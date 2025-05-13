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И что ты мне сделаешь? Я в Кавре, на новой главной

Привет! На связи Катя, Карина и Ксенич — основательницы приложения Кавёр. Мы написали 6 вариантов для новости о большущем обновлении в нашем мобильном приложении. Выбирай, что тебе ближе :)

Коротко: мы изменили главную страницу приложения впервые за пять лет, теперь там появились лица людей и новые подборки. Задача — сократить твой маршрут на пути к тому, за чем ты приходишь в Кавёр 

Метафорически: мы начали распускать ковёр с самого заметного края, добавлять новые яркие нити и вплетать их в новый креативный узор.

Издалека: 5 лет назад мы запустили афишу необычных событий в Москве и Петербурге, 3 года назад добавили чаты и возможность знакомиться, 1 год назад начали расширять географию и открыли разделы с оффлайн-мероприятиями в 21 городе России. Сейчас мы на ходу делаем редизайн и пересматриваем подход к контенту приложения.  

Эмоционально: мы долго готовились и очень волнуемся, тотальное ощущение премьеры! И в то же время понимаем, что это только первый шажок, ибо основная часть работы впереди, и это явно будет жаркое лето для кавровой команды. 

Полуофициальный отчёт о проделанной работе по реновации главной страницы в приложении содержит следующие пункты: 
# Новый блок с самыми важными статьями,
# Новый блок со свежими анкетами в «Знакомствах», 
# Новый блок с интересными событиями «Выбор редакции»,
# Новый блок «Куда и с кем сходить», 
# Обновлённые тематические подборки с обновлёнными внутренностями, 
# Обновлённый внешний вид и скруглённые углы :)

Инструкция: 
0. Убедись, что на телефоне выключен vpn,
1. Убедись, что у тебя свежая версия приложения,
2. Зацени новую главную страницу, на которой можно найти, с кем и куда сходить,
3. Поделись впечатлениями и пожеланиями в комментариях.

Такие дела, спасибо за внимание, до новых встреч!

Комментарии

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Shepot
9 июля 2025, 03:37

Согласна. Ну вот я пришла познакомиться, но из моего города вообще мало кто есть... Не уверена , что подписка за 3 месяца стоит этих рублей... Короче новичку без обучающего ролика и не из столицы туи скучно. Вообще не уверена, что буду продлять подписку. Вот я пишу свое мнение и вообще не осознаю, куда я его пишу и где оно будет опубликовано. Также не поняла, почему я могу только 1 фото добавить. А у других по несколько фото есть. Короче не дружелюбно мне....

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Служба поддержки | Кавёр
9 июля 2025, 16:59

Shepot, Привет, вижу, что ты из Казани, там должно быть прилично событий и людей, поэтому думаю что похоже что-то пошло не так. Давай поможем друг другу?) Напиши мне, пожалуйста в телеграмме @kaverapp, помогу разобраться с приложением и поделишься подробнее почему у тебя сложилось такое впечатление 🙏

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Гриша
9 июля 2025, 17:22

Shepot, фотку можно точно не одну: кликни в правом верхнем углу на иконку своего профиля > справа от имени на 3 точки > "Редактировать" > кликни на иконку с фотоаппаратом, чтобы добавить еще фото))

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Марго
25 июня 2025, 06:40

Довольно таки странное приложение. Ну, афиша событий ок. Но во-первых, в региональном формате их катастрофически мало. Ну то есть я допустим знаю события, которые предстоят в моем городе, о которых тут даже не говорят. Пара платных мероприятий, о которых чтобы узнать надо платить деньги. Во-вторых, чтобы посмотреть просто афишу ты сталкиваешься с написыванием мужиков, хотя при регистрации указываешь «только посмотреть афишу», но их это видимо не волнует. Сделали бы хотя бы запрет на написание сообщений или не показывали бы профили люлей, зашедших сюда только ради афиши. Странное сочетание функций.

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Гриша
27 июня 2025, 16:01

Марго, спасибо большое за подробную обратную связь, для нас это очень ценно! События и знакомств — движок нашего приложения. Ты можешь в настройках убрать галочку "Согласие пользователей на видимость" > твой профиль не будет показываться, но тогда ни ты, ни тебе не смогут написать. Мы будем рады, если ты откликнешься нам помочь🙏 Сможешь рассказать о каких событиях ты говоришь? Если да, то очень ждем тебя в тг @redkaver

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Светлана Ковалева
18 мая 2025, 22:06

Пока еще не совсем разобралась! Здесь впервые

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Арина | Kaver Team
13 мая 2025, 17:48

Нам нравится, мы будем здесь жить!🩷

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