреля 2023, 02:59

Всех приветствую ищу девушку или компанию для тусы с кем пойти в клуб и Свингер вечеринки или кто что ещё предложит 89255251283 Москва и область пишите

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Фахретдинов Данил
31 марта 2023, 02:28

Всем привет) Честно не знаю куда сходить, хочу найти друга или подругу с который подскажет мне в этом деле тг: @iyoukings

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Добрый
30 марта 2023, 11:20

Всем привет!! Ищу тех, кто любит ходить на мафию. В идеале собрать постоянную компанию, с которой круто играть: Tg: @xazaraza

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Сережа
29 марта 2023, 04:01

Всем привет! 21 год, Москва. Ищу компанию для посещения любых мероприятий (предпочитаю stand-up’ы или познавательные выставки). Открыт к приятным знакомствам и новым идеям. tg @sergeyopypey

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Полина
28 марта 2023, 04:20

Всем привет :) Ищу компанию на любые мероприятия в Москве Пишите, открыта к классным идеям Тг @PoliaMolia

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Виолетта
26 марта 2023, 02:04

Привет) я переехала в Мск пару дней назад и хотела бы с кем нибудь познакомиться!🦋 @Violettta_01

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Першин Борис
28 марта 2023, 00:52

Виолетта, напиши мне) буду рад встречи

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вика
25 марта 2023, 03:31

приветик,ищу классную девчонку из мск с кем сходить можно куда нибудь:)выставочки или покушать там,поболтать,выхожу из зоны комфорта вообщем Мне 18,тгшка @vikaduraa

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Софа
24 марта 2023, 06:13

Привет! Софа, Мск, 25 лет. Открыта новым приятным знакомствам, интересны любые мероприятия,пишите;) тг @sofa chent

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Lena
22 марта 2023, 20:48

Всем привет. Мне 30 лет, ищу компанию +- ровесников для дружеских встреч) театры, выставки, кино, мастер-классы, всё люблю, все интересно) Тг @solomkolenana

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Михаил Топорищев
24 июня 2023, 04:38

Lena, лена привет

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Александра
22 марта 2023, 16:58

Всем привет!) Просто ищу компанию для совместных походов в атмосферные и интересные места Если тебе тоже нравится движ пиши ТГ @PoluAlex

Н
Никита
22 марта 2023, 16:30

Привет. Пермь есть тут? Ищу компанию чтоб ходить на концерты и прочие движухи

Аватар
Иннусик
21 марта 2023, 03:03

Привет!Инна,32) Живу в Москве недавно, ищу новые знакомства для прогулок и посещения интересных мест. Я мама в декрете, поэтому свободна только в сб и вс. тг @zhesan91

Аватар
АФ
20 марта 2023, 22:44

Всем привет! (: СПб, 29 лет. Ищу с кем поболтать и сходить на мероприятия. https://t.me/Kerber22 Тёплый. Альтруист. Много шучу и чаще всего смешно (пока не били, но пару раз уворачивался от тяжелых предметов - а пару раз нет). Хорошо и много говорю на разные темы. Могу помочь с решением кроссворда.

Э
Эвелина
20 марта 2023, 14:34

Доброго времяощущения, Санкт-Петербург! Мне 19 лет, мальчики и девочки пишите в тг, сходим развеемся:3 https://t.me/sotiylevelina

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Алёна Полубояринова
19 марта 2023, 20:50

Привет, я из Москвы, зовут Алёна, 20 лет) Ищу подружек, с которыми можно будет и в клуб, и на выставку) Сама из Бутово, учусь на Рязанке. Пишите: t.me/alena_kotiy

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тупа сплеш
19 марта 2023, 20:46

мск, д17 девочки, давайте дружить и ходить по крутым местам :) пишите в тг @oblavoblaaa буду рада 💕

АК
Адам К
19 марта 2023, 13:30

Привет. Ищу симпатичную и умную девушку в качестве личного помощника по мероприятиям. Которая будет подбирать интересные мероприятия, покупать на них билеты и составлять на них мне компанию. Возраст от 30 лет. ВАЖНО! Не ищу содержанку или личные отношения!) Естественно все за мой счет. Москва. @adam_bancheez

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Елизавета
19 марта 2023, 04:12

спб, 19 девочки, давайте дружить! пишите в тг @plsnotliss, всем рада!!! будем вайбить в кафешках😏😏

N
Nik
17 марта 2023, 22:25

Привет. Я Николай. 8 месяцев, как развелся и самой большой сложностью оказалось отсутствие холостых друзей и подруг. Открыт к общению (только если ты не душный(ая) и не нытик. Тг @kolya_sarkozi буду рад знакомствам и совместным посещениям активностей

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Пользователь №347683
17 марта 2023, 13:07

Ева,15 лет, из Москвы, буду Рада сходить в интересные места или прогуляться по красивым улицам!!! Очень хочу с кем нибудь подружиться и вместе фоткаться ;> Вк: https://vk.com/id.idi.naxyi

Д
Денис
13 марта 2023, 17:52

Доброго времени суток🙂 Москва, 29 лет, свободен и открыт к новым знакомствам и эмоциям. В поисках девушки или компании для посещения различных мероприятий. В частности 18+. Стучитесь, буду рад знакомству, телеграмм: @DruId969

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Тимур
12 марта 2023, 22:00

Всем привет из Питера, буду рад интересным знакомствам, в том числе и с девушками) Интересов много, словарный запас большой, а свободного времени меньше, чем хотелось бы, поэтому хочется больше ярких положительных эмоций)) Напишите в телеграм, постараюсь ответить сразу: @IStandAloneG

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lrina
12 марта 2023, 03:12

Ирина, 25 лет. Всем привет) Я собираюсь в мае посетить чудесный город Калининград. Буду рада компании, теплому общению и сопровождению на интереснейших экскурсиях по городу. Кто живёт в Калининграде или тоже собирается ехать в указанный период, пишите в тг: @iruusi

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Александр
24 марта 2023, 17:40

lrina, я живу в Калининграде, точнее в Зеленоградске. Напишу для тебя в тг )

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Александр
28 марта 2023, 19:17

lrina, lrina, ты даже не ответила)) и это уже действительно смешно 🤣 удачи в таком случае, точно не предвидится. Извини но это правда .

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Sonya
10 марта 2023, 15:43

Соня, 23 года, Питер Ищу компанию для посещения выставок, интересных мероприятий) тг: @until_it_clicks

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Франц Ева
9 марта 2023, 23:55

Всём привет, я Ева 💗 Живу и работаю в Москве, ищу девчонок, чтобы вместе посещать интересные места, ездить в другие города кататься на лошадях, посетить пробные занятия по танцам (с меня сертификат на первое пробное и 15% скидка на абонемент в танцевальной студии 😄). Общительная, лёгкая на подъем, с графиком 2/2 😂 Буду рада новым знакомствам в тг @frantz21 ☺

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Дмитрий
9 марта 2023, 13:54

Привет! СПб. Буду рад новым знакомствам) тг: @dmitri178

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Полина
6 марта 2023, 17:26

Полина, 22 года, Москва. Ищу компанию для мероприятий Тг @polinchickkkk

Аватар
Артур
7 марта 2023, 01:58

Полина, буду рад составить тебе компанию!)

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Артур
4 марта 2023, 17:49

Артур, 22 года. Недавно переехал в Москву и ищу новые знакомства и посещения интересных мероприятий:) Очень нравятся Stand Up и другие активные ивенты! tg: @arturlysyuk

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Angelok( Геля)
3 марта 2023, 17:47

Привет! Надеюсь я не первая из ВРН, кто тут есть 😂Буду рада новеньким людям в моей жизни, люблю спонтанные поездки, театры, выставки, суши и бары. Если из этого списка тебя что- то зацепило напиши мне в инсту senorita_angie_

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Александр
28 марта 2023, 19:34

Angelok, Ok Сеньорита … ✈

П№
Пользователь №331740
1 марта 2023, 00:27

Всем привет! Я Лиза, мне 25, недавно переехала в МСК и буду рада новым теплым знакомствам и общению в женской компании 😌😌 tg: eliz_zaba

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Дима
27 февраля 2023, 19:19

Приветик, кому интересно пофотографироваться пишите а инст: photo.k.i.s.s 😺

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Masha Gol
27 февраля 2023, 02:35

Всем привет, я Маша. Питер, ищу компанию для абсолютно любой движухи. Тг: @msh_go

А
Аноним
26 февраля 2023, 14:50

Доброго солнечного дня!🤗🌞 Мне 32 года, москвичка. Ищу женскую компанию для культурного времяпровождения и общения. Сегодня готова встретиться с вами. Я дружелюбная, активная и весёлая, буду рада новым знакомствам. Здесь впервые😀мой тел и whats up: 89309382800

Аватар
@isiam
24 февраля 2023, 22:13

Москва Всем привет) Буду рада новым знакомствам и сходить на какое-нибудь мероприятие или в интересное место) tg: isiat

Аватар
Илья
22 февраля 2023, 01:24

Всем привет! Меня зовут Илья,мне 18 лет. Я из Самары и ищу с кем можно вместе исследовать Москву) telegram: @klins4

П№
Пользователь №307375
21 февраля 2023, 19:21

Привет, я Алекса мне 36 лет, веду активный образ жизни, веду блог в тг, для общения и классных прогулок по интересным местам пиши сюда @aleksa_storm

Аватар
Иван
19 февраля 2023, 23:13

Привет! Мне 21 и я из Москвы, ищу компанию для общения и совместного времяпровождения в свободное время! Тг:Nd.Ivan

Аватар
Нагаева Настя
21 февраля 2023, 19:47

Иван, напиши мне плиз) тг: t.me/nadinsky24

М
Миими
19 февраля 2023, 16:28

Привет) А что если создать женское сообщество и вместе развиваться? Немного о себе🤏🏽 2-ой месяц в Мск, работаю преподавателем в СУЗе, но и отдыхать порой хочется! Все подруги остались на родине, хочу завести новые знакомства (жен.пол), гулять, заниматься спортом, посещать полезные мероприятия, даже худеть :) хе, хе. Я активная, жизнерадостная, веселая, добрая. Кого предложение заинтересовало писать на тг: t.me/becatharsis

Аватар
Alla
4 марта 2023, 20:36

Мика, привет!

А
Аноним
19 февраля 2023, 04:03

Привет, переехал в питер и не знаю читают ли эти смс но думаю надо что то написать, я добрый позитивный человек мне 25 и да я пью пиво)) могу да и хочу с кем нибудь сходить за компанию куда нибудь где не надо много платить)) а так звоните 89507191798 надеюсь мой номер не попадёт в плохие руки

П№
Пользователь №89126
18 февраля 2023, 17:22

SENGEONE .KCK. .NMG.

П№
Пользователь №303006
18 февраля 2023, 02:59

Чего вы хотите? Это не тиндер… Ладно, сделаем вид, что так и должно быть Вообще, забавно наблюдать это Мой коммент Для меня это как граффити- оставил и ушёл, просто след, мда ЗДЕСЬ БЫЛА Я

П
Павел
16 февраля 2023, 20:08

Салат молекул) Приехали сюда три месяца как, а компаний для потусить так и нет. Кто так же одинок и не адаптировался? Пишите в Telegram @pablochupin Предпочтительно с уклоном в зож и классические мероприятия, хотя и на рейве угореть не прочь)

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@MoarteVerde
14 февраля 2023, 20:48

Москва, 26 лет. Настолки, алкоголь, кальяны и любое мероприятие из этого прекрасного приложения, жду в телеграмме @MoarteVerde

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Пользователь №310333
10 февраля 2023, 21:38

привет, я Юля, 20 лет, спб лёгкая на подъем(!!) ищу кого-нибудь для посещения всякого разного интерактива👉🏼👈🏼 тг callmetonight7

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Zlobraya
10 февраля 2023, 20:59

Привет! Я Саша мне 29 москва👩‍и по ресторанам и по ко концертам! Поддержу в трудной ситуации, обладаю навыком черного юмора. В любой компании остаюсь Замеченной . @zlobraya

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Анна
9 февраля 2023, 17:27

Всем привет! Меня зовут Анна, я из Санкт-Петербурга. Ищу компанию для похода на мероприятия. Тг anzhidkova

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Александр
16 февраля 2023, 06:36

Пользователь №309060, Ok )

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Екатерина
8 февраля 2023, 22:02

Привет)) Меня зовут Катя, мне 19, живу и учусь в Москве. Переехала из другого города, поэтому ищу компанию на любые интересные активности можете написать мне в тг, там бываю чаще 🤠 @katyaazuu

П№
Пользователь №272878
12 февраля 2023, 19:14

Екатерина, напиши мне я Грант

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Anosov Andrei
7 февраля 2023, 19:01

Петербург Хочется долго гулять, бродить, заходить в интересные места и разговаривать ВК: https://vk.com/andre1show

Аватар
Anosov Andrei
7 февраля 2023, 19:01

Петербург Хочется долго гулять, бродить, заходить в интересные места и разговаривать ВК: https://vk.com/andre1show

Аватар
Anosov Andrei
7 февраля 2023, 19:00

Петербург Хочется долго гулять, бродить, заходить в интересные места и разговаривать ВК: https://vk.com/andre1show

Аватар
Егор
4 февраля 2023, 10:06

СПб, 21 пребываю в поисках компании для посещения выставок, представлений, театров, тусовок - да чего угодно.

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Елизавета
3 февраля 2023, 23:48

Спб. Всем привет! Ищу компанию для походов в кино, музеи, для прогулок, уютных посиделок и разговоров. Занимаюсь музыкой и фотографией, буду рада знакомствам с творческими людьми. Пол не имеет значения. тг: @elelis

П№
Пользователь №301323
1 февраля 2023, 21:20

Всем привет👋🏼 ищу компанию для походов на разные мероприятия🙂 Интересно абсолютно все🙂 Очень буду рад новым знакомствам🤗

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Iren
1 февраля 2023, 00:19

Спб.Привет, мне 22 предлогаю организовать женскую компанию для совместного времяпрепровождения,начиная от выставок, музеев, кинопоказов и заканчивая тусовками и концертами. До встречи в тг) :@blossoomed

Аватар
User №297131
28 января 2023, 19:12

Привет,Москва. Ищу друзей для совместных походов в интересные места либо просто выпить кофе. @TarantinovaD пишите

А
Аноним
28 января 2023, 16:38

Москва 💫 Привет, мне 24) предлагаю организовать женскую компанию для совместного времяпровождения (посещение различного рода мероприятий, походы в театр, встречи в эстетичных, вкусных и атмосферных заведениях Москвы, посещение концертов и клубов, прогулки и взаимный обмен женской энергией ❤🧘🏻) t.me/tkachenkovlada

Аватар
Алиса
28 января 2023, 17:36

User №289592, привет) можешь пожалуйста оставить контакты для связи 🌸

Аватар
Валерия
21 марта 2023, 20:47

User №289592, привет, буду рада составить вам компанию

Аватар
Марина Романцева
28 января 2023, 16:27

Москва, привет! Кто со мной погулять сегодня или завтра по галереям Винзавода? t.me/Marina_Romantseva

Аватар
Тимуров Тимур
21 января 2023, 18:07

Ну что, Москва, погнали!?)) ТГ @rifxatovi4

И
Илья
21 января 2023, 16:58

Всем привет! Ищу новые знакомства, для прогулок по Москве)) vk.com/sell_32

А
Аноним
20 января 2023, 07:34

Петербург Хочется долго гулять, бродить, заходить в интересные места и разговаривать. @jenyashevelev

Б�Л�
Блудный 🐾 Лис 🦊
20 января 2023, 05:00

Всем привет. Москва, ищу новые знакомства🙂 А то последнее время совсем скучно стало, все в разъездах. Пишите в тг @bludniylis

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Владислав
20 января 2023, 00:12

Привет🙃 Я из Москвы. Хочу завести знакомства для совместных походов, прогулок, общения, развития. Так-же есть желание научиться танцевать, но навыков нет совсем🙂🙃 Телега: @Verustak

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Королев Тимур
19 января 2023, 10:37

Привет! Ищу компанию для общения. Не так давно в Питере, буду рад новому интересному общению.Может сходим в кино?) Тг @Bs_the_golden inst: @six6on

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Анастасия
18 января 2023, 21:37

Всем привет, ищу молодого человека, партнера по танцам, желающего научиться танцевать бачату, зук, хастл или сальсу. Васильевский остров. ТГ @lanechkalesnaya

А
Аноним
18 января 2023, 03:38

Всем привет! Санкт-Петербург Буду рада завести новые знакомства для посещения музеев, выставок, прогулок, интересных мероприятий тг @Katharinzz

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Дмитрий
17 января 2023, 02:52

Всем привет ;) кто подскажет интересные места где можно выпить и потанцевать?!

