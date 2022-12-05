Ищу, с кем пойти на....
Карина
Комментарии
Гродно есть кто?
Ребята с раубич,пишите погоняем в футбик
Беларусь Лида давайте знакомиться
Салам всем просто увидел рекламу этого приложения в видосе на Ютубе и решил поискать собеседников здесь Я из Лиды это в в Беларуси
Барнаул, поиск двух девушек, приглашаем отметить-встретить Новый год в загородном доме. Нас два парня 32 и 45 лет. За подробностями в ЛС
Привет всем. Есть девочки с Ярославля?
Всем привет, ищу с кем сходить в пивнуху) ну или в кофейню г.Астрахань
Иркутск, сходить на фитнес
Мурманск давайте знакомиться.
Москва❤ Ищу интересное общение, давайте знакомиться😉
Оля, привет это взаимно про общение
Тюмень , давайте знакомиться 😊
Sham, эта статья в блоге уже давно переросла в функцию внутри приложения, поэтому да, статья неактуальна :) Но теперь ты можешь выбрать себе компанию на мероприятие без всяких свайпов, написать ей и предложить сходить на конкретное событие прямо внутри вашего диалога
По коментам видно что сайт на пороге к прекращению своего существования
СПб сегодня сходить куда нибудь
Ростов-на-Дону, давайте знакомиться)
Екатеринбург. Ищу новые знакомства
Ростов-на-дону
Кто пойдёт на концерт Boulevard Depo в Воронеже?
Ищу с кем можно пообщаться и провести время, Тамбов Познакомлюсь с людьми и из других городов для общения) inst mariyya.jpg
Ставрополь
Иркууууутск?))) Ау!
Татьяна Войнарович, я тут)
Уфа, дайте шуму
Есть кто из Гомеля?
Минск. Всем привет, Переезжаю в Минск , ищу новые знакомства . inst _brazzers.by
Хаю хай Минск! Ищу с кем можно пообщаться и посетить разные совместные мероприятия) Тг @anastapheiha
Минск. Пообщаемся?
Минск. Пообщаемся?
Не знаю чем заняться вечером, есть предложения в екб?
Катерина, привет
Ищу компанию
Пользователь №561890, привет
Привет ищу компанию, кто хочет поехать в Сочи вместе )
Краснодар - отзовитесь
Концерт Макана в Москве 08.06
Всем привет! Ищу компанию для поездки во Владимир, Суздаль из Нижнего Новгорода 7-8-9-10 марта (на выходные дни). Цель поездки: «Люблю посещать места, где я никогда не была».
Новосибирск, ищу компанию для походов по выставкам - пишите 😉
Ростов на дону , ищу с кем провести время за чашкой кофе ;)
Кто в Питере?покажите город?
Вопрос. Как тут знакомиться?
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Аноним, хэзэ
Карина, привет Карина я в Новочеркасске хочешь провести незабываемый вечер сомной приезжай комне
Привет )Ищу компанию на нг ,семейная пара ,в городе недавно)веселье обеспечено)
Андреева Александра, город Волгоград
Всем привет, Меня зовут Инна. Ищу компанию для похожа в зал и бассейн
Муж
Улан-Удэ
Ищу народ кто покажет г.Сочи (12.10) 😊
В Казани буду 3 дня, ищу с кем погулять, покажите город🥺🥺
Всем привет , кто приехал в Анапу . Ищу компанию для похода в клуб . Мой телеграмм 89648825621
Всем привет, кому скучно, пишите в личку, поболтаем о смысле жизни и устройстве вселенной 😀WhatsApp, telegram 89309382800 Катя
Всем привет👋 Меня зовут Елена 24, г. Москва🙃и я ищу женскую компанию для посещения фестеваяля каллиграфии и леттеринга Ё-фест 15.04. 2023. Может кому то тоже интересно 😏 https://vk.com/efestmsk t.me/RokiShoki
Сергей,20 лет,недавно переехал в Москву,хочу найти компанию для приятного времяпровождения😊
Всех приветствую ищу девушку или компанию для тусы с кем пойти в клуб и Свингер вечеринки или кто что ещё предложит 89255251283 Москва и область пишите
Всем привет) Честно не знаю куда сходить, хочу найти друга или подругу с который подскажет мне в этом деле тг: @iyoukings
Всем привет!! Ищу тех, кто любит ходить на мафию. В идеале собрать постоянную компанию, с которой круто играть: Tg: @xazaraza
Всем привет! 21 год, Москва. Ищу компанию для посещения любых мероприятий (предпочитаю stand-up’ы или познавательные выставки). Открыт к приятным знакомствам и новым идеям. tg @sergeyopypey
Всем привет :) Ищу компанию на любые мероприятия в Москве Пишите, открыта к классным идеям Тг @PoliaMolia
Привет) я переехала в Мск пару дней назад и хотела бы с кем нибудь познакомиться!🦋 @Violettta_01
Виолетта, напиши мне) буду рад встречи
приветик,ищу классную девчонку из мск с кем сходить можно куда нибудь:)выставочки или покушать там,поболтать,выхожу из зоны комфорта вообщем Мне 18,тгшка @vikaduraa
Привет! Софа, Мск, 25 лет. Открыта новым приятным знакомствам, интересны любые мероприятия,пишите;) тг @sofa chent
Всем привет. Мне 30 лет, ищу компанию +- ровесников для дружеских встреч) театры, выставки, кино, мастер-классы, всё люблю, все интересно) Тг @solomkolenana
Lena, лена привет
Всем привет!) Просто ищу компанию для совместных походов в атмосферные и интересные места Если тебе тоже нравится движ пиши ТГ @PoluAlex
Привет. Пермь есть тут? Ищу компанию чтоб ходить на концерты и прочие движухи
Привет!Инна,32) Живу в Москве недавно, ищу новые знакомства для прогулок и посещения интересных мест. Я мама в декрете, поэтому свободна только в сб и вс. тг @zhesan91
Всем привет! (: СПб, 29 лет. Ищу с кем поболтать и сходить на мероприятия. https://t.me/Kerber22 Тёплый. Альтруист. Много шучу и чаще всего смешно (пока не били, но пару раз уворачивался от тяжелых предметов - а пару раз нет). Хорошо и много говорю на разные темы. Могу помочь с решением кроссворда.
Доброго времяощущения, Санкт-Петербург! Мне 19 лет, мальчики и девочки пишите в тг, сходим развеемся:3 https://t.me/sotiylevelina
Привет, я из Москвы, зовут Алёна, 20 лет) Ищу подружек, с которыми можно будет и в клуб, и на выставку) Сама из Бутово, учусь на Рязанке. Пишите: t.me/alena_kotiy
мск, д17 девочки, давайте дружить и ходить по крутым местам :) пишите в тг @oblavoblaaa буду рада 💕
Привет. Ищу симпатичную и умную девушку в качестве личного помощника по мероприятиям. Которая будет подбирать интересные мероприятия, покупать на них билеты и составлять на них мне компанию. Возраст от 30 лет. ВАЖНО! Не ищу содержанку или личные отношения!) Естественно все за мой счет. Москва. @adam_bancheez
спб, 19 девочки, давайте дружить! пишите в тг @plsnotliss, всем рада!!! будем вайбить в кафешках😏😏
Привет. Я Николай. 8 месяцев, как развелся и самой большой сложностью оказалось отсутствие холостых друзей и подруг. Открыт к общению (только если ты не душный(ая) и не нытик. Тг @kolya_sarkozi буду рад знакомствам и совместным посещениям активностей
Ева,15 лет, из Москвы, буду Рада сходить в интересные места или прогуляться по красивым улицам!!! Очень хочу с кем нибудь подружиться и вместе фоткаться ;> Вк: https://vk.com/id.idi.naxyi
Доброго времени суток🙂 Москва, 29 лет, свободен и открыт к новым знакомствам и эмоциям. В поисках девушки или компании для посещения различных мероприятий. В частности 18+. Стучитесь, буду рад знакомству, телеграмм: @DruId969
Всем привет из Питера, буду рад интересным знакомствам, в том числе и с девушками) Интересов много, словарный запас большой, а свободного времени меньше, чем хотелось бы, поэтому хочется больше ярких положительных эмоций)) Напишите в телеграм, постараюсь ответить сразу: @IStandAloneG
Ирина, 25 лет. Всем привет) Я собираюсь в мае посетить чудесный город Калининград. Буду рада компании, теплому общению и сопровождению на интереснейших экскурсиях по городу. Кто живёт в Калининграде или тоже собирается ехать в указанный период, пишите в тг: @iruusi
lrina, я живу в Калининграде, точнее в Зеленоградске. Напишу для тебя в тг )
lrina, lrina, ты даже не ответила)) и это уже действительно смешно 🤣 удачи в таком случае, точно не предвидится. Извини но это правда .
Соня, 23 года, Питер Ищу компанию для посещения выставок, интересных мероприятий) тг: @until_it_clicks
Всём привет, я Ева 💗 Живу и работаю в Москве, ищу девчонок, чтобы вместе посещать интересные места, ездить в другие города кататься на лошадях, посетить пробные занятия по танцам (с меня сертификат на первое пробное и 15% скидка на абонемент в танцевальной студии 😄). Общительная, лёгкая на подъем, с графиком 2/2 😂 Буду рада новым знакомствам в тг @frantz21 ☺
Привет! СПб. Буду рад новым знакомствам) тг: @dmitri178
Полина, 22 года, Москва. Ищу компанию для мероприятий Тг @polinchickkkk
Полина, буду рад составить тебе компанию!)
Артур, 22 года. Недавно переехал в Москву и ищу новые знакомства и посещения интересных мероприятий:) Очень нравятся Stand Up и другие активные ивенты! tg: @arturlysyuk
Привет! Надеюсь я не первая из ВРН, кто тут есть 😂Буду рада новеньким людям в моей жизни, люблю спонтанные поездки, театры, выставки, суши и бары. Если из этого списка тебя что- то зацепило напиши мне в инсту senorita_angie_
Angelok, Ok Сеньорита … ✈
Всем привет! Я Лиза, мне 25, недавно переехала в МСК и буду рада новым теплым знакомствам и общению в женской компании 😌😌 tg: eliz_zaba
Приветик, кому интересно пофотографироваться пишите а инст: photo.k.i.s.s 😺
Всем привет, я Маша. Питер, ищу компанию для абсолютно любой движухи. Тг: @msh_go
Доброго солнечного дня!🤗🌞 Мне 32 года, москвичка. Ищу женскую компанию для культурного времяпровождения и общения. Сегодня готова встретиться с вами. Я дружелюбная, активная и весёлая, буду рада новым знакомствам. Здесь впервые😀мой тел и whats up: 89309382800
Москва Всем привет) Буду рада новым знакомствам и сходить на какое-нибудь мероприятие или в интересное место) tg: isiat
Всем привет! Меня зовут Илья,мне 18 лет. Я из Самары и ищу с кем можно вместе исследовать Москву) telegram: @klins4
Привет, я Алекса мне 36 лет, веду активный образ жизни, веду блог в тг, для общения и классных прогулок по интересным местам пиши сюда @aleksa_storm
Привет! Мне 21 и я из Москвы, ищу компанию для общения и совместного времяпровождения в свободное время! Тг:Nd.Ivan
Иван, напиши мне плиз) тг: t.me/nadinsky24
Привет) А что если создать женское сообщество и вместе развиваться? Немного о себе🤏🏽 2-ой месяц в Мск, работаю преподавателем в СУЗе, но и отдыхать порой хочется! Все подруги остались на родине, хочу завести новые знакомства (жен.пол), гулять, заниматься спортом, посещать полезные мероприятия, даже худеть :) хе, хе. Я активная, жизнерадостная, веселая, добрая. Кого предложение заинтересовало писать на тг: t.me/becatharsis
Мика, привет!
