Где смотреть оперу: 5 крутых театров

Пережить самоизоляцию не так-то легко. И давно не секрет, что музыка – отличный антидепрессант. Time Out предлагает привести нервы в порядок и набраться сил с помощью оперы. Мы сделали подборку музыкальных театров со всего мира, которые открывают свои архивы, чтобы не дать нам впасть в уныние. Метрополитен опера Каждый вечер в 02:30 по московскому времени американский оперный дом выкладывает в сеть запись одного из своих спектаклей, который доступен для просмотра в течение 23 часов. В афише как ненадоедающая классика вроде «Нормы» Беллини и «Макбета» Верди, так и уникальная документальная опера ХХ века «Никсон в Китае» Джона Адамса о встрече Ричарда Никсона и Мао Цзэдуна в Пекине в 1972 году. Большой театр Главный музыкальный театр страны составил онлайн-афишу из архивных спектаклей «золотого фонда», и в афише не только оперы, но и балетные спектакли. Спектакли идут в режиме прямого эфира с 19:00 по Москве. Но для тех, кто хочет успеть все, запись хранится на официальной странице театра на Youtube в течение суток. 7 апреля можно увидеть могучую оперу «Борис Годунов», поставленную с размахом, соразмерным музыке Модеста Мусоргского. Парижская опера Французы рушат стереотип об их скупости и предоставляют зрителям возможность увидеть самые свежие постановки, созданные в течение последних нескольких лет. До конца мая на сайте театра одна за другой будут появляться записи спектаклей. Среди прочих стоит обратить внимание на «Кармен», где партию Эскамильо исполняет один из лучших мировых басовых голосов и наш соотечественник Ильдар Абдразаков. Венская опера Венская опера явно любит своих зрителей. Она не оставляет шанса что-то пропустить и выкладывает записи на 72 часа. Этого времени точно хватит для того, чтобы не пропустить одну из самых сложных опер Рихарда Штрауса «Женщину без тени». Символично, что впервые ровно век назад она увидела свет именно здесь, на сцене Венской оперы. Чтобы посмотреть спектакли, не забудьте зарегистрироваться на сайте. Баварская опера Каждое новое видео баварцы выкладывают в сеть аж на две недели. И это правильно, потому что их постановки стоят того, чтобы пересматривать и переслушивать. Сейчас в сеть выложена запись вагнеровского «Парсифаля», в которой оркестром дирижирует еще один наш земляк — Кирилл Петренко. А еще театром заявлены концертные программы и балетные спектакли, в частности, постановка одного из самых знаковых хореографов современности Уэйна МакГрегора, на которого обычно трудно достать билеты.