И что ты мне сделаешь? Я в Кавре, на новой главной

Привет! На связи Катя, Карина и Ксенич — основательницы приложения Кавёр. Мы написали 6 вариантов для новости о большущем обновлении в нашем мобильном приложении. Выбирай, что тебе ближе :)

Коротко: мы изменили главную страницу приложения впервые за пять лет, теперь там появились лица людей и новые подборки. Задача — сократить твой маршрут на пути к тому, за чем ты приходишь в Кавёр

Метафорически: мы начали распускать ковёр с самого заметного края, добавлять новые яркие нити и вплетать их в новый креативный узор.

Издалека: 5 лет назад мы запустили афишу необычных событий в Москве и Петербурге, 3 года назад добавили чаты и возможность знакомиться, 1 год назад начали расширять географию и открыли разделы с оффлайн-мероприятиями в 21 городе России. Сейчас мы на ходу делаем редизайн и пересматриваем подход к контенту приложения.

Эмоционально: мы долго готовились и очень волнуемся, тотальное ощущение премьеры! И в то же время понимаем, что это только первый шажок, ибо основная часть работы впереди, и это явно будет жаркое лето для кавровой команды.

Полуофициальный отчёт о проделанной работе по реновации главной страницы в приложении содержит следующие пункты:

# Новый блок с самыми важными статьями,

# Новый блок со свежими анкетами в «Знакомствах»,

# Новый блок с интересными событиями «Выбор редакции»,

# Новый блок «Куда и с кем сходить»,

# Обновлённые тематические подборки с обновлёнными внутренностями,

# Обновлённый внешний вид и скруглённые углы :)

Инструкция:

0. Убедись, что на телефоне выключен vpn,

1. Убедись, что у тебя свежая версия приложения,

2. Зацени новую главную страницу, на которой можно найти, с кем и куда сходить,

3. Поделись впечатлениями и пожеланиями в комментариях.

Такие дела, спасибо за внимание, до новых встреч!