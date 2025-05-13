И что ты мне сделаешь? Я в Кавре, на новой главной

Коротко: мы изменили главную страницу приложения впервые за пять лет, теперь там появились лица людей и новые подборки. Задача — сократить твой маршрут на пути к тому, за чем ты приходишь в Кавёр
Метафорически: мы начали распускать ковёр с самого заметного края, добавлять новые яркие нити и вплетать их в новый креативный узор.
Издалека: 5 лет назад мы запустили афишу необычных событий в Москве и Петербурге, 3 года назад добавили чаты и возможность знакомиться, 1 год назад начали расширять географию и открыли разделы с оффлайн-мероприятиями в 21 городе России. Сейчас мы на ходу делаем редизайн и пересматриваем подход к контенту приложения.
Эмоционально: мы долго готовились и очень волнуемся, тотальное ощущение премьеры! И в то же время понимаем, что это только первый шажок, ибо основная часть работы впереди, и это явно будет жаркое лето для кавровой команды.
Полуофициальный отчёт о проделанной работе по реновации главной страницы в приложении содержит следующие пункты:
# Новый блок с самыми важными статьями,
# Новый блок со свежими анкетами в «Знакомствах»,
# Новый блок с интересными событиями «Выбор редакции»,
# Новый блок «Куда и с кем сходить»,
# Обновлённые тематические подборки с обновлёнными внутренностями,
# Обновлённый внешний вид и скруглённые углы :)
Инструкция:
0. Убедись, что на телефоне выключен vpn,
1. Убедись, что у тебя свежая версия приложения,
2. Зацени новую главную страницу, на которой можно найти, с кем и куда сходить,
3. Поделись впечатлениями и пожеланиями в комментариях.
Такие дела, спасибо за внимание, до новых встреч!
Согласна. Ну вот я пришла познакомиться, но из моего города вообще мало кто есть... Не уверена , что подписка за 3 месяца стоит этих рублей... Короче новичку без обучающего ролика и не из столицы туи скучно. Вообще не уверена, что буду продлять подписку. Вот я пишу свое мнение и вообще не осознаю, куда я его пишу и где оно будет опубликовано. Также не поняла, почему я могу только 1 фото добавить. А у других по несколько фото есть. Короче не дружелюбно мне....