ФЕСТИВАЛЬ "ВИДЕНИЕ XII": НИКОЛАЙ КОМЯГИН (SHORTPARIS) В КИНО, ПИТЧИНГ ДЕБЮТАНТОВ, "ТРЭШ, УГАР КОРОТКОГО МЕТРА"

С 23 ноября в Кемерово будет проходить фестиваль короткометражного кино и анимации "ВИДЕНИЕ XII". Программа фестиваля очень насыщенная. Я полюбопытствовала и сделала небольшую выборку. 23 ноября будет показ работ, не вошедших в основной конкурс фестиваля "ПредВидение". Пройдёт показ в зале "Кузбасскино". Среди работ "ПредВидение" будет фильмы режиссёров из Китая, Италии, Франции. Среди режиссёров из российских регионов будет представлен Иркутск, Долгопрудный, Екатеринбург, Саратов. С 25 по 28 ноября в залах" Кузбасскино" будет показана конкурсная программа фестиваля. 28 и 29 ноября в Театре для детей и молодежи состоится кемеровский Питчинг Дебютантов. Что такое Питчинг? Это представление и защита проектов кинофильмов. Победитель получит денежный приз и возможность осуществить свой проект и снять кино. 30 ноября в Кузбасском центре искусств состоится кинематографически-музыкальный перфоманс "Кино есть музыка". Также 30 ноября состоится показ фильмов на немецком языке или сделанных при участии немецких киностудий "Сделано по-немецки". Показывать фильмы на немецком языке будут в Центре немецкого языка по адресу Ноградская, 3, на 5 этаже. 1 декабря будет представлена программа "... отTEENки..", посвящённая фильмам о подростках и молодежи. Именно в эту программу включён фильм Олеси Яковлевой "Сложноподчиненное", в котором снялся лидер особенно популярной в Кузбассе группы Shortparis" Николай Комягин. Фильм Олеси Яковлевой "Сложноподчиненное" уже принял участие программе 72 Каннского кинофестиваля" и отмечен вниманием экспертов и зрителей. Также 1 декабря в баре "ZAVOD" будет представлена внеконкурсная программа "Трэш, угар короткого метра", в которой можно будет увидеть самые странные и удивительные фильмы, пришедшие на фестиваль. Названия лент, которые покажут в в баре "ZAVOD" зрители узнают уже во время просмотра. СЛЕДИТЕ ЗА ПРОГРАММОЙ ФЕСТИВАЛЯ "ВИДЕНИЕ XII" В ЦИФРОАРБАТЕ И В СОЦСЕТЯХ