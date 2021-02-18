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Давай по-честному!

Ты пришел, а двери галереи были закрыты? На танцполе было так тесно, что слэм и рядом не стоял? 😍А может, всё наоборот, было здорово и классно? Официантка с большими глазами/ free drink/ знакомство с парнем.... Расскажи честно, как сходил на событие или в место, котрое нашел в приложении КАВЁР? Раскрой всю правду здесь, в комментариях к этой статье👇 Сообщение типа "Был на рейве 15 февраля всё было крутА" тоже приветствуются)

Комментарии

П№
Пользователь №446757
1 августа 2023, 11:08

Была на стендапе, классно провели время, ребята хорошие)

А
Аноним
6 февраля 2023, 21:15

Всем привет. С 9 по 12 буду в Екатеринбурге. Ищу компанию для походов в музеи и выставки ТГ @sergey

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Дамир Русланович
15 марта 2021, 22:14

Сходил на провинциальное шоу было весело

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Екатерина
19 марта 2021, 14:29

Дамир Русланович, круто! Куда в следующий раз пойдешь?)

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Дамир Русланович
19 марта 2021, 15:00

Екатерина Салтыкова, хочешь меня с собой позвать ?)

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Екатерина
19 марта 2021, 15:05

Дамир Русланович, просто любопытно)

А
Аноним
20 февраля 2021, 10:20

Из-за вас сходила в Ионотеку. Поняла, что можно написаться и остаться с деньгами на такси еще😅

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Katenka
5 января 2022, 14:48

Некто Человек, это не опечатка, я так понимаю?)))

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Дамир Русланович
20 февраля 2021, 05:19

Ходил на Алексей витаминович народу было мало но зато было весело

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Екатерина
18 февраля 2021, 12:52

Я недавно ходила на стендап Квашонкина и Малого. Ну такие весёлые ребята! Я в тот день не сдала на права (в очередной раз😡), настроение после концерта просто до небес взлетело. Советую от души!

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Kaver
18 февраля 2021, 12:38

Ребят, поделитесь, где были, чё как прошло?

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