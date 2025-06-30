Что скрывается за выставкой?

Про выставку
Выставка-триптих о моде, времени и следах, которые мы оставляем. Триптих из ненужной одежды, созданный художниками Владивостока.
Выставка, раскрывает тему вторичной одежды и её роли в культуре, приглашая зрителя проследить «нить» от мудрости коренных народов до критического взгляда на современное общество потребления и его последствия. Это не просто выставка, а диалог о будущем, в котором каждому из нас есть место.
Тебя приглашают исследовать 3 важных арт-объекта:
1. «БЫЛО». Создатель объекта София Мозжерина попыталась нащупать изначальную связь человека с миром, запечатленную в традиционных ремёслах и образах.
2. «ЕСТЬ». Создатель объекта Максим Кузнецов / Листопадский в своём подходе отражает многослойность и фрагментарность настоящего, где каждый из нас пытается собрать свой уникальный образ из мириад влияний и возможностей.
3. «БУДЕТ». Создатель объекта Михаил Чувакин работа демонстрирует пророческий взгляд на следы нашего сверхпотребления, на те хрупкие «нити», что останутся свидетелями эпохи.
Выставка «Одной нитью» — часть большого проекта «Текстильная эволюция», которая переосмысливает отношение к одежде и материалу через искусство, диалог и сообщество. В экспозиции с...
250₽
Тематические события в рамках выставки
Если тебе хочется продлить выставочный опыт и полностью погрузиться в исследование отношения к одежде и материалу через искусство, диалог и сообщество, то весь июль в Артэтаже будут проходить события в рамках «Одной нитью»:
В рамках выставки «Одной нитью» https://kaverafisha.ru/vladivostok/events/odnoyy...
Бесплатно
В рамках выставки «Одной нитью» https://kaverafisha.ru/vladivostok/events/odnoyy...
Бесплатно
В рамках выставки «Одной нитью» https://kaverafisha.ru/vladivostok/events/odnoyy...
Бесплатно
В рамках выставки «Одной нитью» https://kaverafisha.ru/vladivostok/events/odnoyy...
Бесплатно
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