ДСВ: любим или ненавидим?

Каков бы ни был ответ, у нас есть подходящая подборка событий

Привет, кавровчанин! На связи редакция, и мы с серьёзными намерениями — хотим, чтобы 14 февраля прошло максимально комфортным для тебя образом. Для этого уже традиционно собираем сразу две порции афиш:

Подборка «Валентин» — для тех, кто любит валентинки, ужины при свечах.

Редакторы добавляют в эту подборку тематические события, посвященные празднику и всё, что подходит для свидания. Романтичные концерты, просмотр фильмов о любви, love is вечеринки и всё в таком духе.

Подборка «Антивалентин» — для тех, кто отрицает День Святого Валентина.

Здесь найдёшь максимально неромантичные трэш-вечеринки, кровь-кишки-трукрайм, спектакли про развод. А ещё, для пользы и контраста — события, помогающие справиться с одиночеством, когда вокруг парочки и романтика.

Обе подборки активно пополняются редакцией и доступны на главной странице приложения до 17 февраля. Выбирай свою сторону и выбирайся из дома :)

В какой ты команде, кстати? Love/hate?