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Фрида Кало – заставила весь мир полюбить свою боль.

История Фриды Кало, в которой столько трагедий, что хватило бы на несколько жизней. Фрида, ставшая символом феминизма, и (что страшнее) феминисток, может, и не стала бы известной на весь мир на век вперёд, если бы не трагичная судьба. Родилась больной, умерла совсем захворавшей. Между этими событиями было много интересного. Ноги маленькой девочки были разные по длине. Если бы не живопись – она смогла бы отлично рисовать круги на манер циркуля. Конечно, такой дефект не очень приятный, особенно если заблудиться в лесу. Как известно, благодаря этой особенности строения тела, человек будет думать, что идёт вперёд, но постоянно делать большой круг.Но, кроме издевательств от сверстников, никаких других неудобств полиомиелит не доставлял. К живописи привело другое событие. 2. В 18 лет вместо возможности покупать алкоголь и празднования совершеннолетия Фрида Кало получила от судьбы билет на аттракцион «ДТП». Это не «деньги, тачки, парни», а авария. Страшная, отправившую девушку обдумать своё поведение на несколько недель в кому. После путешествия чёрт-знает-где девушка сразу же решила рисовать. Возможности делать селфи тогда ещё не было, поэтому Фрида нарисовала себя. Картина напоминает набросок к второсортному фильму ужасов, но это неважно: путь в живопись уже проложен. 3. Фрида начинает рисовать и открывает в себе любовь к животным. Братья меньшие начнут появляться на её картинах после, а пока – боров на 21 год старше по имени Диего. Любовь слепа, а в нашем случае ещё и глуповата. Когда Купидон стреляет из лука, ему проще попасть в огромного толстяка, чем в хрупкую девушку. Вот и угодил он в художника – некрасивого, толстого и сразившего Фриду наповал. Если учесть, что чаще всего она лежала, то делать ему многого для «сражения не пришлось». Их любовь была больна как проститутки в романах Достоевского. Она знала, что он изменяет, он знал это ещё лучше. Пока были вместе, Кало пыталась родить, но последствия аварии лишили её такой возможности. Через десять лет измен художники нарисовали себе маршруты в разные стороны. Дорожки сошлись быстро, перекрёстком стало очередное попадание Фриды в больницу. Диего приехал и развеял невесёлую атмосферу лечебного учреждения предложением выйти замуж. Круг замкнулся. Болезни не отпускали Фриду Кало, лишив её ноги в 1953 и жизни в 1955. Взамен они подарили посмертную известность, узнаваемость, любовь понимающих в живописи людей. И феминисток. Пыс-Пыс: интересны коллаборация с искусством ?? Там моих статей - больше : https://zen.yandex.ru/id/5c8008ee89984400b4288529

Комментарии

А
Аноним
8 сентября 2020, 01:01

Это ваша самая популярная на текущий момент статья! Поздравляю!

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Искусствовед Дилетант
8 сентября 2020, 15:00

Злой Художник, самая популярная по Леонова, 50 000 прочитали. Перенесу на эту платформу 🙂

А
Аноним
8 сентября 2020, 15:08

Комментарий удален

А
Аноним
8 сентября 2020, 15:21

Карина Колесникова, думаю зайдет)

А
Аноним
25 августа 2020, 16:03

Правда, написано очень грубо. Было неприятно читать. Как будто заглянула в тетрадь школьника, который переписывает сюжет произведения с едкой ухмылкой. Если опустить этот момент (всё-таки каждый имеет право выражать свои мысли так, как ему удобнее), есть замечание по поводу строения текста. Он как будто вырван кусками. Переходы между мыслями очень резкие. Слишком всё скомкано. В начале вы пишите, что в жизни художницы боли хватило бы ещё на несколько, а я вот не прочувствовала. Родилась больной, какой-то циркуль, насмешки, ДТП, боров, развод, опять боров, смерть. И где же тут страдания? Такое ощущение, что Вы просто прочитали статью в Википедии, придумали пару шуток про её жизнь и написали это только ради них.

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Искусствовед Дилетант
31 августа 2020, 14:06

Аноним, все так, но люди читают?

А
Аноним
21 августа 2020, 11:34

Старина действительно не понятно из статьи как это все связанно с феменизмом о тяжёлой судьбе Фриды понятно а вот почему её эксплуатируют феминистки не ясно из за мужа скота? Или из за неприятие её в обществе? Не понять

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Искусствовед Дилетант
31 августа 2020, 14:06

Аноним, гугл в помощь 😜

А
Аноним
2 сентября 2020, 20:35

Искусствовед Дилетант, мда, я уж подумал, что вы претендуете на профессиональный обзор, а так, вы пробежались по верхушкам и написали что-то, даже не заботясь о том, как вас воспримет пользователь; я понимаю, что каждый может понять по-своему, но предполагал, что если вы хотели донести какую-то мысль, то вам не удалось этого, увы.

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Искусствовед Дилетант
8 сентября 2020, 15:44

Аноним, умею могу :)

А
Аноним
10 августа 2020, 15:33

Норм всё написано, зачиталась, без тягомотины этой вечной хоть

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Искусствовед Дилетант
11 августа 2020, 06:45

Аноним, есть же адекватные люди 😃

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somezka
9 августа 2020, 19:43

вау, у тебя какая-то явная фиксация на феминистках. проработай ее, и не пихай куда не надо

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Искусствовед Дилетант
9 августа 2020, 20:19

somezka, уха ха. Моя жизнь - моя фиксация 🤪 хочу -пихаю, не хочу - запихиваю

П№2
Пользователь № 21573
8 августа 2020, 20:11

Статья отвратительная! С неуместными, низкими шутками о трагических событиях жизни очень талантливой художницы! Позор автору!

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Искусствовед Дилетант
9 августа 2020, 14:04

Пользователь № 21573, спасибо 🙏

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