Привет, переехал в питер и не знаю читают ли эти смс но думаю надо что то написать, я добрый позитивный человек мне 25 и да я пью пиво)) могу да и хочу с кем нибудь сходить за компанию куда нибудь где не надо много платить)) а так звоните 89507191798 надеюсь мой номер не попадёт в плохие руки
SENGEONE .KCK. .NMG.
Чего вы хотите? Это не тиндер… Ладно, сделаем вид, что так и должно быть Вообще, забавно наблюдать это Мой коммент Для меня это как граффити- оставил и ушёл, просто след, мда ЗДЕСЬ БЫЛА Я
Салат молекул) Приехали сюда три месяца как, а компаний для потусить так и нет. Кто так же одинок и не адаптировался? Пишите в Telegram @pablochupin Предпочтительно с уклоном в зож и классические мероприятия, хотя и на рейве угореть не прочь)
Москва, 26 лет. Настолки, алкоголь, кальяны и любое мероприятие из этого прекрасного приложения, жду в телеграмме @MoarteVerde
привет, я Юля, 20 лет, спб лёгкая на подъем(!!) ищу кого-нибудь для посещения всякого разного интерактива👉🏼👈🏼 тг callmetonight7
Привет! Я Саша мне 29 москва👩и по ресторанам и по ко концертам! Поддержу в трудной ситуации, обладаю навыком черного юмора. В любой компании остаюсь Замеченной . @zlobraya
Всем привет! Меня зовут Анна, я из Санкт-Петербурга. Ищу компанию для похода на мероприятия. Тг anzhidkova
Пользователь №309060, Ok )
Привет)) Меня зовут Катя, мне 19, живу и учусь в Москве. Переехала из другого города, поэтому ищу компанию на любые интересные активности можете написать мне в тг, там бываю чаще 🤠 @katyaazuu
Екатерина, напиши мне я Грант
Петербург Хочется долго гулять, бродить, заходить в интересные места и разговаривать ВК: https://vk.com/andre1show
Петербург Хочется долго гулять, бродить, заходить в интересные места и разговаривать ВК: https://vk.com/andre1show
Петербург Хочется долго гулять, бродить, заходить в интересные места и разговаривать ВК: https://vk.com/andre1show
СПб, 21 пребываю в поисках компании для посещения выставок, представлений, театров, тусовок - да чего угодно.
Спб. Всем привет! Ищу компанию для походов в кино, музеи, для прогулок, уютных посиделок и разговоров. Занимаюсь музыкой и фотографией, буду рада знакомствам с творческими людьми. Пол не имеет значения. тг: @elelis
Всем привет👋🏼 ищу компанию для походов на разные мероприятия🙂 Интересно абсолютно все🙂 Очень буду рад новым знакомствам🤗
Спб.Привет, мне 22 предлогаю организовать женскую компанию для совместного времяпрепровождения,начиная от выставок, музеев, кинопоказов и заканчивая тусовками и концертами. До встречи в тг) :@blossoomed
Привет,Москва. Ищу друзей для совместных походов в интересные места либо просто выпить кофе. @TarantinovaD пишите
Москва 💫 Привет, мне 24) предлагаю организовать женскую компанию для совместного времяпровождения (посещение различного рода мероприятий, походы в театр, встречи в эстетичных, вкусных и атмосферных заведениях Москвы, посещение концертов и клубов, прогулки и взаимный обмен женской энергией ❤🧘🏻) t.me/tkachenkovlada
User №289592, привет) можешь пожалуйста оставить контакты для связи 🌸
User №289592, привет, буду рада составить вам компанию
Москва, привет! Кто со мной погулять сегодня или завтра по галереям Винзавода? t.me/Marina_Romantseva
Ну что, Москва, погнали!?)) ТГ @rifxatovi4
Всем привет! Ищу новые знакомства, для прогулок по Москве)) vk.com/sell_32
Петербург Хочется долго гулять, бродить, заходить в интересные места и разговаривать. @jenyashevelev
Всем привет. Москва, ищу новые знакомства🙂 А то последнее время совсем скучно стало, все в разъездах. Пишите в тг @bludniylis
Привет🙃 Я из Москвы. Хочу завести знакомства для совместных походов, прогулок, общения, развития. Так-же есть желание научиться танцевать, но навыков нет совсем🙂🙃 Телега: @Verustak
Привет! Ищу компанию для общения. Не так давно в Питере, буду рад новому интересному общению.Может сходим в кино?) Тг @Bs_the_golden inst: @six6on
Всем привет, ищу молодого человека, партнера по танцам, желающего научиться танцевать бачату, зук, хастл или сальсу. Васильевский остров. ТГ @lanechkalesnaya
Всем привет! Санкт-Петербург Буду рада завести новые знакомства для посещения музеев, выставок, прогулок, интересных мероприятий тг @Katharinzz
Всем привет ;) кто подскажет интересные места где можно выпить и потанцевать?!
Мило.
Пользователь satira, Ok)
Всем привет . Ищу женскую компанию для совместных походов по различным мероприятиям . 🙏 Москва
Анна, привет! Готова присоединиться:)
Пользователь № 21822, напиши мне @anna123120
Бля я тоже не прочь сходит
Всем привет ! Приглашу девушку в театр, пообщаться , выпить кофе , tg mirbox1
Привет! Я из Москвы. Хочу завести знакомства для совместных походов куда-то и просто общения) буду рада новым знакомствам. Моя страница вк https://vk.com/wini_wino_05
Надежда, привет 🙋🏻 напишу ВК?
Порекомендуйте, пожалуйста, фильм об искусстве шибари... Спасибо!)
Ищу с кем можно будет сегодня хорошо провести время, погулять сходить куда нибудь Inst:_starodubcev_
Всем привет👋🏻 я Лида, живу на два города - Питер и Екатеринбург. В Питере совсем не друзей, очень хочу найти кого-то здесь, чтобы интересно проводить время. Мне 25. Работаю аналитиком в IT, консультирую по Матрице Судьбы, пеку красивейшие пряники на заказ❤ Tg: trolkrol1
Лидия, привет! Меня зовут Еланда, сама из Москвы,приехала в Питер на пару дней, друзей здесь толком нет. Не хочешь сходить сегодня вечером куда-нибудь?)
Лидия, Екатеринбург ! Здорово ) Напиши или я напишу всегда есть что-то интересное .
Всем салют : Питер ТГ: P.S.
Пишите тг @Crips_error
Привет, Москва. Ищу компанию из нескольких человек погулять, сходить в кинчик, на каток, дома совсем скучно 😟😟 Пишите в тг @bimmer6
Всем привет, Питер Кто пойдет на каток? ТГ @Mikrulm
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Арина, привет. А что тебя интересует? На какие мероприятия хотела бы сходить?
Привет, я Вероника) г. Санкт-Петербург Буду рада завести знакомства с новыми людьми для посещения выставок,музеев,кино,прогулок тг @cherrynika
Ну погнали) ТГ - @nikolay_lns
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Настя, привет.
Спб Ищу новых знакомых, друзей, чтобы весело проводить выходные и ходить на разные мероприятия. Я люблю все, от настолок до концертов, главное в хорошей компании. 18 лет Тг: jendke
Ищу с кем пойти на краеведческую встречу "Любовь в большом городе" 25 января в лекторий Artista Ссылку скрин кину Tg @wirdou
СПб Ищу компанию для посещения самых разных мест )) Тг @zmeeeia
Всем привет) ищу компанию для посещения различных мест) ваши советы будут очень кстати) тг: Katrin_Vishnya
Москва, ищу с кем пойти в театр или на выставку Телеграм: @fuadres
Ищу компанию на выставку «Качели метамодерна» в локации ВинЛаба. тг: @ysashayyy
Приветик) Ищу компанию на сегодня в клуб, пока не знаю в какой именно, если ты сможешь подсказать, будет круто! А вообще, можем ходить в кино, на каток, обожаю выставки и все остальное ) пиши в тг @jkiseeee или инст @jkise__
Пользователь №260954, Москва?
Пользователь №260954, каток неплохая идея, пошли? ;)
Пользователь №260954, привет)
Мск. Какие предложения, составлю компанию. Telegram@SeaSunSand
Ну что,идём со мной на выставку и вечеринку? Я смешная,красивая ,люблю все странное и необычное)) отметим остаток новогодних праздников в компании безбашенной красотки?)
89884074798 привет, я из Ростова на Дону, ищу компания сходить куда угодно, выставки, музеи, театр,
всем привет! я из Москвы , кто хочет составить компанию? сходить куда угодно , выставки , музеи , арт пространства пишите мне в тг @OI011 буду очень рада новым знакомствам
пользователь № 010111, а где ты сейчас находишься? )
Ищу с кем пойти 5 января на мастер класс по рисованию картины.
Юлия, вау, шикарно, пошли
Юлия, как МК?
Привет, Питер! Недавно переехала в этот город. Хочу познакомиться с новыми людьми, чтобы в дальнейшем стать хорошими подругами/друзьями. Мне 26 лет, люблю гулять, ходить в бары, вкусно кушать 😅 Девочки, давайте сделаем друг другу красивые фоточки в соцсети ❤
Regina, Regina, приветик 🙌🏽 Я Саша ,тоже недавно переехала в Питер 🎊 Думаю мы подружимся,ведь я тоже люблю и поесть ,и куда то сходить )
Regina, inst -@khrist_al
Regina, привет) давай дружить) Инст @tany_kisss
Regina, Привет-привет) С радостью покажу в Питере свои любимые места) tg: @epova_alena Пиши✨
Regina, привет
Regina, девочки, я с вами😹 мне 25 лет, недавно в Питере. С удовольствием присоединюсь❤
Ищем друзей в Москве :) 25 лет
Максим, @sasha_fb_mnst00
Шаповалов Александр, https://vk.com/id64382457
Я Анна в Москве ищу человека с кем походить по различным мероприятиям ) 28 лет
User №270815, где можем списаться ?)
Алиса, 79998976763
User №270815, готов составить компанию! Пишите! Тг @swel_f
Анна, пишите, буду только за тг: @dar_i1
Если ты тоже не знаешь с кем провести Новый год то пиши )) 89262713031
Ребята, привет! Переехала недавно в Питер, ищу друга/подругу, с которыми весело проведём время и пофоткаемся. О себе: дитя общепита, прямиком из солнечного Крыма, читаю книжки, ругаюсь матом) ( мне 18)
Даяна, Привет! Где можем списаться?
Даяна, го в ТГ @PuHbk@
Анастасия, напиши мне в тг @milisssssi , буду ждать)
Даяна, а можно просто дружить так, чтобы приезжать в питер и тусить, и с москвой тоже самое 🥺
Даяна, салют) ТГ : P.S.
