Фото: новая реальность китайских рабочих в Ухане

Рабочие китайского завода Dongfeng Fengshen в Ухане соблюдают меры предосторожности от COVID-19 и обедают, не нарушая дистанцию в 2 метра. Правительство города, с которого началось распространение вируса, ввели ряд мер, нацеленный предотвратить дальнейшее распространение болезни. Как итог, 19 марта врачи впервые не выявили нового случая заражения, а 8 апреля с города снимут транспортные ограничения. Закрывшийся завод Dongfeng Fengshen, где было снято это фото, возобновил свою работу с учетом всех необходимых мер безопасности