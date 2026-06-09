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Где найти время на знакомства?

Ведём расследование вместе с психологом онлайн-института «Психодемия».

Что будет в статье:

  1. - Почему знакомиться тяжело? 
  2. - Как исправить ситуацию?

В мае мы публиковали статью о том, чего наши пользователи хотят от онлайн-знакомств. Ответ большинства был следующим: «тратить на это меньше времени». Чтобы хватало на себя, на хобби, на друзей. Чтобы процесс был не таким выматывающим, в конце-то концов!

И мы задумались: а где вообще «лежит» время на знакомства? От чего зависит его наличие? С этой непростой темой нам поможет разобраться Оксана Штыркова — клинический психолог.

«На телефоне скачано одно или два дейтинг-приложения, анкета вроде бы даже заполнена, но каждый вечер или в свободный перерыв ты не чувствуешь никакого желания туда заходить, да? Постоянно появляются мысли вроде: «ну вот сегодня я точно добавлю ещё фотографию», или «завтра допишу раздел про хобби», или «сейчас у меня нет времени переписываться, ведь вечером дела». И ты отмахиваешься этим ёмким и одновременно очень общим выражением: «у меня нет на это времени».

Давай будем честны: дело не в том, что на дейтинг-приложения нет времени. Нет времени на то, чтобы тратить столько энергии на ещё одну небольшую работу. Да, как ни грустно, но знакомства — это не просто отвлечение и не хобби. Это ещё один вид деятельности, куда ты направляешь энергию, время, внимание, силы, эмоции. И фактически — ещё одна небольшая работа.

Почему знакомиться тяжело? 

Потому что для того, чтобы качественно и эффективно находиться в дейтинге, нужно вложить в него немало ресурса.

  • Во-первых, нужно сделать хорошую анкету, которая одновременно отражает твои интересы, показывает тебя с нужной стороны и формирует представление о том, кого ты ищешь. А это требует большого количества внимания и фокуса.
  • Далее — фотографии. Их нужно выбрать, разместить в определённой последовательности, загрузить. И это уже отдельное вложение ресурса. Логично, что всё это утомляет.
  • После создания страницы нужно начать общаться: заводить диалоги, учиться начинать коммуникацию, поддерживать её. И при этом даже после рабочего дня сохранять лёгкость и непринуждённость контакта. Это тоже требует усилий.
«Более того, наверняка у тебя были ситуации, когда ты начинал переписку, радовался взаимному контакту, а потом собеседник пропадал или переставал активно отвечать. И то количество энергии, которое было вложено, будто не вернулось обратно. Естественно, после такого продолжать не хочется».

Поэтому тот факт, что тебе не хочется вечером заходить в приложение, обусловлен не тем, что у тебя объективно нет времени, а тем, что очень не хочется тратить его на действия, которые пока не приносят результата.

Как исправить ситуацию?

