Что такое культ в кинематографе

Если когда-нибудь вы слышали что-то вроде: «Это же культовая классика», - то, наверное, задумывались хотя бы на секунду, что же имелось в виду. И пока одни невольно подумают о «Гарри Поттере» или «Назад в будущее», другие с трепетом процитируют «Плетеный человек» Робина Харди или «Шоу ужасов Рокки хоррор» Джима Шермана. Предлагаем пройти несколько простых шагов, чтобы выяснить, что это, и попасть на территорию культового кино. Шаг 1. Понять, что такое «культовый фильм» До сих пор нет единого определения «cult film». Об этом часто дискутируют критики и любители кино. В «Словаре наук о кино» (A Dictionary of Film Studies) Аннет Кун все же можно встретить краткое объяснение. Этот термин означает определенную эклектичную группу фильмов, определенную как post hoc (с латинского - «после этого») в значении его восприятие аудиторией. Культовые фильмы часто противоречат мейнстримными течениям и не признаны широкой аудиторией. Однако сторонники такого кино преданы. Как правило, они создают вокруг конкретной ленты культ и следуют ему годами. Говорят, что такие фильмы никогда не стареют, а каждый раз открывают другие грани. Шаг 2. Узнать, где родился «культ» Как пишет Ларушка Иван-Задех в статье From Withnail and I to El Topo: What makes a cult film? в BBC Culture, сначала феномен культового кино был чисто американским. Это понятие и само определение появились в 70-е. А вот Кристофер Мак-Китрик в статье What makes a movie a "cult" film? в liveaboutdotcom рассказывает историю возникновения явления. В период классического Голливуда лишь несколько, скажем, не кассовых фильмов (те же «Уроды» Тода Броунинг) периодически транслировали в кинотеатрах. Впоследствии, чтобы увеличить аудиторию малобюджетным способом, на телевидении начали транслировать так называемые «ночные фильмы» (a midnight movie), которые были странными триллерами или хоррорами. А уже в 70-е кинодворцы крупных городов добавили в прокат андерграундные ленты, те же midnight movies. Среди знаменитых примеров - «Голова-ластик» Дэвида Линча (1977). Иногда показы продолжались месяцами или годами, пока продавались билеты. Тогда же появились постоянные посетители определенного фильма, который они обожали. Они переодевались в любимых героев, повторяли движения персонажей, цитировали их во время сеанса. Когда появились устройства VHS (Video Home System), спрос на кинотеатры уменьшился. Однако это дало развитие течению культового кино, ведь зрители получили свободу выбора: открытие старых фильмов и создание новых культов. Шаг 3. Освоить характеристики культового кино Прежде всего, это фильмы, которые не имеют финансового успеха и признания широкой аудитории. При создании режиссер не использует популярные сюжеты, техники или приемы, чтобы получить любовь зрителей и их деньги. Поэтому они не являются мейнстримными априори. В то же время культовым может быть как кино в стиле «китч» ( «Барбарелла», 1968), «гротеск» ( «Розовые фламинго», 1972) или «трэш» ( «Комната», 2003), так и качественные примеры сторителинга ( «Pink Floyd: Стена », 1982 или Донни Дарко », 2001). Однако каждая такая лента имеет узкий круг преданных поклонников. Они организуют фан-клубы, собираются вместе, чтобы еще раз посмотреть ее или сыграть сцены, организуют события, посвященные теме фильма и тому подобное. Также культовым можно считать то кино, о котором вам скорее рассказали те же фаны, ни вы увидели его по ТВ или в подборке топ-фильмов. Сначала такие ленты были трансгрессивными, несколько мистическими, иногда порнографическими и откровенно странными, как sci-fi квир-мюзикл «Шоу ужасов Рокки хоррор» (1975). Впоследствии список расширился, поэтому сюда также входят разные жанровые примеры, такие как комедийная фантастика «Ослепленный желаниями» (1967), экшн «Итальянская работа» (1969), криминальный триллер «Убрать Картера» (1971), хоррор «Зловещие мертвецы» ( 1981) и др. Одной из особенностей является то, что такие фильмы опережают свое время и становятся буквально прорывными. Они способны показать новую форму повествования, новые смыслы и даже не бояться выглядеть отвратительно - это новая форма нон-конформизма. Таким фильмам также характерна долговечность. В то время как непроизвольные хиты быстро забываются после премьеры в кинотеатрах, культовые - возрождаются и живут долго (если не вечно) после первого релиза. Очень часто их замечают и как следует оценивают уже за много лет после создания или повторной премьеры. Так лента Тода Бронинга «Уроды», премьера которой состоялась в 1932, не понравилась своим современникам. Зрители оказались не готовы к такой откровенной драмы, поэтому она потерпела поражение. Но уже через 30 лет, в нонконформистских реалиях 60-х, этот фильм нашел свое важное место и стал культовым. Шаг 4. Посмотреть культовую ленту На самом деле, чтобы понять масштабы внутреннего мира культового кино, нужно найти то «свое» кино. Здесь вряд ли помогут топ-списки на сайтах. Только рекомендации, самопоиск, интерес к кинематографу приведут тебя к чему-то ценному.