Челлендж – это вызов, который бросаешь сам себе или другому человеку. Понятие пришло к нам с англоговорящей страны и в дословном переводе на русский означает «вызов на поступок». Это задание, которое человек выставляет на обозрение в социальные сети и как бы риторически спрашивает «а вам слабо?». Необязательно, чтобы поступок был сложным, требующим хорошей физической подготовки, глубоких знаний о предмете, вовсе нет. Иногда челлендж запускается благотворительными организациями и делается это для привлечения внимания общественности к проблемам с экологией, болезнями, вымиранием животных. Челлендж - это отличный способ не только развлечься, но и заставить людей задуматься о серьезных проблемах, требующих решения. Самым первым челленджем, который набрал мировой масштаб, считается Ice Bucket Challenge в 2014 году, в котором обливались водой со льдом из ведра. Таким образом пытались привлечь внимание к редкой болезни. Участвовали более 7 миллионов человек, в том числе Стивен Спилберг, Джастин Тимберлейк, Чарли Шин, Леди Гага и многие другие. Chubby Bunny Challenge, набравший популярность среди молодежи в 2015 году. Суть заключалась в том, что нужно как можно больше запихнуть в рот еды. Побеждал тот, у кого больше по количеству зефирок, мармеладок, долек шоколада поместилось в рот, а после сказать «пухлый зайка» («Chubby bunny»). Kiki Challenge – это выйти из машины во время движения и станцевать на ходу под песню Дрейка «Kiki», которая набрала большую популярность этим летом. Не обошлось без травм и шуточек офицеров с арестом над принимавшими участие. Участвовали Милли Бобби Браун, Уилл Смитт, Сиара. Bottle Cup Challenge – прошел относительно недавно с открытием бутылки ногой с разворота на 360 градусов. Но на этом не остановились, постараться открыть бутылку стали и животом, и грудью, сняли даже смешные видео с участием четвероногих друзей. В этом участвовали Джейсон Стетхем, Конор Макгрегор. Проходили также челленжды на поедание лука за минуту, макияже с закрытыми глазами и без зеркала, на прическу с завязанными глазами другу, инсценировка внезапной смерти и многое другое. Можно придумать какой угодно вызов общественности, нужно только набраться смелости и показать на что способен.