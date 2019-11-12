ХЕЙТЕРЫ В ИСКУССТВЕ

Жесткая критика, неприятие, хейтерство в сфере искусства - явление практически хрестоматийное. Моцарт и Сальери, стекло в пуанты, злые отзывы о театральных и музыкальных премьерах - все это стало классикой. В современном искусстве хейтерство не менее распространено. С появлением соцсетей вал едких отзывов и демонстрация открытой вражды стали доступны непосвященным в контекст. Более того, пользователи соцсетей активно включаются в эту жестокую игру, не щадя и в общем-то не думая о чувствах объекта травли. Самым ярким примером в уходящем году стала агрессия со стороны россиян к певице Леди Гага в известной соцсети. Менее известное широкой публике хейтерство в искусстве стало почти нормой для вовлеченных в художественный процесс. В одном из сибирских городов после проведения молодежной выставки правление союза художников устроило настоящее судилище в стиле товарищеских судов 1930-х. Корифеи от искусства орали, что молодёжь не достойна каталога и уж лучше деньги спонсора, которого вообще-то привлекли молодые художники, потратить на каталог их работ. Обвиняли в непрофессионализме и непочтении к старшим. Творческие глыбы союзов яро критикуют молодёжь, особенно новые и непонятные им формы искусства. Конфликт внутри художественного сообщества - распространённое явление. В России этот конфликт заложен самой идеей творческого профессионального союза и советским отношением к искусству как к орудию идеологии. С 1932 года и до сих пор внутри союзов происходят споры и битвы за то, кто правее. Острое неприятие некоторых форм искусства встречается в кругах просвещенной интеллигенции. Милые девушки с ангельскими личиками, осанистые мужчины за 50 лет, старушечки в рюшах пишут и говорят отборные гадости в отзывах на выставки, книги, спектакли. Среди комментариев к выставке в книге отзывов и в соцсетях можно встретить эмоциональные и агрессивные перлы: "Ужас. УЖАС. У ж а с… Мёртвые женщины, отрубленные головы. Умершие, умирающие. Дитя несчастное…" Мне однажды прислал сообщение неравнодушный знаток искусства: "Гоните этого художника!!! Искусство - дрянь!!!" Простые зрители не такие уж простые. Как правило у них есть свой взгляд на красоту, сформированной системой образования и опытом с разной степенью вовлеченности в искусство. Стереотипно с советских времен в сознании зрителей укрепилось противостояние между творческими людьми, интеллигенцией и народом. Следует отметить, что и творческие личности не спешат разорвать дистанцию между искусством и зрителем или читателем. Опасаясь агрессивной реакции со стороны коллег и критиков, организаторы, писатели и художники проводят скромные встречи, выставки, не афишируя и не расширяя круг вовлеченных. Что заставляет людей искать чат, писать гадость, постоянно проверять, а что же написали другие? Психологи говорят, что причиной повального хейтерства могут явиться проблемы с собой: невысказанные обиды, нереализованность, непризнание заслуг. Философы защищают право каждого на собственную картину мира. Но к популярности хейтерства причастны сформированные у участников баталий картины мира. Художники и зрители бьются своими картинами мира и никто не готов сдаваться. Искусствоведы признают, что сфера искусства самая субъективная и поиск истины лежит через практику договаривания и принятие точки зрения другого. Социологи видят корень проблемы в обострении поколенческого конфликта. Поколение творческих 30-40-летних разъехались в крупные мегаполисы. Подрастающая молодёжь по многим позициям в восприятии искусства отличается от старшего поколения. Я не знаю рецепта борьбы с этой особенностью современной художественной жизни. Возможно, мы все, вовлеченные в искусство сильно и искренне верим в свою правоту. Нам кажется, что наше веское мнение изменит ситуацию в лучшую сторону, вообще сделает мир искусства лучше, чище, профессиональнее. Может быть, таким способом мы провоцируем публику стать менее равнодушными и скучными, защитить творческого человека, высказать свое мнение, в конце концов. Мы не можем изменить накал и характер высказываний. Наверное, этого и не нужно делать. Я думаю, надо принять жёсткую агрессию как особенность современного дискурса об искусстве и крепко держаться на ногах, когда вдруг волна критики накатит на твой проект.