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Пользователь satira
15 января 2023, 05:02

Мило.

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Александр
16 февраля 2023, 06:40

Пользователь satira, Ok)

А
Аноним
14 января 2023, 23:50

Всем привет . Ищу женскую компанию для совместных походов по различным мероприятиям . 🙏 Москва

П№2
Пользователь № 21822
19 января 2023, 02:57

Анна, привет! Готова присоединиться:)

А
Аноним
19 января 2023, 03:03

Пользователь № 21822, напиши мне @anna123120

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Freddi Kruegeroff
14 января 2023, 16:26

Бля я тоже не прочь сходит

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User №285699
14 января 2023, 14:02

Всем привет ! Приглашу девушку в театр, пообщаться , выпить кофе , tg mirbox1

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Надежда
13 января 2023, 23:40

Привет! Я из Москвы. Хочу завести знакомства для совместных походов куда-то и просто общения) буду рада новым знакомствам. Моя страница вк https://vk.com/wini_wino_05

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Александр
19 января 2023, 22:37

Надежда, привет 🙋🏻 напишу ВК?

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Светлана Колобова
13 января 2023, 23:17

Порекомендуйте, пожалуйста, фильм об искусстве шибари... Спасибо!)

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Дима
13 января 2023, 05:19

Аватар
Дима
13 января 2023, 05:19

Ищу с кем можно будет сегодня хорошо провести время, погулять сходить куда нибудь Inst:_starodubcev_

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Лидия
12 января 2023, 21:39

Всем привет👋🏻 я Лида, живу на два города - Питер и Екатеринбург. В Питере совсем не друзей, очень хочу найти кого-то здесь, чтобы интересно проводить время. Мне 25. Работаю аналитиком в IT, консультирую по Матрице Судьбы, пеку красивейшие пряники на заказ❤ Tg: trolkrol1

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Еланда
12 января 2023, 22:49

Лидия, привет! Меня зовут Еланда, сама из Москвы,приехала в Питер на пару дней, друзей здесь толком нет. Не хочешь сходить сегодня вечером куда-нибудь?)

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Александр
2 февраля 2023, 14:54

Лидия, Екатеринбург ! Здорово ) Напиши или я напишу всегда есть что-то интересное .

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P.S.
12 января 2023, 18:53

Всем салют : Питер ТГ: P.S.

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Лев
12 января 2023, 17:40

Пишите тг @Crips_error

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Юлия
11 января 2023, 22:22

Привет, Москва. Ищу компанию из нескольких человек погулять, сходить в кинчик, на каток, дома совсем скучно 😟😟 Пишите в тг @bimmer6

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Михаил
11 января 2023, 15:22

Всем привет, Питер Кто пойдет на каток? ТГ @Mikrulm

А
Аноним
9 января 2023, 16:17

Комментарий удален

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Farhad Abilov
12 января 2023, 22:55

Арина, привет. А что тебя интересует? На какие мероприятия хотела бы сходить?

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Вероника
9 января 2023, 03:50

Привет, я Вероника) г. Санкт-Петербург Буду рада завести знакомства с новыми людьми для посещения выставок,музеев,кино,прогулок тг @cherrynika

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Пользователь №279034
7 января 2023, 18:32

Ну погнали) ТГ - @nikolay_lns

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Настя
7 января 2023, 16:50

Комментарий удален

Аватар
P.S.
12 января 2023, 19:12

Настя, привет.

П№
Пользователь №278875
7 января 2023, 16:00

Спб Ищу новых знакомых, друзей, чтобы весело проводить выходные и ходить на разные мероприятия. Я люблю все, от настолок до концертов, главное в хорошей компании. 18 лет Тг: jendke

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Ширманов Владислав
7 января 2023, 14:46

Ищу с кем пойти на краеведческую встречу "Любовь в большом городе" 25 января в лекторий Artista Ссылку скрин кину Tg @wirdou

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Матвей
7 января 2023, 04:45

СПб Ищу компанию для посещения самых разных мест )) Тг @zmeeeia

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Екатерина
6 января 2023, 03:52

Всем привет) ищу компанию для посещения различных мест) ваши советы будут очень кстати) тг: Katrin_Vishnya

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Фуад
6 января 2023, 03:49

Москва, ищу с кем пойти в театр или на выставку Телеграм: @fuadres

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Яковлева Аля
6 января 2023, 02:12

Ищу компанию на выставку «Качели метамодерна» в локации ВинЛаба. тг: @ysashayyy

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Пользователь №260954
5 января 2023, 21:37

Приветик) Ищу компанию на сегодня в клуб, пока не знаю в какой именно, если ты сможешь подсказать, будет круто! А вообще, можем ходить в кино, на каток, обожаю выставки и все остальное ) пиши в тг @jkiseeee или инст @jkise__

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KHRISTAL
5 января 2023, 23:58

Пользователь №260954, Москва?

П№
Пользователь №193098
6 января 2023, 11:13

Пользователь №260954, каток неплохая идея, пошли? ;)

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P.S.
12 января 2023, 18:54

Пользователь №260954, привет)

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Алексей М.
5 января 2023, 18:05

Мск. Какие предложения, составлю компанию. Telegram@SeaSunSand

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Светлана
5 января 2023, 17:15

Ну что,идём со мной на выставку и вечеринку? Я смешная,красивая ,люблю все странное и необычное)) отметим остаток новогодних праздников в компании безбашенной красотки?)

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Валерия
4 января 2023, 23:21

89884074798 привет, я из Ростова на Дону, ищу компания сходить куда угодно, выставки, музеи, театр,

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пользователь № 010111
4 января 2023, 11:04

всем привет! я из Москвы , кто хочет составить компанию? сходить куда угодно , выставки , музеи , арт пространства пишите мне в тг @OI011 буду очень рада новым знакомствам

А
Аноним
5 января 2023, 00:42

пользователь № 010111, а где ты сейчас находишься? )

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Юлия
3 января 2023, 22:41

Ищу с кем пойти 5 января на мастер класс по рисованию картины.

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Катерина
4 января 2023, 01:19

Юлия, вау, шикарно, пошли

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P.S.
12 января 2023, 18:56

Юлия, как МК?

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Regina
3 января 2023, 18:56

Привет, Питер! Недавно переехала в этот город. Хочу познакомиться с новыми людьми, чтобы в дальнейшем стать хорошими подругами/друзьями. Мне 26 лет, люблю гулять, ходить в бары, вкусно кушать 😅 Девочки, давайте сделаем друг другу красивые фоточки в соцсети ❤

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KHRISTAL
4 января 2023, 19:31

Regina, Regina, приветик 🙌🏽 Я Саша ,тоже недавно переехала в Питер 🎊 Думаю мы подружимся,ведь я тоже люблю и поесть ,и куда то сходить )

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KHRISTAL
4 января 2023, 19:35

Regina, inst -@khrist_al

Т
Татьяна
4 января 2023, 22:50

Regina, привет) давай дружить) Инст @tany_kisss

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Alena
8 января 2023, 23:49

Regina, Привет-привет) С радостью покажу в Питере свои любимые места) tg: @epova_alena Пиши✨

Аватар
P.S.
12 января 2023, 18:57

Regina, привет

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Лидия
12 января 2023, 21:34

Regina, девочки, я с вами😹 мне 25 лет, недавно в Питере. С удовольствием присоединюсь❤

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Максим
3 января 2023, 01:58

Ищем друзей в Москве :) 25 лет

Аватар
Шаповалов Александр
12 января 2023, 14:24

Максим, @sasha_fb_mnst00

Аватар
Владислав
20 января 2023, 00:32

Шаповалов Александр, https://vk.com/id64382457

А
Аноним
1 января 2023, 23:30

Я Анна в Москве ищу человека с кем походить по различным мероприятиям ) 28 лет

Аватар
Алиса
3 января 2023, 07:01

User №270815, где можем списаться ?)

А
Аноним
4 января 2023, 03:05

Алиса, 79998976763

П№
Пользователь №122488
5 января 2023, 17:13

User №270815, готов составить компанию! Пишите! Тг @swel_f

А
Аноним
10 января 2023, 19:20

Анна, пишите, буду только за тг: @dar_i1

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Стечкин
29 декабря 2022, 03:20

Если ты тоже не знаешь с кем провести Новый год то пиши )) 89262713031

П№
Пользователь №220659
26 декабря 2022, 21:54

Ребята, привет! Переехала недавно в Питер, ищу друга/подругу, с которыми весело проведём время и пофоткаемся. О себе: дитя общепита, прямиком из солнечного Крыма, читаю книжки, ругаюсь матом) ( мне 18)

А
Анастасия
27 декабря 2022, 03:33

Даяна, Привет! Где можем списаться?

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Ринат Латыпов
29 декабря 2022, 12:18

Даяна, го в ТГ @PuHbk@

П№
Пользователь №220659
1 января 2023, 05:20

Анастасия, напиши мне в тг @milisssssi , буду ждать)

П№
Пользователь №272765
5 января 2023, 16:18

Даяна, а можно просто дружить так, чтобы приезжать в питер и тусить, и с москвой тоже самое 🥺

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P.S.
12 января 2023, 18:50

Даяна, салют) ТГ : P.S.

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Konstantin
25 декабря 2022, 19:01

С наступающим 🎄 С радостью погулял бы по новогоднему Питеру instagram.com/otchegozhepochemyzhe

П№
Пользователь №218414
25 декабря 2022, 16:04

СПБ Tg: @rinanovo Ищу компанию на 4е января) хочется зарядится новогодним настроением на праздничных выходных ☺

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Geo
22 декабря 2022, 06:23

Привет всем!👋 Ищу компанию на Новый год 🎄 Впишите меня,дорогие😍 @jagermeistero

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Лев
22 декабря 2022, 02:37

Не знаю чем заняться на нг Может появиться компания @Crips_error

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Дмитрий Сорокин
22 декабря 2022, 00:26

Привет, ищу компанию на 23, 24 или 25 число. Мероприятия любые, но с большим предпочтением актив, аля каток.

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Пользователь №189868
21 декабря 2022, 02:59

Всем привет🌺 ищу компанию для похода по разным мероприятиям. Г. Москва Мне 24

П№
Пользователь №122488
25 декабря 2022, 11:59

Пользователь №189868, привет. Буду рад знакомству. @swel_f

А
Аноним
1 января 2023, 23:29

Пользователь №189868, @anna123120 готова ходить вместе )

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Юрий
20 декабря 2022, 23:57

Приветствую. Переехал в СПб пол года назад, хотелось бы обзавестись приятной женской компанией). Хочу посещать всякие мероприятия, но одному вообще не комильфо. Так что пишите, буду рад. Мне 29 если что)

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Юрий
20 декабря 2022, 23:59

Юрий, tg @kyptki2

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Stepan
20 декабря 2022, 17:41

В СПБ в отпуске, хоть куда) Tg: stepan_vorontsov

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Танюша
20 декабря 2022, 17:05

Всем привет, хочу на закрытую вечеринку 24.12) Tg tbabanova

U№
User №262995
20 декабря 2022, 16:38

Всем привет

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Анастасия
19 декабря 2022, 18:50

Питер! Я видеограф и фотограф в одном лице 😁 Ищу ребят, которым сделаю клевые видео (по типу рилс) для своего портфолио в интересных местах на улице или же в помещении (музеи и прочее), а так же просто компанию или подружку для походов в интересные места и прогулки🔥 Телеграмм/ инстаграм - @osi_nasti

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Алёна🦈
19 декабря 2022, 14:31

Что делать на новый год?🥺 @aa_romanovaa

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Владислав
22 декабря 2022, 18:01

Алёна🦈, гулять ,отдыхать ,да и вообще круто проводить время )

П№
Пользователь №255527
19 декабря 2022, 11:36

@ksa_nekss

Аватар
Света
18 декабря 2022, 19:55

Приветик, Москва!) Ищу компанию на эту неделю сходить куда-нибудь. Мне 16, Света. Люблю психологию и творчество. Пишите в телегу, пообщаемся, сходим, хорошо проведём время. @Sveta271918

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Азаматик
18 декабря 2022, 17:34

Ищу компанию для похода по мероприятиям в г.Москва телега @Azike_oppressively77

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Иван
18 декабря 2022, 14:21

Всем привет! В СПБ пока в отпуске, но с целью дальнейшего переезда! Ищу новые знакомства! https://t.me/ivanalex92

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Кристель Рубинова
17 декабря 2022, 15:04

Хай) Кто-нибудь хочет начать заниматься танцами? Либо же пойти на меро, которое придётся по вкусу нам двоим 🖤 http://t.me/kristel_rubinova_inst

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Lesya
17 декабря 2022, 03:49

Всем привет ) Я и моя подружка ищем компанию / планы на Новый год ) Все обсудим ! Телеграмм - lesyushkaa

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Мари 🌸
15 декабря 2022, 18:15

Всем приветики 😋 Мой ник в инстаграм @chanterelle.ee Пишите, а там решим куда сходить и что с вами делать 😉

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Лев
14 декабря 2022, 14:44

Всем привет, кто хочет куда-нибудь сходить вместе или просто хорошо провести время пришлите @Crips_error

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Андрущенко Никита
11 декабря 2022, 17:53

Всем привет. Хотелось бы этот вечер и день разбавить чем-то. Не хочу сидеть дома. Москва.

А
Аноним
12 декабря 2022, 07:56

Андрущенко Никита, @dachavichny

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Светлана
9 декабря 2022, 23:28

А пойдёмте в бар!!)

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Anastasiya Bakhmutova
5 декабря 2022, 16:01

Всем привет👋 Переехала недавно в Петербург Буду рада новым знакомствам и компании для походов на выставки, экскурсии и в кино @nastya_vladimirova

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P.S.
12 января 2023, 18:59

Anastasiya Bakhmutova, привет

А
Аноним
5 декабря 2022, 15:56

Привет, ищу компанию для похода в кино Москва @yarysh_iv пиши в ТГ

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Anchouse
4 декабря 2022, 00:06

Привет) ищу подружку, с которой можно круто провести время в спб) походить по кафе, улочкам

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Светлана
3 декабря 2022, 21:51

Привет) ищу с кем походить по разным выставкам,музеям,необычным местам)) Веселая,забавная,но интеллектуальная личность,читающая Бориса Рыжего и любящая декаданс)) 😂🥳 стендап тоже ничего - особенно если отбитый ,непредсказуемый юморок )) Ник в телеге @Dayzi1991

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P.S.
12 января 2023, 18:59

Пользователь №153742, привет

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Kristina
3 декабря 2022, 20:37

Всем привет. Ищу новых друзей и знакомых для походов по разным мероприятиям, да и просто для общения ) Город: Москва Tg: @kristinsser

А
Аноним
2 декабря 2022, 23:13

Аватар
Пользователь №228143
11 декабря 2022, 04:24

Аноним, привет

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Кононович Влада
1 декабря 2022, 00:31

@vladka_SHOKoladkarrr

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Emercom №99608
29 ноября 2022, 20:51

Спб 😉

П№
Пользователь №60503
28 ноября 2022, 21:43

Привет, меня зовут Алина. Ищу компанию для посещения интересных мероприятий. Обожаю искусство, поэтому выставки с удовольствием. Также сходила бы на стендап. ❤ Москва ✨alina.smthn (запрещенная соцсеть) ❤ alinasmthn (телега) Пишите, я не кусаюсь

А
Аноним
28 ноября 2022, 17:45

Комментарий удален

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Александр
30 ноября 2022, 21:46

Акунина Ювента, Анненкирхе ? Здорово !!!

