Хорошо забытое старое

Правополушарное рисование - методика на самом деле совсем не новая, а очень даже старая. Ещё в 1916 году два умных, но не очень известных британских педагога издали книгу, в которой предлагали в обязательном порядке ввести в начальной школе интенсив по рисованию для того, чтобы дети легче усваивали другие предметы. По сути это было предложением активнее развивать правое полушарие, которое умеет обрабатывать информацию в несколько раз быстрее. К сожалению, оно так и осталось не услышаным, а через 90 лет появилась условно новая методика, которая позволяет абсолютно любому человеку нарисовать приличную картину сразу и быстро - простенький пейзаж минут за 10. Кто-то скажет что картинка слабовата, но, блин, ребята, люди до этого вообще не рисовали. Это реально круто нарисовать ромашку практически в 3-4 мазка. Быстро и эффективно, в духе времени. И никаких заморочек, сплошной драйв и релакс. Просто попробуйте - вам наверняка понравится!