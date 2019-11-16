ГРАНАТ ДЛЯ КОРТАСАРА

Сходила и посмотрела премьеру спектакля "Интервью сеньора Кортасара под гранатовым деревом". Спектакль поставлен в кемеровском театре для детей и молодежи, режиссёр Пётр Норец. Я не буду раскладывать по полочкам увиденное. Просто отмечу несколько моментов, которые зацепили меня. Сразу скажу, мне понравилось. Это не похоже на то, что обычно показывает молодежка. Это вообще не похоже на принятые и понятные местным зрителям спектакли. Хотя, тут я субъективна. Мы-то кемеровчане привыкли к семейным драмам и историческим интерпретациям. А магический реализм, разбавленный абсурдными контекстами, мы не знаем и даже не можем сказать, понимаем или не понимаем. Особенно меня обрадовало обилие приёмов со сценографическими предметами. И все это так затейливо и продумано. В сценографии выделяется постоянный мотив - гранат. Он везде. Масштабирование граната на всем протяжении спектакля как мера условности для зрителя. Такое балансирование на степени погруженности в сюжет успокаивает. И это тоже отличает спектакль Нореца от спектаклей Ирины Латынниковой (на спектаклях Латынниковой я держусь-держусь, а потом просто проваливаюсь в эмоции. Выходишь из театра и думаешь, ну вот, блин, опять) Понравилось то, как раскрылись актеры. Я полюбила Наталью Ущеко. Она классная. Максим Голубцов и Фёдор Бадянский тоже прекрасны. Но их-то я давно любила лицезреть. А вот к Наталье вечно придиралась. Если уж перечислять и критиковать актеров, то меня порадовали все, кроме Евгения Белого. Ощущение, что Белый не верит в себя. Я сидела и мысленно подставляла на место Белого Казанцева. Казанцев проигрывает Белому в фактуре, но смотреть его раз в 100 интереснее. Ну что ж, спишем на премьерное волнение Всё действо очень продумано с точки зрения хореографии. Многообразие пластики и телесности отличает этот спектакль от большинства других в молодежке. Подозреваю, что тех, кто смотрел спектакль, волнует, что я думаю о сцене с обнажением))). В фойе театра у нас даже случился короткий разговор. Одна моя приятельница сказала, что при этой сцене она инстинктивно вжалась в кресло. Подошёл режиссёр и стал задавать вопрос о причинах. Ну, конечно, все мы смутились. Я слышала, что зрители в зале тоже обсуждали этот момент. Ответ на этот вопрос я случайно получила вчера на встрече с молодежью в кузбасском центре искусств. Молодой фотограф Тимофей спросил: "А способен Кузбасский центр искусств показывать работы на темы 18+? В современном искусстве больше половины произведений посвящено проблеме пола, причём подается эта тема довольно жёстко и вызывающе с точки зрения художественности" Ха!!!! И я задумалась. И могу этот же вопрос адресовать руководству театра. "А способен театр отстаивать свое право показывать в меру обнажённое тело?" Если нет, то театральная публика Кемерова, по-прежнему, будет затыкать уши, закрывать глаза при произнесении слова "сиськи". А под предлогом того, что наша публика этого не понимает, сцену небольшого раздевания изымут из спектакля. Если да и театр готов защищать свое право на откровенные сцены, и собирать зрителя незакомплексованного, то публика новая найдётся, а старая привыкнет. Мой субъективный итог таков: это эстетский спектакль, необычный для нашего города. Очень красивый по цвету и затейливый по сценографии. Зрителям надо идти и смотреть. Особенно тем, кто не нашёл в Кемерово своего любимого театра. надо идти и смотреть на Наталью Ущеко, Максима Голубцова, на красивых до невозможности Максима Герцева и Владлену Вулверт.