С наступающим 🎄 С радостью погулял бы по новогоднему Питеру instagram.com/otchegozhepochemyzhe
СПБ Tg: @rinanovo Ищу компанию на 4е января) хочется зарядится новогодним настроением на праздничных выходных ☺
Привет всем!👋 Ищу компанию на Новый год 🎄 Впишите меня,дорогие😍 @jagermeistero
Не знаю чем заняться на нг Может появиться компания @Crips_error
Привет, ищу компанию на 23, 24 или 25 число. Мероприятия любые, но с большим предпочтением актив, аля каток.
Всем привет🌺 ищу компанию для похода по разным мероприятиям. Г. Москва Мне 24
Пользователь №189868, привет. Буду рад знакомству. @swel_f
Пользователь №189868, @anna123120 готова ходить вместе )
Приветствую. Переехал в СПб пол года назад, хотелось бы обзавестись приятной женской компанией). Хочу посещать всякие мероприятия, но одному вообще не комильфо. Так что пишите, буду рад. Мне 29 если что)
Юрий, tg @kyptki2
В СПБ в отпуске, хоть куда) Tg: stepan_vorontsov
Всем привет, хочу на закрытую вечеринку 24.12) Tg tbabanova
Всем привет
Питер! Я видеограф и фотограф в одном лице 😁 Ищу ребят, которым сделаю клевые видео (по типу рилс) для своего портфолио в интересных местах на улице или же в помещении (музеи и прочее), а так же просто компанию или подружку для походов в интересные места и прогулки🔥 Телеграмм/ инстаграм - @osi_nasti
Что делать на новый год?🥺 @aa_romanovaa
Алёна🦈, гулять ,отдыхать ,да и вообще круто проводить время )
@ksa_nekss
Приветик, Москва!) Ищу компанию на эту неделю сходить куда-нибудь. Мне 16, Света. Люблю психологию и творчество. Пишите в телегу, пообщаемся, сходим, хорошо проведём время. @Sveta271918
Ищу компанию для похода по мероприятиям в г.Москва телега @Azike_oppressively77
Всем привет! В СПБ пока в отпуске, но с целью дальнейшего переезда! Ищу новые знакомства! https://t.me/ivanalex92
Хай) Кто-нибудь хочет начать заниматься танцами? Либо же пойти на меро, которое придётся по вкусу нам двоим 🖤 http://t.me/kristel_rubinova_inst
Всем привет ) Я и моя подружка ищем компанию / планы на Новый год ) Все обсудим ! Телеграмм - lesyushkaa
Всем приветики 😋 Мой ник в инстаграм @chanterelle.ee Пишите, а там решим куда сходить и что с вами делать 😉
Всем привет, кто хочет куда-нибудь сходить вместе или просто хорошо провести время пришлите @Crips_error
Всем привет. Хотелось бы этот вечер и день разбавить чем-то. Не хочу сидеть дома. Москва.
Андрущенко Никита, @dachavichny
А пойдёмте в бар!!)
Всем привет👋 Переехала недавно в Петербург Буду рада новым знакомствам и компании для походов на выставки, экскурсии и в кино @nastya_vladimirova
Anastasiya Bakhmutova, привет
Привет, ищу компанию для похода в кино Москва @yarysh_iv пиши в ТГ
Привет) ищу подружку, с которой можно круто провести время в спб) походить по кафе, улочкам
Привет) ищу с кем походить по разным выставкам,музеям,необычным местам)) Веселая,забавная,но интеллектуальная личность,читающая Бориса Рыжего и любящая декаданс)) 😂🥳 стендап тоже ничего - особенно если отбитый ,непредсказуемый юморок )) Ник в телеге @Dayzi1991
Пользователь №153742, привет
Всем привет. Ищу новых друзей и знакомых для походов по разным мероприятиям, да и просто для общения ) Город: Москва Tg: @kristinsser
Аноним, привет
@vladka_SHOKoladkarrr
Спб 😉
Привет, меня зовут Алина. Ищу компанию для посещения интересных мероприятий. Обожаю искусство, поэтому выставки с удовольствием. Также сходила бы на стендап. ❤ Москва ✨alina.smthn (запрещенная соцсеть) ❤ alinasmthn (телега) Пишите, я не кусаюсь
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Акунина Ювента, Анненкирхе ? Здорово !!!
Всем привет)Живу в мск,хочется сходить на стендап,но в одиночеку-это совсем не то(((Кто любитель стендапа?)Отзовитесь
Рузана🥰, я ни разу не был, но сходил бы ) @ychkydy999
Рузана🥰, пошли, тоже хотел. Тг: @i6996i
Рузана🥰, а кто когда выступает ?
То хочет провести время 😏 Пишите @Crips_error
Приветик.Ищу творческих и позитивных друзей для новых эмоций и культурного время провождения.TG: @Dimetrio8
Всем привет. Ищу компанию в Казани. Первый раз в вашем городе. Прилетаю 25 ноября на выходные)
Приветствую! Москва Ищу компанию или человека+1 для игры в настолки, метро Печатники. ТГ -@sempauopp
Москва привет) Парень в поисках друзей и единомышленников для похода по интересам местам. Телега- @Tolia_anatoly
Пользователь №80776, телега @dachavichny
Всем привет, в поиске интересных мест Нижнего Новгорода. Если вы знаете о подобных местах, где можно приобрести замечательные знакомства, прошу дайте знать!
Москва! Ищу друзей я тут недавно! Тг - @vasiliskwoow
привет .хочу найти новых друзей. из Москвы.И сходить куда-нибудь
Спб
Monro Ksenia, Привет! Знаю !)
Привет! Ищу компанию на бурлеск-шоу в выходные тг: @nicelea
Здравствуйте!!! Кому скучно пишите
Пользователь №209800, привет
Monro Ksenia, привет
добрый вечер! мы с подружкой переехали в спб. рады завести новые знакомства для для насыщенных выходных. тг: @yvliyvt
Привет, ищу приятную компанию для того чтобы интересно провести время в Москве) @nosuchfile
Всем привет ) Ищу человека для похода в кино,театры ,кафе… tg:unbroken077
Москва! Привет)) Ищу классную компанию для походов на различные мероприятия, связанные с модой и искусством, совместных прогулок и душевных бесед. Всегда рада новым интересным знакомствам. ВК @rastorgueva.sofya Telegram @rastorgueva_sofya
Всем привет! Ищу компанию для душевных бесед и похода в эрмитаж.
Agata Balalaeva, напиши свой тг
Я Игорь, хотелось бы просто прогуляться с интересной девушкой, пиши если заинтересует. И кстати я - сапиосексуал. 89932248733
Всем привет! Буду рада новым знакомствам, Евгения, Питер
Пользователь №210207, привет) Напиши свой тг)
User №192158, Vooallie
Привет всем хотела бы сходить на какое-нибудь мероприятие или посетить какое-нибудь интерсное место, Анна Москва
Пользователь №231610, привет) Давай спишемся)
Пользователь №238633Aisha, привет! Я думала я одна такая старшая😁мне 34. Месяц назад в Питер переехала, готова к общению)
Пользователь №238633Aisha, ychkydy999 напиши в телеге
Пользователь №238633Aisha, салют
Пользователь №238633Aisha, привет, мне 24. Но с радостью бы погулял,сходил в кино с тобой)
Привет все комментарии читаю думаю я одна здесь сама старшая))) Aisha 35 лет))
Пользователь №238633Aisha, Нет есть и старше) мне 46
Пользователь №238633Aisha, 🤲
Пользователь №238633Aisha, 35)
С мск ищу с кем сходить куда-нибудь @Crips_error
Kp Crips, ?
Привет всем!
Привет, София, буду рад с тобой познакомится!:)
Пользователь №235351, тг
Доброго дня , нахожусь в мск , скучно, не знаю чем себя занять , куда идти не знаю , с удовольствием посетил бы интересные события в доброй и интересной компании .
Пользователь №154644, телеграм Annette1998
Nette, привет
Всем привет, 25лет, ординатор, переехал в СПб, ищу с кем можно интересно пообщаться посмотреть на город:) tg @ErtiPack
Привет!Ищу компанию для общения. Не так давно в Питере, буду рада новому интересному общению, изучению новых мест🍁☀ TG @lanechkalesnaya
Приветствую. Моё имя Олег, мне 42 года и хотелось бы познакомиться с интересными людьми, для совместного времяпровождения, а в дальнейшем возможно и дружбы. @OlegEpifanov
Привет.Меня зовут Надежда.Мне 24 года.Хочу познакомиться с интересными людьми, для интересного времяпровождения. ТЕЛЕГРАМ:@NadezhdaSurovtceva
Давай сходим на какое нибудь культурное (можно и не совсем) мероприятие: выставка/музей/кино Костя, 26 , Спб vk.com/opyoum
Привет) в Москве до 6го) концерты , бары, Хеллоуин 👻 и тд Пишите 👇🏼 @Matveykina01
Всем привет! Ищу компанию для совместного времяпрепровождения. Москва Tg: mgi_ru
Всем привет). Недавно переехала в Питер). 44 года.. ищу компанию для проведения культурного досуга , можно и не очень культурного ))). Ватсап телеграм 89612917037 )
Людмила, 🤝
Привет Москва Недавно переехала Ищу друзей Телега @derabai Пацифистка, хулиганка Жанна
Аноним, хххай)
Привет, Питер Нахожусь последний день здесь, и хотелось бы провести его с тем, кто так же любит бары/стендапы/выставки как и я) Тг: u4khd
Elena, го
Привет! А в каком городе?
Всем привет! Спб Неделю буду здесь. Ищу ребят для совместных походов в клубы/бары/интересные места) Тг: @private_personallity
Привет! 24 года, девушка. Ищу парня для совместных походов в бары/клубы, ибо одной стрёмно, а мои друзья любят несколько иное времяпрепровождение. До беспамятства не напиваюсь, в драки не лезу, молча в углу не сижу)
Nette, буду рад знакомству! пиши в ТГ @swel_f
Nette, какая то идеальная*
Nette, привет, с удовольствием составлю компанию тг @Garrick_evdkmv
Nette, в СПб?
привет! мск, ищу людей с которыми можно ходить на тусовки, выставки и просто проводить время вместе тг: y2kangel
Салют! Ищу новые знакомства для походов в бар или еще куда-то) tg: @peace_deathhhhh
Всем привет, меня зовут Александр мне 22 ищу новых друзей в Москве мой вацап 89296758940
Месяц назад переехал жить в Ленинград. 22-х летний мальчишка) Если ты хочешь составить мне компанию в поиске интересных литературных мероприятий, сходок, походах по тематическим мероприятиям или просто прогулкам по душам - welcome! Буду рад всем. Telegram @cnshld
Привет) Ищу компанию, или компонентов, просто потусить в любое свободное время) Я за любой кипишь, главное чтобы всем было интересно) Сама часто хожу на стендап. МСК
Всем привет! Ищу девчонок с кем можно сходить в бар вечерком, устроить гастротур по заведениям, не считая калорий, сходить на выставку или в музей, а, может быть, просто прогуляться по городу. Кстати, нашу компанию может дополнить моя собака :) Связаться можно через Tg: Mitrosha1
Di, прекрасная идея
Ищу новые знакомства! Москва Тг: @apoll_808
Аноним, прикольная)
Аноним, ух ты))
Аноним, 🔥
@helsiarge
Все привет )я, Баина , мне 24) Ищу с кем можно прогуляться по Питеру)
Пользователь №197447, привет))Баина,мне 33 , меня зовут Ирина можно прогуляться вместе
Пользователь №197447, сайн уу, пойдём) тг @ffunnkk
Пользователь №197447, приветик) аналогичная ситуация, мне 21, модем списаться в Тг @gafuryanova
Всем привет Меня зовут Настя, в Питере буду до 23 октября Если есть желание составить компанию в прогулках и изучение новых, интересных мест Питера, пишите в телегу 89198625681
Настасья, конечно да !)