«Я предлагаю относиться к онлайн-знакомствам именно как к небольшому развлекательному проекту. Не как к хобби и не как к случайному отвлечению, а как к процессу, который сейчас помогает тебе выстраивать коммуникацию, настраивать общение и открывать себя с более лёгкой стороны».
  1. Подходи к заполнению анкеты так же, как приступаешь к рабочим задачам. Прислушайся к себе: тебе проще за один вечер сесть и потратить несколько часов на качественное оформление профиля? Или комфортнее делать большую задачу по частям? Например, в один день написать описание, в другой — подобрать фотографии, в третий — структурировать запросы. Сделай так, как ты привык организовывать процессы в обычной жизни. Тогда это не будет ощущаться как сложная и невыполнимая многосоставная задача.
  2. Следующий шаг — найти промежутки времени, куда можно встроить общение без вреда для рутины. Например, ты замечаешь, что каждый день в один из перерывов пьёшь кофе и листаешь рилсы. Не пытайся полностью перестроить свою жизнь. Попробуй хотя бы раз в неделю заменить это время на пребывание в приложении. С точки зрения времени, ты почти ничего не потеряешь, но постепенно начнёшь внедрять привычку взаимодействовать и с этим процессом.
  3. Сфокусируйся на том, что интересного и любопытного ты замечаешь про себя и про людей. Например, в процессе общения ты понимаешь, что тебе очень легко разговаривать о животных, но неожиданно сложно — о спорте, хотя ты активно им занимаешься. Или замечаешь, что люди гораздо охотнее реагируют на твои любимые книги, чем на фильмы. Такие наблюдения помогают концентрироваться не только на ощущении, что всё проходит впустую, но и на том, сколько разного и позитивного происходит вокруг. Рефлексируй. Отмечай, как меняется твоё состояние и уверенность. Возможно, вначале сложно было писать первым или первой, а через неделю это уже не кажется чем-то затратным.
«Наблюдай и за другими людьми. Чем они увлекаются? Какие фильмы смотрят? Какие книги читают? Возможно, ты найдёшь новые хобби, сериалы или идеи, которые тебя по-настоящему заинтересуют. Даже то, как люди фотографируются и оформляют свои профили, может быть любопытным наблюдением. Открывай этот новый мир других людей — даже если они тебе не отвечают. Ведь само ощущение того, насколько разнообразен мир вокруг, уже может приносить радость».

А ещё Оксана предлагает включить внутреннего экспериментатора.

«Попробуй поиграть с описанием профиля. Никто не запрещает тебе сегодня представить себя серьёзным человеком, а завтра — более лёгким и ироничным. Можно делать акцент на конкретной цели, а можно — просто на желании приятно провести вечер. Попробуй описать себя через героя любимого фильма, книги или компьютерной игры. Сделай это небольшим экспериментом и посмотри, какой эффект это даст».

Не ставь результат во главу угла. Пусть твоей целью будет не только поиск отношений, но и то, чтобы само пребывание в дейтинге приносило удовольствие.

Потому что, когда мы говорим, что у нас нет времени, чаще всего у нас нет не времени, а фокуса и приоритета именно на эту деятельность. И чтобы она всё-таки появилась в расписании, важно делать ставку не на давление и обязательства, а на удовольствие и доступность процесса.

Редакция благодарит Оксану и  онлайн-институт «Психодемия» за профессиональный взгляд и бережный подход даже в самых непростых вопросах.

А у тебя есть лайфхаки, помогающие сделать процесс знакомств более лёгким и приятным?

Что есть в статье:

  1. Почему знакомиться тяжело? 
  2. Как исправить ситуацию?

Комментарии

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Анатолий
16 июня, 07:36

лучше бы сказала с кем знакомиться. время-то как-нибудь найдём. но что делать, если на планете не осталось женщин?

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Гриша
22 июня, 12:41

Анатолий, возвращайтесь к нам на землю - тут их полно )

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Екатерина
11 июня, 02:56

Подобный подход описан в книге 147 свиданий. Кода начинаешь относиться к знакомствам как к работе есть опасность выгорания)

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Георгий
17 июня, 20:03

Екатерина, вы правы, но лишь отчасти. Выгорание от "работы", залечить гораздо проще, чем разбитое сердце от "романтики". Я толстокожий, но даже для меня бывают болезненные расставания, которые отрывают кусочек, и непонятно, как рассчитывать дозу лекарства. Я молчу про некоторых людей, с кем я тут познакомился, их из седла конкретно выбило.

