Пиши первая: 5 причин, почему девушке стоит начинать диалог

Это не просто смелый шаг, это стратегическое преимущество! Вот пять веских причин, почему инициатива в онлайн-знакомствах — это отличная идея.

Меняются времена — меняются правила игры на любовном поле. Сценарий знакомства, при котором инициатива всегда на стороне мужчины, постепенно остаётся в прошлом. «Девушке не стоит писать первой», «приглашать на свидание должен парень», «он непременно меня найдёт» — эти и другие убеждения всё чаще уступают место проактивной позиции.

Забавно, но все мои партнёры очень ценили, что я могу сама инициировать встречу и предложить её формат) И это не мешало им заваливать меня подарками, цветами и сюрпризами без повода, а также самим приглашать на свидания. Кажется, это уже какое-то собственное внутреннее ограничение. Участница комьюнити Кавра

Если такая постановка вопроса вызывает у тебя бурю эмоций, пожалуйста, продолжай читать этот материал. В нём мы расскажем, почему иногда полезно всё же пренебречь негласной традицией и проявить инициативу.

Итак, ты пишешь ему первая, и это значит, что:

Ты делаешь выбор

Пока ты ждёшь входящих сообщений, ты становишься пассивным участником процесса. Приходится выбирать из тех, кто обратил на тебя внимание (а это не всегда «твои» варианты).

Написав первой, ты занимаешь активную позицию: сама выбираешь самые интересные и подходящие профили, которые действительно цепляют. Это сразу повышает качество потенциальных знакомств.

Ты экономишь время и нервы

Пока ты ждёшь его, ты получаешь десятки шаблонных сообщений, которые приходится просматривать и отсеивать.

Когда ты пишешь первой, ты сразу обращаешься к тем, кто тебе симпатичен. Ты пропускаешь этап «спама» и начинаешь общение с человеком, который уже прошёл твой личный фильтр. Это самый быстрый путь к содержательному диалогу.

Ты сразу выделяешься на фоне других

Мужчины привыкли к тому, что чаще всего им приходится делать первый шаг. Когда ты пишешь первой, ты мгновенно привлекаешь внимание, потому что это необычно. Ты показываешь, что ты решительна и знаешь, чего хочешь. А это качество очень привлекательно.

Ты демонстрируешь свою уверенность и заинтересованность

Уверенность это сексуально. Когда ты делаешь первый шаг, ты транслируешь: «Мне не страшно, я знаю себе цену и не боюсь проявить интерес». Для многих парней это супермощный зелёный флаг. Они понимают, что им не придётся гадать, нравятся они тебе или нет. А это значительно упрощает начало общения.

Ты задаёшь тон и тему разговора

Тот, кто начинает разговор, контролирует его направление. Если ты пишешь первой, ты можешь сразу сослаться на что-то конкретное в анкете собеседника (например, на его необычное хобби или любимую книгу). Это позволяет избежать скучных «Привет, как дела?» и сразу перейти к более глубокому и интересному диалогу, который с большей вероятностью приведёт к реальной встрече.

Убедили? Если нет — приглашаем подискутировать в комментариях под статьёй. Мы лишь делимся своими наблюдениями, кстати, продолжаем их собирать. Поэтому не стесняйся делиться своим мнением. Итак, писать первой — это норм, стрём или стратегическое преимущество?

А если тебе всё-таки захотелось поэкспериментировать, предлагаем не откладывать своё намерение в долгий ящик — переходи в раздел «Знакомства» и просто напиши ему!