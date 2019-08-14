Детские развлечения

Один из частых вопросов родителей – это куда сходить с детьми развлечься. Да, Кемерово относительно маленький город, однако и здесь найдется чем удивить детишек. Лето скоро подойдет к концу, а так хочется растянуть каникулы и повеселиться от души. Для этого 18 августа гриль-бар «Жара» организует для деток мероприятие «Охотники за приведениями» в 13:00, где будет охота за привидениями и лизунами. Вход свободный. если захотите поучаствовать в мастер-классе по изготовлению цветных пельмешек, то нужно будет предварительно записаться и заплатить 300 р. Еще 18 августа у контактного зоопарка «Вовкин двор» на лесной поляне пройдет день рождение. Запланирована яркая и насыщенная программа, бесплатный аквагрим, катание на пони, шоу мыльных пузырей, облака сахарной ваты, конкурсы и призы. Начало в 16:00, взрослый билет стоит 200 рублей, детям до 7 лет – 150 рублей, до 3х лет бесплатно. 25 августа танцевальная студия «Эквивалент» организует мастер-класс и баттлы по направлениям Dancehall начинающие, Pro и All Styles 1x1. Начало мастер-класса Ирины Борейко в 12:00 стоимостью 300 рублей, пройдет в школе танцев «Эквивалент». В 16:00 начнется сам танцевальный баттл в арт-пространстве «Клумба», участие в одной номинации стоит 200 рублей, за вторая номинация 100 рублей. 1 сентября в «Парк Чудес» пройдет «День знаний», развлекательные мероприятия будут организованы с 11:00 до 19:00. С 11:00 до 12:00 часов рядом со сценой в парке пройдет познавательная программа по правилам дорожного движения. С 14:00 до 17:00 состоится конкурсно-развлекательная программа от «Lada» - приглашены мимы, клоуны, ростовые куклы. Будут мини-игры, шоу мыльных пузырей, бесплатный фото и аквагрим. С 17:00 до 18:00 запланирована детская дискотека, а в завершение с 18:00 до 19:00 пройдет выступление духового оркестра. Также в Кемерово посетите «Страусиное ранчо», в будние дни цена билета 150 рублей, в выходные и праздничные дни – 200 рублей, детям до 3х лет вход бесплатный. За дополнительную плату предоставляется корзина с кормом (100 рублей), катание на пони 2 круга (100 рублей), катание на квадрацикле (50 рублей) и спуск с детской тарзанки (50 рублей). Работают с 10:00 до 19:00, кроме понедельника. Посетите «Хаски ленд», где разрешается зайти в гости к понравившемуся песику, почесать животик и сделать много фотографий. Вход стоит 200 рублей, а детям до 7-ми лет бесплатно. Работают с 11:00 до 19:00 часов, кроме понедельника. Желаю отлично повеселиться!