Привет, иногда бываю в СПб, может кто согласится иногда погулять по Питеру?
notrinaa, привет.. не возможное возможно!) @BolshoykitM
notrinaa, ✋🏽🙂
Добрый день! Маргарита🌺 Сходить в оперу, выпить бокал игристого🤪 @laneraperla
Пользователь №217906, https://t.me/BolshoykitM 😜🎩
Всем привет! Меня зовут Максим, мне 24. Посещаю различные мероприятия и выставки на постоянной основе, буду рад новым знакомствам и компаниям✌ Тг: @Ferushman Вк: https://vk.com/maksim_zhigalov
Всем приветик ищу с кем погулять
User №215976, пойдем?)
Всем привет) ищу компанию для прогулок вечером по городу)СПБ) @Solncev_artem
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Пользователь №210278, добрый вечер буду рада составить компанию прогуляться ☺
Всем привет! Ищу девушку для похода на концерт «Белорусских» 15 октября, пишете в ТГ @krasnov_bm
Привет меня зовут Ваха (сокращённо ) в этом городе не давно ,есть интерес пройтись прогуляться , сходить куда нибудь мне 26
Пользователь №211470,
Всем приветик 👋спб ищу новые знакомства для походов на выставки, музеи и т.д. Мне 29 😊
Мой телеграмм @Elena_elena134
Привет всем! Составите компанию? Мне 30. Москва/ тг: @andreskan
Hey
Привет всем станникам в мск))) Есть кто из Митино? Не так давно тут, один. Тг: @Alex717771
Девушки, составите компанию? Мне 31. Москва. Интересы: лонгборд, сноуборд, театр, кино, да много чего интересно! Обожаю вечерние/ночные прогулки по центру мск. Архитектура решает. Тг. @swel_f
Пользователь №122488, пойдём
Пользователь №122488, привет) Тоже люблю Москву (да и любой другой город) именно по вечерам. И да, архитектура решает. Как и стрит-арт, современное искусство, фанк и арт-хаус) Мой тг: @no_emily Пиши)
Всем привет. Пошли гулять по Питеру https://vk.com/alexey132604
Привет 🌞 Я Марьям , 25 лет. Москва Недавно переехала , ищу интересные знакомства ;) Инст kanieva_m
Пользователь №208221, привет) готова познакомится 👋 @polyakoll мой тг
Пользователь №208221, привет )) пиши в тг krugwomenIrina
Пользователь №208221, привет пиши тг: @dar_i1
Всем привет 👋🏻 Зовут Арина , 23. Москва В поиске компании и вкусного сидра Инстаграм arina_kon
Александра 24 года,Москва, ищу компанию на различные прогулки, мероприятия, буду рада знакомствам) Тг:AleksKate
Ищу компанию для походов на кинопоказы на оригинальном языке. 23 года. В Москве недавно.
Элина, с удовольствием составлю компанию) @imsozon
Элина, почему бы и нет) могу еще экскурсию по Москве устроить @monstradio
SPb. Приходи. У меня есть чай. Чай не пьют с кем попало, точно? Чай развеет твою печаль. Приходи. insta: maalexandt
Всем привет! СПБ. Даша, 19 лет. Ищу друзей для общения, совместного досуга🥰 tg: @dariiiiiiak
Пользователь №90462, hi
Привет В Москве недавно,ищу с кем погулять,пройтись по разным и интересным местам, инста terentev2042
Привет ) меня зовут Амир , компанию прогуляться , провести время инст amir_habi
Всем привет) Меня зовут Юлиана, 21 год Ищу новые знакомства (девочки) Питер) Инст gafuryanovayu_
Юлиана, привет 89884209222
Inst: ellena.lip
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Вероника, приветик, буду рада составит компанию ))
Привет. С радостью составлю компанию. Меня зовут Лена, моя инста elena_lena002
Привет. Буду рада составить компанию. elena_lena002 мой Инстаграм
Привет) мне 20, приехал на несколько дней в Питер хочу найти девушку , которая покажет интересные места этого города 🥰 tg: @schesnov
Привет! Мне 34. Москва Ищу девушку для посещения интересных мероприятий) Тг: back_in_light
Vadim, Привет 👋🏻 Пиши arina_kon
Vadim, привет! Я Лиза, с удовольствием составлю вам компанию @murderlipgloss тг
Vadim, привет! Я Лиза, с удовольствием составлю вам компанию @murderlipgloss тг
Vadim, привет я Даша пиши тг: @dar_i1
Москва Всем привет! Я Юля, мне 20. Учусь на экономического социолога. Ищу новые знакомства для совместного досуга) мой инст: julia_shagina535
Юля, привет меня зовут Руслан напиши пожалуйста на вадцап 89884209222
Приветик 👋 меня зовут Лиза,мне 21. Исследовать хочется все ,особенно в новом городе ,поэтому ищу компанию для совместного классного времяпровождения и новых впечатлений в Москве ☺ Tg: lizzzz9
Москва)) Привет! Ищу классную компанию для прогулок по Москве, походов на выставки и мероприятия, связанные с модой и искусством. ВК: @rastorgueva.sofya Telegram: @rastorgueva_sofya
Софья, привет. Буду рада составить компанию)
Москва Мы пара :) Ищем девушку для совместного досуга и похода в ресторан/клуб/другие интересные мероприятия Обоим по 24 года, работаем Ангелина 174 см, Денис 203 см Tg: @smithmiddle
Денис и Ангелина, привет, я бы с вами куда-нибудь сходила, но кажется с ростом 164 буду выглядеть как ваша дочь 😂 тг @yesbutnooo
Юля, 😂
Всем привет) Было бы круто проводить свободное время в компании приятной девушки ☺ Москва @imsozon
Ищу девушку для прогулки к моему дому))арбат tg rio_de_jan
Моя телега @Vik1199
Привет всем.Меня зовут Виктория!Ищу приятную компанию для время препровождения.Мероприятия и разные новшества очень были бы к стати. @Vik1199
Виктория🤩, тг @just_capricorn
Привет) Меня зовут Майна. Недавно в Москве. Хочу в дельфинарий, выставки, интересные тематические кафе. Телеграмм @MainnaSK
Привет! Я из МСК. Ищу компанию для посещения интересный мест и мероприятий. Телеграмм @kseniya2256
Привет) мне 22 город Москва)) Я ВКонтакте: vk.com/dynastypureheart
Меня зовут Келли и я новый в Питере. Нужны компании. Тг: @kelly_Ahmed
Привет 👋 из Москве
Всем привет! Рад буду сходить в компании приятной дамы в театр, кино, телевидение, кафе и тд. Только Москва. Моя телега @realignaty
привет мне 24/спб 👁 тг: @ymoysyaa
Olya, здравствуйте!
Привет,я Лиза,можешь звать меня Луиза,как называют друзья 🌸Мне 20 лет ,Санкт-Петербург Буду рада завести знакомства с новыми людьми для посещения выставок,музеев,кино ,прогулок Люблю посещать различные выставки ,в особенности выставки современного искусства Пиши мне в тг или инст:@shvedlizz
Пользователь №157542, привет!
Elena, привет!
Привет! Я Алексей, мне 33, Москва. Буду рад новым знакомствам для посещения интересных мест и мероприятий тг: @a_beIokopytov
Привет! Мне 34. Москва Ищу девушку для посещения интересных мероприятий) Тг: back_in_light
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Valeria, привет! Я бы с радостью составила тебе компанию)
Привет всём только зарегился, познакомился бы с девушкой для вечерней прогулки
Театры, Музыкальные концерты и тд , ищу компанию на досуг и культурные мероприятия 🙂 инст : vii.vii.m
Привет, Москва, посещение артдвижа или прогулки по живописным и атмосферным местам, так же люблю архитектуру и длительные пешие прогулки, если вы такие же шумоголовые милости просим https://vk.com/bratishka_ya
Привет Москва! Ищу компанию для посещения выставок, театров и в целом интересных мероприятий🌞 inst: alisochkaaaaaaaaa
Привет, я Дима ищу новые знакомства в Москве для посещения различных мероприятий. ___waterline___ https://vk.com/id94162115
Привет! Я Таня, 22 года) Буду рада новым знакомкам, г. Москва)
Пользователь №181327, привет) пиши tg azsmurf
Пользователь №181327, погнали)
Пользователь №181327, привет, Таня! А ты контакт оставь. Телегу или инсту
Пользователь №181327,
Привет. Меня зовут Алексей. Мне сегодня исполнилось 31. Хочу познакомиться с интересными людьми, для интересного времяпровождения. https://vk.com/alexey132604
Привет! Я Соня, мне 18 лет, недавно переехала в Питер, ищу новых, интересных людей, с которыми можно будет ходить на разные мероприятия, да и просто погулять) тг: @shiltsevva
Привет! Ищу девочек! Для посещения мероприятий и дружеского общения! Мне 22 На фотографии демонстрирую, что ищу Инстаграм: b.anzh_
Анжела, привет, из какого города?
Всем привет Ищу новые знакомства (девочки) Гулять в Москве, посещать мероприятия по интересам Инст ogmirova
ogmirova, привет пиши @dar_i1
Привет).Ищю компанию для прогулок по Москве и посещения различных мероприятий(мероприятия выбираете вы, куда скажете туда и пойду;)). Буду рад даже простому общению. ТГ @Taumich
Привет! Константин. Ищу компанию для прогулок, а так же мероприятий. Я ВКонтакте: vk.com/kostyarn500
Привет, Саша, из МО, ищу новые знакомства в Москве для посещения различных мероприятий. http://vk.com/id284285968
Привет! А кто-нибудь с Архангельска есть?
