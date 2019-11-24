"ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ" ИГОРЯ ТИШИНА И НАТАЛЬИ ШАЛИНОЙ В НОВОСИБИРСКЕ

В Новосибирском художественном музее завершает свою работу одна из самых интересных экспозиций современного искусства "Четыре истории". Эта выставка работ международного дуэта Игоря Тишина и Натальи Шалиной. Он из Белоруссии и вообще-то один из самых знаменитых в мире белорусских художников, представлявших свою страну на Венецианской биеннале. Она из Красноярска, но нашедшая себя в Петербурге. Он сценограф по образованию (и это чувствуется в проработанности всех деталей экспозиции), она - станковистка. Эта выставка - мировая премьера их дуэта, которая, на минуточку, состоялась в Новосибирске. Вся экспозиция действительно делится на 4 части. В каждой части намечена нарративная линия, которая отделана, переплётена множеством социальных, художественных, ахудожественных, цитатных мотивов. Во всем чувствуется добротная школа, переосмысленная через западный постмодернизм - опять же Виллема де Кунинга, Георга Базелица и ещё целого ряда европейских и американских столпов экспрессионизма. (Когда смотрела выставку второй раз выудила в работах Игоря Тишина аллюзию на Хаима Сутина) . Художники легко берут социальные пласты российской действительности, но так тонко и эстетски все это переплавляют в образность, что просто загляденье. Легко и красиво, чувственно и стильно они затрагивают самые тонкие нити социума. Это просто необходимо посмотреть всем эстетствующим жителям Новосибирска. Поборникам русской школы, любителям реализма и воспитательной функции искусства эту выставку лучше обходить стороной.