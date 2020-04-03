Институт моды Франции запускает бесплатный онлайн-курс
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Институт моды Франции по-своему поддерживает карантинщиков во время коронавируса и запускает онлайн-курс Understanding Fashion: From Business to Culture. Среди лекторов курса будут известные работники французской модной индустрии: Синди Толедо из LVMH, Франческа Беллетини из Saint Laurent и Бруно Павловски из Chanel, а также дизайнеры — Симон Порт Жакмюс, Кристель Коше, Пол Смит и другие. Курс раскроет несколько тем, в том числе соотношение моды и гендера, решение социальных проблем с помощью моды, взаимодействие моды и медиа, а также место моды в современном культуре. Записаться на курс можно здесь: https://www.futurelearn.com/courses/understanding-fashion-from-business-to-culture.