Influence manager, отзовись!

Ищем человека, который будет работать с блогерами

Привет, на связи мобильное приложение Кавёр (и ещё у нас есть сайт, на которым ты читаешь этот текст), мы рассказываем про необычные события и места в Москве и Санкт-Петербурге. А недавно мы запустили внутри приложения сервис для поиска компании, чтобы сходить куда-нибудь.

Хотим как следует поработать с блогерами этим летом, поэтому на проектной основе нужен спец по инфлюенс-маркетингу.

Что нужно будет делать

подбирать блогеров под рекламные кампании

вести с ними все коммуникации (направлять и обсуждать ТЗ, договариваться о датах выхода интеграций, следить за графиками выхода, собирать статистику)

Ожидаем от тебя

скорость работы: рассчитываем минимум на 4-5 публикаций в день,

рассчитываем минимум на 4-5 публикаций в день, внимательность: мы рассчитываем, что нам не придётся проверять, правильно ли ты написал, например, название нашего приложения (через «а»!),

мы рассчитываем, что нам не придётся проверять, правильно ли ты написал, например, название нашего приложения (через «а»!), грамотность: ну да, Кавёр мы пишем через А, но редполитика превыше всего. А в целом правила русского языка соблюдаем,

ну да, Кавёр мы пишем через А, но редполитика превыше всего. А в целом правила русского языка соблюдаем, опыт: рассчитываем, что это ты уже знаешь, где и как найти подходящих блогеров, а не будешь ждать, что их тебе скинут,

рассчитываем, что это ты уже знаешь, где и как найти подходящих блогеров, а не будешь ждать, что их тебе скинут, навык работы с Google Таблицами: надо же нам с тобой где-то собирать статистику.

Условия

Вознаграждение от 50 000 рублей в месяц — тут прямая зависимость от количества выходов рекламных интеграций.

полностью удалённая работа,

сотрудничество на проектной основе — пока мы не ищем сотрудника в штат, но это пока!

классная команда: с тобой в связке будет работать интернет-маркетолог, а подхватывать подписчиков будет контент-команда.

Если интересно, пиши напрямую в телеграм CEO Кавра, то есть мне: @karina_kolesnikova_kaver