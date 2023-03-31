Грибной эксперимент на «Площадке 51»

«Лес-Грибы» – музыкальный перфоманс, АСМР-лекция о нейроэффектах грибов. Мероприятие точно не для всех, но любители артхауса и микологии оценят. Представьте: небольшой прохладный зал, сладковатый запах благовоний, экран для проектора. Гаснет свет, началась магия: слева от экрана в полумраке музыкант извлекает цикличные, вводящие в транс звуки из самодельных инструментов – банок, дерева, железок. Справа лектор шепчет увлекательный рассказ о том, почему мухоморы – это плохо. На сцене помимо калейдоскопа грибных видеонарезок исполняет перфоманс актриса, и время от времени к рассказу примешиваются запахи благовоний, костра, дыма. Погружение максимальное! Создатели решились на сильный эксперимент – смешали звуки, запахи, картинки да еще в контексте такой необычной и сложной темы. Но понять, нравится такое или нет, можно только увидев это своими глазами. За себя скажу, что Площадка 51 — место не от мира сего, и это приковало мой интерес. Теперь активно слежу за афишей и добавляю их события в театральную подборку для вас 🙂