Привет, я Даша, мне 24, Питер! Ищу компанию для посещения различных творческих мероприятий, прогулок и общения. Рада знакомству! vk.com/heymistermiss
Привет из Питера! Ищу компанию как для обычных интересных прогулок, так и для посещения выставок, музеев, театров и т.д. Надеюсь, подружимся и станем близкими друзьями, которым всегда есть о чем поговорить, есть куда сходить🦔 https://instagram.com/__katrinp?igshid=YmMyMTA2M2Y= Телеграмм: @Katriinpo
Привет! Я Лиза, 21. Буду рада новым знакомствам)) г. Москва
Пользователь №142230, привет. Напиши мне Я ВКонтакте: vk.com/id27006680
Привет! Меня зовут Надежда,мне 23 года. Ищу компанию на день города, а также для дальнейшего общения и времяпровождения) Вк: https://vk.com/wini_wino_05
Аноним, Привет, Надежда. На день города думаю уже не успеем, но было бы интересно предложить живое общение)
Я Киря, работаю, ищу с кем потусить на выходных @SpaceBoston (Tlegram) 89045139377 номер
Москва Всем привет! Я Соня и мне 18. Недавно переехала в Москву, поэтому нахожусь в поиске компании для прогулок и походов на различные интересные мероприятия❤ VK: vk.com/id521169793
Питер Всем привет, мне 26, только переехал, ищу с кем познакомится, для общения, прогулок и т д)) Tg: matve3y
Москва Привет! Хочу найти людей, с кем можно было бы ходить на различные творческие события, выставки, в кино и просто гулять по Москве)) ВК: @rastorgueva.sofya Telegram: @rastorgueva_sofya
Софья, привет красавица напиши пожалуйста на вадцап 89884209222
Москва Весёлый и надёжный собутыльник. Уважаю женщин.Если тебя давно не уважали-Велком. тг boring_boy16
Недавно переехала в Москву из Питера. Буду рада новым знакомствам. Всегда за любой движ🤍 Inst/tg @mineeva_nastya
Приветы с Питера 🖖 26 летний Костя всегда за любой движ, начиная с выставок, заканчивая посиделками на крыше с бутылочкой пенного яблочного сока На связи: instagram.com/otchegozhepochemyzhe
Аноним, на связи 😌
Аноним, есть тг?
Всем привет! Меня Катей зовут, 25 лет В Питере до 10 числа. Планирую днём гулять, музеи-галереи, а вечером можно и в бар заглянуть) @shcher_kate
Kate, привет,если все ещё ищешь компанию, пиши тг @nastja_evs
привет! я Лида из Москвы, 16 лет. ищу новые знакомства) со мной не соскучишься 🙃 пишите : tg : @isia_m
Привет Я Настя , мне 21 Спб Ищу компанию для посещения выставок, стендапов и подобных мероприятий 🤞🏻 Мой тг: https://t.me/stasi_V
https://t.me/Samzaim
Привет СПБ, друзья разъехались, а гулять хочется. За любой движ
Никита, жду твой тг
Привет. Меня зовут Алина, мне 19 лет. В этом приложении первый раз. Ищу того, с кем можно сходить на интересное мероприятие Тг:@Alenina88
Москва| Вениамин 20 лет Все друзья временно за границей, остался один. Готов присоединиться в любую компанию). За любой движ!. Тг: @WenAwin
Привет!) Я Алекс 35 годиков. Москва, р-н Митино. Заскучал..., Ищу друзей для общения, прогулок, походов на мероприятия) тг: @Alex717771
Алекс, Приветики )!готова составить компанию !!
Спб Ищу новые знакомства для приятного времяпровождения👼🏼 Inst; iivltsa
Ангелина, привет! Пиши телеграмм 89030376663
Ангелина, привет
Привет! Мне 18, я из спб. Поступила в политех. Ищу новые знакомства, с кем можно погулять и просто классно провести время. 🤩
Пользователь №154077, поступил в СПБГЭУ, тоже 18)
Привет! Ищу компанию на фестиваль Южной Кореи 04.09 Отличное настроение обязательно! @JulisKhors тг
Спб👁
Крис, салют.
Привет, очень хочется погулять Ищу теплую компанию Если у вас есть местечко, зовите
Бабина Анна, привет напиши в теле bot330.
Привет Москва, мне 18, ищу кто составит компанию на мероприятия по строительным выставкам и различным творческим штукам с саморазвитием Телеграмм @Aipatch
Привет Мне 25 / Москва Ищу компанию для походов на различные мероприятия) Буду рада знакомству с новыми людьми.
Дарья, tg @Ibadov_ilya
Дарья, +!)
Привет Мне 23 | Санкт-Петербург Ищу с кем пойти сегодня (30.08) на выставку "Тетрадь/ Как ты?" И было здорово найти в дальнейшем с кем можно ходить на выставки и стендапы))) Тг: yullialy
Гайсы, привет, мне 18. Ищу кого-нибудь для совместных походов на мероприятия в Москве, можно на научку и вообще хоть куда
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Алина, привет могу составить компанию)
Алина, привет, давай вместе👼🏼 Пиши inst- iivltsa
Привет Мне 30/ Москва. Ищу с кем можно гулять, открывать новые места, посещать выставки, концерты, ходить в кино, и т.д. Instagram: @kseniaspigina Телеграмм: @KseniaSpigina
Всем привет. Меня зовут Алина мне32.ищу с кем пойти завтра на прогулку по Москве,либо на мероприятие какое-то весёленькое
Питер Ищу компанию лет 25-35 (любого пола), чтобы сходить сегодня 27.08 на вечеринку 00-х в Ионотеку. Мне 25 лет, замужем. Тг dary_arch
Спб Руслан, 24 года, хотел бы найти компашку или просто человека для посещения различных мероприятий или просто прогулок тг @Truck_on
Привет 👋 меня зовут Наталья В Питере с 29.08 по 01.09 - интересны нестандартные места города и экстремальные приключения. Также не против простых,интересных прогулок по городу. Телега @Natalia
После стендапа готов продолжить вечер, с обворожительной девушкой) Москва телега @CnOpTcMeeeeH
План на сегодня: поку**ть, выставка, стендап. Кто хочет + @lako_star
Пользователь № 19061, когда идём?)
Привет , мне 25 лет , Я из Москвы , ищу с кем можно погулять по интересным местам . ТГ:@Tepes5
Привет Мне 30/ Москва. Ищу с кем можно гулять, открывать новые места, посещать выставки, концерты, ходить в кино, и т.д. Instagram: @kseniaspigina Телеграмм: @KseniaSpigina
Всем доброе утро!) Буду в Питере с 18ого сентября. Хочу найти приятнуй компанию для прогулок) мой номер (89259028996)
Всем привет! Дмитрий, 24 года, Москва, ищу компанию для интересного времяпрепровождения на выходных Тг@dronarella
Обращаюсь к спортивным, симпатичным девушкам, которые захотят составить компанию для прогулки по Питеру на этой неделе - с меня приятная компания, кофе и что-нибудь ещё (при желании)😉 О себе: высокий, блондин, с голубыми глазами 😇
Алексей, здравствуйте. А если не очень спортивная, но очень люблю гулять по Питеру? Погуляем? @Hasel19
Всем привет) Мария 23, Москва. Ищу компанию с кем сходить сходить на концерт, выставки, стендапы, в общем культурного отдохнуть и также людей любящих спорт и готовых поиграть в волейбол, покататься на мотокроссе, вейкборде, самокатиках зимой на сноу💗 Буду рада знакомству Пиши в тг Mmariiiiiiiii (9?)
Привет:) Я из Питера Хочу найти друзей , пойду на выставки, музеи и даже потанцевать куда-нибудь. Просто гулять по городу, иногда готов поехать на выходные в другой город, провести хорошо время. Пишите https://t.me/BolshoykitM, я за любой кипиш 🤪 Сейчас нахожусь на Балтийском взморье. Приглашаю друзей!
Всем привет ищу компанию для различных мероприятий на выходных))
Привет всем Недавно переехал в Москву в поисках компании для прогулок Мой ник в телеге @A1eMv
СПб.Всем привет 🙃 20-21.08 хочу попробовать прокатиться на сапе. Кто составит компанию? Tg: vinokuryshna
Даша, привет, уже нашла себе компаньона?)
Альбина, нашла, присоединяйся к нам, спланируем вместе)
Ищу любовницу) 😘😜
Пользователь №128139, я
Привет! Если нет компании, то вот моя телега @EPateshka
Девушки давайте знакомиться, куда хочешь сходить? Сегодня, можно в кино, пиши @alexflotrus телега😉, за взаимосимпатию
Девушкам привет! За любой кипишь кроме голодовки, в рамках знакомства))), непротив познакомиться, с тобой, пиши, не кусаюсь😉)))
Всем привет) Борис, 42 года, Питер. Ищу компанию для похода в музей современного искусства Эрарта ВК https://vk.com/id4165851
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Марина, привет) было бы интересно пообщаться 🙃
Марина, привет!я тоже с радостью пойду на выставки!)
Необычная прогулка на лонгборде по Москве, научу кататься, покажу отличные места для катания с плавным спуском, будет типа сноуборда на асфальте) безопасно даже для новичка. Погуляем сделаем топовые фотки на закате, я профи 😉 тг t.me://ivantischenko
Кто собирается в Калининград ?)) отзовитесь
Ханум, привет я собираюсь!)) Мой тг moosskkoovv
Ханум, я уже в Калининграде, звони 89022517147
Ханум, очень хочу съездить, могу составить компанию
Андрей, 👍
Меня зовут Юля, у меня потребность в ржаче и прогулках) пишите https://t.me/agaeva_designn1
Всем привет) Питер. Мне 35, ищу с кем сходить на стендап или на ночные речные прогулки, а можно и то, и другое и еще что то))
Роберт, привет! Буду в Питере 13 го сентября) симпатичная блондинка 35 лет
Всем привет! Мне 27, ищу тех, кто любит ходить на стендапы, выставки, прогулки, мероприятия)) буду рада новым знакомствам 😊 Тг @irinadaneliya
Irina, хороший выбор, я в СПб прилетаю 10.07 буду рад знакомству) https://t.me/BolshoykitM
Irina, приает напиши красавица на вадцап 89884209222
Всем привет. Меня зовут Валерий. Идем с подругой на выставку Бэнкси на выходных. Девушки составьте компанию. Tg: @valeriy_peRro
Vt, Валерий, привет! С радостью присоединюсь, +79219861885
Мы два парня 22 года каждому ищем компанию на мероприятие 18+ сегодня в 22 часа, если есть у кого желание пишите в телеге @Ilya_soots
Санкт-Петербург,целый 21 год.Жить надо так,чтобы каждый,кто с тобой общался,потом жалел.Видать потому я и здесь.Было бы круто просто найти компанию.Можно куда-то сходить,поесть это дело святое.Можно просто потеряться в городе.А можно с широко открытыми глазами пугаться от того как я смеюсь над какой-то чушью. Короче жду ,всем буду рад (тг @justafoxsonostragequestions)
Всем привет! Из Москвы, 22 года, обожаю постоянно выбираться на прогулки, стенд апы, выставки и тд Буду рада компании😄
Ellen, привет) я тоже люблю выставки и стендап, предлогаю сходить))) мой tg: G_Polli
Полли, привет! Если вашей компании понадобится ещё один компаньон - предлагаю свою кандидатуру) tg: Ap_Levia
Ellen, привет) Я тоже люблю прогулки по Москве, буду рада знакомсту) Аня, 22 года.
Приветики) Я из Питера, мне 17. Ищу друзей и подруг, чтобы хорошенько затусить на следующей недельке) Пишите, кому тоже не хватай кампаний, чтобы сходить в какое-нибудь крутое местечко!
Вероника, привет, хочу на следующей неделе в Питер приехать, буду рада познакомиться, мне 18) tg: sashamalneva
Всем 👋👋👋!!! У КОГО ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, ПОГУЛЯТЬ ИЛИ ПРОГУЛЯТЬСЯ В ВЫХОДНЫЕ?
приветик, меня зовут Дамир. Мне 15 лет, живу в мск.
