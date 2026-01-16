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Пиши первая: 5 причин, почему девушке стоит начинать диалог

Это не просто смелый шаг, это стратегическое преимущество! Вот пять веских причин, почему инициатива в онлайн-знакомствах — это отличная идея.

Что будет в статье:

  1. - Ты делаешь выбор
  2. - Ты экономишь время и нервы
  3. - Ты сразу выделяешься на фоне других
  4. - Ты демонстрируешь свою уверенность и заинтересованность
  5. - Ты задаёшь тон и тему разговора

Меняются времена — меняются правила игры на любовном поле. Сценарий знакомства, при котором инициатива всегда на стороне мужчины, постепенно остаётся в прошлом. «Девушке не стоит писать первой», «приглашать на свидание должен парень», «он непременно меня найдёт» — эти и другие убеждения всё чаще уступают место проактивной позиции.

Забавно, но все мои партнёры очень ценили, что я могу сама инициировать встречу и предложить её формат) И это не мешало им заваливать меня подарками, цветами и сюрпризами без повода, а также самим приглашать на свидания. Кажется, это уже какое-то собственное внутреннее ограничение.
Участница комьюнити Кавра

Если такая постановка вопроса вызывает у тебя бурю эмоций, пожалуйста, продолжай читать этот материал. В нём мы расскажем, почему иногда полезно всё же пренебречь негласной традицией и проявить инициативу.

Итак, ты пишешь ему первая, и это значит, что: 

Ты делаешь выбор

Пока ты ждёшь входящих сообщений, ты становишься пассивным участником процесса. Приходится выбирать из тех, кто обратил на тебя внимание (а это не всегда «твои» варианты).

Написав первой, ты занимаешь активную позицию: сама выбираешь самые интересные и подходящие профили, которые действительно цепляют. Это сразу повышает качество потенциальных знакомств.

Ты экономишь время и нервы

Пока ты ждёшь его, ты получаешь десятки шаблонных сообщений, которые приходится просматривать и отсеивать.

Когда ты пишешь первой, ты сразу обращаешься к тем, кто тебе симпатичен. Ты пропускаешь этап «спама» и начинаешь общение с человеком, который уже прошёл твой личный фильтр. Это самый быстрый путь к содержательному диалогу.

Ты сразу выделяешься на фоне других

Мужчины привыкли к тому, что чаще всего им приходится делать первый шаг. Когда ты пишешь первой, ты мгновенно привлекаешь внимание, потому что это необычно. Ты показываешь, что ты решительна и знаешь, чего хочешь. А это качество очень привлекательно.

Ты демонстрируешь свою уверенность и заинтересованность

Уверенность это сексуально. Когда ты делаешь первый шаг, ты транслируешь: «Мне не страшно, я знаю себе цену и не боюсь проявить интерес». Для многих парней это супермощный зелёный флаг. Они понимают, что им не придётся гадать, нравятся они тебе или нет. А это значительно упрощает начало общения.

Ты задаёшь тон и тему разговора

Тот, кто начинает разговор, контролирует его направление. Если ты пишешь первой, ты можешь сразу сослаться на что-то конкретное в анкете собеседника (например, на его необычное хобби или любимую книгу). Это позволяет избежать скучных «Привет, как дела?» и сразу перейти к более глубокому и интересному диалогу, который с большей вероятностью приведёт к реальной встрече.

Убедили? Если нет — приглашаем подискутировать в комментариях под статьёй. Мы лишь делимся своими наблюдениями, кстати, продолжаем их собирать. Поэтому не стесняйся делиться своим мнением. Итак, писать первой — это норм, стрём или стратегическое преимущество?

А если тебе всё-таки захотелось поэкспериментировать, предлагаем не откладывать своё намерение в долгий ящик — переходи в раздел «Знакомства» и просто напиши ему!

