Фрида Кало – заставила весь мир полюбить свою боль.
Искусствовед Дилетант
Комментарии
Злой Художник, самая популярная по Леонова, 50 000 прочитали. Перенесу на эту платформу 🙂
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Карина Колесникова, думаю зайдет)
Правда, написано очень грубо. Было неприятно читать. Как будто заглянула в тетрадь школьника, который переписывает сюжет произведения с едкой ухмылкой. Если опустить этот момент (всё-таки каждый имеет право выражать свои мысли так, как ему удобнее), есть замечание по поводу строения текста. Он как будто вырван кусками. Переходы между мыслями очень резкие. Слишком всё скомкано. В начале вы пишите, что в жизни художницы боли хватило бы ещё на несколько, а я вот не прочувствовала. Родилась больной, какой-то циркуль, насмешки, ДТП, боров, развод, опять боров, смерть. И где же тут страдания? Такое ощущение, что Вы просто прочитали статью в Википедии, придумали пару шуток про её жизнь и написали это только ради них.
Аноним, все так, но люди читают?
Старина действительно не понятно из статьи как это все связанно с феменизмом о тяжёлой судьбе Фриды понятно а вот почему её эксплуатируют феминистки не ясно из за мужа скота? Или из за неприятие её в обществе? Не понять
Аноним, гугл в помощь 😜
Искусствовед Дилетант, мда, я уж подумал, что вы претендуете на профессиональный обзор, а так, вы пробежались по верхушкам и написали что-то, даже не заботясь о том, как вас воспримет пользователь; я понимаю, что каждый может понять по-своему, но предполагал, что если вы хотели донести какую-то мысль, то вам не удалось этого, увы.
Аноним, умею могу :)
Норм всё написано, зачиталась, без тягомотины этой вечной хоть
Аноним, есть же адекватные люди 😃
вау, у тебя какая-то явная фиксация на феминистках. проработай ее, и не пихай куда не надо
somezka, уха ха. Моя жизнь - моя фиксация 🤪 хочу -пихаю, не хочу - запихиваю
Статья отвратительная! С неуместными, низкими шутками о трагических событиях жизни очень талантливой художницы! Позор автору!
Пользователь № 21573, спасибо 🙏
Это ваша самая популярная на текущий момент статья! Поздравляю!