Что послушать во время коронавируса: Топ подкастов о моде

Если ты решил совершить одинокую прогулку в парке подальше от заразных людей, то подкасты - твой верный друг и защитник от скуки. Пусть модные дома отменяют показы и закрывают магазины, зато можно послушать интересные истории о моде. Делимся самыми полезными подкастами 2020. Business of Fashion Издание Business of Fashion стало первым, запустившим модный подкаст. Пилотные выпуски стали доступны еще в 2017 году, а на сегодняшний день их число доросло до 172 эпизодов. Ник Найт Известный модный фотограф и основатель собственной студии SHOWStudio Ник Найт записывает разговоры с популярными людьми из мира моды. Среди последних выпусков можно найти интервью с такими знаменитостями, как художником Дэвидом Симсом или дизайнером Balmain Оливье Рустеном. Gucci Модные дома также любят пообщаться с аудиторией с помощью подкастов. В своих выпусках Gucci рассуждает о современных явлениях (например, мода и искусственный интеллект), беседует с известными людьми из творческой индустрии и приглашает руководителей бренда на разговор за чашкой чая. Maison Margiela Креативный директор бренда Maison Margiela Джон Гальяно регулярно делится последними новостями и инсайтами о своей работе в компани. Dior Не отстает от Gucci и модная марка Dior. В серии подкастов деятели модной индустрии и другие творческие профессионалы рассуждают о своей работе, современной культурной повестке и не только.