Что есть в статье:

  1. Ты делаешь выбор
  2. Ты экономишь время и нервы
  3. Ты сразу выделяешься на фоне других
  4. Ты демонстрируешь свою уверенность и заинтересованность
  5. Ты задаёшь тон и тему разговора

Комментарии

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Risha
26 января, 22:30

Да неважно кто первый, важна химия. Если два человека кайфуют в компании друг друга, все решено)

А
Аноним
26 января, 20:11

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А
Аноним
28 января, 03:15

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Кириллова (Ежова) Оля
28 февраля, 10:44

Ovsanna, что там было написано?) с чем Вы согласились?)

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Алексей
23 января, 17:35

Улыбнули комментарии. Можно не можно, хорошо плохо. Захотела чика написать, пускай пишет. В первую очередь мы все люди, со своей историей и желаниями. Меня больше напрягает, когда мне чуваки начинают писать. И ладно бы все начиналось с фразы "Здорово, тип, пошли пить пиво". В любом случае любовь приходит спустя время, и не важно, кто сделал первый шаг — он или она. Если не судьба, то и ладно. А если судьба? Не кажется ли, что лучше сделать и жалеть, чем жалеть о том, что не сделал? И не нужно все романтизировать, веселье ради веселья никто не отменял. Найдутся, конечно, фаталисты, но зачем так серьезно?

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Софа
23 января, 14:50

Если упираться в стереотипы о том, что мужчина всегда что-то должен первый, особенно сделать первый шаг — то можно вечность ждать, пока к тебе придёт тот самый человек) Я за инициативу с любой стороны. А ещё за понимание самих себя. Я, например, человек скорый на реакции и действия, у меня в этом вопросе быстрый темп, мне легко начать диалог, выстроить коммуникацию, найти точки контакта. Почему бы не писать первой?) Все действительно индивидуально! И много раз доказано практическим опытом. Когда писала первая, встречала обратную тёплую реакцию, случался мэтч, и не один)

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Анастасия
23 января, 05:37

Поддерживаю) Много раз писала первая, а потом понимала, что не хочу на себе и дальше тянуть всю инициативу 🤣

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Кириллова (Ежова) Оля
28 февраля, 10:50

Анастасия, вооот!! То есть реально потом так и есть? Я потому ещё и не хочу ломать в себе старые стереотипы. Что толку? Ну преодолеешь себя, рискнёшь напишешь первой - а дальше всё так и будет?! Мужчины даже когда пишут первыми и если все выльется в отношения, в роман часто уже добившись ведут пассивную позицию, при этом и завершать не собираются. И болтаешься с ним как непонятно что в проруби.. А если писать еще первой, где вообще «топливо» взять на это всё?? Ты от начала до конца превращаешься в мужика-достигатора.. и какая там уже химия может быть(

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Анастасия
28 февраля, 14:01

Кириллова (Ежова) Оля, да, именно. Они просто этого не понимают, или не хотят понимать. Химия лично для меня уже пропадает, когда пишу первая. Для меня такой мужчина изначально только для френдзоны. А выйти из неё он сможет только, если перехватит инициативу и окажется галантным, чего пока что я ни разу не встречала. Вообще тут решение одно - знакомиться в оффлайне. Онлайн я не думаю, что есть другой тип мужчин просто. Не за чем с ними спорить.

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Alan
22 января, 17:42

Расскажу вам как это будет, если девушка напишет первая. Всем известно, что мужчина это завоеватель, даже самый задрипанный дрыщ во снах убивает драконов и освобождает принцесс. Так вот, когда девушка напишет первая это вызовет удивление, потом принятие, потом встреча, общение и т.д. Но никогда, вот чесслово, никогда я не буду ценить ту, которая сама сделала ко мне шаг. Не я ее добился, не я старался, не тратил время/силы/деньги/все-все-все вместе, чтобы её привлечь, добиться, завоевать, а она сама мне написала и все, дело в шляпе. Да, мы это примем, попользуемся и спокойно расстанемся. Только потому, что мы не ценим то, ради чего не пришлось "трудиться". А все те мужчины (?), кто тут пишут, что "Мир меняется, делайте первые шаги, это уже норма и бла-бла-бла" это просто любители халявы и жертвы современного общества. Будьте честны в первую очередь сами перед собой и не вешайте эту лапшу.

