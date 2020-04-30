Галерея в Норвегии получила “музейный Оскар” за лучшую архитектуру

Есть за что, знаете ли. Галерея “Твист” расположена в музее и парке скульптур Кистефос примерно в часе езды от норвежской столицы Осло. Сооружение «Твист» в музее Кистефос представляет собой одновременно галерею, мост и скульптуру. Здание площадью 1000 квадратных метров было спроектировано компанией BIG (Bjarke Ingels Group) из Дании. Оно соединяет берега реки Рандсельва и примерно на середине превращается в скульптурную форму, «перекручиваясь» на 90 градусов. Такие влиятельные издания, как «Нью-Йорк Таймс», «Блумберг» и «Телеграф» уже назвали галерею культурным центром, который обязательно нужно посетить. Награду LCD Awards (Leading Culture Destinations) за выдающиеся культурные достижения называют «музейным Оскаром». В этом году её вручали в шестой раз, и впервые церемония проходила не в Лондоне, а в Берлине. Учредители премии отмечают исключительные культурные инициативы — как существующие, так и возникающие — чтобы вдохновить динамический обмен и создать глобальную сеть между культурой и туризмом.