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Екатерина
06 июля, 02:32

Георгий К., ну в этом наверное и есть секрет, люди которые не боятся разбить свое сердце не сидят годами в приложениях, а встречаются и общаются и влюбляются и расстаются и начинают все снова

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Георгий
06 июля, 03:19

Екатерина, в нашем деле, главное не отчаиваться, приготовиться к морю ошибок и помнить, что самая кринжовая ситуация - сама искренняя 😉

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Екатерина
07 июля, 02:57

Георгий К., я отношусь к процессу как к игре и при каждой кринжатине ржу и говорю про себя "надо же как интересно")

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Георгий
07 июля, 16:05

Екатерина, с таким настроем, Вы точно выиграете)

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Андрей
10 июня, 12:06

Да с кееем знакомиться)) Где все эти люди, которые хотят знакомиться)) Никому ничего не надо. Нет проблем зайти в приложение, проблема в том что делать в нём нечего - общения нет, диалогов нет. Ощущение ненужности 100%

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Гриша
11 июня, 11:22

Андрей, как думаешь, что может перевернуть игру?)

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Андрей
11 июня, 13:47

Гриша, ощущение что не хватает видимости. Люди, которые реально заинтересованы в знакомствах, не могут увидеть друг друга, потому что вокруг люди мало заинтересованные в этом, и их сильно больше. По опыту это правда совпадает, за 6 лет во время знакомств я видел у девушек сильный интерес очень редко, в основном - пассивность и незаинтересованность. Нужно чтобы люди включали голову во время знакомства. То есть нужен стимул. Боязнь потерять что-то материальное, если окажется что ты не вовлекаешься искренне(читай обманул). Сделать бы систему знакомств, где нужно будет платить за участие хорошую сумму. При этом очень чётко и ясно объяснить - здесь место только действительно заинтересованным. Платят все, без гендерных искажений. Это нужно всем одинаково. А дальше интереснее - вы знакомитесь, общаетесь. Выбираете не всех подряд, пишете не всем подряд. Вкладываетесь в анкету, прям сильно. Прям подумать надо будет прежде чем анкета будет готова. Длинная, хорошая, много информаци, фото.

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Андрей
11 июня, 13:53

Гриша, люди выбирают осознанно, ставят лайки или пишут потому что человек реально понравился. С кем произошел мэтч вы общаетесь, знакомитесь. Если выясняется что один из людей даже не попытался проявить интерес, внимание, не вовлёкся в беседу, не объяснил причину этого(плохое настроение и выгорание бывает у всех, это норма, но если использовать это как причину - после нормализации настроения нужно продолжить знакомиться), другой об этом может сказать администрации. Происходит анализ переписки, если оказывается правда - тот большой денежный вклад у человека забирается. Схема простая - учить людей брать за себя и свои действия ответственность. Взамен - люди, с которыми действительно можно найти всё что хочется, вероятность почти 100%. Вот это бы перевернуло игру) Большинство ведут себя так, потому что чувствуют «безнаказанность». А когда на кону будет что-то важное для них - начнут шевелиться) Вот это я завернул🤭

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Георгий
12 июня, 04:10

Андрей и Григорий, ничего игру перевернуть не сможет, тем более знакомства из чувства страха потери материальной выгоды. Мы имеем хороший пример отрицательного отбора: 1) Мы сами далеко не подарки. 2) Нас окружают люди у которых проблемы с общением, иначе что тут все забыли? 3) У приложения море проблем, с точки зрения удобства и логики, нет групп, нет нормальной сортировки, нет даже маркера прочитанных сообщений, но отсутствие принуждения минусом не является) Скорее все эти факторы усиливают друг друга Я раньше думал, что девчонки стесняются общаться, но в этом приложении понял, что проблема не имеет гендера, мужчин, которые способны вступить в диалог, крайне мало. Большинство даже послать не хотят. Люди относятся к любой внешней информации как к рекламе. И просто скипают. Либо дают разгуляться своему инфантилизму и считают, что их должны развлекать) Очевидно, что это стало нормой у обоих полов. Я за навешивание ярлыков и сортировку.