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Vlad
24 января, 10:28

Alan, Но при этом так замечательно осознавать, что можно довериться и показать все что хочется — человеку, что сделал шаг навстречу, вместо того, чтобы играть в игры в гордость и стереотипы. Вот прям взять и начать, как будто с чистого листа, не оглядываясь на то как должно быть и у кого наибольшая мотивация.

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Berserk Pavel
24 января, 16:21

Alan, по твоему тут нужно каждую завоевать, каждую добиться, а всем то им это вообще не нужно, потом они все скажут ты мне не подходишь, твои слова и действия это мартышкин труд, тотальный завоеватель, сколько раз не пользовался этим романтизмом добиваясь девушек ниразу это не сработало

А
Аноним
29 января, 01:20

Alan, как же я с Вами согласна)

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Анит
10 февраля, 20:13

Alan, а смысл завоевывать ее, если изначально ей не нравишься?) такие только мельтешат, нарушают границы и раздражают своими попытками «завоевать»

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Кириллова (Ежова) Оля
28 февраля, 11:02

Alan, спасибо за честность. Всё так и представляла.

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Кириллова (Ежова) Оля
28 февраля, 12:25

Анита, адекватность завоевателя тоже никто не отменял.) И Алан не имел в виду назойливость. Я думаю, он про классику, про взятие инициативы мужчиной хотя бы на начальной стадии знакомства! Хотя бы.. на самом деле женщины в большинстве своём и так достаточно инициативны, когда уже в отношениях , это не очень хорошо, наверное, но чаще так. А если мы со старта начнём так себя вести, где им брать этот драйв завоевателя? Где нам брать ощущение собственной ценности, это миничувство, что вот ты принцесса и тебя добились? А это ведь тоже основа женской химии. Ну или это только у меня так работает. Если мужчина пассивнн прям со старта, я его банально даже не захочу, не замграет на него, не встанет, если выражаться на мужском языке

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Карина
21 января, 22:46

Блин, моя позиция неизменна всегда: со всеми всё нормально. Девушка пишет первая – это нормально. Молча листает анкеты и мечтает, что ей вот-вот напишет понравившейся парень – это тоже нормально. У каждого есть право выбора) и что в первом, что во втором случае есть все шансы на успех!

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Аня
21 января, 22:08

Обожаю писать первой и что-нибудь эдакое, чтобы диалог в прикольное русло пошел. Но сразу прекращаю, если человек не поддерживает. Ничто не бесит так, когда ты вынуждена брать интервью

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Тина
21 января, 21:51

Знаю много примеров друзей, где такие истории превращались в долгосрочные сознательные отношения ☺ кажется, мужчины недооценивают часто свои внешние данные и им неловко писать какой-то красавице, а нам, девушкам, это часто неважно, мы бывает по каким-то неосознанным микронюансам понимаем, что человек "свой", и в случае инициативы от лэди из этого может получиться что-то классное.

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Роман
21 января, 12:08

Как бы странно не звучало, но скорее всего лучше пусть парни начинают диалог. Если нам (мужчинам) пишет красивая девушка - наша первая мысль это продажа, мошенник, обман и мы можем поймать диссонанс. Второй аргумент заключается в том, что девушки которые ранее не заводили диалог первыми - скорее всего будут начинать его странновато, неумело, мало практики. Завести диалог это еще нужно уметь это делать, креатив нужен. У мужиков он так или иначе как-то появляется. Активные девушки, всегда могут влепить лайк и этим проявить свой интерес - этого достаточна и он напишет сам. Но если девушка реально сама органически хочет писать первой и это хорошо ложится в ее образ, профиль, текст - это мега круто и большая редкость, только таким девушкам не нужна наводка или статья, они это сами делают и мужчина как правило считывает эту её ауру как органику. Поэтому Арина, можешь в лс мне стукнуть, у тебя аура имеется, у других не знаю.

