Давай по-честному!
Карина
Ты пришел, а двери галереи были закрыты? На танцполе было так тесно, что слэм и рядом не стоял? 😍А может, всё наоборот, было здорово и классно? Официантка с большими глазами/ free drink/ знакомство с парнем.... Расскажи честно, как сходил на событие или в место, котрое нашел в приложении КАВЁР? Раскрой всю правду здесь, в комментариях к этой статье👇 Сообщение типа "Был на рейве 15 февраля всё было крутА" тоже приветствуются)
Комментарии
Аноним6 февраля 2023, 21:15
Всем привет. С 9 по 12 буду в Екатеринбурге. Ищу компанию для походов в музеи и выставки ТГ @sergey
Дамир Русланович15 марта 2021, 22:14
Сходил на провинциальное шоу было весело
Екатерина19 марта 2021, 14:29
Дамир Русланович, круто! Куда в следующий раз пойдешь?)
Дамир Русланович19 марта 2021, 15:00
Екатерина Салтыкова, хочешь меня с собой позвать ?)
Екатерина19 марта 2021, 15:05
Дамир Русланович, просто любопытно)
Аноним20 февраля 2021, 10:20
Из-за вас сходила в Ионотеку. Поняла, что можно написаться и остаться с деньгами на такси еще😅
Katenka5 января 2022, 14:48
Некто Человек, это не опечатка, я так понимаю?)))
Дамир Русланович20 февраля 2021, 05:19
Ходил на Алексей витаминович народу было мало но зато было весело
Екатерина18 февраля 2021, 12:52
Я недавно ходила на стендап Квашонкина и Малого. Ну такие весёлые ребята! Я в тот день не сдала на права (в очередной раз😡), настроение после концерта просто до небес взлетело. Советую от души!
Ребят, поделитесь, где были, чё как прошло?
Была на стендапе, классно провели время, ребята хорошие)