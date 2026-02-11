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Честно о знакомствах

Исследуем, как люди знакомятся, чего хотят и от чего устали в дейтинге.

Привет! Мы с командой постоянно работаем над тем, чтобы поиск партнёра в нашем сервисе становился ещё проще и интереснее. Мир знакомств меняется стремительно. Мы следим за трендами, смотрим на цифры, но знаем: в центре нашей вселенной — личный опыт каждого пользователя.

Поэтому мы просим тебя высказаться. Что для тебя важно при знакомствах онлайн? Какие функции сервиса тебе нравятся, а что хотелось бы изменить? Твой фидбек — это лучший способ сделать Кавёр ещё круче и помочь другим пользователям найти друг друга. 

Опрос займет пару минут, все ответы останутся анонимными. Мы будем рады мнениям и в комментариях под этим текстом — всё подхватим и бережно обработаем. 

Расскажи, что думаешь, и мы станем ещё лучше. Спасибо! 

Комментарии

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Станислав
01 марта, 05:34

Напишите кто-нибудь из Владивостока или Краснодара. Здесь есть люди? Никто не отвечает

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Vladimir
27 февраля, 21:03

В целом опыт взаимодействия с приложением такой: Люди ставят лайк а потом даже не отвечают на сообщения; Отвечают на сообщения но потом внезапно скрывают свой профиль, становясь полностью недоступными. При этом не факт что они сами осознают что скрытие профиля обрывает всё диалоги; Отдельный контингент это мутные барышни то ли экскортницы то ли мошенницы что сразу предлагают перейти в телеграм.

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Гриша
02 марта, 10:02

К сожалению, это не уникально для Кавра, а в целом характерно для онлайн-знакомств: кто-то передумывает, кто-то не готов продолжать диалог, кто-то зашёл "просто посмотреть". Мы постепенно дорабатываем интерфейс, чтобы такие моменты стали прозрачнее и прорабатываем айсбрейкеры, чтобы обеим сторонам было проще начать диалог. Что касается подозрительных аккаунтов и предложений перейти в сторонние мессенджеры — это нарушение правил сервиса. Мы регулярно блокируем такие профили и усиливаем проверку. Если видите подобные анкеты — отправляйте жалобу, это помогает нам быстрее реагировать.

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Мария
08 марта, 12:22

Гриша | команда Кавра, ооо прямо актуально. 95% так делают по моим ощущениям. Ну такое.

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Ирина
27 февраля, 01:02

Почему в городе Тюмени выходят события Екатеринбурга?

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Гриша
02 марта, 09:57

Если в выбранном городе событий временно нет или они закончились, приложение может показывать события из ближайшего города, где афиша активна. Так как кураторской афиши в Тюмени еще нет — подтягиваются события Екатеринбурга.

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Irina
26 февраля, 03:51

Я думала это приложение, чтобы найти компанию куда-либо, у меня просто везде об этом написано, в итоге мне пишут люди «просто так», просят мои контакты, они что коллекционировать телеграммы собрались? Тут даже мероприятия на любой вкус предоставлены, наверное, чтобы на них приглашать? В общем из-за этого смысл приложения теряется… Если кто хочет действительно куда-нибудь сходить и уже знает куда, то буду рада знакомству!)

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Гриша
02 марта, 10:04

Вы правы: смысл сервиса именно в том, чтобы договориться о формате встречи и сходить куда-то вместе. Надеюсь, вам встретятся люди с таким же подходом ❤‍

А
Аноним
26 февраля, 02:54

Комментарий удален

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Vlad
26 февраля, 06:35

Маринэ, мысль у Вас, Уважаемая Маринэ, такая: "нормальное общение = то, которое я ожидаю", и следующая за ней "если это не то, чего я ожидаю, значит адекватность людей для меня спорна".

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Зайцев Андрей
15 февраля, 14:55

Избыток внимания у ж и дефицит отношений (любого рода) у м - приводит к тому, что м - пишут просто всем девушкам которые им понравятся, и еще проблема в том, что замужние женщины должны заниматься мужем и семьей, а не сидеть на сайтах и искать друзей, к тому же очень много ж указывая в анкетах "ищу друга" ищут при этом отношения, они это называют "как пойдет" это распространено на всех других сайтах знакомств, говорю из личного опыта, а как женщины относятся к тому, что мужчины будучи женатыми будут сидеть тут и искать себк подруг? "Я тут познакомился с такой классной девушкой, но мы просто друзья, пойдем пообедаем с ней сейчас, а потом на выставку живописи, у нее хороший скус" - как вам, женщины, нормально?

