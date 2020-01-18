ЧТО ЕСТЬ СЕРГЕЙ ТАРХАНОВ ДЛЯ КЕМЕРОВА?

В областной библиотеке уже близка к закрытию выставка работ Сергея Тарханова. Этого художника знают все более-менее вовлеченные в искусство Кузбасса. Я думаю, многих вводят в недоумение его работы. Как понимать и что видеть в больших графических листах Сергея Тарханова? Кстати, кроме графики на выставке в библиотеке представлены два живописных портрета, а также работы выпускников художественного колледжа, в судьбах которых так или иначе принял участие Сергей Петрович. Педагогическая роль настолько срослась с личностью художника, что мы говорим Тарханов, подразумевая педагог и наоборот. О воспитании видения будущих живописцев Сергей Петрович говорит самозабвенно и авторитетно. Я слушала и мысленно раскладывала фразы автора о себе и своем творчестве на блоки текста. Добавила немного личного мнения и получилась эта статья. СОБСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО Кажется, что художник ставит собственное творчество на второй план. Но, на самом деле, это не так. По сути, в Кемерово есть два Тарханова. Один Тарханов - это художественно-педагогическая система, все объясняющая об искусстве любому человеку. И есть второй Тарханов - эмблема процессов, времени и отношения к миру. Сергей Петрович продолжает немного забытую сейчас линию развития жизни по высшим образцам мирового искусства. И пусть весь мир прогнется под коммерцию и потребности, вектор на высшее искусство останется всегда. Оба профиля Сергея Тарханова и есть его творчество. При соединении этих двух профилей возникает искусство. ИСКУССТВО - ЭТО ПРОЦЕСС Его графические театральные фигуры выстраиваются в серии и продолжают примерно одну и ту же тему. Сергей Петрович сам дал мне подсказку. Он постоянно читает Шекспира. Напоминание о прочитанном сквозит во всех произведениях художника. Фигуры всегда находятся в эмоциональной взаимосвязи. Они часть далекого воображаемого театрального действия. И они точно говорят друг с другом стихами. В творчестве Сергею Тарханову важен не результат, а процесс. Его авторский стиль - это его выбор, часть его взгляда на мир и выстраданная система подготовки молодых художников. Самыми броскими компонентами авторского стиля стали театральность и мастерство быстрого рисунка. Тарханов вывел свои навыки создания пластики тела на кончики пальцев. В этой автоматической небрежности скрыто много свободы. А его театральность - это не какая-то конкретная сцена из пьесы, это самостоятельная эстетическая система, в которой есть право на актерство, фантазию и домысливание. И автор пользуется возможностью дофантазировать исходный образ. Живописные основы его графики не очевидны, на первый взгляд. Но они есть и проявляются в разработке диапазона серого и соединении охристых оттенков с графитно-угольными. Кажется, что он отказался быть живописцем. Но это тоже не верно. И живописные портреты на выставке это подтверждают. Но завершенность его авторскому стилю придает именно графика. ИДЕАЛЫ Для Сергея Тарханова необходим идеал. Он относится к числу аналитичных художников, для которого важна постоянная отделка и дополнение собственного эстетического идеала. Поиск лучшего художественного эталона идет постоянно и во всем. В любых обращениях к искусству прошлого Сергей Петрович выделит профессиональное, образцовое, эстетическое. Тарханов много читает и многое вынимает из текста. Он постоянно обстраивает свою художественно-педагогическую систему новыми оборотами и идеями. Кроме любви и восторга перед искусством, Сергей Петрович обозначает необходимость труда. У него есть огромное уважение и интерес к творчеству других художников. Призыв в постоянному творческому труду сквозит во всех его словах. Еще Сергей Тарханов любит самоограничения. Его творчество, имидж, взгляды на искусство наполнены личными самоограничениями. НЕРВ СОВРЕМЕННОСТИ Взгляд на мир через художественную культуру мне тоже знаком. Я стала частью того поколения, которых в конце 1990-х начали учить на гуманитарных специальностях через призму мировой культуры, готовя к какому-то новому и бесконечно справедливому миру красоты. Новый мир красоты начал складываться как-то так, что нам с колёс пришлось обзаводиться цинизмом и наращивать клыки, чтоб найти себе место под солнцем. Удивительно, но Сергей Петрович продолжает ту линию эстетического развития, в которой многие разочаровались. (К слову сказать, исходной точкой тархановского обращения к мировой культуре стал еще более ранний пример существовавшей в Кемерове педагогической системы Марка Теодоровича Ривина). Еще больше меня удивляет то, что этот взгляд на мир продолжает работать. Тарханов как-то по-своему встраивается в современную реальность. И давая набор ценностных ориентиров студентам, выталкивает их из нашего мира в столичные реалии. В этом, видимо, один из секретов сохранения веры в неминуемость наступления мира красоты и гармонии. Мы все разочаровались и перестали ждать наступления времени тотальной красоты. А он отодвинул разочаровавшую его реальность и весь масштаб мировоззрения спроецировал на столичное многообразие возможностей в искусстве. ТАРХАНОВ-ПЕДАГОГ В искусствоведении есть интересное отступление от академического понимания школы. Если речь идет о распространении какого-то неакадемического языка формообразования, то исследователи тоже используют понятие школа. Так в ситуации развития ленинградского нонконформизма была признана школа Осипа Сидлина. Описанная применительно к искусству Ленинграда, эта практика неформальной школы оказалась типична для постсоветского искусства регионов. Взгляды Тарханова на искусство укладываются в траекторию работы подобной школы. Основные характеристики подобных школ такие: Понимание искусства и эстетики как сакральной ценности. Разработка собственной методики обучения искусству, построенной на особенностях художнического восприятия. Воспитание в учениках эстетических и этических ориентиров, взятых из нескольких забытых или цензурированных направлений искусства прошлого. Творчество лидера школы серийно и является частью общей художественно-образовательной концепции. В чистом виде такая альтернативная школа представляет собой построенное на полном доверии общение учителя и группы учеников. И примерно через 15-20 лет искусствоведы к своему удивлению обнаруживают группу художников с очень близкими взглядами на творчество. Но есть несколько НО относительно права говорить о школе Тарханова в Кемерово. Он преподает в системе средне-специального образования, где студенты получают знания и навыки от многих педагогов. И такой высокой степени доверия и отсутствия других влияний на ученика добится трудно. Также как и трудно вычленить влияние именно Сергея Петровича на творчество молодежи. Ученики Сергея Петровича - это не организованное отдельное сообщество, а ребята из разных поколений и отработка учениками теорий своего учителя тоже рассыпана во времени и пространстве и трудна для выявления. Молодежь, приобщенная к взглядам Сергея Петровича, вливается в общий котел столичного искусства и художественного образования. И выявить тархановское влияние из переплавленных взглядов, идей и направлений практически невозможно. Поживем - увидим. Возможно через несколько десятков лет ландшафт регионального искусства сложится таким образом, что искусствоведческое сообщество Сибири с полным правом будет говорить о школе Тарханова в Кемерово (Фотографию сделала и разрешила использовать Ольга Васильева).