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Рузана🥰
28 ноября 2022, 16:22

Всем привет)Живу в мск,хочется сходить на стендап,но в одиночеку-это совсем не то(((Кто любитель стендапа?)Отзовитесь

А
Аноним
29 ноября 2022, 23:00

Рузана🥰, я ни разу не был, но сходил бы ) @ychkydy999

П№
Пользователь №250801
1 декабря 2022, 16:53

Рузана🥰, пошли, тоже хотел. Тг: @i6996i

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BOGOMAZOVTOP
1 декабря 2022, 21:40

Рузана🥰, а кто когда выступает ?

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Лев
28 ноября 2022, 15:51

То хочет провести время 😏 Пишите @Crips_error

А
Аноним
22 ноября 2022, 17:40

Приветик.Ищу творческих и позитивных друзей для новых эмоций и культурного время провождения.TG: @Dimetrio8

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Бадма БадмаХалгаев
21 ноября 2022, 22:32

Всем привет. Ищу компанию в Казани. Первый раз в вашем городе. Прилетаю 25 ноября на выходные)

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Pavel Semenov
20 ноября 2022, 20:09

Приветствую! Москва Ищу компанию или человека+1 для игры в настолки, метро Печатники. ТГ -@sempauopp

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Анатолий
20 ноября 2022, 16:32

Москва привет) Парень в поисках друзей и единомышленников для похода по интересам местам. Телега- @Tolia_anatoly

А
Аноним
12 декабря 2022, 07:47

Пользователь №80776, телега @dachavichny

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Юра Новосельский
20 ноября 2022, 16:01

Всем привет, в поиске интересных мест Нижнего Новгорода. Если вы знаете о подобных местах, где можно приобрести замечательные знакомства, прошу дайте знать!

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Камила Муминова
20 ноября 2022, 02:37

Москва! Ищу друзей я тут недавно! Тг - @vasiliskwoow

А
Аноним
20 ноября 2022, 01:46

привет .хочу найти новых друзей. из Москвы.И сходить куда-нибудь

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Monro Ksenia
19 ноября 2022, 22:28

Спб

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Александр
30 ноября 2022, 21:48

Monro Ksenia, Привет! Знаю !)

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Nicelea
17 ноября 2022, 19:58

Привет! Ищу компанию на бурлеск-шоу в выходные тг: @nicelea

П№
Пользователь №209800
17 ноября 2022, 06:38

Здравствуйте!!! Кому скучно пишите

Аватар
Monro Ksenia
19 ноября 2022, 22:16

Пользователь №209800, привет

Аватар
P.S.
12 января 2023, 19:00

Monro Ksenia, привет

П№
Пользователь №240185
17 ноября 2022, 01:44

добрый вечер! мы с подружкой переехали в спб. рады завести новые знакомства для для насыщенных выходных. тг: @yvliyvt

Аватар
Клара
16 ноября 2022, 05:56

Привет, ищу приятную компанию для того чтобы интересно провести время в Москве) @nosuchfile

Аватар
Пользователь №241179
15 ноября 2022, 04:54

Всем привет ) Ищу человека для похода в кино,театры ,кафе… tg:unbroken077

С
Софья
14 ноября 2022, 18:21

Москва! Привет)) Ищу классную компанию для походов на различные мероприятия, связанные с модой и искусством, совместных прогулок и душевных бесед. Всегда рада новым интересным знакомствам. ВК @rastorgueva.sofya Telegram @rastorgueva_sofya

Аватар
Агата
14 ноября 2022, 05:36

Всем привет! Ищу компанию для душевных бесед и похода в эрмитаж.

U№
User №192158
29 ноября 2022, 21:26

Agata Balalaeva, напиши свой тг

П№
Пользователь №228809
12 ноября 2022, 23:53

Я Игорь, хотелось бы просто прогуляться с интересной девушкой, пиши если заинтересует. И кстати я - сапиосексуал. 89932248733

V
Vooallie
12 ноября 2022, 03:35

Всем привет! Буду рада новым знакомствам, Евгения, Питер

U№
User №192158
12 ноября 2022, 05:08

Пользователь №210207, привет) Напиши свой тг)

V
Vooallie
13 ноября 2022, 03:31

User №192158, Vooallie

П№
Пользователь №231610
11 ноября 2022, 16:19

Привет всем хотела бы сходить на какое-нибудь мероприятие или посетить какое-нибудь интерсное место, Анна Москва

Аватар
Ру
12 ноября 2022, 17:25

Пользователь №231610, привет) Давай спишемся)

Аватар
Пользователь №238633Aisha
11 ноября 2022, 05:21

Аватар
Ирина
11 ноября 2022, 15:34

Пользователь №238633Aisha, привет! Я думала я одна такая старшая😁мне 34. Месяц назад в Питер переехала, готова к общению)

А
Аноним
15 ноября 2022, 00:32

Пользователь №238633Aisha, ychkydy999 напиши в телеге

Аватар
P.S.
12 января 2023, 19:01

Пользователь №238633Aisha, салют

Аватар
Королев Тимур
19 января 2023, 10:35

Пользователь №238633Aisha, привет, мне 24. Но с радостью бы погулял,сходил в кино с тобой)

Аватар
Пользователь №238633Aisha
11 ноября 2022, 05:14

Привет все комментарии читаю думаю я одна здесь сама старшая))) Aisha 35 лет))

Аватар
A N
20 ноября 2022, 02:05

Пользователь №238633Aisha, Нет есть и старше) мне 46

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Александр
30 ноября 2022, 21:57

Пользователь №238633Aisha, 🤲

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P.S.
12 января 2023, 19:02

Пользователь №238633Aisha, 35)

Аватар
Лев
9 ноября 2022, 19:44

С мск ищу с кем сходить куда-нибудь @Crips_error

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Лев
15 ноября 2022, 16:16

Kp Crips, ?

Пэ
Пользователь эль
8 ноября 2022, 16:10

Привет всем!

П№
Пользователь №235351
6 ноября 2022, 06:26

Привет, София, буду рад с тобой познакомится!:)

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Лев
15 ноября 2022, 16:16

Пользователь №235351, тг

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Пользователь №154644
5 ноября 2022, 13:41

Доброго дня , нахожусь в мск , скучно, не знаю чем себя занять , куда идти не знаю , с удовольствием посетил бы интересные события в доброй и интересной компании .

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Nette
14 декабря 2022, 18:26

Пользователь №154644, телеграм Annette1998

Аватар
P.S.
12 января 2023, 19:03

Nette, привет

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Эртине
4 ноября 2022, 23:50

Всем привет, 25лет, ординатор, переехал в СПб, ищу с кем можно интересно пообщаться посмотреть на город:) tg @ErtiPack

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Анастасия
3 ноября 2022, 21:39

Привет!Ищу компанию для общения. Не так давно в Питере, буду рада новому интересному общению, изучению новых мест🍁☀ TG @lanechkalesnaya

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Олег Епифанов
2 ноября 2022, 14:38

Приветствую. Моё имя Олег, мне 42 года и хотелось бы познакомиться с интересными людьми, для совместного времяпровождения, а в дальнейшем возможно и дружбы. @OlegEpifanov

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Надежда
2 ноября 2022, 03:08

Привет.Меня зовут Надежда.Мне 24 года.Хочу познакомиться с интересными людьми, для интересного времяпровождения. ТЕЛЕГРАМ:@NadezhdaSurovtceva

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Konstantin
30 октября 2022, 17:20

Давай сходим на какое нибудь культурное (можно и не совсем) мероприятие: выставка/музей/кино Костя, 26 , Спб vk.com/opyoum

П№
Пользователь №229861
30 октября 2022, 03:58

Привет) в Москве до 6го) концерты , бары, Хеллоуин 👻 и тд Пишите 👇🏼 @Matveykina01

А
Аноним
28 октября 2022, 21:56

Всем привет! Ищу компанию для совместного времяпрепровождения. Москва Tg: mgi_ru

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Людмила
28 октября 2022, 14:58

Всем привет). Недавно переехала в Питер). 44 года.. ищу компанию для проведения культурного досуга , можно и не очень культурного ))). Ватсап телеграм 89612917037 )

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Александр
30 ноября 2022, 21:55

Людмила, 🤝

А
Аноним
28 октября 2022, 03:49

Привет Москва Недавно переехала Ищу друзей Телега @derabai Пацифистка, хулиганка Жанна

С
Сека
29 октября 2022, 16:08

Аноним, хххай)

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Elena
27 октября 2022, 17:29

Привет, Питер Нахожусь последний день здесь, и хотелось бы провести его с тем, кто так же любит бары/стендапы/выставки как и я) Тг: u4khd

П№
Пользователь №228016
27 октября 2022, 20:59

Elena, го

П№
Пользователь №224557
27 октября 2022, 16:35

Привет! А в каком городе?

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Alex
27 октября 2022, 11:03

Всем привет! Спб Неделю буду здесь. Ищу ребят для совместных походов в клубы/бары/интересные места) Тг: @private_personallity

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Nette
26 октября 2022, 22:58

Привет! 24 года, девушка. Ищу парня для совместных походов в бары/клубы, ибо одной стрёмно, а мои друзья любят несколько иное времяпрепровождение. До беспамятства не напиваюсь, в драки не лезу, молча в углу не сижу)

П№
Пользователь №122488
27 октября 2022, 23:43

Nette, буду рад знакомству! пиши в ТГ @swel_f

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Пользователь №221375Артёмка
29 октября 2022, 17:12

Nette, какая то идеальная*

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Garrick evdkmv
4 ноября 2022, 04:51

Nette, привет, с удовольствием составлю компанию тг @Garrick_evdkmv

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P.S.
12 января 2023, 19:03

Nette, в СПб?

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настя
25 октября 2022, 20:05

привет! мск, ищу людей с которыми можно ходить на тусовки, выставки и просто проводить время вместе тг: y2kangel

U№
User №224921
24 октября 2022, 02:32

Салют! Ищу новые знакомства для походов в бар или еще куда-то) tg: @peace_deathhhhh

U№
User №225109
24 октября 2022, 00:03

Всем привет, меня зовут Александр мне 22 ищу новых друзей в Москве мой вацап 89296758940

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Canshould37
23 октября 2022, 16:43

Месяц назад переехал жить в Ленинград. 22-х летний мальчишка) Если ты хочешь составить мне компанию в поиске интересных литературных мероприятий, сходок, походах по тематическим мероприятиям или просто прогулкам по душам - welcome! Буду рад всем. Telegram @cnshld

П№
Пользователь №109696
22 октября 2022, 22:11

Привет) Ищу компанию, или компонентов, просто потусить в любое свободное время) Я за любой кипишь, главное чтобы всем было интересно) Сама часто хожу на стендап. МСК

D
Di
20 октября 2022, 20:53

Всем привет! Ищу девчонок с кем можно сходить в бар вечерком, устроить гастротур по заведениям, не считая калорий, сходить на выставку или в музей, а, может быть, просто прогуляться по городу. Кстати, нашу компанию может дополнить моя собака :) Связаться можно через Tg: Mitrosha1

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Пользователь №232336
2 ноября 2022, 17:45

Di, прекрасная идея

А
Аноним
20 октября 2022, 03:13

Ищу новые знакомства! Москва Тг: @apoll_808

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Пользователь №221375Артёмка
29 октября 2022, 17:14

Аноним, прикольная)

П№
Пользователь №248064
3 декабря 2022, 18:19

Аноним, ух ты))

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P.S.
12 января 2023, 19:04

Аноним, 🔥

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Виктория
20 октября 2022, 02:15

@helsiarge

П№
Пользователь №197447
18 октября 2022, 01:13

Все привет )я, Баина , мне 24) Ищу с кем можно прогуляться по Питеру)

П№
Пользователь №212642
18 октября 2022, 02:15

Пользователь №197447, привет))Баина,мне 33 , меня зовут Ирина можно прогуляться вместе

П№
Пользователь №212623
18 октября 2022, 14:06

Пользователь №197447, сайн уу, пойдём) тг @ffunnkk

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Юлиана
18 октября 2022, 17:00

Пользователь №197447, приветик) аналогичная ситуация, мне 21, модем списаться в Тг @gafuryanova

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Настасья
17 октября 2022, 08:28

Всем привет Меня зовут Настя, в Питере буду до 23 октября Если есть желание составить компанию в прогулках и изучение новых, интересных мест Питера, пишите в телегу 89198625681

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Александр
19 октября 2022, 04:11

Настасья, конечно да !)

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notrinaa
16 октября 2022, 20:36

Привет, иногда бываю в СПб, может кто согласится иногда погулять по Питеру?

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Александр
18 октября 2022, 15:12

notrinaa, привет.. не возможное возможно!) @BolshoykitM

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Юлиана
18 октября 2022, 17:01

notrinaa, ✋🏽🙂

П№
Пользователь №217906
16 октября 2022, 14:47

Добрый день! Маргарита🌺 Сходить в оперу, выпить бокал игристого🤪 @laneraperla

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Александр
18 октября 2022, 15:28

Пользователь №217906, https://t.me/BolshoykitM 😜🎩

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Максим
14 октября 2022, 23:23

Всем привет! Меня зовут Максим, мне 24. Посещаю различные мероприятия и выставки на постоянной основе, буду рад новым знакомствам и компаниям✌ Тг: @Ferushman Вк: https://vk.com/maksim_zhigalov

U№
User №215976
14 октября 2022, 20:48

Всем приветик ищу с кем погулять

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Артем Солнцев
15 октября 2022, 13:00

User №215976, пойдем?)