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Гайнуллина Алия
16 июня, 17:50

Андрей, полностью согласна. Мне кажется благодаря такому подходу будет Качественный отсев на «осознанных и взрослых», с кем выше шансы на качественные отношения. Имхо))

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Андрей
16 июня, 18:00

Гайнуллина Алия, только, судя по моему опыту, людей там наберется десяток, не больше🥲

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Анастасия
17 июня, 14:18

Гриша, внезапно идея для Кавра пришла. Повторить за Авито. У них в диалогах автомат спрашивает удалось ли договориться с продавцом. Так и Кавёр может напоминать удалось ли договориться о встрече. и чтобы человек выбирал из пунктов, которые требуют принять решение продолжить переписку или завершить, но при завершении надо будет указать обязательно причину. У меня лично были случаи, действительно, когда люди не могли со мной состыковаться по графикам и местоположению. Если бы тут Кавёр предлагал сам альтернативу, было бы здорово. Потому что такие диалоги просто повисают.

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Георгий
17 июня, 19:43

Анастасия, я прошу Вас пересмотреть своё отношение к переносу механик приложений для торгов, в приложения для знакомств. Подменить культуру общения, механикой приложения - пагубная практика. Поскольку на Авито вы получаете товар, и вам по-большому счёту личные качества продавца не важны. А здесь Вас интересует именно человек, если приложение заставит игнорщика или манипулятора которому в глубине души на вас плевать, вести себя как подобает вменяемому персонажу, Вы столкнётесь с его выкрутасами после.

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Анастасия
17 июня, 21:08

Георгий К., ну, если честно, то подавляющее большинство мужчин на сайтах знакомств, а некоторые из них перешли в Кавер (узнала по фоткам), не меняют свой подход к общению, даже если давно на этих сайтах. Я лично много раз меняла подход. Приложение могло бы помочь подсветить альтернативы и не дать диалогу повиснуть навечно. Кавер тем и отличается, что хочет помочь людям, а не наживаться на их неудачах, скажем так) у многих этих сайтов знакомств продумано, как сделать так, чтобы люди там бесконечно сидели и тратились на разные фичи.

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Георгий
17 июня, 21:17

Анастасия, что именно вы имеете ввиду под альтернативами?

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Анастасия
17 июня, 21:45

Георгий К., нейронка может много чего предложить, основываясь на диалоге, кстати. Либо можно предлагать мероприятия те же из кавра, или выбрать вариант короткой встречи для первого знакомства, если не совпадают рабочие дни. Одним словом советовать. Потому что основная беда этих переписок в без инициативности одной или обеих сторон, потому они затухают, забываются, потому что никто не вспомнил предложить ещё раз на другой неделе… куча причин.

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Георгий
18 июня, 00:33

Анастасия, вы должно быть мне не поверите, но я смог ответить вам только пятый раз нажав на кнопку "ответить". У приложения море проблем и неронка тут будет такая же. Общение подразумевает добровольность и заинтересованность, если и вам и противоположной стороне не интересно, беседа и не клеится. Теоретически можно оставлять робота-соблазнителя вести беседы вместо себя, фотки сделать с помощью ии, пресс нарисовать. Все так сделают (уже у половины про них ии писал). И два робота построят счастливую киберсемью, а мы так и останемся в стеклянный кирпичик пялиться 🤣 Нужно общаться с людьми, если кто-то ведёт беседу (проявляет инициативу) нужно как в танце уметь "вестись", поощрять инициативу собеседника, или самостоятельно предлагать альтернативу. Все пропросто наслушались психолухов и маскируют собственную слабость духа попыткой набить себе цену. Но робот-кавер-купидон положение не спасёт, два безвольных зазнайки просто потратят больше времени, чтобы разойтись.

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Анастасия
19 июня, 02:38

Георгий К., согласна. Уже пробовала через ИИ давать ответы в трудной переписке. В итоге только убедилась, что человек мне не подходит. Но в защиту ИИ, он много раз предупреждал, а я всё продолжала эксперимент. На самом деле проблема именно в людях, которые прячутся за аватарками. В реальной жизни проще сразу понять, да, или нет. Отношения то нам строить не в переписке, а с реальным человеком. А эти переписки нужны только, чтобы назначить встречу. Всё.

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