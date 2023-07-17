Influence manager, отзовись!

Привет, на связи мобильное приложение Кавёр (и ещё у нас есть сайт, на которым ты читаешь этот текст), мы рассказываем про необычные события и места в Москве и Санкт-Петербурге. А недавно мы запустили внутри приложения сервис для поиска компании, чтобы сходить куда-нибудь.
Хотим как следует поработать с блогерами этим летом, поэтому на проектной основе нужен спец по инфлюенс-маркетингу.
Что нужно будет делать
- подбирать блогеров под рекламные кампании
- вести с ними все коммуникации (направлять и обсуждать ТЗ, договариваться о датах выхода интеграций, следить за графиками выхода, собирать статистику)
Ожидаем от тебя
- скорость работы: рассчитываем минимум на 4-5 публикаций в день,
- внимательность: мы рассчитываем, что нам не придётся проверять, правильно ли ты написал, например, название нашего приложения (через «а»!),
- грамотность: ну да, Кавёр мы пишем через А, но редполитика превыше всего. А в целом правила русского языка соблюдаем,
- опыт: рассчитываем, что это ты уже знаешь, где и как найти подходящих блогеров, а не будешь ждать, что их тебе скинут,
- навык работы с Google Таблицами: надо же нам с тобой где-то собирать статистику.
Условия
Вознаграждение от 50 000 рублей в месяц — тут прямая зависимость от количества выходов рекламных интеграций.
- полностью удалённая работа,
- сотрудничество на проектной основе — пока мы не ищем сотрудника в штат, но это пока!
- классная команда: с тобой в связке будет работать интернет-маркетолог, а подхватывать подписчиков будет контент-команда.
Если интересно, пиши напрямую в телеграм CEO Кавра, то есть мне: @karina_kolesnikova_kaver