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Артем Солнцев
13 октября 2022, 16:00

Всем привет) ищу компанию для прогулок вечером по городу)СПБ) @Solncev_artem

П№
Пользователь №210278
12 октября 2022, 00:30

Комментарий удален

U№
User №215976
14 октября 2022, 21:49

Пользователь №210278, добрый вечер буду рада составить компанию прогуляться ☺

П№
Пользователь №212369
10 октября 2022, 12:55

Всем привет! Ищу девушку для похода на концерт «Белорусских» 15 октября, пишете в ТГ @krasnov_bm

П№
Пользователь №211470
9 октября 2022, 09:39

Привет меня зовут Ваха (сокращённо ) в этом городе не давно ,есть интерес пройтись прогуляться , сходить куда нибудь мне 26

П№
Пользователь №224557
27 октября 2022, 16:33

Пользователь №211470,

А
Аноним
9 октября 2022, 02:16

Всем приветик 👋спб ищу новые знакомства для походов на выставки, музеи и т.д. Мне 29 😊

А
Аноним
9 октября 2022, 01:45

Мой телеграмм @Elena_elena134

П№
Пользователь №175186
9 октября 2022, 01:09

Привет всем! Составите компанию? Мне 30. Москва/ тг: @andreskan

П№
Пользователь №175186
9 октября 2022, 01:00

Hey

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Алекс
9 октября 2022, 00:08

Привет всем станникам в мск))) Есть кто из Митино? Не так давно тут, один. Тг: @Alex717771

П№
Пользователь №122488
7 октября 2022, 19:51

Девушки, составите компанию? Мне 31. Москва. Интересы: лонгборд, сноуборд, театр, кино, да много чего интересно! Обожаю вечерние/ночные прогулки по центру мск. Архитектура решает. Тг. @swel_f

П№
Пользователь №172898
7 октября 2022, 21:02

Пользователь №122488, пойдём

А
Аноним
16 октября 2022, 00:00

Пользователь №122488, привет) Тоже люблю Москву (да и любой другой город) именно по вечерам. И да, архитектура решает. Как и стрит-арт, современное искусство, фанк и арт-хаус) Мой тг: @no_emily Пиши)

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Алексей
7 октября 2022, 19:49

Всем привет. Пошли гулять по Питеру https://vk.com/alexey132604

П№
Пользователь №208221
7 октября 2022, 19:22

Привет 🌞 Я Марьям , 25 лет. Москва Недавно переехала , ищу интересные знакомства ;) Инст kanieva_m

Аватар
Полина
13 октября 2022, 00:40

Пользователь №208221, привет) готова познакомится 👋 @polyakoll мой тг

Аватар
Пользователь №227676
28 октября 2022, 17:44

Пользователь №208221, привет )) пиши в тг krugwomenIrina

А
Аноним
10 января 2023, 19:33

Пользователь №208221, привет пиши тг: @dar_i1

П№
Пользователь №172898
7 октября 2022, 01:23

Всем привет 👋🏻 Зовут Арина , 23. Москва В поиске компании и вкусного сидра Инстаграм arina_kon

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Александра
6 октября 2022, 22:04

Александра 24 года,Москва, ищу компанию на различные прогулки, мероприятия, буду рада знакомствам) Тг:AleksKate

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Элина
5 октября 2022, 05:21

Ищу компанию для походов на кинопоказы на оригинальном языке. 23 года. В Москве недавно.

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Александр
5 октября 2022, 08:56

Элина, с удовольствием составлю компанию) @imsozon

Аватар
Андрей
6 октября 2022, 04:54

Элина, почему бы и нет) могу еще экскурсию по Москве устроить @monstradio

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Александр
4 октября 2022, 14:06

SPb. Приходи. У меня есть чай. Чай не пьют с кем попало, точно? Чай развеет твою печаль. Приходи. insta: maalexandt

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Пользователь №90462
3 октября 2022, 02:43

Всем привет! СПБ. Даша, 19 лет. Ищу друзей для общения, совместного досуга🥰 tg: @dariiiiiiak

А
Аноним
7 октября 2022, 20:40

Пользователь №90462, hi

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Антон Терентьев
3 октября 2022, 02:27

Привет В Москве недавно,ищу с кем погулять,пройтись по разным и интересным местам, инста terentev2042

A
Amir
2 октября 2022, 20:38

Привет ) меня зовут Амир , компанию прогуляться , провести время инст amir_habi

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Юлиана
2 октября 2022, 19:42

Всем привет) Меня зовут Юлиана, 21 год Ищу новые знакомства (девочки) Питер) Инст gafuryanovayu_

П№
Пользователь №205809
3 октября 2022, 16:07

Юлиана, привет 89884209222

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Elina
2 октября 2022, 13:29

Inst: ellena.lip

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Вероника
2 октября 2022, 01:14

Комментарий удален

А
Аноним
9 октября 2022, 01:38

Вероника, приветик, буду рада составит компанию ))

П№
Пользователь №203265
1 октября 2022, 17:40

Привет. С радостью составлю компанию. Меня зовут Лена, моя инста elena_lena002

П№
Пользователь №203265
1 октября 2022, 17:30

Привет. Буду рада составить компанию. elena_lena002 мой Инстаграм

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Semyon
1 октября 2022, 13:51

Привет) мне 20, приехал на несколько дней в Питер хочу найти девушку , которая покажет интересные места этого города 🥰 tg: @schesnov

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Vadim
30 сентября 2022, 18:49

Привет! Мне 34. Москва Ищу девушку для посещения интересных мероприятий) Тг: back_in_light

П№
Пользователь №172898
7 октября 2022, 01:31

Vadim, Привет 👋🏻 Пиши arina_kon

M
Murderlipgloss
8 октября 2022, 21:37

Vadim, привет! Я Лиза, с удовольствием составлю вам компанию @murderlipgloss тг

M
Murderlipgloss
8 октября 2022, 21:37

Vadim, привет! Я Лиза, с удовольствием составлю вам компанию @murderlipgloss тг

А
Аноним
10 января 2023, 19:35

Vadim, привет я Даша пиши тг: @dar_i1

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Юля
29 сентября 2022, 03:08

Москва Всем привет! Я Юля, мне 20. Учусь на экономического социолога. Ищу новые знакомства для совместного досуга) мой инст: julia_shagina535

П№
Пользователь №205809
3 октября 2022, 16:09

Юля, привет меня зовут Руслан напиши пожалуйста на вадцап 89884209222

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Lizzz
29 сентября 2022, 00:14

Приветик 👋 меня зовут Лиза,мне 21. Исследовать хочется все ,особенно в новом городе ,поэтому ищу компанию для совместного классного времяпровождения и новых впечатлений в Москве ☺ Tg: lizzzz9

С
Софья
28 сентября 2022, 23:30

Москва)) Привет! Ищу классную компанию для прогулок по Москве, походов на выставки и мероприятия, связанные с модой и искусством. ВК: @rastorgueva.sofya Telegram: @rastorgueva_sofya

П№
Пользователь №203265
1 октября 2022, 17:28

Софья, привет. Буду рада составить компанию)

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Денис и Ангелина
28 сентября 2022, 00:53

Москва Мы пара :) Ищем девушку для совместного досуга и похода в ресторан/клуб/другие интересные мероприятия Обоим по 24 года, работаем Ангелина 174 см, Денис 203 см Tg: @smithmiddle

Аватар
Юля
29 сентября 2022, 02:27

Денис и Ангелина, привет, я бы с вами куда-нибудь сходила, но кажется с ростом 164 буду выглядеть как ваша дочь 😂 тг @yesbutnooo

П№
Пользователь №205809
3 октября 2022, 16:10

Юля, 😂

Аватар
Александр
26 сентября 2022, 17:16

Всем привет) Было бы круто проводить свободное время в компании приятной девушки ☺ Москва @imsozon

Аватар
Пользователь №198175
26 сентября 2022, 01:53

Ищу девушку для прогулки к моему дому))арбат tg rio_de_jan

В
Виктория🤩
26 сентября 2022, 01:40

Моя телега @Vik1199

В
Виктория🤩
26 сентября 2022, 01:12

Привет всем.Меня зовут Виктория!Ищу приятную компанию для время препровождения.Мероприятия и разные новшества очень были бы к стати. @Vik1199

A
Alex
15 октября 2022, 19:43

Виктория🤩, тг @just_capricorn

М
Мария
25 сентября 2022, 04:25

Привет) Меня зовут Майна. Недавно в Москве. Хочу в дельфинарий, выставки, интересные тематические кафе. Телеграмм @MainnaSK

Аватар
Ксения
24 сентября 2022, 15:51

Привет! Я из МСК. Ищу компанию для посещения интересный мест и мероприятий. Телеграмм @kseniya2256

О
Омар
22 сентября 2022, 12:15

Привет) мне 22 город Москва)) Я ВКонтакте: vk.com/dynastypureheart

U№
User №192158
20 сентября 2022, 14:09

Меня зовут Келли и я новый в Питере. Нужны компании. Тг: @kelly_Ahmed

П№
Пользователь №191857
20 сентября 2022, 05:22

Привет 👋 из Москве

Аватар
Тот самый Игнат
19 сентября 2022, 23:48

Всем привет! Рад буду сходить в компании приятной дамы в театр, кино, телевидение, кафе и тд. Только Москва. Моя телега @realignaty

А
Аноним
19 сентября 2022, 23:35

привет мне 24/спб 👁 тг: @ymoysyaa

П№
Пользователь №194917
22 сентября 2022, 18:28

Olya, здравствуйте!

Аватар
Пользователь №157542
19 сентября 2022, 16:58

Привет,я Лиза,можешь звать меня Луиза,как называют друзья 🌸Мне 20 лет ,Санкт-Петербург Буду рада завести знакомства с новыми людьми для посещения выставок,музеев,кино ,прогулок Люблю посещать различные выставки ,в особенности выставки современного искусства Пиши мне в тг или инст:@shvedlizz

Аватар
Elena
28 сентября 2022, 16:14

Пользователь №157542, привет!

Аватар
Пользователь №157542
5 января 2023, 00:55

Elena, привет!

A
Alexey
18 сентября 2022, 14:18

Привет! Я Алексей, мне 33, Москва. Буду рад новым знакомствам для посещения интересных мест и мероприятий тг: @a_beIokopytov

Аватар
Vadim
18 сентября 2022, 00:58

Привет! Мне 34. Москва Ищу девушку для посещения интересных мероприятий) Тг: back_in_light

Аватар
Valeria
17 сентября 2022, 21:45

Комментарий удален

Аватар
Вероника
2 октября 2022, 01:10

Valeria, привет! Я бы с радостью составила тебе компанию)

Аватар
Эдо
17 сентября 2022, 20:58

Привет всём только зарегился, познакомился бы с девушкой для вечерней прогулки

Аватар
Виктория
16 сентября 2022, 22:51

Театры, Музыкальные концерты и тд , ищу компанию на досуг и культурные мероприятия 🙂 инст : vii.vii.m

П№
Пользователь №186447
16 сентября 2022, 22:34

Привет, Москва, посещение артдвижа или прогулки по живописным и атмосферным местам, так же люблю архитектуру и длительные пешие прогулки, если вы такие же шумоголовые милости просим https://vk.com/bratishka_ya

А
Аноним
16 сентября 2022, 04:16

Привет Москва! Ищу компанию для посещения выставок, театров и в целом интересных мероприятий🌞 inst: alisochkaaaaaaaaa

Аватар
Дима @ waterline
15 сентября 2022, 00:36

Привет, я Дима ищу новые знакомства в Москве для посещения различных мероприятий. ___waterline___ https://vk.com/id94162115

П№
Пользователь №181327
14 сентября 2022, 00:18

Привет! Я Таня, 22 года) Буду рада новым знакомкам, г. Москва)

П№
Пользователь №120910
14 сентября 2022, 14:47

Пользователь №181327, привет) пиши tg azsmurf

П№
Пользователь №186238
16 сентября 2022, 18:48

Пользователь №181327, погнали)

Аватар
David
20 сентября 2022, 02:15

Пользователь №181327, привет, Таня! А ты контакт оставь. Телегу или инсту

П№
Пользователь №195215
23 сентября 2022, 11:10

Пользователь №181327,

Аватар
Алексей
13 сентября 2022, 14:00

Привет. Меня зовут Алексей. Мне сегодня исполнилось 31. Хочу познакомиться с интересными людьми, для интересного времяпровождения. https://vk.com/alexey132604

Аватар
Соня
13 сентября 2022, 04:13

Привет! Я Соня, мне 18 лет, недавно переехала в Питер, ищу новых, интересных людей, с которыми можно будет ходить на разные мероприятия, да и просто погулять) тг: @shiltsevva

Аватар
Анжела
13 сентября 2022, 02:25

Привет! Ищу девочек! Для посещения мероприятий и дружеского общения! Мне 22 На фотографии демонстрирую, что ищу Инстаграм: b.anzh_

М
Мария
13 сентября 2022, 03:55

Анжела, привет, из какого города?

Аватар
ogmirova
13 сентября 2022, 00:21

Всем привет Ищу новые знакомства (девочки) Гулять в Москве, посещать мероприятия по интересам Инст ogmirova

А
Аноним
10 января 2023, 19:39

ogmirova, привет пиши @dar_i1

Аватар
Иван
12 сентября 2022, 20:20

Привет).Ищю компанию для прогулок по Москве и посещения различных мероприятий(мероприятия выбираете вы, куда скажете туда и пойду;)). Буду рад даже простому общению. ТГ @Taumich

Аватар
Константин
12 сентября 2022, 20:19

Привет! Константин. Ищу компанию для прогулок, а так же мероприятий. Я ВКонтакте: vk.com/kostyarn500

П№
Пользователь №120910
12 сентября 2022, 17:59

Привет, Саша, из МО, ищу новые знакомства в Москве для посещения различных мероприятий. http://vk.com/id284285968

Аватар
Пользователь №177851
12 сентября 2022, 01:09

Привет! А кто-нибудь с Архангельска есть?

Аватар
Даша
11 сентября 2022, 18:47

Привет, я Даша, мне 24, Питер! Ищу компанию для посещения различных творческих мероприятий, прогулок и общения. Рада знакомству! vk.com/heymistermiss

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Екатерина
10 сентября 2022, 20:07

Привет из Питера! Ищу компанию как для обычных интересных прогулок, так и для посещения выставок, музеев, театров и т.д. Надеюсь, подружимся и станем близкими друзьями, которым всегда есть о чем поговорить, есть куда сходить🦔 https://instagram.com/__katrinp?igshid=YmMyMTA2M2Y= Телеграмм: @Katriinpo

П№
Пользователь №142230
10 сентября 2022, 01:37

Привет! Я Лиза, 21. Буду рада новым знакомствам)) г. Москва

П№
Пользователь №157010
10 сентября 2022, 14:46

Пользователь №142230, привет. Напиши мне Я ВКонтакте: vk.com/id27006680

П№
Пользователь №180026
13 сентября 2022, 03:26

Пользователь №142230,

П№
Пользователь №180026
13 сентября 2022, 03:26

Пользователь №142230,

А
Аноним
9 сентября 2022, 22:15

Привет! Меня зовут Надежда,мне 23 года. Ищу компанию на день города, а также для дальнейшего общения и времяпровождения) Вк: https://vk.com/wini_wino_05

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Константин
11 сентября 2022, 05:01

Аноним, Привет, Надежда. На день города думаю уже не успеем, но было бы интересно предложить живое общение)

Аватар
Керилл Рик
9 сентября 2022, 01:29

Я Киря, работаю, ищу с кем потусить на выходных @SpaceBoston (Tlegram) 89045139377 номер

П№
Пользователь №170163
8 сентября 2022, 03:09

Москва Всем привет! Я Соня и мне 18. Недавно переехала в Москву, поэтому нахожусь в поиске компании для прогулок и походов на различные интересные мероприятия❤ VK: vk.com/id521169793

П№
Пользователь №169087
7 сентября 2022, 21:44

Питер Всем привет, мне 26, только переехал, ищу с кем познакомится, для общения, прогулок и т д)) Tg: matve3y

С
Софья
6 сентября 2022, 13:19

Москва Привет! Хочу найти людей, с кем можно было бы ходить на различные творческие события, выставки, в кино и просто гулять по Москве)) ВК: @rastorgueva.sofya Telegram: @rastorgueva_sofya

П№
Пользователь №205809
3 октября 2022, 16:18

Софья, привет красавица напиши пожалуйста на вадцап 89884209222

Аватар
Макс
6 сентября 2022, 02:08

Москва Весёлый и надёжный собутыльник. Уважаю женщин.Если тебя давно не уважали-Велком. тг boring_boy16

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@mineevanastya
5 сентября 2022, 17:46

Недавно переехала в Москву из Питера. Буду рада новым знакомствам. Всегда за любой движ🤍 Inst/tg @mineeva_nastya

А
Аноним
5 сентября 2022, 15:41

Приветы с Питера 🖖 26 летний Костя всегда за любой движ, начиная с выставок, заканчивая посиделками на крыше с бутылочкой пенного яблочного сока На связи: instagram.com/otchegozhepochemyzhe

П№
Пользователь №172898
9 сентября 2022, 00:09

Аноним, на связи 😌

П№
Пользователь №192546
20 сентября 2022, 20:12

Аноним, есть тг?

