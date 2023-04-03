Фрики и стулья в Театре Эстрады

На прошлой неделе несколько человек из нашего комьюнити попали на постановку «12 стульев. Фрик-кабаре» по мотивам известного произведения. До этого дня «12 стульев» у меня ассоциировалось с классикой литературы и кино. Я не могла представить это произведение в виде такого самобытного формата как кабаре. Но после я поняла, что нет предела человеческой фантазии. «12 стульев. Фрик-кабаре» — это яркий шоу-спектакль с харизматичными персонажами, атмосферным, немного безумным визуалом и сильным вокалом. Каждая реплика, каждая блестка и каждое движение продумано до мелочей. Впечатлений много не только у меня, но и у других «кавровчан», кто также был на этом спектакле. Тома: «Отменно продуман лоск, образы, реально получилось воплотить полузабытый жанр кабаре. Особо хочу отметить неожиданные образы Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, это бомба!» (Cringe): «После просмотра захотелось сходить еще на какую-то постановку этого режиссера. Такие предоставления могут помочь молодежи полюбить театр, потому что прям чувствовался этот вайб.» Эртине: «Если бы не антракт посмотрел бы на одном дыхании, даже не заметил, как 3 часа прошло!» Спасибо за Театру Эстрады им. Аркадия Райкина за билеты и кучу впечатлений! Афиша на апрель уже ждет в подборке «Театры»!