Хулиганы замазали портрет Леонова, но художники дали достойный ответ на варварство

Цитата ответила Витебским вандалам. Уличные художники – большие молодцы! Мне очень понравилось, когда наши унылые и серые стены стали полотном, на которое были нанесены великие деятели культуры, кинопроизводства и других сфер нашей жизни. В числе многочисленных рисунков были: первый в мире космонавт – Гагарин, Боб Марли, Дали. В число этих великих людей входил и наш замечательный актер театра и кино Евгений Леонов. Рисунок повторяет позу нашего актера из фильма «Джентльмены удачи», в роли Доцента Я знаком со студией, которая занималась таким необычным творчеством. Ребята из HoodGraff украсили Витебск, многие люди специально посещали места с их работами, чтобы сфотографироваться и это не может не радовать. Витебск – красивый город, однако, как и везде здесь есть большое количество будок, серых хрущевок и прочих нелицеприятных объектов. Уличные художники же, пытаются сделать родной город более привлекательным и приятным для глаза, как местных, так и приезжих людей. Однако какое-то местное хулиганье решили испортить такое вот необычное творчество. Эти недалёкие люди обливали нашего актера краской несколько раз. Конечно, ребята из стрит – арт студии пытались бороться с этим, но все так вандалы взяли вверх. Несколько раз уличные художники восстанавливали граффити с Евгением Леоновым, в итоге им это все надоело и они замазали актера. Так или иначе, на месте Доцента стала красоваться цитата актера. Художники остроумно подобрали фразу, сказанную, когда то Леоновым журналистам. Можно сказать, что ребята нашли достойный ответ хулиганам, ведь фраза звучит как: «Говорят, сейчас другое время. Другой Бог. Другая нравственность. Другая, правда. Но в том-то и дело, что другого Бога не бывает. И другой нравственности не бывает. И другой правды. Все затоптать нельзя. Особенно в искусстве.» Я думаю что это достойный ответ тем, кто считает что осквернять и портить творчество и объекты искусства. Тем, кто считает, что нравственности уже нет места в нашем мире. Данная цитата сказана Леоновым в одни из последних его интервью. Я считаю, что она целиком отражает всю суть нынешней действительности. Люди должны задуматься, что они делают и для чего. Меня не перестает удивлять, какие же мудрые и грамотные были люди искусства прошлого. Сейчас, конечно же, тоже много людей, которыми мы можем восхищаться, но количественно их стало намного меньше. Пыс - пыс: мне интересно знакомиться с искусством лично ( Санкт-Петербург) пишите