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Kate
5 сентября 2022, 04:07

Всем привет! Меня Катей зовут, 25 лет В Питере до 10 числа. Планирую днём гулять, музеи-галереи, а вечером можно и в бар заглянуть) @shcher_kate

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Евсеева Настя
9 сентября 2022, 16:19

Kate, привет,если все ещё ищешь компанию, пиши тг @nastja_evs

Аватар
@isiam
5 сентября 2022, 01:37

привет! я Лида из Москвы, 16 лет. ищу новые знакомства) со мной не соскучишься 🙃 пишите : tg : @isia_m

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Вакуленко Анастасия
5 сентября 2022, 00:54

Привет Я Настя , мне 21 Спб Ищу компанию для посещения выставок, стендапов и подобных мероприятий 🤞🏻 Мой тг: https://t.me/stasi_V

П№
Пользователь №163023
5 сентября 2022, 00:32

https://t.me/Samzaim

Н
Никита
4 сентября 2022, 20:28

Привет СПБ, друзья разъехались, а гулять хочется. За любой движ

А
Аноним
6 сентября 2022, 22:40

Никита, жду твой тг

Аватар
AlinKorn
4 сентября 2022, 16:11

Привет. Меня зовут Алина, мне 19 лет. В этом приложении первый раз. Ищу того, с кем можно сходить на интересное мероприятие Тг:@Alenina88

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Вениамин
4 сентября 2022, 05:53

Москва| Вениамин 20 лет Все друзья временно за границей, остался один. Готов присоединиться в любую компанию). За любой движ!. Тг: @WenAwin

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Алекс
3 сентября 2022, 23:20

Привет!) Я Алекс 35 годиков. Москва, р-н Митино. Заскучал..., Ищу друзей для общения, прогулок, походов на мероприятия) тг: @Alex717771

В
Виктория🤩
26 сентября 2022, 01:38

Алекс, Приветики )!готова составить компанию !!

А
Ангелина
3 сентября 2022, 01:34

Спб Ищу новые знакомства для приятного времяпровождения👼🏼 Inst; iivltsa

П№
Пользователь №138891
3 сентября 2022, 02:24

Ангелина, привет! Пиши телеграмм 89030376663

Аватар
P.S.
12 января 2023, 19:44

Ангелина, привет

П№
Пользователь №154077
2 сентября 2022, 22:45

Привет! Мне 18, я из спб. Поступила в политех. Ищу новые знакомства, с кем можно погулять и просто классно провести время. 🤩

П№
Пользователь №164790
4 сентября 2022, 20:24

Пользователь №154077, поступил в СПБГЭУ, тоже 18)

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Юли Куделина
2 сентября 2022, 18:32

Привет! Ищу компанию на фестиваль Южной Кореи 04.09 Отличное настроение обязательно! @JulisKhors тг

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Крис
2 сентября 2022, 09:33

Спб👁

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P.S.
12 января 2023, 19:45

Крис, салют.

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Бабина Анна
1 сентября 2022, 15:48

Привет, очень хочется погулять Ищу теплую компанию Если у вас есть местечко, зовите

U№
User №201122
29 сентября 2022, 14:06

Бабина Анна, привет напиши в теле bot330.

П№
Пользователь №156994
1 сентября 2022, 02:39

Привет Москва, мне 18, ищу кто составит компанию на мероприятия по строительным выставкам и различным творческим штукам с саморазвитием Телеграмм @Aipatch

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Дарья
30 августа 2022, 20:27

Привет Мне 25 / Москва Ищу компанию для походов на различные мероприятия) Буду рада знакомству с новыми людьми.

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Илья
31 августа 2022, 07:43

Дарья, tg @Ibadov_ilya

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Алекс
9 сентября 2022, 11:09

Дарья, +!)

А
Аноним
30 августа 2022, 15:41

Привет Мне 23 | Санкт-Петербург Ищу с кем пойти сегодня (30.08) на выставку "Тетрадь/ Как ты?" И было здорово найти в дальнейшем с кем можно ходить на выставки и стендапы))) Тг: yullialy

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Илья Бетяев
30 августа 2022, 03:50

Гайсы, привет, мне 18. Ищу кого-нибудь для совместных походов на мероприятия в Москве, можно на научку и вообще хоть куда

А
Алина
28 августа 2022, 15:39

Комментарий удален

Аватар
Андрей
28 августа 2022, 21:57

Алина, привет могу составить компанию)

А
Ангелина
3 сентября 2022, 01:28

Алина, привет, давай вместе👼🏼 Пиши inst- iivltsa

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Kseniya
28 августа 2022, 10:02

Привет Мне 30/ Москва. Ищу с кем можно гулять, открывать новые места, посещать выставки, концерты, ходить в кино, и т.д. Instagram: @kseniaspigina Телеграмм: @KseniaSpigina

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Алина
28 августа 2022, 02:07

Всем привет. Меня зовут Алина мне32.ищу с кем пойти завтра на прогулку по Москве,либо на мероприятие какое-то весёленькое

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Дарья
28 августа 2022, 00:32

Питер Ищу компанию лет 25-35 (любого пола), чтобы сходить сегодня 27.08 на вечеринку 00-х в Ионотеку. Мне 25 лет, замужем. Тг dary_arch

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Рус
27 августа 2022, 02:38

Спб Руслан, 24 года, хотел бы найти компашку или просто человека для посещения различных мероприятий или просто прогулок тг @Truck_on

П№
Пользователь №147351
27 августа 2022, 01:44

Привет 👋 меня зовут Наталья В Питере с 29.08 по 01.09 - интересны нестандартные места города и экстремальные приключения. Также не против простых,интересных прогулок по городу. Телега @Natalia

Аватар
Антипов Артём
27 августа 2022, 01:00

После стендапа готов продолжить вечер, с обворожительной девушкой) Москва телега @CnOpTcMeeeeH

П№1
Пользователь № 19061
26 августа 2022, 18:29

План на сегодня: поку**ть, выставка, стендап. Кто хочет + @lako_star

Аватар
Пользователь №148752
27 августа 2022, 05:49

Пользователь № 19061, когда идём?)

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влад филатов
24 августа 2022, 19:52

Привет , мне 25 лет , Я из Москвы , ищу с кем можно погулять по интересным местам . ТГ:@Tepes5

Аватар
Kseniya
24 августа 2022, 19:08

Привет Мне 30/ Москва. Ищу с кем можно гулять, открывать новые места, посещать выставки, концерты, ходить в кино, и т.д. Instagram: @kseniaspigina Телеграмм: @KseniaSpigina

А
Аноним
24 августа 2022, 10:14

Всем доброе утро!) Буду в Питере с 18ого сентября. Хочу найти приятнуй компанию для прогулок) мой номер (89259028996)

П№
Пользователь №139384
23 августа 2022, 13:16

Всем привет! Дмитрий, 24 года, Москва, ищу компанию для интересного времяпрепровождения на выходных Тг@dronarella

А
Алексей
23 августа 2022, 03:56

Обращаюсь к спортивным, симпатичным девушкам, которые захотят составить компанию для прогулки по Питеру на этой неделе - с меня приятная компания, кофе и что-нибудь ещё (при желании)😉 О себе: высокий, блондин, с голубыми глазами 😇

О
Ольга
23 августа 2022, 14:34

Алексей, здравствуйте. А если не очень спортивная, но очень люблю гулять по Питеру? Погуляем? @Hasel19

Аватар
Пользователь №140649
23 августа 2022, 01:28

Всем привет) Мария 23, Москва. Ищу компанию с кем сходить сходить на концерт, выставки, стендапы, в общем культурного отдохнуть и также людей любящих спорт и готовых поиграть в волейбол, покататься на мотокроссе, вейкборде, самокатиках зимой на сноу💗 Буду рада знакомству Пиши в тг Mmariiiiiiiii (9?)

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Александр
22 августа 2022, 15:50

Привет:) Я из Питера Хочу найти друзей , пойду на выставки, музеи и даже потанцевать куда-нибудь. Просто гулять по городу, иногда готов поехать на выходные в другой город, провести хорошо время. Пишите https://t.me/BolshoykitM, я за любой кипиш 🤪 Сейчас нахожусь на Балтийском взморье. Приглашаю друзей!

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Бабич Александр
22 августа 2022, 14:31

Всем привет ищу компанию для различных мероприятий на выходных))

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Алексей Урюпин
19 августа 2022, 17:23

Привет всем Недавно переехал в Москву в поисках компании для прогулок Мой ник в телеге @A1eMv

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Даша
18 августа 2022, 20:29

СПб.Всем привет 🙃 20-21.08 хочу попробовать прокатиться на сапе. Кто составит компанию? Tg: vinokuryshna

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Альбина
19 августа 2022, 21:05

Даша, привет, уже нашла себе компаньона?)

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Даша
21 августа 2022, 19:24

Альбина, нашла, присоединяйся к нам, спланируем вместе)

П№
Пользователь №128139
17 августа 2022, 18:18

Ищу любовницу) 😘😜

П№
Пользователь №138147
22 августа 2022, 00:28

Пользователь №128139, я

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Pt
16 августа 2022, 03:48

Привет! Если нет компании, то вот моя телега @EPateshka

П№
Пользователь №125925
15 августа 2022, 16:50

Девушки давайте знакомиться, куда хочешь сходить? Сегодня, можно в кино, пиши @alexflotrus телега😉, за взаимосимпатию

П№
Пользователь №125925
15 августа 2022, 14:03

Девушкам привет! За любой кипишь кроме голодовки, в рамках знакомства))), непротив познакомиться, с тобой, пиши, не кусаюсь😉)))

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Борис Панков
15 августа 2022, 01:15

Всем привет) Борис, 42 года, Питер. Ищу компанию для похода в музей современного искусства Эрарта ВК https://vk.com/id4165851

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Марина
14 августа 2022, 15:47

Комментарий удален

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Anna Anna
20 августа 2022, 14:44

Марина, привет) было бы интересно пообщаться 🙃

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Kseniya
24 августа 2022, 18:50

Марина, привет!я тоже с радостью пойду на выставки!)

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Иван TG: @IvanTischenko
14 августа 2022, 01:28

Необычная прогулка на лонгборде по Москве, научу кататься, покажу отличные места для катания с плавным спуском, будет типа сноуборда на асфальте) безопасно даже для новичка. Погуляем сделаем топовые фотки на закате, я профи 😉 тг t.me://ivantischenko

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Ханум
13 августа 2022, 13:46

Кто собирается в Калининград ?)) отзовитесь

А
Аноним
14 августа 2022, 06:32

Ханум, привет я собираюсь!)) Мой тг moosskkoovv

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Александр
22 августа 2022, 04:44

Ханум, я уже в Калининграде, звони 89022517147

Аватар
Андрей
27 августа 2022, 15:44

Ханум, очень хочу съездить, могу составить компанию

Аватар
Ханум
6 сентября 2022, 11:47

Андрей, 👍

П№
Пользователь №120409
11 августа 2022, 02:11

Меня зовут Юля, у меня потребность в ржаче и прогулках) пишите https://t.me/agaeva_designn1

Li
Life insurance
10 августа 2022, 23:37

Всем привет) Питер. Мне 35, ищу с кем сходить на стендап или на ночные речные прогулки, а можно и то, и другое и еще что то))

П№
Пользователь №165782
4 сентября 2022, 22:59

Роберт, привет! Буду в Питере 13 го сентября) симпатичная блондинка 35 лет

Аватар
Irina
10 августа 2022, 13:28

Всем привет! Мне 27, ищу тех, кто любит ходить на стендапы, выставки, прогулки, мероприятия)) буду рада новым знакомствам 😊 Тг @irinadaneliya

Аватар
Александр
22 августа 2022, 05:02

Irina, хороший выбор, я в СПб прилетаю 10.07 буду рад знакомству) https://t.me/BolshoykitM

П№
Пользователь №205809
3 октября 2022, 16:21

Irina, приает напиши красавица на вадцап 89884209222

Аватар
Vt
8 августа 2022, 18:19

Всем привет. Меня зовут Валерий. Идем с подругой на выставку Бэнкси на выходных. Девушки составьте компанию. Tg: @valeriy_peRro

Аватар
Пользователь №120602
10 августа 2022, 23:09

Vt, Валерий, привет! С радостью присоединюсь, +79219861885

Аватар
Пользователь №113015
7 августа 2022, 23:26

Мы два парня 22 года каждому ищем компанию на мероприятие 18+ сегодня в 22 часа, если есть у кого желание пишите в телеге @Ilya_soots

П
Пабло
7 августа 2022, 16:02

Санкт-Петербург,целый 21 год.Жить надо так,чтобы каждый,кто с тобой общался,потом жалел.Видать потому я и здесь.Было бы круто просто найти компанию.Можно куда-то сходить,поесть это дело святое.Можно просто потеряться в городе.А можно с широко открытыми глазами пугаться от того как я смеюсь над какой-то чушью. Короче жду ,всем буду рад (тг @justafoxsonostragequestions)

Аватар
Елена
6 августа 2022, 01:26

Всем привет! Из Москвы, 22 года, обожаю постоянно выбираться на прогулки, стенд апы, выставки и тд Буду рада компании😄

А
Аноним
7 августа 2022, 21:26

Ellen, привет) я тоже люблю выставки и стендап, предлогаю сходить))) мой tg: G_Polli

Н
Никита
10 августа 2022, 13:22

Полли, привет! Если вашей компании понадобится ещё один компаньон - предлагаю свою кандидатуру) tg: Ap_Levia

Аватар
Anna Anna
16 августа 2022, 16:17

Ellen, привет) Я тоже люблю прогулки по Москве, буду рада знакомсту) Аня, 22 года.

Аватар
Вероника
5 августа 2022, 02:51

Приветики) Я из Питера, мне 17. Ищу друзей и подруг, чтобы хорошенько затусить на следующей недельке) Пишите, кому тоже не хватай кампаний, чтобы сходить в какое-нибудь крутое местечко!

С
Саша
6 августа 2022, 21:13

Вероника, привет, хочу на следующей неделе в Питер приехать, буду рада познакомиться, мне 18) tg: sashamalneva

Аватар
Salavat1313
3 августа 2022, 17:55

Всем 👋👋👋!!! У КОГО ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, ПОГУЛЯТЬ ИЛИ ПРОГУЛЯТЬСЯ В ВЫХОДНЫЕ?

D
Demmour
3 августа 2022, 02:27

приветик, меня зовут Дамир. Мне 15 лет, живу в мск.

А
Аноним
2 августа 2022, 16:55

Комментарий удален

Аватар
Mumiiina
3 августа 2022, 03:36

Андрей, я за 👋 tg @mumi.gas

Е
Егор
2 августа 2022, 05:15

Привет всем, меня зовут Егор, 29 лет переехал на пмж в спб, нравятся ночные заведение, кафе и ночные прогулки, кофе и вино. Буду рад новым знакомствам, для хорошего времяпровождения - мой телеграмм @ush_me

K
Kirill
2 августа 2022, 02:24

Всем привет! Питер, СПБ! Девушки, кто готов сходить на стендап или в кино на Охоту с Мадсом Миккельсеном Мне 35, tg: KRLL22

П№
Пользователь №112468
31 июля 2022, 02:53

Хэй, я из Казани. 31ого хочу сходить на салют, а перед этим погулять или посмотреть на парад, гоу со мной? Телеграмм : al_yamira

П№
Пользователь №112468
31 июля 2022, 02:52

Хэй, я из Казани. 31ого хочу сходить на салют, а перед этим погулять или посмотреть на парад, гоу со мной? Телеграмм : al_yamira

Аватар
Виктор
31 июля 2022, 00:46

Всем привет! Меня зовут Виктор, 27 лет, МО область. Ищу компанию для посещения выставок и музеев! Мой тг @BadTop

П№
Пользователь №112461
30 июля 2022, 07:31

привет кто то катается на лонгах ?) можем прокатиться завтра, или в любой другой день, обычный круиз по городу ) Мск, @alexander_reyder

П№
Пользователь №102782
29 июля 2022, 22:32

👋 сегодня никто, никуда не собирается(Москва)? Готов составить компанию, обсудить искусство, да и вообще, да и не только)

Аватар
Дарья
9 августа 2022, 16:35

Пользователь №102782, а если не 29.07 , то тоже компания ищется ?