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Андрей, я за 👋 tg @mumi.gas
Привет всем, меня зовут Егор, 29 лет переехал на пмж в спб, нравятся ночные заведение, кафе и ночные прогулки, кофе и вино. Буду рад новым знакомствам, для хорошего времяпровождения - мой телеграмм @ush_me
Всем привет! Питер, СПБ! Девушки, кто готов сходить на стендап или в кино на Охоту с Мадсом Миккельсеном Мне 35, tg: KRLL22
Хэй, я из Казани. 31ого хочу сходить на салют, а перед этим погулять или посмотреть на парад, гоу со мной? Телеграмм : al_yamira
Хэй, я из Казани. 31ого хочу сходить на салют, а перед этим погулять или посмотреть на парад, гоу со мной? Телеграмм : al_yamira
Всем привет! Меня зовут Виктор, 27 лет, МО область. Ищу компанию для посещения выставок и музеев! Мой тг @BadTop
привет кто то катается на лонгах ?) можем прокатиться завтра, или в любой другой день, обычный круиз по городу ) Мск, @alexander_reyder
👋 сегодня никто, никуда не собирается(Москва)? Готов составить компанию, обсудить искусство, да и вообще, да и не только)
Пользователь №102782, а если не 29.07 , то тоже компания ищется ?
Дарья, Привет, да в целом я за новые знакомства, сходить, обсудить, посмеяться - @Mala_khov
Ксения, привет)) тот же самый вопрос)
Всем привет! Ищу компанию для совместных походов на выставки, концерты и любой другой культурный движ на выходных))) Мне 26 лет, СПб, телеграмм @li_marques17 (Девушки)
Всем привет! Ищу компанию для совместных походов на выставки, концерты и необычные места на выходных)))
Аноним, ты из какого города?
Дима / Москва Работаю в Сити, живу на севере Москвы. Пишите, готов интересно провести время. https://t.me/dimaaaaaaaaa
Всем привет) только приехала в Питер, хотелось бы с кем-нибудь сходить по не обычным местам, на standup и просто весело провести время) Inst/tg : kra_zi_
Привет. Меня зовут Ксения. Составлю компанию на вечеринки,концерты и прочие мероприятия.
Пользователь Ksenija, привет, а как можно с тобой связаться?)
Привет Мне 24/Санкт Петербург Ищу с кем можно гулять , пить вино , холить в красивые места кушать , делать фото , посещать выставки , концерты , кино и все все (Девушки ) Телеграмм k_koshkina
Привет Мне 28 / Москва. Ищу с кем можно гулять, открывать новые места, посещать выставки, концерты, ходить в кино, и т.д. ( Девушки ) Телеграмм: @kul_ks
Ксения, почему же только девушки )
Ксения, буду рада составить компанию, особенно если есть интерес к моде тг AlexBloss
Комментарий удален
Юлия, написал в Тг
Приветствую! Зовут Андрей,работаю тренером и массажистом. Не с чем ходить на выставки и прогулки по нашему прекрасному городу. Все желающие пишите в телегу @a_satisfied
Андрей, не с чем?))))
Привет, я Катя. Мне 22 года, я живу и работаю в Москве. Работаю в Москва сити, директором чайной. Хочу параллельно развиваться, ходить по выставкам и учиться чему-то новому) Мой телеграмм @Kathryn_m1 Буду рада Новым знакомствам!
Всем привет! Переехали с другом в Москву, ищем двух интересных девчонок, с которыми можно прогуляться по парку, сходить в кино, бар, да и в целом классно провести время. Пишите 😉 мой тг https://t.me/@maks_sheparov
привет! можно твой тг?
Привет, я Лиза. Мне 19. Ближайшую неделю буду в Москве. Предлагаю сходить в интересные места, по фоткаться и круто провести время. У меня много замёток, куда можно сходить: парки, выставки, обалденный вид, заведения. ТГ @liza_khamlova inst @yelizzata
Привет, я Илья мне 18 лет, недавно переехал в Московскую область, не далеко от Москвы, не проч потусить, пиши в ТГ @BannyBen
Привет, Азамат. Мне 32. Подскажите где в Мск играют break beat, scratch? Tg: @asaptext
Привет мне 24 года, я работаю официальным представителем ночного клуба в Москве и буду рад потусить с кем нибудь в нем) у нас очень классные вечеринки напиши те мне Vk.com/micheldepo
Dupont Michel, привет! Го тусить)
Привет! Я Ольга из Москвы, 42 года. Хочу сходить на концерт Гришковца) Кто со мной?
Пользователь №75304,
Привет. Максим, Мск. Увлекаюсь написанием музыки и саунд дизайном. Хочу сходить куда-нибудь развеется и пообщаться. Напиши если тебе тоже не с кем разделить время ;) тг @heisdaddy12
Привет, всем! Меня зовут Елена, я ищу компанию чтобы сходить на фестиваль Ласточка Summit. Открыта для дружеского времяпрепровождения!!!
Привет, моe имя Александр 35
Всем привет! Я Дмитрий, ищу спутницу) вместе можем сходить на интересные мероприятия. Можно просто погулять и попить кофе
Всем привет 🙌меня зовут Наташа я из спб мне 28 и я очень хочу посетить необычную экскурсию (про мистику Питера и тому подобное ) да и вообще много разных интересов ??
Пользователь №62182, Замечательно! https://t.me/BolshoykitM
Hi
Привет Меня зовут Андрей, мне 24 и я из Москвы. Всю зиму просидел дома и теперь чувствую, что пора выбираться на улицу, раз теплеет. Сейчас интересна любая движуха, готов поддержать ваши идеи, а так же предложить варианты досуга сам — от филармонии и театра до рейва и ставок на скачки на ипподроме. Пол и возраст для меня не имеют значения. Инстаграм для связи @gmvrsk
Привет! Я Вика, ищу компанию на стендап или выставку в музее) Очень хочется поржать, ну или созерцать. 2 года назад была в Вене, смотрела картины Дюрера. В этом году в Эрмитаже тоже Дюрер был, классно же))
User №48098, привет, Вика, какие планы на завтрашний вечер?
Поля, ??!
Привет всем!
Нелли, 26 СПб Открыта любых идей дружеского времяпрепровождения) Можем попить кофе, сходить на выставку и также в бар, лаунж, что-то необычное… И стать хорошими друзьями:)
Nelli, привет
Nelli, есть идея) https://t.me/BolshoykitM
Привет Питер! Я Алена. Люблю внезапно куда нибудь выбираться- на арт выставку, в театр, на рок концерт, на концерт классической музыки в кирхе, на стендап, просто в красивое кафе кофе попить, знаю несколько секретных мест в Питере, где думская и хорошие места для танцев тоже знаю)) Постоянно ищу что нибудь интересное. Только в кино не хожу. Пишите если хотите составить компанию @lelyapiter
Alena, привет Аленка
Пройти 20 000 шагов и выпить литр кофе в спб? Легко) Присоединяйся: inst otchegozhepochemyzhe Instagram.com/otchegozhepochemyzhe
Валерия, 21, Москва Ищу молодых горящих идеей творческих людей, чтобы мутить все, что угодно, и просто тусить! Люблю любые культурные мероприятия, но готова и на ночной тусич Тг @morrisonsdaughter
Аноним, Привет пользователь 67708! Меня зовут Светлана! Готова встретиться и погулять для начала. Живу и работаю в Москве. Пиши в ТГ
Всем привет! 46 лет. Разведён. Готов гулять , а так же устроить семейную жизнь! Порядочный и не в чем не нуждаюсь. Живу в доме в Подмосковье. Всё в жизни достиг , кроме любви и эмоций! Москва. Готов к просвещению и любым порядочным событиям и мероприятиям! Весёлый и всё в жизни всем доказавший!
Пользователь №67708, приезжайте с спб погуляем
Пользователь №62182, го
Всем привет! Зовут Саша, 22 года, режиссёр 😌 Интересно сходить на что-нибудь необычное и весьма необычное)) На что-нибудь экстремальное, возможно. Очень хочу сходить на какое-нибудь мероприятие из раздела «18+», но одному, просмотрев афишу, несколько не по себе туда идти)) Пишите ТГ или инст @alexiosin
Привет, меня зовут Надя, мне 24, Москва, я бы сходила куда-нибудь на выставку или интересное мероприятие, открыта для любых идей) Тг @mrndzhd
Аноним, куда?????
Привет! Меня зовут Оксана, я из Москвы. Мне и мужу 33, ищем пару для занятия спортом, посещение активных мероприятий, прогулок и т.д.
Пользователь №65594, привет когда ?
Пользователь №66381, в любые выходные
Хочется выпить глинтвейна под хорошую музыку... Кто со мной в Козлов Клуб (мск) в субботу 22.01? Пишите в инст @lidiya.lange
Кирилл, 24 года Москва Ищу новые знакомства, буду рад сходить куда-нибудь с вами🎉😀 https://instagram.com/1kiryusha
Артём, 22 СПб Много работаю, но хотелось бы почаще куда-то выбираться, буду рад приятной компании. Досуг на ваш вкус - выставки, кино, концерты, кабаки https://www.instagram.com/system6996blower/
Дмитрий, 27 лет Москва Можем сходить на выставки, бары, что-то необычное Instagram.com/dimoncheeg
Всем приветик ! Марина, 23 годика 📍Питер Ищу друзей для приятного времяпрепровождения [263A-FE0F] Inst: m_fedorowaaa Ссылка на инст https://www.instagram.com/p/CYKn1mzoKX_/?utm_medium=copy_link
Всем приветик ! Марина, 23 годика 📍Питер Ищу друзей для приятного времяпрепровождения [263A-FE0F] Inst: m_fedorowaaa
Фёдорова Марина, ищу друзей и всегда рад знакомству) https://t.me/BolshoykitM
Анна, фотограф и художник. Буду рада компании. https://instagram.com/anna_krauklis_fineart?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/promis_man/
Привет🎄🥂 Обожаю выставки , арт, фото ,прогулки , за любую активность https://instagram.com/tatyana__bo?utm_medium=copy_link
Пользователь №64223, Привет, а какой город?