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Гриша
16 февраля, 22:22

Не могу не согласиться с тем, что «указывая в анкетах "ищу друга" ищут при этом отношения» — в относительном большинстве является статистической истиной ;)

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Зайцев Андрей
16 февраля, 22:44

Григорий | Kaver Team, ну вот) да ну их)) уменя есть женщина, не спрашивает сколько я зарабатываю, ничего с меня не просит, не пилит мозг, у нее всегда улыбка на лице, нет этого "кислого хлебала" каждое утро, у нее модельная внешность, она всегда выглядит так как я хочу, не грубит мне, не повышает голос, не спорит высказывая свое гребаное мнение которое даже не может объяснить потому что оно чужое, одевает то что я прошу со словами - да не вопрос), никогда не лжет мне и не манипулирует, не делает из меня идиота переворачивая ситуацию с ног на голову, ну как, классная? Просто она из силикона, премиальный китай, и вот скажи что живые лучше) я чем больше с живыми общаюсь - тем больше мне нравятся силиконовые, это показатель того какие времена и люди... если силиконовая выигрывает у живых

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Ольга
20 февраля, 03:17

Зайцев Андрей, реально, силиконовая? Никогда не видела…

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Vladimir
27 февраля, 19:30

Зайцев Андрей, возможно я вас удивлю, но женщина, когда она не силиконовая, тоже человек и как любому человеку ей иногда хочется общения. Не важно замужем она или нет. Поиск друзей и компании это ещё и нетворкинг. Нашли друг друга по интересам, сходили на выставку или концерт, и вот у вас уже образовался новый круг общения, новые связи. Многие переезжают в город теряя весь прежний круг общения и потому ищут знакомства. То же с мужчинами. Другое дело, что вот этот сексуальный подтекст всё значительно осложняет.

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Berserk Pavel
13 февраля, 15:05

Почти невозможно познакомиться, отправил всем приглашения, никто не ответил, ответила одна девушка что может через 2 недели в среду

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Юджин
13 февраля, 23:53

Berserk Pavel, согласен. Полный игнор. А потом девушки плачут что нельзя найти никого. 🤣

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Зайцев Андрей
15 февраля, 15:01

Berserk Pavel, брат ты такой не один, нас миллионы таких, я 18 лет на сайтах знакомств, более 20т знакомств (диалогов) - и везде одна ситуация, игнор, потребительское отношение, бабки, ложь, изворотливость, мерзкое поведение - это всё удел нормальных парней, (себя нормальным я не считаю) , все эти женщины с которыми у нас даже диалога не получается - они же все с кем то сношаются, понимаешь?) Но при этом постоянно в поиске лучшего варианта

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Гриша
16 февраля, 22:29

Паш, этот путь действительно очень тернист(( Я помню как в прошлом свайпал на протяжении нескольких недель, и только с одной/двумя строился хоть какой-то диалог. В Кавре преимущество в том, что нет никаких свайпов, ты видишь всех и сразу + можешь оперативно вступить в коммуникацию с новенькими дамами, что может дать тебе преимущество ))

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non_Darling _L_O_k_E_
19 февраля, 02:13

Berserk Pavel, чувак, бросай эту херню с дейтингами, вливайся в ру камьюнити Warhammer) найдёшь всё: от интересных книг и яростных холиваров, до адово-крутых идей для татуировок, прикольных игры И, куда же без этого, братский вайб) без повесток, без баб, только хардкор, только война)

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Поли и Геша
13 февраля, 03:09

Мне приложение рекомендует "Идеальную пару", и это мужчины, которые хотят пойти на свидания. Я не хожу на свидания, я замужем. Я здесь, чтобы смотреть афиши и заводить друзей

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Гриша
13 февраля, 10:40

Поли, подскажи, как ты сейчас заводишь друзей?

