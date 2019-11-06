ИНСТРУКЦИЯ: "КАК СТАТЬ ИЗГОЕМ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ? "

Кажется, что долбать и дрюкать ближнего своего – любимое занятие большинства в нашем обществе. А что будет, если поступать совсем не по правилам, начать войну со всеми и стать изгоем. И вот к чему я пришла: Инструкция «Как стать изгоем в обществе старшего и консервативного среднего поколения» формула изгоя: Не понятный, не свой!! Вы ступите на путь изгоя если: Не будете разделять мнение большинства. Старшее поколение выросло в условиях коллективистского сознания. Говорить и действовать вопреки чревато репрессиями. И не только в 37 году. И сейчас тоже. Причем если вы сопротивляетесь громко, может быть вас и не тронут. А вот робкое сопротивление мнению коллектива приведет вас к цели. Ваш неправильный взгляд высмеют и начнут под лупой рассматривать все остальные «достоинства». Не станете или не можете заводить семью. Или вы завели семью, но не сложилось и вы развелись, ушли из семьи, оставив ребенка, жену, тещу. Вам выдадут бан за то, что вы ушли, и начнут хейтить, если вы промолчите о причинах. Общество старшего поколения любит во всем участвовать и выносить вердикты. Лакомый кусок – чужие отношения. Вот здесь все эксперты. Выражать идеи, противоречащие советским установкам. Например, стать убежденным "childfree". Или примкнуть к ЛГБТ сообществу. Примерно в этой же нише – скрывать мотивы своих поступков. И тогда можно даже не вступать и не разделять выше обозначенные идеи. Общество само за вас все додумает. И постоянно в виде слуха это будет витать. И настороженное отношение к вам укрепится. Каждый раз надо давать почву для черных порочных фантазий. Пусть люди на вас оттачивают свои самые неприличные мысли. Мешать людям фантазировать. Казалось бы, ну что такого? А на самом деле, мешать нашим людям фантазировать – это еще более действенный метод стать изгоем. Мечты о будущем, иллюзии о прошлом, фантазии о собственном величии. Открывать глаза на жуткое положение дел, срывать с глаз пелену майи и демонстрировать голого короля – страшный грех, караемый обществом. Критиковать прошлое. Особенно ставить под сомнение какие-то традиционные советские ценности, праздники, героев. Это поколение может бесконечно критиковать родных детей, слушать и воспринимать критику прошлого, но до определенной черты. Зайти на территорию советских сакральных смыслов и подвергнуть их сомнению даже Ксении Собчак не по зубам. И кто станет это делать, уйдет на сторону тьмы. Мешать воровать деньги. Казалось бы, это полезно и оздоравливает общество. А вот и нет! Наоборот. Смотри два предыдущих пункта. Знание о скандалах с хищениями и новости о финансовых махинациях проходят мимо картины мира, наполненной фантазиями и воспоминаниями о прошлом. Конечно, знания о воровстве и махинациях поступают в сознание, но вот так постоянно маячить и доносить все новые и новые факты хищений точно обеспечит вам место в личном черном списке. Другое дело, если финансовые аферы вскрылись на загнивающем западе. Вот эту информацию все примут и далее будут интересоваться событиями. Почему так? У нас по-прежнему популярно черно-белое восприятие мира. Все, что работает на подтверждение картины мира – умножается, все, что разрушает картину мира – воспринимается частично или не берется в расчет вовсе. Отрицать счастливый финал истории. Мы любим счастливые концы историй даже больше, чем американцы свою американскую мечту. Если нет счастливого финала, значит и нет смысла начинать историю. Поэтому вам никогда не объяснить старшему поколению, что факапы вас чему-то научили, развод сделал вас сильнее, а опыт тоже важен. Нет счастливого конца – все зря, а вы – лузер. Заниматься собой и не интересоваться жизнью коллег, коллектива. Старшее поколение учили отказывать самим себе в заботе. Многие это стремятся преодолеть. Но большинство так и не научилось. А потому, открытый эгоизм, забота о себе, своих чувствах, эмоциях, внешнем виде откровенно раздражают старшее поколение. Больше демонстрируйте велнеса и вы в бане. НО, Самый главный атрибут изгоя: Проделав все это вы НЕ ДОЛЖНЫ достичь успеха в своей сфере. Наоборот, вы должны проиграть, чтоб общество утвердилось в своем вердикте: он не на что не способный изгой! А вот если вы проделали все это и все же достигли успеха, вы тут же займете позицию «сына маминой подруги» и автоматически становитесь примером для подражания внукам и детям. И вы все равно будете своим!! И даже то, что о вас много судачили и обсуждали-критиковали за глаза уже вас сделало своим. На этом свойстве российского общества и держится эффективность черного пиара!! Мораль: Каждое поколение учится выживать на собственном опыте. У старшего поколения драматичный опыт выживания и тернистый путь достижения успеха. Ключом к достижению успеха были коллективность мышления, чувство локтя, умение трудиться в большом коллективе над общим делом. Мир перевернулся и все, что порицалось ранее, приводит к успеху. И потому сейчас так удивительно конфликтно и спорно живется.