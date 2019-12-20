Четкое и грамотное произнесение слов - эффективно в большинстве ситуаций общения, позволяет слушателю воспринимать ваши слова естественно и без напряжения. Далее — подробней об этом. На протяжении всего своего существования человек неизбежно взаимодействует с другими людьми, посредством своей речи, теми словами, которые он произносит, он буквально зарабатывает себе репутацию и общественный статус. В общении мы раскрываемся, испытываем чувства и эмоции, находим смысл, обогащаемся другим мнением, взглядом, в результате, все глубже познаем самих себя и реальность, окружающую нас вокруг. Общение, речевое и информационное взаимодействие объединяет нас, наполняет содержанием и эмоциями наше существование. Общение в нашей жизни - это и деловые беседы в трудовом коллективе, и общении с клиентами на работе, презентации, публичные выступления, аппаратные совещания, планерки, а также общение в более неформальной обстановке: на новогодних корпоративах и прочих праздничных мероприятиях, посиделки к друзьями в кафе, в ресторанах или дома, за кружкой чая или горячего глитвейна, общение с детьми, с родителями, как по телефону, так и лично, романтические беседы с глазу на глаз и дружеские общение, кажется, всего не перечислишь. Говорим четко и грамотно Широкую популярность в мире получили конкурсы талантов, одним из наиболее известных на российском телевидении стала программа "Голос" на Первом федеральном канале. Чем ближе к финалу конкурса, тем лучше проявляют себя участники конкурса, остаются только лучшие голоса. Однако, в той или иной степени владение своим голосом необходимо каждому, а не только вокалистам певческого конкурса. Важно эффективно использовать свой голос и его возможности в разных ситуациях реального общения. И тогда своенравная дама Фортуна, обратит на вас свой взор, нажмет большую ярко-красную кнопку, наградив вас удачей и славой! Рассмотрим некоторые подсказки, советы на тему общения, эффективного владения собственной речью. Важно, четко произносить слова. Это связано с тем, что слова тогда произносятся так, как они и должны звучать. Их легче воспринимать слушателю, не испытывая напряжения в понимании. Согласитесь, что вопрос: - Дарова, ты чёт хошь мне казать? в сравнении с вопросом: - Привет, ты хочешь мне что-то сказать? звучат сильно по-разному, хотя несут одинаковый смысл. Если первый заставляет напрячься в виду маловразумительности, некоторой хамоватости и панибратства, звучащих в сообщении, то второй воспринимается вполне себе естественно и спокойно, не создает какого-либо напряжения в восприятии произнесенных слов. Важно строить свою речь без проглатывания, сокращения, сглатывания слов, четко и грамматически правильно проговаривая каждое слово. Это позволяет слушателю более естественно и без напряжения воспринимать вашу речь, не теряя заинтересованности к вам и передаваемому вами сообщению.