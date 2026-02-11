Честно о знакомствах

Исследуем, как люди знакомятся, чего хотят и от чего устали в дейтинге.

Привет! Мы с командой постоянно работаем над тем, чтобы поиск партнёра в нашем сервисе становился ещё проще и интереснее. Мир знакомств меняется стремительно. Мы следим за трендами, смотрим на цифры, но знаем: в центре нашей вселенной — личный опыт каждого пользователя.

Поэтому мы просим тебя высказаться. Что для тебя важно при знакомствах онлайн? Какие функции сервиса тебе нравятся, а что хотелось бы изменить? Твой фидбек — это лучший способ сделать Кавёр ещё круче и помочь другим пользователям найти друг друга.

Опрос займет пару минут, все ответы останутся анонимными. Мы будем рады мнениям и в комментариях под этим текстом — всё подхватим и бережно обработаем.

Расскажи, что думаешь, и мы станем ещё лучше. Спасибо!