Рустам, 21, СПб Ищу компанию для празднования НГ https://instagram.com/temschik?utm_medium=copy_link
Эржена, 26 лет, Москва ищу компашку в любые настолки по выходным🥳 особенно в днд Ещё люблю потусить, за любой движ))) пишите https://www.instagram.com/erzhenaj
Москва 😃 Йога, Арт, Музеи - пиши в лс) https://instagram.com/chechulinnn_
Всем привет! Питер, ищу друзей) С кем можно ходить в интересные места и общаться 🙂 https://www.instagram.com/vik.pampam/p/CRhOCZLtCqc/?utm_medium=copy_link
Всем привет! Питер, ищу друзей тусовщиков😃 Хочу танцевать, а не с кем! Позовите меня на движ🥺 https://instagram.com/vika_shatkova?utm_medium=copy_link
СПб. Ищу компанию для похода на все мероприятия сразу) Дмитрий) инст: @nebloger_sovsem
Привет! Меня зовут Фил, город Москва. Ищу компанию для походов на мероприятия культурного развития, также если захочешь, сходим куда-нибудь в формате 18+. Пиши в директ https://instagram.com/kenji_ropelife?utm_medium=copy_link
Привет) Рад общению с новыми людьми, совместным прогулкам по и другим интересным местам (театры, выставки, концерты, вечеринки итп). Будет здорово, если кто-то присоединится 😊 📍МСК Inst: _lexaleks_. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=12iv080jkc1n3&utm_content=1cqais9
Алексей, а инста-то закрыта
Всем приветик!) Вика, 26 лет, Москва Ищу компанию ходить по театрам или выставкам, обсуждать идеи стартапов и астрологию)) можем сходить на урок танцев или что-то ещё. Inst @victorybasina
Всем добра! 40лет в парк погулять ищу компанию. Можно семьями с детьми. Сыну 2 года. Сам с Апрелевки М/О https://instagram.com/wood_peckerwoods?utm_medium=copy_link
Привет! Спб! За движ @perm9kova
Пользователь №48525, отписал в Директ)
Иван, 26, Москва @mujuise Я за любую идею, без душноты и повесточки, добавляйтесь Да, я не сижу особо в соцсетях потому что жизнь перед глазами а не в чёрном зеркале
Кто хочет составить компанию и пойти на art вечеринку сегодня 26 ноября в 18:30?) inst: @maria_fereyra
Даша, 22 , Москва https://instagram.com/ageniydarya?utm_medium=copy_link
Света, 20 лет, Петербург. Ищу человека, с которым можно будет сходить в театр, на стендап, выставку, концерт, спектакль Пишите) @ish.svet
привет! зовите в классные места???? инст: utrom.holodno
Здравствуйте! Ищем компаньонов для походов на выставки/театры/концерты/кино Inst vovkeed
Сюзанна , мне 21. Живу в МО, недалеко от Москвы Буду рада гулять по Москве в свободное время по интересным местам Inst: https://instagram.com/syuzaaannaaa?utm_medium=copy_link
Всем привет, ищу компанию в театр/на стендап в спб Буду рада знакомству) inst:illinoidd
Всем привет) ищу завтра компанию, чтобы сходить в клуб «Молодежь» Inst: riptruth18
Всем привет ) кто ищет с кем и куда сходить на мероприятие ,пишите в телеграмм @Rastachka расскажу
Всем привет ) кто ищет с кем и куда сходить на мероприятие ,пишите в телеграмм @Rastachka расскажу
Привет ) Надя, 37 лет, ищу компанию для похода на концерт Би-2 21.11. https://www.instagram.com/nadin_ko1/
Женя, 18 лет, ищу интересную компанию чтобы выбраться куда-нибудь. Инст: jeingarova
Нихао! Я Поля, из Москвы, мне 21. Очень много работаю и очень мало отдыхаю/выбираюсь за пределы квартиры, но хочу это исправить. Обожаю прогулки, концерты классической музыки и гастротуризм (планирую пройтись по списку мишлена). Ищу тех, кто хочет составить мне компанию! http://www.instagram.com/your_hellfire
Поля, Нихао
СПб Gdetotutt инста, пиши
Всем привет! Схожу на выставку или другое интересное мероприятие в приятной компании в Москве! @vctrpk
Привет Я из Москвы, ищу компанию куда сходить вместе, пишите @shapewalls вот мой инст
http://www.instagram.com/Diiianaale в инст
Привет с Питера) Если ты готова пройти, как минимум 20 тыс шагов, выпить 2 литра кофе, и зайти в сотню незнакомых парадных, пиши instagram.com/otchegozhepochemyzhe
Владимир, 21 год, Питер Ищу товарища или боевую подругу, обремененных интеллектом, но не лишенных чувства юмора, для посещения культурных, образовательных и иногда увеселительных мероприятий :) Цитатник: @quazidelict Физиономия: @davaitechestno
Сарра, 15 лет, Питер Ищу компанию, что бы ходить абсолютно везде, где только возможно)) Inst: Kuznetsova_S1917
Катя, 19 лет , Москва Ищу компанию , чтобы ездить на Тусы :) Инст : decker1967
Всем привет! Москва. Театры, музеи, концерты, выставки, прогулки, поездки, и любой культурный движ - https://www.instagram.com/sirotinskiy/ Недавно в Москве, ищу компанию :)
Сходите кто-нибудь со мной на эту выставку в субботу. Пишите в инст wufrid
Лера, 20 лет, Москва. ищу единомышленников, с которыми вместе сможем ходить в кино, на выставки, концерты или просто погулять по вечернему городу) люблю фотографировать всякую красоту, планирую начать вести блог по английскому. пиши мне в инст @khomich__v
Максим, 24, Выставка «Да! 11.12» Буду рад компании на 11.10 https://www.instagram.com/makeitlouder13/
Оля, 19 лет, ищу единомышленников, которые так же как и я хотят круто и с пользой проводить время, посещаться различные мероприятия и получать незабываемые эмоции https://instagram.com/vinistrelia?utm_medium=copy_link
Девочки, привет. Я Даяна, мне 22 и я недавно переехала в Москву из Владивостока и совсем здесь нет ни знакомых, ни подруг. Я сама развиваюсь в социальных сетях, сейчас полностью себя посвящаю блогу и хочу встретить единомышленниц, с которыми мы будем на одной волне. Постоянно ходить на различные мероприятия, снимать контент, помогать друг другу в продвижении и расти вместе. Можем создать небольшое комьюнити и тогда это будет вообще 🔥 Пиши в инст, добавлю в группу, которая у нас будет образовываться. https://instagram.com/dayana_m.official?utm_medium=copy_link
Даша, 27 лет. Москва. Ищу компанию для походов в кино, музеи, выставки, концерты и для прочих различных активностей. Если вы любите петь и тоже не с кем, то потрясающе. Спортивные совместные движухи тоже приветствуются. Буду рада знакомствам Instagram : @ plmblc
Александр, Москва, ищу с кем сходить на выставку Юрия Пименова в Новой Третьяковке
Милена, лечу с 13 по 17 в Питер, хочу найти веселую компанию 🤪 Inst: SeaOftranquility1
москва. ищу того с кем можно сходить на выставку, в театр или кино, а можно просто насладиться вечерним городом вместе! inst: neli.sagen
Петербург, привет 👋 Мне интересны мастер-классы, необычные выставки, атмосферные места. Пишите в Директ📮 Мой инстаграм: https://instagram.com/lera.tcis?utm_medium=copy_link
Привет с Питера) Если ты готова пройти, как минимум 20 тыс шагов, выпить 2 литра кофе, и зайти в сотню незнакомых парадных, пиши instagram.com/otchegozhepochemyzhe
Всем привет ! Ищу компании ходить вместе на разные мероприятия 🤪 Весёлая , добрая 😈 Inst: saxa_monaxa [2764-FE0F]
Всем приветики-пистолетики) Мне 23г, Москва! Ищу компашку для совместных походов на концерты, выставки,DJ сеты, кафешки и т.д Буду рада новеньким знакомствам 🦎 Inst: @vvvitavov
Мария, Питер (на самом деле ленобласть но если меня заранее предупредить, то вот она я в вашем распоряжении в Питере), ищу подружек чтобы ходить по секондам и барахолкам, на выставки, концерты, фем-мероприятия, устраивать пикники и фотосессии, и просто гулять по центру!! Я увлекаюсь модой, созданием украшений и астрологией, если ты тоже, то мы точно поладим! Заранее скажу что я радфем взглядов, лесбиянка и мне 15, такие дела. Инст: mmmushroom__
Всем Привет! Настя, 27 лет) Ищу компанию друзей, в Москве недавно) любое интересное мероприятие поддержу ) https://www.instagram.com/p/CT-DW1AsJHEbPrrDa7z6NgXgPMWr_ZH_eMYF8A0/?utm_medium=copy_link
Я в Instagram как just_eva_yes. Установите приложение, чтобы подписаться на мои фото и видео. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=6lfkiff0b4m5&utm_content=lxct1h МОСКВА Ева 27 лет ищу новых друзей . За любой кипишь 🤓
Ангелина, Спб Я ищу таких людей (друзей), которые разъезжают повсюду, фоткают друг друга исподтишка, ходят на всякие пикники и в музеи, и на концерты, и на празднование Хеллоуина, и на вечеринку в стиле диско, и вообще «за» любую вылазку. Где ж вы все? inst: https://instagram.com/fibi.buffe_brows?utm_medium=copy_link
Ира, Москва. Интересны спектакли, выставки, спортивные вылазки. Можем выбрать что-то интересное. Инста: @ira_andnothing 🌿
Руслан 26 лет Недавно приехал из США в Питер. Люблю читать,фотографировать, природу, ходить по интересным местам. Буду рад знакомству и любому интересному Inst: Ruslan_dze
Ishk Ruslan, Я в Питере до 3.10, куда пойдём ? Metelme
Всем привет!) Меня зовут Настя, 23г. Ищу компанию для походов на выставки, концерты и тд. (Москва) Буду рада новым знакомствам [2600-FE0F] Инст: @__kaizer__
Москва, Настя) https://instagram.com/asya.fm Схожу на концерт классической музыки (если он будет хороший, то даже пущу слезу 😍😂), на любой другой концерт просто хорошей музыки) Также интересуют познавательные лекции, необычные вечеринки, иммерсивные выставки, stand up и то, где очень вкусно кормят) Пишите, найдём что-нибудь классное)
Привет! Лизавета, Санкт-Петербург. Ищу компанию , друзей) в городе я новичок, поэтому интересно все😍 https://instagram.com/koroleva__lizaveta?utm_medium=copy_link
Привет! Лана, 22 года. Москва Буду рада новым знакомствам) https://instagram.com/lana.nightingale?utm_medium=copy_link
Привет) Из СПб ) За любые интересные мероприятия) в том числе и активные , а так же поездки загород и в ближайшие города😉 TG @sweetmood777
Привет! С удовольствием поддержу выход на любое интересное мероприятие. Если что, то @llia.mrs(Санкт-Петербург)
Всем приветы) СПб, за любую вылазку https://www.instagram.com/bogi_nogi/?hl=ru
Привет! Я из СПб! Так что если ищете себе компанию, я за! Инст: @yaselebaa
Всем привет! Москва. Театры, музеи, концерты, выставки, прогулки, поездки, и любой культурный движ - https://www.instagram.com/sirotinskiy/ Недавно в Москве, ищу компанию
Всем привет! Переехал в Москву, обожаю гулять по историческим и красивым местам Москвы. Ищу кто составит мне компанию инста: @izhuravlev1693
Привет ! Люблю моду, дизайн , искусство, танец музыку и веселых и позитивных людей , с удовольствием присоединюсь к мероприятию или выставке ) @a_pokrovskaya
Привет! Схожу на выставку или другое интересное мероприятие в приятной компании! Мой инст https://instagram.com/kmarinel
Привет! Хочу сходить на концерт блюз-рока: https://moskva.kaverafisha.ru/event/igor-lavrinsky-and-the-band-166732 кто хочет?) мой инста @julie_melt
Москва. Привет, я - Лиза🙂! Собираюсь пойти на Artlife Fest 2021. Если будет желание -присоединяйтесь👋. Люблю любые виды творчества. https://www.instagram.com/lizashpak.art?r=nametag
Очень хочу сгонять в Довиль(это 40 мин на машине от мск) кто на машине-let's go! https://instagram.com/katty_berry18?utm_medium=copy_link
Katty, привет. Что там с Довиль?
