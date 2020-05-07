Что почитать про политику и общество

Как у тебя с нон-фикшеном? Собрали самые интересные и полезные книги про политику, которые понравятся каждому. Андрей Мовчан: «Россия в эпоху постправды» У экономиста Андрея Мовчана вышла книга «Россия в эпоху постправды». В ней автор рассказывает о самых неоднозначных событиях, которые произошли в нашей стране и мире, и дает им оценку. Особенность книги в том, что почти все ее главы были опубликованы в виде колонок на разных ресурсах, но это совершенно не отменяет уникальности книги — систематизация текстов превратила ее в учебное пособие: если вы хотите иметь представление о том, как на события смотрят финансисты и как общественные процессы влияют на политику и экономику, — вам сюда. Муххамед Юнус: «Мир трех нулей» В книге «Мир трех нулей» лауреат Нобелевской премии в области экономики Муххамед Юнус рассказывает о мировом кризисе, его причинах и способах решения. Наталья Цымбаленко «Буллинг. Как остановить травлю ребенка» «Причем тут рубрика “Общество”, когда мы говорим о травле ребенка? Это — психология», — мог бы написать нам внимательный читатель. Журналист и мама трех детей Наталья Цымбаленко столкнулась с травлей своего сына и его друга со стороны одноклассников, начала разбираться в истории и поняла, что проблема эта системная и имеет непосредственное отношение к тому, как устроено общество, а не к устойчивости психики ребенка и его семьи. В книге автор рассказывает, в чем разница между обычным конфликтом и буллингом, кто и почему становится жертвой, а также стоит ли родителям вмешиваться в ситуацию.