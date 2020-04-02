Гид по песням Дуа Липы

Под выход нового альбома собрали гид, чтобы за руку провести тебя по всем ключевым песням Дуа Липы. Краткая справка: Дуа Липа родилась в Косово, откуда они с семьей уехали в Лондон в начале 90-х. В 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый сингл. В декабре 2016 года при поддержке журнала The Fader был снят документальный фильм о певице, See in Blue. В январе 2017 года певица получила премию EBBA Public Choice Award. «Cocoa Butter Kisses» В 15 лет Дуа Липа уговорила родителей отпустить ее одну в Лондон, в то время как вся семья жила в Косово. Там в 2013 году девушка познакомилась с Марлоном Рудеттом, с которым сделала кавер «Cocoa Butter Kisses». Именно после этой песни начался взлет карьеры Дуа Липы. «New Rules» Песня «New Rules» - это яркий пример феминизма в творчестве Дуа Липы. ПО словам певицы, ей нравится, как это заставляет других женщин, ее друзей и ее сестру чувствовать себя. Тема феминизма и поддержки женщин идет магистральной линией через все творчество певицы. Это можно разглядеть буквально в клипах и выступлениях певицы — там Дуа часто окружают женщины. «Don’t Start Now» «Don’t Start Now» - это буквально инструкция для тех, кто недавно пережил расставания. Дуа Липа сделала эту песню, чтобы друзья и родственники могли слушать ее и задавать эти вопросы своим близким, пытаться найти способ изменить это чувство. «Future Nostalgia» Альбом «Future Nostalgia» - это дань уважения хитам 20-х. Взять хотя бы последние три сингла: «Don’t Star Now» — это переосмысление диско, в котором можно услышать не только первоисточник, но и похожие опыты 20-летней давности от Софи Эллис-Бекстор или Кайли Миноуг. «Physical» — реверанс в сторону нью-вейва 80-х. Последний сингл «Broke My Heart» вообще переигрывает гитарную партию из хита INXS «Need You Tonight».