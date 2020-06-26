Деревянные рыцари и камасутра: стоит смотреть сериал «Скрестив мечи»

Джона Гарватина IV и Тома Рута мы знаем как создателей сериала «Робоцып» - стоп-моушн анимации с довольно смелым юмором и аллюзиями на современную попкультуру. Впрочем, совсем недавно творческий дуэт расширил собственные горизонты и представил новое мультипликационное шоу для взрослых «Скрестив мечи» (Crossing Swords), действие которого разворачивается в средневековье. Стоит смотреть ради: Продуманного сетинги. В центре сюжета рыцарь Патрик (Холт), который мечтает служить в рядах королевской армии. Буквально в первой же серии свою мечту он воплощает, однако сразу узнает, что при королевском дворе не все так благородно и честно: король Мерриман (Люк Эванс) грезит пытками, чтобы покорить собственный народ, а королева Тьюлип (Аланна Убак) обустроила собственный БДСМ- подвал для сексуальных утех с подданными. Анимационное шоу выполнено в подобной «Робоцып» технике, правда герои больше похожи на игровые фигурки Lego, а шутки здесь значительно взрослые и откровенно похотливые, о чем говорит даже само название шоу. Но в отличие от предыдущего сериала Гарватина и Рута, это не набор рандомных скетчей на тему поп-культуры, а сюжетный фэнтези-сериал с постоянными персонажами. Команда эксплуатирует средневековый сетинг для известных зачинов: рыцарские игры, ярмарки, пиратство, сбор дани и публичные казни государственных изменников. Все это так или иначе уже развернулось в фэнтези, мифах, легендах и просто исторических романах на тему средневековья. Взрослого юмора. Мир «Схерстив мечи» очень податливый для актуальных обыгрываний, поэтому шутки о «фотки в сети» оказываются ремаркой о реальных портретах на паутине в углу, а борьба за народную любовь местных «мстителей» слишком похожа на предвыборную президентскую кампанию. С точки зрения сценария здесь случаются довольно милые сюжеты, несмотря на постоянные шутки о гонорее или оргиях. Но имейте в виду, что немалое количество шуток и комедийных сцен сериала порой откровенно наивны, что даже противоречит взрослому содержания шоу с насилием, обнажением и пробой сатиры на общественно-политические темы и явления. Не стоит смотреть из-за: Предсказуемость и неоригинальность. Уже в середине сезона вы поймете, каким образом строится сюжет сериала, и сможете предусмотреть буквально каждую интригу. В попытке построить комплексный мир средневековья, авторы не слишком заботятся о том, как двигать нарратив. Настолько, что даже финальный твист с личностью тайного убийцы угадать будет очень просто. Каким бы адом с трупами не было это королевство, никто из протагонистов, конечно, не погибнет. Несмотря на взрослый визуальный контент, брань и непрерывные шутки о сексе, нам предлагают очень детский и беззубый сюжет. Вполне вероятно, что уже в десятом приколе опр член вам захочется переключиться на другой сериал. В таком случае невольно думаешь, выглядел бы «Скрестив мечи» так же оригинально, если бы не был стоп-моушен анимацией с деревянными фигурками? Потому что фэнтези-сатиру худо-бедно уже обыграло шоу «Разочарование», а за качественной кукольной анимацией лучше обратиться к увлекательному «Темный кристалл: Эпоха сопротивления».