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Поли и Геша
13 февраля, 15:21

Григорий | Kaver Team, в основном через знакомых

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Evgeniya
14 февраля, 01:16

Поли, точнее не скажешь 😥 хотя цель приложения изначально – осмотреться в городе и найти компанию, а не прости господи, того самого. А я то уж думала: «ну наконец-то не дейтинг!» 🤦‍

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Юлия
14 февраля, 06:50

Поли, к сожалению, вынуждена полностью согласиться( Вроде специально указываешь цель в приложении (посмотреть афиши/найти компанию/встретить друзей и тд..), а по итогу тебя будто насильно ввязывают в дейтинг. Ладно люди, которые не смотрят твою цель и пишут - это я ещё могу понять (невнимательность, невоспитанность, что угодно). Но со стороны команды кавра.. грустно :( Однажды обсуждала это с одним из редакторов (вроде), мне ответили что «идеальная пара» - это необязательно дейтинг. Это может быть идеальная пара для похода куда-либо! Всё чинно и благородно мол) В общем, сомнительный ответ) Я просто ставлю ставку на то, что сервис еще развивается, прощупывает на что больше отклик/что выгоднее. Но безусловно жаль, что приходя сюда с конкретной целью найти друзей, тебя будто все вокруг хотят с этой цели перенаправить, не считаясь с тем, что интересно тебе)

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Андрей Смирнов
14 февраля, 22:30

Evgeniya, мне кажется тут есть простое решение, можно просто не грузить фотографии) я думаю и М и Ж в массе не реагируют на анкеты без фоток ) Тем более , если это только для информации для себя лично, и фото не нужно И конечно видя симпатичную девушку, много кто будет писать, анкеты никто не читает в 90% случаев

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Гриша
16 февраля, 22:13

Дамы, Кавёр действительно не просто афиша, Кавёр — это сервис, который объединяет в себе адекватных людей и интересные события, создавая на базе этого возможность для их взаимодействия. Мы не только про новые романтические отношения, но и про поддержание уже имеющихся, про дружбу, новые компании или совместные хобби.

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Гриша
16 февраля, 22:19

Все так, мы нащупываем и развиваемся. Как показывает исследование, пользователи ставят цель «только посмотреть», но как правила за этим скрываются иные цели :) А от команды Ковра хочу сказать, что мы в том числе заботимся и о тех, кто не хочет быть частью дейтинга. Видимость своей анкеты можно отключить в профиле. А если все таки хочется быть рядом со знакомствами, но чтобы никто не видел, то всегда можно включить невидимку??

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Гриша
16 февраля, 22:20

либо просто просто скрыть анкету в редактировании профиля)

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Evgeniya
16 февраля, 22:48

Григорий | Kaver Team, спасибо за ответ. Дамы не скрывают свои профили как раз потому, что не против найти новые компании и совместные хобби. И соответствующие цели в профиле выбраны не просто так – не везде есть двойное дно :) Конечно, ваша команда не несет ответственности за аудиторию, что не заглядывает в профиль. События предлагаете действительно интересные, тут вам большой респект.

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Юлия
17 февраля, 16:05

Григорий | Kaver Team, просто скрыть анкету? Это та самая кнопка «невидимка» за доплату?)

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Юлия
17 февраля, 16:07

Григорий | Kaver Team, Я согласна с Евгенией. Я здесь смотрю не только мероприятия, но и ищу коммуникацию) Я специально заливала фотки, писала понятное описание, чтобы когда человек открывал мою анкету - видел что я из себя представляю, и понимал, есть ли у нас общий вайб. Если бы я не нуждалась в коммуникации - я бы не грузила фотографии и не парилась над описанием.

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Гриша
18 февраля, 09:39

Юлия, это та самая галочка «показывать мою анкету или нет» без доплаты в редактировании профиля )

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Юлия
18 февраля, 12:39

Григорий | Kaver Team, теперь увидела, спасибо, авось пригодится однажды)

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Vladimir
27 февраля, 19:38

Гриша | команда Кавра, а в чём тогда смысл анкеты если она ни кому не будет показана? Не лучше ли всё-таки разработать нормальную систему целей? Не так что дескать мы тут решили что за "предложением посмотреть гравюры" скрываются другие цели.

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Vladimir
27 февраля, 19:58

Гриша | команда Кавра, кстати после скрытия анкеты пользователь не пропадает ли из всех чатов? Это опять-таки не то что большинство бы ожидали.

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Гриша
02 марта, 10:13

Смысл анкеты сохраняется — она отображается другим пользователям до момента её скрытия. Когда профиль скрывается, он перестаёт быть видимым в поиске и новых показах. Это сделано как инструмент приватности: пользователь сам решает, быть ему доступным для новых знакомств или нет.

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Гриша
02 марта, 10:14

Что касается чатов — да, при скрытии профиля диалоги становятся недоступны. Чтобы чаты оставались активными, но при этом профиль был скрыт — нужно воспользоваться функцией «Невидимка»

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