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Influence manager, отзовись!

Ищем человека, который будет работать с блогерами

Привет, на связи мобильное приложение Кавёр (и ещё у нас есть сайт, на которым ты читаешь этот текст), мы рассказываем про необычные события и места в Москве и Санкт-Петербурге. А недавно мы запустили внутри приложения сервис для поиска компании, чтобы сходить куда-нибудь.

Хотим как следует поработать с блогерами этим летом, поэтому на проектной основе нужен спец по инфлюенс-маркетингу.

Что нужно будет делать

  • подбирать блогеров под рекламные кампании
  • вести с ними все коммуникации (направлять и обсуждать ТЗ, договариваться о датах выхода интеграций, следить за графиками выхода, собирать статистику)

Ожидаем от тебя

  • скорость работы: рассчитываем минимум на 4-5 публикаций в день,
  • внимательность: мы рассчитываем, что нам не придётся проверять, правильно ли ты написал, например, название нашего приложения (через «а»!),
  • грамотность: ну да, Кавёр мы пишем через А, но редполитика превыше всего. А в целом правила русского языка соблюдаем,
  • опыт: рассчитываем, что это ты уже знаешь, где и как найти подходящих блогеров, а не будешь ждать, что их тебе скинут,
  • навык работы с Google Таблицами: надо же нам с тобой где-то собирать статистику.

Условия

Вознаграждение от 50 000 рублей в месяц — тут прямая зависимость от количества выходов рекламных интеграций.

  • полностью удалённая работа,
  • сотрудничество на проектной основе — пока мы не ищем сотрудника в штат, но это пока!
  • классная команда: с тобой в связке будет работать интернет-маркетолог, а подхватывать подписчиков будет контент-команда.

Если интересно, пиши напрямую в телеграм CEO Кавра, то есть мне: @karina_kolesnikova_kaver

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