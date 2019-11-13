В четверг 14 ноября в Кузбасскино есть что посмотреть и обсудить. В 17.20 состоится первый премьерный показ документального фильма "Анатолий Крупнов. Он был", а в 19.00 будет показ программы последнего дня 39 Международного студенческого фестиваля ВГИК. После просмотра, как всегда по четвергам встреча киноклуба и возможность выразить мнение. Среди такого визуального изобилия я бы выделила документальный фильм про Анатолия Крупнова. Для меня лично эта музыка ассоциируется с детством и юностью. А для многих вовлеченных в российскую рок-музыку А. Крупнов - незаурядная фигура российского рока 1980 - 1990-х. Он был лидером группы "Чёрный обелиск", басистом групп "Shah" и "Неприкасаемые". Его музыку характеризуют в диапазоне от готического символизма до "весёлой злости" (это выражение самого Крупного) . Режиссер фильма «АНАТОЛИЙ КРУПНОВ. ОН БЫЛ!» Дарья Иванкова. Фильм включён в документальный конкурс 41-ого Московского международного кинофестиваля. А в рамках документальной программы ММКФ, фильм получил "Приз зрительских симпатий". Темперамент, харизма Анатолия Крупнова зашкаливали. Он достиг высочайшего мастерства в игре на бас-гитаре, писал песни, был вокалистом. Он был личностью большого масштаба и огромного дарования. Смотрела трейлер фильма и поняла, что это уже ушедшая эпоха. Пара биографических моментов меня зацепили. За неделю до записи альбома "Beware" с группой "Shah" в Мюнхене Крупнов сломал кисть и пальцы правой руки. Он не отменил свое участие в записи альбома и со сломанной рукой, превозмогая боль, записал все бас-гитарные партии. За 18 дней до своей смерти Крупнов снялся в передаче "Акулы пера", в которой, отвечая на вопрос о распаде группы "Чёрный обелиск", сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. А вот в эфир вышла передача уже после смерти музыканта. Весной 2015 года к 50-летию музыканта была запущена акция под хештегом #GodKrupnova. Своих поклонников Анатолий Крупнов приветствовал фразой "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК ПРИВЕТСТВУЕТ СВОИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ"