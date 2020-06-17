Что нужно знать о рэпере RMR

В начале марта в журнале NME появилась заметка, озаглавленная «Кто такой RMR? Кантри-трэповый мошенник, ответственный за Old Town Road этого года». Слово rascal в заголовке означало не только «мошенник», «плут», но и название первого сингла артиста, скрывавшегося под именем RMR (произносится rumour). Его лицо было спрятано под балаклавой, но песня звучала из каждого утюга. Пресса говорила о нем как о точке, в которой пересекаются Янг Таг и Кит Урбан. В клипе Rascal темнокожий золотозубый некто позировал в бронежилете с надписью Saint Laurent. Paris и «калашниковым» в руках, а на лбу был вышит крестик. Еще несколько парней целились в объектив из огнестрельного оружия разных конструкций. Так обычно выглядят клипы самых суровых андеграундных рэперов, скрывающихся от правосудия. Но в наушниках звучал нежнейший соул самой высокой пробы, напетый поверх фортепианной вариации на тему песни кантри-группы Rascal Flatts — Bless The Broken Road. Песня стала популярной после того, как в феврале 2020-го ее исполнил на talent-шоу American Idol мусорщик из Алабамы по имени Даг Кайкер. Все, что было известно о RMR, это его цвет кожи и возраст — 22 года. RMR дал несколько комментариев журналистам издания Fader, из которых стало известно, что он вырос одновременно на рэпе и кантри, и Rascal — его видение нового жанра. Пресса, естественно, назвала сингл продолжением традиций прошлогоднего хита Old Town Road, но на более тонком уровне — без ковбойских шляп, зато в бронежилетах от Сен-Лорана. Диджей-ремиксер Райан Хемсворт немедленно сделал свою версию Rascal. «Осталось только дождаться танцевальной лихорадки в тиктоке», — писал NME. В соцсетях всплыли фото RMR в офисе Columbia Records и в студии с партнером Канье Уэста, Бейонсе и Трэвиса Скотта — Майком Дином. RMR интриговал аудиторию в твиттере, рассказывая о своей любви к Дрейку и Аврил Лавинь и планах записать EP в стиле Matchbox 20.