П№
Пользователь №102782
11 августа 2022, 15:49

Дарья, Привет, да в целом я за новые знакомства, сходить, обсудить, посмеяться - @Mala_khov

Аватар
Алина
29 июля 2022, 18:53

Ксения, привет)) тот же самый вопрос)

Аватар
Алина
29 июля 2022, 18:36

Всем привет! Ищу компанию для совместных походов на выставки, концерты и любой другой культурный движ на выходных))) Мне 26 лет, СПб, телеграмм @li_marques17 (Девушки)

А
Аноним
29 июля 2022, 18:32

Всем привет! Ищу компанию для совместных походов на выставки, концерты и необычные места на выходных)))

Аватар
Вероника
5 августа 2022, 02:47

Аноним, ты из какого города?

Д
Дима
29 июля 2022, 01:42

Дима / Москва Работаю в Сити, живу на севере Москвы. Пишите, готов интересно провести время. https://t.me/dimaaaaaaaaa

Аватар
Зинаида
28 июля 2022, 22:45

Всем привет) только приехала в Питер, хотелось бы с кем-нибудь сходить по не обычным местам, на standup и просто весело провести время) Inst/tg : kra_zi_

Аватар
Пользователь Ksenija
26 июля 2022, 19:22

Привет. Меня зовут Ксения. Составлю компанию на вечеринки,концерты и прочие мероприятия.

Аватар
Зинаида
28 июля 2022, 22:46

Пользователь Ksenija, привет, а как можно с тобой связаться?)

Аватар
Katya Koshkina
25 июля 2022, 17:33

Привет Мне 24/Санкт Петербург Ищу с кем можно гулять , пить вино , холить в красивые места кушать , делать фото , посещать выставки , концерты , кино и все все (Девушки ) Телеграмм k_koshkina

Аватар
Ксения
18 июля 2022, 04:55

Привет Мне 28 / Москва. Ищу с кем можно гулять, открывать новые места, посещать выставки, концерты, ходить в кино, и т.д. ( Девушки ) Телеграмм: @kul_ks

Д
Дима
29 июля 2022, 02:15

Ксения, почему же только девушки )

П№
Пользователь №118228
30 октября 2022, 01:31

Ксения, буду рада составить компанию, особенно если есть интерес к моде тг AlexBloss

Аватар
Юлия
18 июля 2022, 01:59

Комментарий удален

Аватар
Илья
21 августа 2022, 19:54

Юлия, написал в Тг

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Андрей
17 июля 2022, 12:31

Приветствую! Зовут Андрей,работаю тренером и массажистом. Не с чем ходить на выставки и прогулки по нашему прекрасному городу. Все желающие пишите в телегу @a_satisfied

П№
Пользователь №109485
24 июля 2022, 21:48

Андрей, не с чем?))))

А
Аноним
17 июля 2022, 01:17

Привет, я Катя. Мне 22 года, я живу и работаю в Москве. Работаю в Москва сити, директором чайной. Хочу параллельно развиваться, ходить по выставкам и учиться чему-то новому) Мой телеграмм @Kathryn_m1 Буду рада Новым знакомствам!

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Макс
14 июля 2022, 17:23

Всем привет! Переехали с другом в Москву, ищем двух интересных девчонок, с которыми можно прогуляться по парку, сходить в кино, бар, да и в целом классно провести время. Пишите 😉 мой тг https://t.me/@maks_sheparov

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Пользователь №100708
9 июля 2022, 21:20

привет! можно твой тг?

П№
Пользователь №85840
1 июля 2022, 08:07

Привет, я Лиза. Мне 19. Ближайшую неделю буду в Москве. Предлагаю сходить в интересные места, по фоткаться и круто провести время. У меня много замёток, куда можно сходить: парки, выставки, обалденный вид, заведения. ТГ @liza_khamlova inst @yelizzata

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Ilya ulyanov
18 июня 2022, 00:16

Привет, я Илья мне 18 лет, недавно переехал в Московскую область, не далеко от Москвы, не проч потусить, пиши в ТГ @BannyBen

GO
G O
15 июня 2022, 21:41

Привет, Азамат. Мне 32. Подскажите где в Мск играют break beat, scratch? Tg: @asaptext

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Dupont Michel
8 июня 2022, 00:06

Привет мне 24 года, я работаю официальным представителем ночного клуба в Москве и буду рад потусить с кем нибудь в нем) у нас очень классные вечеринки напиши те мне Vk.com/micheldepo

П№
Пользователь №87605
16 июня 2022, 00:13

Dupont Michel, привет! Го тусить)

П№
Пользователь №75304
4 июня 2022, 18:12

Привет! Я Ольга из Москвы, 42 года. Хочу сходить на концерт Гришковца) Кто со мной?

П№
Пользователь №127861
17 августа 2022, 01:54

Пользователь №75304,

П№
Пользователь №80514
25 мая 2022, 18:32

Привет. Максим, Мск. Увлекаюсь написанием музыки и саунд дизайном. Хочу сходить куда-нибудь развеется и пообщаться. Напиши если тебе тоже не с кем разделить время ;) тг @heisdaddy12

П№
Пользователь №48731
21 мая 2022, 13:34

Привет, всем! Меня зовут Елена, я ищу компанию чтобы сходить на фестиваль Ласточка Summit. Открыта для дружеского времяпрепровождения!!!

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Алекс
19 мая 2022, 01:06

Привет, моe имя Александр 35

П№
Пользователь №67910
11 мая 2022, 21:12

Всем привет! Я Дмитрий, ищу спутницу) вместе можем сходить на интересные мероприятия. Можно просто погулять и попить кофе

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Пользователь №62182
21 апреля 2022, 20:35

Всем привет 🙌меня зовут Наташа я из спб мне 28 и я очень хочу посетить необычную экскурсию (про мистику Питера и тому подобное ) да и вообще много разных интересов ??

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Александр
22 августа 2022, 09:09

Пользователь №62182, Замечательно! https://t.me/BolshoykitM

А
Аноним
6 апреля 2022, 11:59

Hi

П№
Пользователь №70969
31 марта 2022, 04:26

Привет Меня зовут Андрей, мне 24 и я из Москвы. Всю зиму просидел дома и теперь чувствую, что пора выбираться на улицу, раз теплеет. Сейчас интересна любая движуха, готов поддержать ваши идеи, а так же предложить варианты досуга сам — от филармонии и театра до рейва и ставок на скачки на ипподроме. Пол и возраст для меня не имеют значения. Инстаграм для связи @gmvrsk

В
Вика
29 марта 2022, 01:06

Привет! Я Вика, ищу компанию на стендап или выставку в музее) Очень хочется поржать, ну или созерцать. 2 года назад была в Вене, смотрела картины Дюрера. В этом году в Эрмитаже тоже Дюрер был, классно же))

А
Аноним
31 марта 2022, 19:58

User №48098, привет, Вика, какие планы на завтрашний вечер?

П№
Пользователь №70981
28 марта 2022, 17:45

Поля, ??!

А
Аноним
18 марта 2022, 19:33

Привет всем!

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Nelli
7 марта 2022, 21:17

Нелли, 26 СПб Открыта любых идей дружеского времяпрепровождения) Можем попить кофе, сходить на выставку и также в бар, лаунж, что-то необычное… И стать хорошими друзьями:)

П№
Пользователь №83127
12 июля 2022, 07:29

Nelli, привет

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Александр
22 августа 2022, 09:11

Nelli, есть идея) https://t.me/BolshoykitM

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Alena
15 февраля 2022, 08:27

Привет Питер! Я Алена. Люблю внезапно куда нибудь выбираться- на арт выставку, в театр, на рок концерт, на концерт классической музыки в кирхе, на стендап, просто в красивое кафе кофе попить, знаю несколько секретных мест в Питере, где думская и хорошие места для танцев тоже знаю)) Постоянно ищу что нибудь интересное. Только в кино не хожу. Пишите если хотите составить компанию @lelyapiter

П№
Пользователь №122668
12 августа 2022, 13:53

Alena, привет Аленка

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Вицин Константин
9 февраля 2022, 00:36

Пройти 20 000 шагов и выпить литр кофе в спб? Легко) Присоединяйся: inst otchegozhepochemyzhe Instagram.com/otchegozhepochemyzhe

А
Аноним
8 февраля 2022, 18:12

Валерия, 21, Москва Ищу молодых горящих идеей творческих людей, чтобы мутить все, что угодно, и просто тусить! Люблю любые культурные мероприятия, но готова и на ночной тусич Тг @morrisonsdaughter

П№
Пользователь №180081
29 сентября 2022, 20:39

Аноним, Привет пользователь 67708! Меня зовут Светлана! Готова встретиться и погулять для начала. Живу и работаю в Москве. Пиши в ТГ

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Пользователь №67708
5 февраля 2022, 03:47

Всем привет! 46 лет. Разведён. Готов гулять , а так же устроить семейную жизнь! Порядочный и не в чем не нуждаюсь. Живу в доме в Подмосковье. Всё в жизни достиг , кроме любви и эмоций! Москва. Готов к просвещению и любым порядочным событиям и мероприятиям! Весёлый и всё в жизни всем доказавший!

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Пользователь №62182
21 апреля 2022, 20:31

Пользователь №67708, приезжайте с спб погуляем

Е
Евгений
14 июля 2022, 03:33

Пользователь №62182, го

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Александр
29 января 2022, 21:20

Всем привет! Зовут Саша, 22 года, режиссёр 😌 Интересно сходить на что-нибудь необычное и весьма необычное)) На что-нибудь экстремальное, возможно. Очень хочу сходить на какое-нибудь мероприятие из раздела «18+», но одному, просмотрев афишу, несколько не по себе туда идти)) Пишите ТГ или инст @alexiosin

А
Аноним
23 января 2022, 20:03

Привет, меня зовут Надя, мне 24, Москва, я бы сходила куда-нибудь на выставку или интересное мероприятие, открыта для любых идей) Тг @mrndzhd

П№
Пользователь №122668
12 августа 2022, 13:53

Аноним, куда?????

П№
Пользователь №65594
18 января 2022, 17:47

Привет! Меня зовут Оксана, я из Москвы. Мне и мужу 33, ищем пару для занятия спортом, посещение активных мероприятий, прогулок и т.д.

П№
Пользователь №66381
21 января 2022, 15:23

Пользователь №65594, привет когда ?

П№
Пользователь №65594
21 января 2022, 15:27

Пользователь №66381, в любые выходные

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Lange Lidiya
17 января 2022, 16:22

Хочется выпить глинтвейна под хорошую музыку... Кто со мной в Козлов Клуб (мск) в субботу 22.01? Пишите в инст @lidiya.lange

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Кирилл
12 января 2022, 15:20

Кирилл, 24 года Москва Ищу новые знакомства, буду рад сходить куда-нибудь с вами🎉😀 https://instagram.com/1kiryusha

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A 001
9 января 2022, 22:13

Артём, 22 СПб Много работаю, но хотелось бы почаще куда-то выбираться, буду рад приятной компании. Досуг на ваш вкус - выставки, кино, концерты, кабаки https://www.instagram.com/system6996blower/

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Дмитрий
8 января 2022, 19:42

Дмитрий, 27 лет Москва Можем сходить на выставки, бары, что-то необычное Instagram.com/dimoncheeg

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Фёдорова Марина
5 января 2022, 23:36

Всем приветик ! Марина, 23 годика 📍Питер Ищу друзей для приятного времяпрепровождения [263A-FE0F] Inst: m_fedorowaaa Ссылка на инст https://www.instagram.com/p/CYKn1mzoKX_/?utm_medium=copy_link

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Фёдорова Марина
5 января 2022, 23:33

Всем приветик ! Марина, 23 годика 📍Питер Ищу друзей для приятного времяпрепровождения [263A-FE0F] Inst: m_fedorowaaa

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Александр
22 августа 2022, 15:33

Фёдорова Марина, ищу друзей и всегда рад знакомству) https://t.me/BolshoykitM

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Крауклис Анна
3 января 2022, 04:37

Анна, фотограф и художник. Буду рада компании. https://instagram.com/anna_krauklis_fineart?utm_medium=copy_link

П№
Пользователь №62529
2 января 2022, 21:53

https://www.instagram.com/promis_man/

П№
Пользователь №64223
1 января 2022, 17:10

Привет🎄🥂 Обожаю выставки , арт, фото ,прогулки , за любую активность https://instagram.com/tatyana__bo?utm_medium=copy_link

А
Аноним
2 января 2022, 17:21

Пользователь №64223, Привет, а какой город?

А
Аноним
30 декабря 2021, 19:16

Рустам, 21, СПб Ищу компанию для празднования НГ https://instagram.com/temschik?utm_medium=copy_link

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Эржена
25 декабря 2021, 06:29

Эржена, 26 лет, Москва ищу компашку в любые настолки по выходным🥳 особенно в днд Ещё люблю потусить, за любой движ))) пишите https://www.instagram.com/erzhenaj

ЧН
Чечулин Николай
24 декабря 2021, 03:00

Москва 😃 Йога, Арт, Музеи - пиши в лс) https://instagram.com/chechulinnn_

А
Аноним
23 декабря 2021, 19:28

Всем привет! Питер, ищу друзей) С кем можно ходить в интересные места и общаться 🙂 https://www.instagram.com/vik.pampam/p/CRhOCZLtCqc/?utm_medium=copy_link

А
Аноним
21 декабря 2021, 07:51

Всем привет! Питер, ищу друзей тусовщиков😃 Хочу танцевать, а не с кем! Позовите меня на движ🥺 https://instagram.com/vika_shatkova?utm_medium=copy_link

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Dmitry
19 декабря 2021, 06:02

СПб. Ищу компанию для похода на все мероприятия сразу) Дмитрий) инст: @nebloger_sovsem

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Ника
14 декабря 2021, 12:31

Не ищет. Это же инст?

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Ника
14 декабря 2021, 12:31

Не ищет. Это же инст?

