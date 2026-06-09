Где найти время на знакомства?

В мае мы публиковали статью о том, чего наши пользователи хотят от онлайн-знакомств. Ответ большинства был следующим: «тратить на это меньше времени». Чтобы хватало на себя, на хобби, на друзей. Чтобы процесс был не таким выматывающим, в конце-то концов!
И мы задумались: а где вообще «лежит» время на знакомства? От чего зависит его наличие? С этой непростой темой нам поможет разобраться Оксана Штыркова — клинический психолог.
Давай будем честны: дело не в том, что на дейтинг-приложения нет времени. Нет времени на то, чтобы тратить столько энергии на ещё одну небольшую работу. Да, как ни грустно, но знакомства — это не просто отвлечение и не хобби. Это ещё один вид деятельности, куда ты направляешь энергию, время, внимание, силы, эмоции. И фактически — ещё одна небольшая работа.
Почему знакомиться тяжело?
Потому что для того, чтобы качественно и эффективно находиться в дейтинге, нужно вложить в него немало ресурса.
- Во-первых, нужно сделать хорошую анкету, которая одновременно отражает твои интересы, показывает тебя с нужной стороны и формирует представление о том, кого ты ищешь. А это требует большого количества внимания и фокуса.
- Далее — фотографии. Их нужно выбрать, разместить в определённой последовательности, загрузить. И это уже отдельное вложение ресурса. Логично, что всё это утомляет.
- После создания страницы нужно начать общаться: заводить диалоги, учиться начинать коммуникацию, поддерживать её. И при этом даже после рабочего дня сохранять лёгкость и непринуждённость контакта. Это тоже требует усилий.
Поэтому тот факт, что тебе не хочется вечером заходить в приложение, обусловлен не тем, что у тебя объективно нет времени, а тем, что очень не хочется тратить его на действия, которые пока не приносят результата.
Как исправить ситуацию?
- Подходи к заполнению анкеты так же, как приступаешь к рабочим задачам. Прислушайся к себе: тебе проще за один вечер сесть и потратить несколько часов на качественное оформление профиля? Или комфортнее делать большую задачу по частям? Например, в один день написать описание, в другой — подобрать фотографии, в третий — структурировать запросы. Сделай так, как ты привык организовывать процессы в обычной жизни. Тогда это не будет ощущаться как сложная и невыполнимая многосоставная задача.
- Следующий шаг — найти промежутки времени, куда можно встроить общение без вреда для рутины. Например, ты замечаешь, что каждый день в один из перерывов пьёшь кофе и листаешь рилсы. Не пытайся полностью перестроить свою жизнь. Попробуй хотя бы раз в неделю заменить это время на пребывание в приложении. С точки зрения времени, ты почти ничего не потеряешь, но постепенно начнёшь внедрять привычку взаимодействовать и с этим процессом.
- Сфокусируйся на том, что интересного и любопытного ты замечаешь про себя и про людей. Например, в процессе общения ты понимаешь, что тебе очень легко разговаривать о животных, но неожиданно сложно — о спорте, хотя ты активно им занимаешься. Или замечаешь, что люди гораздо охотнее реагируют на твои любимые книги, чем на фильмы. Такие наблюдения помогают концентрироваться не только на ощущении, что всё проходит впустую, но и на том, сколько разного и позитивного происходит вокруг. Рефлексируй. Отмечай, как меняется твоё состояние и уверенность. Возможно, вначале сложно было писать первым или первой, а через неделю это уже не кажется чем-то затратным.
А ещё Оксана предлагает включить внутреннего экспериментатора.
Не ставь результат во главу угла. Пусть твоей целью будет не только поиск отношений, но и то, чтобы само пребывание в дейтинге приносило удовольствие.
Потому что, когда мы говорим, что у нас нет времени, чаще всего у нас нет не времени, а фокуса и приоритета именно на эту деятельность. И чтобы она всё-таки появилась в расписании, важно делать ставку не на давление и обязательства, а на удовольствие и доступность процесса.
Редакция благодарит Оксану и онлайн-институт «Психодемия» за профессиональный взгляд и бережный подход даже в самых непростых вопросах.
А у тебя есть лайфхаки, помогающие сделать процесс знакомств более лёгким и приятным?
лучше бы сказала с кем знакомиться. время-то как-нибудь найдём. но что делать, если на планете не осталось женщин?