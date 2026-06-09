Где найти время на знакомства?

В мае мы публиковали статью о том, чего наши пользователи хотят от онлайн-знакомств. Ответ большинства был следующим: «тратить на это меньше времени». Чтобы хватало на себя, на хобби, на друзей. Чтобы процесс был не таким выматывающим, в конце-то концов!

И мы задумались: а где вообще «лежит» время на знакомства? От чего зависит его наличие? С этой непростой темой нам поможет разобраться Оксана Штыркова — клинический психолог.

«На телефоне скачано одно или два дейтинг-приложения, анкета вроде бы даже заполнена, но каждый вечер или в свободный перерыв ты не чувствуешь никакого желания туда заходить, да? Постоянно появляются мысли вроде: «ну вот сегодня я точно добавлю ещё фотографию», или «завтра допишу раздел про хобби», или «сейчас у меня нет времени переписываться, ведь вечером дела». И ты отмахиваешься этим ёмким и одновременно очень общим выражением: «у меня нет на это времени».

Давай будем честны: дело не в том, что на дейтинг-приложения нет времени. Нет времени на то, чтобы тратить столько энергии на ещё одну небольшую работу. Да, как ни грустно, но знакомства — это не просто отвлечение и не хобби. Это ещё один вид деятельности, куда ты направляешь энергию, время, внимание, силы, эмоции. И фактически — ещё одна небольшая работа.

Почему знакомиться тяжело?

Потому что для того, чтобы качественно и эффективно находиться в дейтинге, нужно вложить в него немало ресурса.

Во-первых, нужно сделать хорошую анкету, которая одновременно отражает твои интересы, показывает тебя с нужной стороны и формирует представление о том, кого ты ищешь. А это требует большого количества внимания и фокуса.

Далее — фотографии. Их нужно выбрать, разместить в определённой последовательности, загрузить. И это уже отдельное вложение ресурса. Логично, что всё это утомляет.

После создания страницы нужно начать общаться: заводить диалоги, учиться начинать коммуникацию, поддерживать её. И при этом даже после рабочего дня сохранять лёгкость и непринуждённость контакта. Это тоже требует усилий.

«Более того, наверняка у тебя были ситуации, когда ты начинал переписку, радовался взаимному контакту, а потом собеседник пропадал или переставал активно отвечать. И то количество энергии, которое было вложено, будто не вернулось обратно. Естественно, после такого продолжать не хочется».

Поэтому тот факт, что тебе не хочется вечером заходить в приложение, обусловлен не тем, что у тебя объективно нет времени, а тем, что очень не хочется тратить его на действия, которые пока не приносят результата.

Как исправить ситуацию?

«Я предлагаю относиться к онлайн-знакомствам именно как к небольшому развлекательному проекту. Не как к хобби и не как к случайному отвлечению, а как к процессу, который сейчас помогает тебе выстраивать коммуникацию, настраивать общение и открывать себя с более лёгкой стороны».

Подходи к заполнению анкеты так же, как приступаешь к рабочим задачам. Прислушайся к себе: тебе проще за один вечер сесть и потратить несколько часов на качественное оформление профиля? Или комфортнее делать большую задачу по частям? Например, в один день написать описание, в другой — подобрать фотографии, в третий — структурировать запросы. Сделай так, как ты привык организовывать процессы в обычной жизни. Тогда это не будет ощущаться как сложная и невыполнимая многосоставная задача. Следующий шаг — найти промежутки времени, куда можно встроить общение без вреда для рутины. Например, ты замечаешь, что каждый день в один из перерывов пьёшь кофе и листаешь рилсы. Не пытайся полностью перестроить свою жизнь. Попробуй хотя бы раз в неделю заменить это время на пребывание в приложении. С точки зрения времени, ты почти ничего не потеряешь, но постепенно начнёшь внедрять привычку взаимодействовать и с этим процессом. Сфокусируйся на том, что интересного и любопытного ты замечаешь про себя и про людей. Например, в процессе общения ты понимаешь, что тебе очень легко разговаривать о животных, но неожиданно сложно — о спорте, хотя ты активно им занимаешься. Или замечаешь, что люди гораздо охотнее реагируют на твои любимые книги, чем на фильмы. Такие наблюдения помогают концентрироваться не только на ощущении, что всё проходит впустую, но и на том, сколько разного и позитивного происходит вокруг. Рефлексируй. Отмечай, как меняется твоё состояние и уверенность. Возможно, вначале сложно было писать первым или первой, а через неделю это уже не кажется чем-то затратным.

«Наблюдай и за другими людьми. Чем они увлекаются? Какие фильмы смотрят? Какие книги читают? Возможно, ты найдёшь новые хобби, сериалы или идеи, которые тебя по-настоящему заинтересуют. Даже то, как люди фотографируются и оформляют свои профили, может быть любопытным наблюдением. Открывай этот новый мир других людей — даже если они тебе не отвечают. Ведь само ощущение того, насколько разнообразен мир вокруг, уже может приносить радость».

А ещё Оксана предлагает включить внутреннего экспериментатора.

«Попробуй поиграть с описанием профиля. Никто не запрещает тебе сегодня представить себя серьёзным человеком, а завтра — более лёгким и ироничным. Можно делать акцент на конкретной цели, а можно — просто на желании приятно провести вечер. Попробуй описать себя через героя любимого фильма, книги или компьютерной игры. Сделай это небольшим экспериментом и посмотри, какой эффект это даст».

Не ставь результат во главу угла. Пусть твоей целью будет не только поиск отношений, но и то, чтобы само пребывание в дейтинге приносило удовольствие.

Потому что, когда мы говорим, что у нас нет времени, чаще всего у нас нет не времени, а фокуса и приоритета именно на эту деятельность. И чтобы она всё-таки появилась в расписании, важно делать ставку не на давление и обязательства, а на удовольствие и доступность процесса.

Редакция благодарит Оксану и онлайн-институт «Психодемия» за профессиональный взгляд и бережный подход даже в самых непростых вопросах.

А у тебя есть лайфхаки, помогающие сделать процесс знакомств более лёгким и приятным?