А
Аноним
11 декабря 2021, 17:44

Привет! Меня зовут Фил, город Москва. Ищу компанию для походов на мероприятия культурного развития, также если захочешь, сходим куда-нибудь в формате 18+. Пиши в директ https://instagram.com/kenji_ropelife?utm_medium=copy_link

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Алексей
10 декабря 2021, 21:13

Привет) Рад общению с новыми людьми, совместным прогулкам по и другим интересным местам (театры, выставки, концерты, вечеринки итп). Будет здорово, если кто-то присоединится 😊 📍МСК Inst: _lexaleks_. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=12iv080jkc1n3&utm_content=1cqais9

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Fo Vicky
5 января 2022, 21:57

Алексей, а инста-то закрыта

А
Аноним
9 декабря 2021, 21:43

Всем приветик!) Вика, 26 лет, Москва Ищу компанию ходить по театрам или выставкам, обсуждать идеи стартапов и астрологию)) можем сходить на урок танцев или что-то ещё. Inst @victorybasina

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Андрей
5 декабря 2021, 20:47

Всем добра! 40лет в парк погулять ищу компанию. Можно семьями с детьми. Сыну 2 года. Сам с Апрелевки М/О https://instagram.com/wood_peckerwoods?utm_medium=copy_link

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Юлия Пермякова
4 декабря 2021, 01:44

Привет! Спб! За движ @perm9kova

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Dmitry
19 декабря 2021, 05:59

Пользователь №48525, отписал в Директ)

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Иван
27 ноября 2021, 20:38

Иван, 26, Москва @mujuise Я за любую идею, без душноты и повесточки, добавляйтесь Да, я не сижу особо в соцсетях потому что жизнь перед глазами а не в чёрном зеркале

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Мари
26 ноября 2021, 16:46

Кто хочет составить компанию и пойти на art вечеринку сегодня 26 ноября в 18:30?) inst: @maria_fereyra

А
Аноним
25 ноября 2021, 16:29

Даша, 22 , Москва https://instagram.com/ageniydarya?utm_medium=copy_link

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Светлана
24 ноября 2021, 05:49

Света, 20 лет, Петербург. Ищу человека, с которым можно будет сходить в театр, на стендап, выставку, концерт, спектакль Пишите) @ish.svet

П№
Пользователь №61198
21 ноября 2021, 05:51

привет! зовите в классные места???? инст: utrom.holodno

ДВ
Дубровин Владимир
20 ноября 2021, 12:59

Здравствуйте! Ищем компаньонов для походов на выставки/театры/концерты/кино Inst vovkeed

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Пользователь №216141
20 ноября 2021, 12:57

Сюзанна , мне 21. Живу в МО, недалеко от Москвы Буду рада гулять по Москве в свободное время по интересным местам Inst: https://instagram.com/syuzaaannaaa?utm_medium=copy_link

K
Kriss
19 ноября 2021, 23:45

Всем привет, ищу компанию в театр/на стендап в спб Буду рада знакомству) inst:illinoidd

ГА
Гончарова Анастасия
12 ноября 2021, 00:50

Всем привет) ищу завтра компанию, чтобы сходить в клуб «Молодежь» Inst: riptruth18

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Dj Lena Rave
11 ноября 2021, 13:29

Всем привет ) кто ищет с кем и куда сходить на мероприятие ,пишите в телеграмм @Rastachka расскажу

Аватар
Dj Lena Rave
11 ноября 2021, 13:29

Всем привет ) кто ищет с кем и куда сходить на мероприятие ,пишите в телеграмм @Rastachka расскажу

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Nadin
11 ноября 2021, 04:06

Привет ) Надя, 37 лет, ищу компанию для похода на концерт Би-2 21.11. https://www.instagram.com/nadin_ko1/

А
Аноним
10 ноября 2021, 23:52

Женя, 18 лет, ищу интересную компанию чтобы выбраться куда-нибудь. Инст: jeingarova

Аватар
Поля
3 ноября 2021, 02:11

Нихао! Я Поля, из Москвы, мне 21. Очень много работаю и очень мало отдыхаю/выбираюсь за пределы квартиры, но хочу это исправить. Обожаю прогулки, концерты классической музыки и гастротуризм (планирую пройтись по списку мишлена). Ищу тех, кто хочет составить мне компанию! http://www.instagram.com/your_hellfire

П№
Пользователь №70981
28 марта 2022, 17:45

Поля, Нихао

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Шепелев Виталий
2 ноября 2021, 18:54

СПб Gdetotutt инста, пиши

А
Аноним
2 ноября 2021, 05:51

Всем привет! Схожу на выставку или другое интересное мероприятие в приятной компании в Москве! @vctrpk

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David Kastaneda
29 октября 2021, 20:35

Привет Я из Москвы, ищу компанию куда сходить вместе, пишите @shapewalls вот мой инст

А
Аноним
25 октября 2021, 17:40

http://www.instagram.com/Diiianaale в инст

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Вицин Константин
21 октября 2021, 23:03

Привет с Питера) Если ты готова пройти, как минимум 20 тыс шагов, выпить 2 литра кофе, и зайти в сотню незнакомых парадных, пиши instagram.com/otchegozhepochemyzhe

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Владимир
20 октября 2021, 23:29

Владимир, 21 год, Питер Ищу товарища или боевую подругу, обремененных интеллектом, но не лишенных чувства юмора, для посещения культурных, образовательных и иногда увеселительных мероприятий :) Цитатник: @quazidelict Физиономия: @davaitechestno

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Кузнецова Сарра
20 октября 2021, 17:27

Сарра, 15 лет, Питер Ищу компанию, что бы ходить абсолютно везде, где только возможно)) Inst: Kuznetsova_S1917

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Тюренкова Екатерина
18 октября 2021, 21:14

Катя, 19 лет , Москва Ищу компанию , чтобы ездить на Тусы :) Инст : decker1967

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Сергей
18 октября 2021, 13:56

Всем привет! Москва. Театры, музеи, концерты, выставки, прогулки, поездки, и любой культурный движ - https://www.instagram.com/sirotinskiy/ Недавно в Москве, ищу компанию :)

О
Олеся
15 октября 2021, 02:56

Сходите кто-нибудь со мной на эту выставку в субботу. Пишите в инст wufrid

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Лера
12 октября 2021, 16:44

Лера, 20 лет, Москва. ищу единомышленников, с которыми вместе сможем ходить в кино, на выставки, концерты или просто погулять по вечернему городу) люблю фотографировать всякую красоту, планирую начать вести блог по английскому. пиши мне в инст @khomich__v

П№
Пользователь №57561
11 октября 2021, 19:55

Максим, 24, Выставка «Да! 11.12» Буду рад компании на 11.10 https://www.instagram.com/makeitlouder13/

П№
Пользователь №57534
11 октября 2021, 05:40

Оля, 19 лет, ищу единомышленников, которые так же как и я хотят круто и с пользой проводить время, посещаться различные мероприятия и получать незабываемые эмоции https://instagram.com/vinistrelia?utm_medium=copy_link

Д
Даяна
6 октября 2021, 03:38

Девочки, привет. Я Даяна, мне 22 и я недавно переехала в Москву из Владивостока и совсем здесь нет ни знакомых, ни подруг. Я сама развиваюсь в социальных сетях, сейчас полностью себя посвящаю блогу и хочу встретить единомышленниц, с которыми мы будем на одной волне. Постоянно ходить на различные мероприятия, снимать контент, помогать друг другу в продвижении и расти вместе. Можем создать небольшое комьюнити и тогда это будет вообще 🔥 Пиши в инст, добавлю в группу, которая у нас будет образовываться. https://instagram.com/dayana_m.official?utm_medium=copy_link

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Дарья
5 октября 2021, 19:07

Даша, 27 лет. Москва. Ищу компанию для походов в кино, музеи, выставки, концерты и для прочих различных активностей. Если вы любите петь и тоже не с кем, то потрясающе. Спортивные совместные движухи тоже приветствуются. Буду рада знакомствам Instagram : @ plmblc

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Александр
3 октября 2021, 20:42

Александр, Москва, ищу с кем сходить на выставку Юрия Пименова в Новой Третьяковке

П№
Пользователь №56672
3 октября 2021, 19:34

Милена, лечу с 13 по 17 в Питер, хочу найти веселую компанию 🤪 Inst: SeaOftranquility1

а
алёна
2 октября 2021, 17:36

москва. ищу того с кем можно сходить на выставку, в театр или кино, а можно просто насладиться вечерним городом вместе! inst: neli.sagen

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ЛЕРА
1 октября 2021, 07:31

Петербург, привет 👋 Мне интересны мастер-классы, необычные выставки, атмосферные места. Пишите в Директ📮 Мой инстаграм: https://instagram.com/lera.tcis?utm_medium=copy_link

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Вицин Константин
30 сентября 2021, 05:20

Привет с Питера) Если ты готова пройти, как минимум 20 тыс шагов, выпить 2 литра кофе, и зайти в сотню незнакомых парадных, пиши instagram.com/otchegozhepochemyzhe

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SAXA
28 сентября 2021, 22:18

Всем привет ! Ищу компании ходить вместе на разные мероприятия 🤪 Весёлая , добрая 😈 Inst: saxa_monaxa [2764-FE0F]

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Витаvov
27 сентября 2021, 05:09

Всем приветики-пистолетики) Мне 23г, Москва! Ищу компашку для совместных походов на концерты, выставки,DJ сеты, кафешки и т.д Буду рада новеньким знакомствам 🦎 Inst: @vvvitavov

П№
Пользователь №55939
26 сентября 2021, 05:25

Мария, Питер (на самом деле ленобласть но если меня заранее предупредить, то вот она я в вашем распоряжении в Питере), ищу подружек чтобы ходить по секондам и барахолкам, на выставки, концерты, фем-мероприятия, устраивать пикники и фотосессии, и просто гулять по центру!! Я увлекаюсь модой, созданием украшений и астрологией, если ты тоже, то мы точно поладим! Заранее скажу что я радфем взглядов, лесбиянка и мне 15, такие дела. Инст: mmmushroom__

П№
Пользователь №55930
26 сентября 2021, 03:21

Всем Привет! Настя, 27 лет) Ищу компанию друзей, в Москве недавно) любое интересное мероприятие поддержу ) https://www.instagram.com/p/CT-DW1AsJHEbPrrDa7z6NgXgPMWr_ZH_eMYF8A0/?utm_medium=copy_link

А
Аноним
24 сентября 2021, 06:04

Я в Instagram как just_eva_yes. Установите приложение, чтобы подписаться на мои фото и видео. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=6lfkiff0b4m5&utm_content=lxct1h МОСКВА Ева 27 лет ищу новых друзей . За любой кипишь 🤓

Аватар
Ангелина
24 сентября 2021, 01:50

Ангелина, Спб Я ищу таких людей (друзей), которые разъезжают повсюду, фоткают друг друга исподтишка, ходят на всякие пикники и в музеи, и на концерты, и на празднование Хеллоуина, и на вечеринку в стиле диско, и вообще «за» любую вылазку. Где ж вы все? inst: https://instagram.com/fibi.buffe_brows?utm_medium=copy_link

I
Ita
24 сентября 2021, 01:30

Ира, Москва. Интересны спектакли, выставки, спортивные вылазки. Можем выбрать что-то интересное. Инста: @ira_andnothing 🌿

IR
Ishk Ruslan
24 сентября 2021, 00:01

Руслан 26 лет Недавно приехал из США в Питер. Люблю читать,фотографировать, природу, ходить по интересным местам. Буду рад знакомству и любому интересному Inst: Ruslan_dze

А
Аня
30 сентября 2021, 19:25

Ishk Ruslan, Я в Питере до 3.10, куда пойдём ? Metelme

Аватар
Анастасия
23 сентября 2021, 14:18

Всем привет!) Меня зовут Настя, 23г. Ищу компанию для походов на выставки, концерты и тд. (Москва) Буду рада новым знакомствам [2600-FE0F] Инст: @__kaizer__

Аватар
Настасья
23 сентября 2021, 13:39

Москва, Настя) https://instagram.com/asya.fm Схожу на концерт классической музыки (если он будет хороший, то даже пущу слезу 😍😂), на любой другой концерт просто хорошей музыки) Также интересуют познавательные лекции, необычные вечеринки, иммерсивные выставки, stand up и то, где очень вкусно кормят) Пишите, найдём что-нибудь классное)

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Лизавета
23 сентября 2021, 02:57

Привет! Лизавета, Санкт-Петербург. Ищу компанию , друзей) в городе я новичок, поэтому интересно все😍 https://instagram.com/koroleva__lizaveta?utm_medium=copy_link

ЛН
Лана Найтингейл
22 сентября 2021, 04:57

Привет! Лана, 22 года. Москва Буду рада новым знакомствам) https://instagram.com/lana.nightingale?utm_medium=copy_link

Н
Ната
22 сентября 2021, 00:56

Привет) Из СПб ) За любые интересные мероприятия) в том числе и активные , а так же поездки загород и в ближайшие города😉 TG @sweetmood777

Ю
Юлик
21 сентября 2021, 21:32

Привет! С удовольствием поддержу выход на любое интересное мероприятие. Если что, то @llia.mrs(Санкт-Петербург)

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Кэт
21 сентября 2021, 13:55

Всем приветы) СПб, за любую вылазку https://www.instagram.com/bogi_nogi/?hl=ru

Аватар
Яна
20 сентября 2021, 17:49

Привет! Я из СПб! Так что если ищете себе компанию, я за! Инст: @yaselebaa

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Сергей
19 сентября 2021, 15:34

Всем привет! Москва. Театры, музеи, концерты, выставки, прогулки, поездки, и любой культурный движ - https://www.instagram.com/sirotinskiy/ Недавно в Москве, ищу компанию

П№
Пользователь №62954
18 сентября 2021, 20:07

Всем привет! Переехал в Москву, обожаю гулять по историческим и красивым местам Москвы. Ищу кто составит мне компанию инста: @izhuravlev1693

А
Аня
18 сентября 2021, 11:04

Привет ! Люблю моду, дизайн , искусство, танец музыку и веселых и позитивных людей , с удовольствием присоединюсь к мероприятию или выставке ) @a_pokrovskaya

Аватар
Марина
17 сентября 2021, 22:08

Привет! Схожу на выставку или другое интересное мероприятие в приятной компании! Мой инст https://instagram.com/kmarinel

П№2
Пользователь № 28493
14 сентября 2021, 23:32

Привет! Хочу сходить на концерт блюз-рока: https://moskva.kaverafisha.ru/event/igor-lavrinsky-and-the-band-166732 кто хочет?) мой инста @julie_melt

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Лиза Шпак
14 сентября 2021, 19:28

Москва. Привет, я - Лиза🙂! Собираюсь пойти на Artlife Fest 2021. Если будет желание -присоединяйтесь👋. Люблю любые виды творчества. https://www.instagram.com/lizashpak.art?r=nametag

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Katty
14 сентября 2021, 04:44

Очень хочу сгонять в Довиль(это 40 мин на машине от мск) кто на машине-let's go! https://instagram.com/katty_berry18?utm_medium=copy_link

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Дима @ waterline
19 марта 2022, 01:05

Katty, привет. Что там с Довиль?