Вроде и бабки есть и дел хватает а чёт приуныл 🤣001seerg
https://instagram.com/yakimenkoolya?utm_medium=copy_link я за любой кипишь))
Го тусить Москва Подмосковье короче за всё кроме голодовки 😍 На Чили на Расслабоне inst Ivan_ivanov_799
Кто со мной сюда? https://moskva.kaverafisha.ru/event/italyanskie-kanikuly-166144
Москва Олег, 28 лет Я за любой движ, так что пишите. И повеселимся и что то интересное для себя найдём. https://instagram.com/o_zaycev
Зара! Любая движуха! https://instagram.com/zaruul?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/zaruul?utm_medium=copy_link
Андрей 23 года Питер Рэп туса +
Москва) го гулять, тусить! https://www.instagram.com/tattivachkina
Москва Руслан, 28 лет Концерты (поп-панк, synthwave/retrowave, да или просто ламповые. Сам музыкант, готов вдохновляться и творить, ищу единомышленников). Инст https://www.instagram.com/ergashevpiano/
Москва! Любишь выставки, рестораны со вкусной кухней, шумные компании, много гулять и фотографироваться- пиши 🥰 Instagram.com/localinguista
Питер Саша, 27 лет) я за любой движ, будь то выставка, концерт, театр, прогулка на катере, вечеринка или просто апероль)) всегда рада новым знакомствам https://instagram.com/timoshenkova_
Петербург Привет,зовут Ксюша мне 22 люблю фотографию и живопись,с удовольствием пойду на выставку современного искусства ,в театр или на стендап [2600-FE0F] https://www.instagram.com/polymodnik
Москва. Люблю веселые шумные компании, тусовки, выставки, бары, рестораны с интересной кухней и хорошую музыку 😎 Instagram.com/sonyasohigh
Привет. Уже больше пяти лет в Москве, а интересные места так и не посетил. Буду рад новому знакомству, общению и крутым вечеринкам. Пишите, не стесняйтесь. Затусим вместе 😉 https://www.instagram.com/zunus_setkaliev/
Привет, буду рада составить компанию можно в бар, паб, кофе, галерея, выставка. Тг @frankysjuice
Москва! Го тусить)) https://instagram.com/_babettte_?r=nametag
Москва:) ищу компанию для выставок, прогулок, концертов! Пишите, буду рада знакомству:) https://www.instagram.com/ana_livin/?hl=ru
Привет))Кто из Питера)) Идём гулять?)) https://instagram.com/kate_made_crochet?utm_medium=copy_link
Краснодар, рада новым знакомствам https://instagram.com/mefoditsa?utm_medium=copy_link
Мск https://instagram.com/k_lukva
Instagram.com/sell_pro
питерский https://instagram.com/_dnsmr_?utm_medium=copy_link
МСК на связи) кому кайф тусить, просто гулять или сходить на выставку на флакон например, пишите буду рада https://instagram.com/ogmirova?r=nametag
СПб https://instagram.com/danya.sherbinin?utm_medium=copy_link
Кто желает завтра(24го) сходить в Третьяковку? instagram.com/dikiy.photo
привет,ищу с кем пойти на концерт Anacondaz 24 августа https://instagram.com/skemfu
Всем привет! Ищу компанию для походов в приятные места и на мероприятия. instagram.com/dikiy.photo
Привет. Переехала недавно в Москву, работаю врачом. Буду рада новым подругам , с кем можно провести время и поделиться ахеренными историями) https://instagram.com/bunina_y
Ленинград Рванули https://www.instagram.com/accounts/login/
Привет с Питера :) Недавно переехала сюда) Я за любую веселую интересную в любом плане движуху Пишите, буду рада https://instagram.com/_vertar_?utm_medium=copy_link
Привет с Питера :) Недавно переехала сюда) Я за любую веселую интересную в любом плане движуху Пишите, буду рада https://instagram.com/_vertar_?utm_medium=copy_link
Всем привет! Москва, я тут не давно, ищу с кем провести время, сходить в уютное кафе/музей/просто погулять) inst: karisssssha
Привет с Питера) Если ты готова пройти, как минимум 20 тыс шагов, выпить 2 литра кофе, и зайти в сотню незнакомых парадных, пиши instagram.com/otchegozhepochemyzhe
Москва, девочки, 18+ пошлите соберёмся развеемся, обсудим насущное, пишите тг ne_besi11 вк ne_besi1
Девочки,мальчики,всем привет! Москва) Открыта к новым знакомствам и готова ходить,куда угодно,инста @marinehatten
Москва 22 Погулять, проветриться 😏 Inst: GreyGod.6.6.6
Даров!) Переехала недавно, люблю тусить под DnB, послушать акустику(или попеть и поиграть), посмотреть старый фильмец или зарубиться в настолки. Буду рада, если заберёте меня, дальневосточника, в свою тусовку)) https://instagram.com/milattris
Привет, хочу с кем-нибудь познакомиться и сходить на интересное мероприятие Inst: @try_acting_weird
Хочу с кем-нибудь познакомиться и сходить куда-нибудь (спб) https://instagram.com/atttmin? igshid=1o9ousp69xvqe
Аня, привет. Предложение познакомиться ещё в силе?😌
Привет!) Я из Москвы, 20 лет Хочу на выставку или какой-то музей ) Очень хочу на Ван Гога (до 15 августа) и Body Worlds Inst: https://instagram.com/mila_valovenko?r=nametag
Хочу составить кому-то компанию куда угодно, потому что дома скучно(( https://instagram.com/nikit4l1488?r=nametag
Привет) Я из Питера и хочу найти того, с кем можно будет исследовать город, есть загвоздка, мне 13 и я ищу ровесника
Давайте сходим на выставку Энди Уорхола 🤘 Или ещё куда-нибудь 😌 Если что пишите в инст: @dubrovin_vladimirr
привет, спб:) го гулять, изучать город 😎 тележка: alexandramrk
Привет я в Петербурге до 30 июля ) ищу компанию для прогулок - пикников - открытия интересных мест!) свободна утром , днем, и может и вечером)по профессии я иллюстратор,могу подарить открытку 😃😃😃????????
Всем привет, в августе вернусь в родной Санкт-Петербург, ищу компанию для прогулок и походов в интересные места :)
Ирина, добрый день. Готов составить компанию. Как с вами связаться?
Всем привет, сегодня 24.07 пока спала температура на улице хочется погулять, ищу компанию, за любой кипишь кроме голодовки.
Я астролог, круто разбавляю беседы. Меня можно закинуть как бомбочку в компанию/тусу чтобы поднять diversity. Весь август в Питере. Везде @uniwertz
Я с вами. СПб @deraliss
Привет, Питер! Мне 24 года, я редактор. Выходные свободны, хочется погулять) люблю одинаково и центр, и лесопарки/экотропы всякие. Инста @ketchoneez
Санкт-Петербург. Инст iga_resch.
Привет) органично впишусь в вечернюю тусовку в Москве) @twocountriesman
Есть кто-нибудь из Орла?
Привет! Есть кто из Екатеринбурга?
Привет всем, кто не хочет регаться в тиндере))) Сижу в Москве и понимаю, что новые знакомства это всегда весело! Пишите в инст @danila_orlinskiy если захотите куда-то пойти и провести хорошо время😊 (биологические данные: парень, 21 год)
Привет! Я Алина, в Москве и я все время за кипиш, а друзья за диван. Люблю всякие необычные арт места и потом о них философствовать)
Пользователь № 33700, я совсем за, если соблюдать меры предосторожности при пандемии
здравствуй!! если ты из Москвы, я могу сходить с тобой куда угодно, кроме баров, ибо мне семнадцать)0)) вк: https://vk.com/yalllllo
какая-то Софа, привет
Москва, кто хочет развеяться и сходить куда нибудь?😅что нибудь придумаем. Инстаграм keirareka
москва! буду рада сходить на выставку или в кино(если вы любитель авторского, то, я думаю, мы подружимся)🥰 инстаграм:yasmps
Привет всем, хочу в парк Лианозово. Кто хочет тоже?
Сю, мой Инстаграм syuzanna_urumyan
Ребят, ищу людей для общих прогулок по интересным местам москвы. Тг @andrewmekhanikov
Пойду в Пушкинский музей, смотреть экспонаты, присоединяйтесь:) инст @_psyhea_
Кто пойдет гостем на фестиваль танцев от Рэдбул в Хлебозаводе? 12 и 13 июня . Пишите тг @Inlight1
Может кто-то идёт на стереолето? @sasha.svet
Svet Sasha, 14го да
Ребят, завтра esquire weekend, есть желающие? Пишите @pesni_ribaka
Андрей, это в Москве?
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Скирпичникова Ксения, да
Андрей, дорого однако)
KAVER Karina, спасибо, Карина! Было бы прям здорово, если бы в этом разделе я видела людей со своего города, с Будапешта! 😃
Lange Lidiya, что же вы в инсту не постучались)
Привет. Буду очень рада походам по выставкам, театрам и вечеринкам с вами. Пишите в @kraeshek)
Привет! Кто хочет сходить на какую нибудь выставку? Например 3 июня )))
Надя, привет, идем) сбрось контакты)
Пользователь №46556, привет, а можно с вами?
Всем привет. Нет желания сегодня сходить пишите в ватсап 89263082082
это очень крутая идея 💡) Мне 17 лет буду очень рада новым знакомствам и походам по концертами, театрам , выставкам и т.д. Можете написать мне в инстаграме, отвечу O KateNikifo
Пользователь № 43569, привет
Привет я Олеся! Мне 25. 12 июня иду на концерт группы «звери», кто тоже идёт? Пошли вместе )
Олеся Романова, это группа моего детства, с удовольствием схожу) если что пиши - +7(916) 559-25-65
Холла! Тома, 19 лет. Я из Москвы и ищу таких же идейных ребят для движухи) @sheldomcryak_98
Приветик✨Я из города орла, если кто-то хочет вместе сходить куда-нибудь, буду рада, пишите 🦋
Спб парень 29 лет пишите буду рад любому
Буду рада новым знакомствам в Москве) можно куда-то сходить вместе. Выставки , театр и т.д. instagram : galinavine Пишите в личку)
7 мая концерт Будут исполнять музыку из Интерстеллар. Кто присоединится ?)
А что тут нет фото людей ?
Приветики
Интересно, а кто-то здесь уже нашел компанию себе?
Тут реально можно найти компанию?
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Королева Виолетта, ????
Королева Виолетта, стучись @pesni_ribaka в инсте. Kindly welcome
Королева Виолетта, инста osim_pers
Кларбаут, Невидимый звук. Tg sheliere
Классная идея, такие группы есть в соцсетях. Часто бывает и есть с кем но хочется компанию. Можно прицеплять такие заявки к событиям и затем уже выводить их отельным списком хотелок в отдельном разделе, чтобы легче искать не только события но и уже начавшие формироваться компании.
Нормальная тема! а то в Питере очень легко затерьтся одному в пучине тоскливости
Навряд ли так получится. Нужно делать отдельный раздел для этого в виде доски или так сказать ленты объявлений о поиске компании.
Аноним, согласен с анонимом
Хорошая тема:) а почему все притихли?))
Куда угодно но хД
Минск тут ?