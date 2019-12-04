Заключительная читка в рамках проекта «Эхо Любимовки» прошла на Малой сцене 30 декабря. На ней была представлена пьеса Светланы Петрийчук «Финист ясный сокол» в исполнении открытого пространства Новокузнецкого театр «Терраса», режиссер Андрей Грачев. Сама пьеса построена на судебных показаниях девушек, которые бегут в Сирию в поисках принцев террористов. Определенно пьеса очень многопланова. В ней можно выделить разные плоскости, в каждой из которых предстанут актуальные проблемы современного общества. В этом отзыве я попробую затронуть одну из них. Гаснет свет, начинается музыка и первая мысль, возникшая в голове - «встать, суд идет». Музыка, игра актеров и отчасти сценические декорации своего рода имитация телевизионного проекта «Модный приговор» (актер играющий судью подражает ведущему Александру Васильеву, актриса, читающая инструкции, предстала в образе Эвелину Хромченко). Такой подход, по моему мнению, подчеркивает актуальность темы пьесы (в 2015 году практически по всем новостям рассказывали историю Варвары Карауловой). Актриса, играющая роли Марьюшек, предстала в образе красной девицы и истории свои читала интонацией, словно сказку сказывает. И вот этот ход очень ярко подчеркивает, то в каких иллюзиях находятся девушки, попавшие в подобную ситуацию: идеальный мужчина, который принимает, их такими как они есть; ее будут оберегать; она будет жить прекрасно. Основной мотив поступка, который прослеживается в речах девушек, что едут они туда жениться. И ведь неспроста все это. Информационный фон в виде фильмов, сказок, глянцевых журналов, телепередач формирует эти иллюзии. С самого детства девочки впитывают из сказок, что однажды появится принц на белом коне, который спасет их от всех бед. А уж красивые фильмы и телепередачи про любовь создают идеальные картинки в их головах. Человек создает образ этих идеальных отношений у себя в голове и ищет их, совершенно не задумываясь, что многое остается за кадром: конфликты, обиды, трудности взаимопонимания. А тут подворачивается такой «принц», обещает любить ее такую, какая есть и готов защитить от невзгод. И многие клюют, а как не клюнуть, если есть потребность в таком принце. Рядом, то таких принцев не наблюдается («Дома не мужики, а перекати-поле»). Кстати, это еще одна сторона рассматриваемой иллюзии, почему-то не наблюдается «настоящих» мужчин в окружении. А ведь проблема в том, что тот идеал, который сложился в голове, не может существовать в жизни. Попробуйте выписать все требования к «настоящему» мужчине, уверен, часть из них будет противоречивыми. Про того принца террориста, они ничего не знают, и сознание само начинает приписывать ему положительные качества. Мы ведь все достойны лучшего. Так работает сознание, всему найдется объяснение в лучшем свете. А то, что все вокруг у виска крутят и упрекают, так это от того что они или завидуют, или просто они глупые. И все эти препятствия, еще больше подпитывают иллюзию высокой любви. Получается такая пьеса Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», только на новый лад. Опыт проведения в Кузбассе мини фестиваля «Эхо Любимовки» кажется оказался удачным. Новые темы и новые смыслы для зрителей бесценны.