А
Аноним
14 сентября 2021, 04:36

Вроде и бабки есть и дел хватает а чёт приуныл 🤣001seerg

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Олуа
11 сентября 2021, 01:34

https://instagram.com/yakimenkoolya?utm_medium=copy_link я за любой кипишь))

А
Аноним
10 сентября 2021, 02:28

Го тусить Москва Подмосковье короче за всё кроме голодовки 😍 На Чили на Расслабоне inst Ivan_ivanov_799

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Lange Lidiya
7 сентября 2021, 18:07

Кто со мной сюда? https://moskva.kaverafisha.ru/event/italyanskie-kanikuly-166144

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Олег
7 сентября 2021, 15:23

Москва Олег, 28 лет Я за любой движ, так что пишите. И повеселимся и что то интересное для себя найдём. https://instagram.com/o_zaycev

А
Аноним
5 сентября 2021, 06:25

Зара! Любая движуха! https://instagram.com/zaruul?utm_medium=copy_link

А
Аноним
5 сентября 2021, 06:24

https://instagram.com/zaruul?utm_medium=copy_link

Аватар
Ando
5 сентября 2021, 01:26

Андрей 23 года Питер Рэп туса +

А
Аноним
4 сентября 2021, 21:08

Москва) го гулять, тусить! https://www.instagram.com/tattivachkina

А
Аноним
4 сентября 2021, 03:48

Москва Руслан, 28 лет Концерты (поп-панк, synthwave/retrowave, да или просто ламповые. Сам музыкант, готов вдохновляться и творить, ищу единомышленников). Инст https://www.instagram.com/ergashevpiano/

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Tatiana
4 сентября 2021, 01:22

Москва! Любишь выставки, рестораны со вкусной кухней, шумные компании, много гулять и фотографироваться- пиши 🥰 Instagram.com/localinguista

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Саша
3 сентября 2021, 19:50

Питер Саша, 27 лет) я за любой движ, будь то выставка, концерт, театр, прогулка на катере, вечеринка или просто апероль)) всегда рада новым знакомствам https://instagram.com/timoshenkova_

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Ксюш
3 сентября 2021, 01:20

Петербург Привет,зовут Ксюша мне 22 люблю фотографию и живопись,с удовольствием пойду на выставку современного искусства ,в театр или на стендап [2600-FE0F] https://www.instagram.com/polymodnik

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Софья
2 сентября 2021, 18:17

Москва. Люблю веселые шумные компании, тусовки, выставки, бары, рестораны с интересной кухней и хорошую музыку 😎 Instagram.com/sonyasohigh

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Жунус
2 сентября 2021, 15:52

Привет. Уже больше пяти лет в Москве, а интересные места так и не посетил. Буду рад новому знакомству, общению и крутым вечеринкам. Пишите, не стесняйтесь. Затусим вместе 😉 https://www.instagram.com/zunus_setkaliev/

А
Аноним
2 сентября 2021, 15:19

Привет, буду рада составить компанию можно в бар, паб, кофе, галерея, выставка. Тг @frankysjuice

П№
Пользователь №53623
2 сентября 2021, 00:44

Москва! Го тусить)) https://instagram.com/_babettte_?r=nametag

Аватар
Настя
30 августа 2021, 18:59

Москва:) ищу компанию для выставок, прогулок, концертов! Пишите, буду рада знакомству:) https://www.instagram.com/ana_livin/?hl=ru

Аватар
Катерина
29 августа 2021, 19:08

Привет))Кто из Питера)) Идём гулять?)) https://instagram.com/kate_made_crochet?utm_medium=copy_link

СП
Савина Полина
29 августа 2021, 15:34

Краснодар, рада новым знакомствам https://instagram.com/mefoditsa?utm_medium=copy_link

ЛЕ
Лукьянова Екатерина
29 августа 2021, 06:22

Мск https://instagram.com/k_lukva

А
Аноним
28 августа 2021, 02:16

Instagram.com/sell_pro

А
Аноним
27 августа 2021, 07:24

питерский https://instagram.com/_dnsmr_?utm_medium=copy_link

А
Аноним
26 августа 2021, 05:32

МСК на связи) кому кайф тусить, просто гулять или сходить на выставку на флакон например, пишите буду рада https://instagram.com/ogmirova?r=nametag

А
Аноним
24 августа 2021, 23:21

СПб https://instagram.com/danya.sherbinin?utm_medium=copy_link

Аватар
Серёжа
24 августа 2021, 12:31

Кто желает завтра(24го) сходить в Третьяковку? instagram.com/dikiy.photo

U№
User №53008
23 августа 2021, 06:02

привет,ищу с кем пойти на концерт Anacondaz 24 августа https://instagram.com/skemfu

Аватар
Серёжа
22 августа 2021, 04:03

Всем привет! Ищу компанию для походов в приятные места и на мероприятия. instagram.com/dikiy.photo

А
Аноним
17 августа 2021, 02:09

Привет. Переехала недавно в Москву, работаю врачом. Буду рада новым подругам , с кем можно провести время и поделиться ахеренными историями) https://instagram.com/bunina_y

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Никита
16 августа 2021, 20:23

Ленинград Рванули https://www.instagram.com/accounts/login/

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Вероника
16 августа 2021, 02:47

Привет с Питера :) Недавно переехала сюда) Я за любую веселую интересную в любом плане движуху Пишите, буду рада https://instagram.com/_vertar_?utm_medium=copy_link

Аватар
Вероника
16 августа 2021, 02:47

Привет с Питера :) Недавно переехала сюда) Я за любую веселую интересную в любом плане движуху Пишите, буду рада https://instagram.com/_vertar_?utm_medium=copy_link

Аватар
Пользователь №49441
13 августа 2021, 01:27

Всем привет! Москва, я тут не давно, ищу с кем провести время, сходить в уютное кафе/музей/просто погулять) inst: karisssssha

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Вицин Константин
12 августа 2021, 18:10

Привет с Питера) Если ты готова пройти, как минимум 20 тыс шагов, выпить 2 литра кофе, и зайти в сотню незнакомых парадных, пиши instagram.com/otchegozhepochemyzhe

А
Арина
11 августа 2021, 21:48

Москва, девочки, 18+ пошлите соберёмся развеемся, обсудим насущное, пишите тг ne_besi11 вк ne_besi1

Аватар
Мария
9 августа 2021, 15:25

Девочки,мальчики,всем привет! Москва) Открыта к новым знакомствам и готова ходить,куда угодно,инста @marinehatten

Э
Эльдар
8 августа 2021, 16:19

Москва 22 Погулять, проветриться 😏 Inst: GreyGod.6.6.6

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Трофимова Мила
7 августа 2021, 20:43

Даров!) Переехала недавно, люблю тусить под DnB, послушать акустику(или попеть и поиграть), посмотреть старый фильмец или зарубиться в настолки. Буду рада, если заберёте меня, дальневосточника, в свою тусовку)) https://instagram.com/milattris

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Pikalyov Vladimir
7 августа 2021, 13:30

Привет, хочу с кем-нибудь познакомиться и сходить на интересное мероприятие Inst: @try_acting_weird

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Аня
7 августа 2021, 03:01

Хочу с кем-нибудь познакомиться и сходить куда-нибудь (спб) https://instagram.com/atttmin? igshid=1o9ousp69xvqe

Аватар
Мэри
20 сентября 2021, 01:37

Аня, привет. Предложение познакомиться ещё в силе?😌

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Mila
7 августа 2021, 02:51

Привет!) Я из Москвы, 20 лет Хочу на выставку или какой-то музей ) Очень хочу на Ван Гога (до 15 августа) и Body Worlds Inst: https://instagram.com/mila_valovenko?r=nametag

Аватар
Никита
5 августа 2021, 19:12

Хочу составить кому-то компанию куда угодно, потому что дома скучно(( https://instagram.com/nikit4l1488?r=nametag

Аватар
Nina
31 июля 2021, 05:19

Привет) Я из Питера и хочу найти того, с кем можно будет исследовать город, есть загвоздка, мне 13 и я ищу ровесника

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Dubrovin Vladimir Designer
31 июля 2021, 00:35

Давайте сходим на выставку Энди Уорхола 🤘 Или ещё куда-нибудь 😌 Если что пишите в инст: @dubrovin_vladimirr

a
alsa
29 июля 2021, 23:56

привет, спб:) го гулять, изучать город 😎 тележка: alexandramrk

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Настя Арт
27 июля 2021, 14:58

Привет я в Петербурге до 30 июля ) ищу компанию для прогулок - пикников - открытия интересных мест!) свободна утром , днем, и может и вечером)по профессии я иллюстратор,могу подарить открытку 😃😃😃????????

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Ирина
25 июля 2021, 22:20

Всем привет, в августе вернусь в родной Санкт-Петербург, ищу компанию для прогулок и походов в интересные места :)

А
Аноним
31 августа 2021, 12:34

Ирина, добрый день. Готов составить компанию. Как с вами связаться?

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Игорь
24 июля 2021, 17:38

Всем привет, сегодня 24.07 пока спала температура на улице хочется погулять, ищу компанию, за любой кипишь кроме голодовки.

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Денис
22 июля 2021, 21:01

Я астролог, круто разбавляю беседы. Меня можно закинуть как бомбочку в компанию/тусу чтобы поднять diversity. Весь август в Питере. Везде @uniwertz

Аватар
Пользователь №50682
22 июля 2021, 18:56

Я с вами. СПб @deraliss

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Миронова Алёна
22 июля 2021, 15:18

Привет, Питер! Мне 24 года, я редактор. Выходные свободны, хочется погулять) люблю одинаково и центр, и лесопарки/экотропы всякие. Инста @ketchoneez

А
Аноним
17 июля 2021, 18:36

Санкт-Петербург. Инст iga_resch.

Аватар
Михаил
17 июля 2021, 00:16

Привет) органично впишусь в вечернюю тусовку в Москве) @twocountriesman

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Anniiiie
9 июля 2021, 20:28

Есть кто-нибудь из Орла?

СА
Северина Анастасия
1 июля 2021, 15:16

Привет! Есть кто из Екатеринбурга?

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Danilaorlinskiy
29 июня 2021, 19:34

Привет всем, кто не хочет регаться в тиндере))) Сижу в Москве и понимаю, что новые знакомства это всегда весело! Пишите в инст @danila_orlinskiy если захотите куда-то пойти и провести хорошо время😊 (биологические данные: парень, 21 год)

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Пользователь № 33700
19 июня 2021, 17:36

Привет! Я Алина, в Москве и я все время за кипиш, а друзья за диван. Люблю всякие необычные арт места и потом о них философствовать)

А
Аноним
28 июня 2021, 23:45

Пользователь № 33700, я совсем за, если соблюдать меры предосторожности при пандемии

Аватар
какаято Софа
18 июня 2021, 21:52

здравствуй!! если ты из Москвы, я могу сходить с тобой куда угодно, кроме баров, ибо мне семнадцать)0)) вк: https://vk.com/yalllllo

П№3
Пользователь № 39698
19 июня 2021, 00:57

какая-то Софа, привет

Аватар
Кира
18 июня 2021, 19:03

Москва, кто хочет развеяться и сходить куда нибудь?😅что нибудь придумаем. Инстаграм keirareka

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Ясмин Черкасова
18 июня 2021, 03:52

москва! буду рада сходить на выставку или в кино(если вы любитель авторского, то, я думаю, мы подружимся)🥰 инстаграм:yasmps

Аватар
Сю
17 июня 2021, 01:59

Привет всем, хочу в парк Лианозово. Кто хочет тоже?

Аватар
Сю
17 июня 2021, 02:00

Сю, мой Инстаграм syuzanna_urumyan

А
Аноним
16 июня 2021, 04:04

Ребят, ищу людей для общих прогулок по интересным местам москвы. Тг @andrewmekhanikov

А
Аноним
16 июня 2021, 00:07

Пойду в Пушкинский музей, смотреть экспонаты, присоединяйтесь:) инст @_psyhea_

Аватар
Рома
12 июня 2021, 16:36

Кто пойдет гостем на фестиваль танцев от Рэдбул в Хлебозаводе? 12 и 13 июня . Пишите тг @Inlight1

SS
Svet Sasha
11 июня 2021, 23:33

Может кто-то идёт на стереолето? @sasha.svet

Аватар
Ann Chupi
13 июня 2021, 16:24

Svet Sasha, 14го да

Аватар
Андрей
4 июня 2021, 13:59

Ребят, завтра esquire weekend, есть желающие? Пишите @pesni_ribaka

СК
Скирпичникова Ксения
4 июня 2021, 14:53

Андрей, это в Москве?

А
Аноним
4 июня 2021, 17:33

Комментарий удален

Аватар
Андрей
4 июня 2021, 17:33

Скирпичникова Ксения, да

Аватар
Lange Lidiya
4 июня 2021, 17:33

Андрей, дорого однако)

СК
Скирпичникова Ксения
4 июня 2021, 17:50

KAVER Karina, спасибо, Карина! Было бы прям здорово, если бы в этом разделе я видела людей со своего города, с Будапешта! 😃

Аватар
Андрей
6 июня 2021, 11:43

Lange Lidiya, что же вы в инсту не постучались)

ВС
Витя Смирнова
4 июня 2021, 06:22

Привет. Буду очень рада походам по выставкам, театрам и вечеринкам с вами. Пишите в @kraeshek)

Аватар
Надя
30 мая 2021, 21:18

Привет! Кто хочет сходить на какую нибудь выставку? Например 3 июня )))

Аватар
Пользователь №46556
31 мая 2021, 15:26

Надя, привет, идем) сбрось контакты)

ВС
Витя Смирнова
2 июня 2021, 23:49

Пользователь №46556, привет, а можно с вами?

Аватар
Янчик
23 мая 2021, 17:33

Всем привет. Нет желания сегодня сходить пишите в ватсап 89263082082

П№4
Пользователь № 43569
22 мая 2021, 01:22

это очень крутая идея 💡) Мне 17 лет буду очень рада новым знакомствам и походам по концертами, театрам , выставкам и т.д. Можете написать мне в инстаграме, отвечу O KateNikifo

Аватар
Пользователь №45203
27 мая 2021, 01:40

Пользователь № 43569, привет

Аватар
Олеся Романова
18 мая 2021, 18:24

Привет я Олеся! Мне 25. 12 июня иду на концерт группы «звери», кто тоже идёт? Пошли вместе )

Аватар
Антон
23 мая 2021, 02:41

Олеся Романова, это группа моего детства, с удовольствием схожу) если что пиши - +7(916) 559-25-65

П№3
Пользователь № 33229
18 мая 2021, 04:15

Холла! Тома, 19 лет. Я из Москвы и ищу таких же идейных ребят для движухи) @sheldomcryak_98

Аватар
Пользователь №46624
17 мая 2021, 15:54

Приветик✨Я из города орла, если кто-то хочет вместе сходить куда-нибудь, буду рада, пишите 🦋

Аватар
Дамир Русланович
14 мая 2021, 21:04

Спб парень 29 лет пишите буду рад любому

Аватар
Галина Иванова
3 мая 2021, 22:27

Буду рада новым знакомствам в Москве) можно куда-то сходить вместе. Выставки , театр и т.д. instagram : galinavine Пишите в личку)

TV
Turabov Vahid
30 апреля 2021, 18:53

7 мая концерт Будут исполнять музыку из Интерстеллар. Кто присоединится ?)

U№
User №45105
26 апреля 2021, 02:21

А что тут нет фото людей ?

А
Аноним
25 апреля 2021, 05:27

Приветики

А
Аноним
24 апреля 2021, 01:32

Интересно, а кто-то здесь уже нашел компанию себе?

Ю
Юлия
24 апреля 2021, 00:03

Тут реально можно найти компанию?

П№
Пользователь №814433
23 апреля 2021, 03:50

Комментарий удален

Д
Дмитрий
18 мая 2021, 19:41

Королева Виолетта, ????

Аватар
Андрей
29 мая 2021, 21:50

Королева Виолетта, стучись @pesni_ribaka в инсте. Kindly welcome

А
Аноним
5 июня 2021, 17:38

Королева Виолетта, инста osim_pers

П№
Пользователь №43892
20 апреля 2021, 03:49

Кларбаут, Невидимый звук. Tg sheliere

Аватар
Алексей
19 апреля 2021, 23:25

Классная идея, такие группы есть в соцсетях. Часто бывает и есть с кем но хочется компанию. Можно прицеплять такие заявки к событиям и затем уже выводить их отельным списком хотелок в отдельном разделе, чтобы легче искать не только события но и уже начавшие формироваться компании.

Аватар
Dzen
11 апреля 2021, 22:57

Нормальная тема! а то в Питере очень легко затерьтся одному в пучине тоскливости

Д
Дмитрий
11 апреля 2021, 08:14

Навряд ли так получится. Нужно делать отдельный раздел для этого в виде доски или так сказать ленты объявлений о поиске компании.

А
Аноним
16 апреля 2021, 14:40

Аноним, согласен с анонимом

А
Аноним
10 апреля 2021, 21:53

Хорошая тема:) а почему все притихли?))

Аватар
Mr.Hitsy
10 апреля 2021, 14:12

Куда угодно но хД

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