Давай по-честному!

Ты пришел, а двери галереи были закрыты? На танцполе было так тесно, что слэм и рядом не стоял? 😍А может, всё наоборот, было здорово и классно? Официантка с большими глазами/ free drink/ знакомство с парнем.... Расскажи честно, как сходил на событие или в место, котрое нашел в приложении КАВЁР? Раскрой всю правду здесь, в комментариях к этой статье👇 Сообщение типа "Был на рейве 15 февраля всё было крутА" тоже приветствуются)