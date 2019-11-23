"ЧУК И ГЕК" В КЕМЕРОВСКОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ

"ЧУК И ГЕК" В КЕМЕРОВСКОМ КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ 21 ноября в кукольном театре состоялась премьера спектакля "Чук и Гек" (режиссёр спектакля Сергей Ягодкин, художник Михаил Кривенко). Спектакль составлен из представлений, фантазий и снов мальчишек. Всё как-то так причудливо переплетено с нанизано на одну прямую линию - дорогу к отцу. Строгая, но любящая мать, которой надо выдержать трудный путь и восстановить целостность семьи, пусть только на новогодние праздники. И задорные мальчишки, воспринимающие все сложные обстоятельства как игру. Меня порадовал очень яркий и динамичный визуальный ряд. Разные типы кукол, акробатические композиции, фрагменты видеоряда не дают заскучать зрителю. Образы Чука и Гека, его мамы, и второстепенных героев, воплощенные в куклах, сделаны так тщательно и с таким отменным вкусом, что лично я получила отдельное эстетическое удовольствие. Спектакль ориентирован на детей 12 лет. А современные дети этого возраста играют в динамичные, визуально эффектные компьютерные игры и принимают восемь решений в минуту. В этом смысле само действо напоминает советскую красочную "бродилку", но очень спокойную по настроению. Возникает ощущение смутного воспоминания или фантазии о прошлых трудных годах советского довоенного быта. Простая, ненавязчивая елка из коробок, иллюстрирующих события их путешествия к отцу и гирлянда, которой актёры опутывают эту елку-пирамиду, создают праздничное настроение. Для кого этот спектакль? Для эстетствующих родителей, рождённых в СССР и их 8-15 летних детей (хотя в афише стоит 12+, но, я думаю, родители примерно знают, поймёт ли их чадо спектакль или нет). Для тех, кто не любит новогоднюю возгонку настроения и не стремится запихать в ребенка побольше конфет и мандаринов. "Чук и Гек" придётся по душе тем, для кого новый год символизирует восстановление контура семьи. Сергей Ягодкин, по сути, говорит именно об этом: праздник - это когда все вместе, все живы и здоровы. Мне кажется, этот спектакль был бы интересен для досуга в формате "воскресного отцовства". Папам, у которых дочери или сыновья, воспитываются уже в других семьях и связь с родным ребёнком постепенно истончается и рвётся, стоит рассмотреть этот спектакль как вариант времяпрепровождение с сыном или дочкой. Я думаю, этот спектакль идеально подошёл бы для совместного похода в театр бабушек и внуков (может быть и дедушек, если такие театральные дедушки существуют в нашем городе). Итак, кемеровский театр кукол предлагает взрослым ненадолго отказаться от суеты нашего потребительского мира и подумать о ценности восстановления связи с родными людьми. Нас приглашают сходить в кукольный театр, потом пойти в кафе поблизости, выпить кофе с вкусными булками, поболтать о временах и трудностях жизни тогда и сейчас, по десятому разу рассказать семейные легенды и байки и дать понять своим родным как сильно мы их любим. P. S. Несмотря на новогодний сюжет, в афише театра "Чука и Гека" в декабре нет. Дни премьерного показа 21, 23 и 30 ноября. Видимо, для самого театра этот спектакль имеет немного большее значение, чем простые новогодние ёлки!!!).