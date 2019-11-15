ИГРА В "МОЛЧАНКУ"

15 ноября в 15.00 на Малой сцене Кемеровского театра драмы состоится показ эскиза спектакля "Молчанка" по пьесе Антона Бескоровайного. Это пьеса для автора дебютная. Но, несмотря на дебют, она попала в шорт-лист международного конкурса "Ремарка". Эскиз к спектаклю уже был показан кемеровским зрителям в ночь искусств. Я ночь искусств прогуляла, но от своих друзей услышала массу хвалебных отзывов именно о "Молчанке". Вот один из таких отзывов: "Ты знаешь, я в восторге от этой пьесы. Такой увлекательный материал. Каждый персонаж мне был интересен. У каждого свои тараканы. У каждого своя правда. Причем прикольно так видеть эти заблуждения, эти иллюзии. Видеть все психологические проблемы". Конечно, правильно и полезно перед посещением театра читать пьесу. Правда, я это редко делаю, потому что иногда люблю катарсис и соединение восприятия канвы сюжета и игры актёров. "Молчанку" я прочитала. И мой жизненный опыт сыграл со мной злую шутку. Но сейчас не об этом. Мне нравится как работают актёры на сцене. Формат читки позволяет зрителям сидеть очень близко к действу. Лично для меня завораживающим зрелищем становится возможность наблюдать как актёры примеряют на себя образ. Фактура, их энергетика обогащают иногда заурядных, шаблонных персонажей. Хотя, наверное, нет шаблонных персонажей. Скорее природа и мастерство артистов позволяют раскрыть психологию всех, даже не привлекательных персонажей. Конечно у каждого постоянного зрителя есть свои фавориты и любимцы. Но, думаю, секрет успеха Малой сцены не только в молодости и темпераменте актеров. Мне кажется, что зрителя привлекает живой, подлинный материал пьес, узнаваемость психологических характеристик героев, возможность спроецировать ситуации, сыгранные на сцене, на свою жизнь. Читки на Малой сцене кемеровской драмы имеют эффект эмоциональной разрядки. И это, наверное, самый сильный аргумент к тому, чтоб приобщиться, а затем и полюбить Малую сцену.