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Vlad
21 января, 12:25

Роман, постепенно можно менять привычные установки. Сразу конечно всё не получится. Как когда то моя бабушка боялась этих телефонов без кнопок, а теперь серфит ютуб. А чем разнообразнее мнения и активнее люди, тем интереснее жить эту одну жизнь.

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Кирилл
21 января, 19:23

Роман, мы все с чего-то начинали и сами учились общаться. Мне часто девушки пишут сами и даже если это не мэтч, мы общаемся как приятели. В наше время подходящего собеседника ещё стоит поискать. Девушки, пишите первыми, не стесняйтесь и со временем научитесь общаться и строить общение первыми.

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Марина
08 февраля, 19:48

Роман, самое забавное, что ни одной Арины в этой переписке нет)

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Иван
20 января, 03:33

...и сидели они, и ждали, кто же напишет первым, но так и не встретились...

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Гриша
20 января, 10:23

вот-вот))

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Дмитрий Антонов
19 января, 22:42

Свежая идея, подтверждающая смысл стихотворения: "О, как нам часто кажется в душе, что мы, мужчины, властвуем, решаем. Нет, только тех мы женщин выбираем, которые нас выбрали уже!" Хотя меня, как мужчину скорее это не столько удивит - сколько испугает, но это только мое мнение. )

А
Аноним
19 января, 18:35

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Гриша
20 января, 10:22

ну почему же? это ведь воронка) представь со скольким количеством игнора или отказов сталкиваются парни) мне кажется главное не кто первый написал или завёл разговор, а главное, что у вас началась коммуникация и вы можете начать узнавать подходите друг другу или нет))

А
Аноним
20 января, 12:38

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Гриша
21 января, 12:11

нуу, в моём мире инициатива должна быть обоюдной — взаимно-поддерживающей общение, и это касается как простой переписки, так и предложений как провести вместе время, или спонтанных сюрпризов )) Цветам я буду рад, но только в горшках, так как любитель растений дома)) Ключевое "Я явно не такое общение ищу" — каждый ищет под свой вопрос и мировоззрение )) мне баланс, вам больше инициативы от мужчины, а кому-то наоборот доминирующие девушки)) Для меня мораль статьи вообще в том, что жизнь коротка, и если тебе кто-то понравился — действуй! Независимо от пола, момента для вашего знакомства больше может и не возникнуть, а ваш человечек будет упущен ((

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Vlad
21 января, 12:29

Григорий | Kaver Team, точно так! если немного поступиться гордостью и привычками, то будет куда меньше поводов сожалеть о том, как прожил жизнь. И цветы в горшках это топ, позволяют дольше наслаждаться нечто живым и красивым.

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Кирилл
21 января, 19:28

Ovsanna, это опыт, мы все учимся общаться, понимать свои желания и говорить о своих потребностях. Негативный опыт, все же опыт. Путём проб и ошибок мы подбираем свою родственную душу.

А
Аноним
19 января, 18:30

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Vlad
20 января, 06:36

Ovsanna, нет такой штуковины на свете, чтоб на нее все реагировали одинаково. А с абстрактным "большинством" никто не общается, общение происходит только с конкретными индивидуальностями. Остаётся подобрать к ним подход.

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Гриша
21 января, 12:12

факт!)

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Vlad
19 января, 10:15

Чтоб разорвать спираль молчания в комментариях скажу, что статья крутая, спасибо да неё! А инициатива должна быть не наказуема, а поощряема и всячески одобряема.

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Гриша
19 января, 11:14

ура, спираль разорвана!) ждём мнение другой полярности, чтобы устроить холивар ??

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