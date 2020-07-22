Ч.Ч занял 3 место на конкурсе двойников самого себя - МИФ
Искусствовед Дилетант
Конкурса двойников Чарли Чаплина никогда не было. "-Чаплин занял третье место в конкурсе двойников Чарли Чаплина! -Нет, Чаплин не прошел даже в финал!" История про то, что на конкурсе двойников Чарли Чаплина первая поп-звезда кинематографа занял какое-то не первое место - известна почти каждому. А какое было место? Тут у всех данные расходятся. По мнению одних третье место, по мнению других Чаплин не вышел даже в финал. В разных источниках информация кардинально отличается, а всё потому, что это самый настоящий слух, дошедший с поправками до наших времен из 1918 года. И, вероятно, над этой шуткой Чарли Ч. посмеялся.История слуха • Откуда выросли ноги этой байки нам подскажет история. А именно одна конкретная заметка Британской жёлтой газеты из того самого года, когда появился слух про конкурс. "Корреспондент нашей газеты будучи на скачках подслушал разговор Лорда Деборо, он до этого общался с Мэри Пикфорд. Во время обеда в Англосаксонском клубе она поделилась с лордом, следующим: "в конкурсе на лучшую походку Чарли Чаплина Чарли занял третье место" . Лорд, по всей видимости, хотел блеснуть остроумием своей подруги, но речь его была зафиксирована и отправлена в тираж. И каждый понял, что это шутка, но только не журналист, которому необходимо дать страждущим читателям новую сплетню про человека, который по популярности мог сравниться с Бредом Питтом. Кстати, возможно, что и не было никаких интриг, никто никого не подслушивал, журналист и вовсе скачки проспал после бурной ночи, а выходить из ситуации как-то было надо. И вот, мы видим результат спустя 102 года. История всплывает вновь и вновь. Тут хотелось бы отметить, что ассоциации, связанные с Чарли Чаплином (и хранящие о нем информацию, вообще всю, которую только возможно представить) отрицают, что актер когда-либо участвовал в подобных конкурсах. Более того, он обладал таким чувством юмора, что автором заметки мог быть тоже он, просто так и смеха ради. А пока от моей заметки не выросли ноги к следующим слухам, перейду к заключению. Почему я считаю, что актриса действительно могла пустить в народ не самую добрую шутку? Бродяга и дамы Так уж вышло, что не только современные актеры не следят за тем, кто в их постели и почему. По, опять-таки, слухам, не особо то и заморачивался на эту тему наш герой. Великий актер немого кино якобы был падок до женщин, и в какой-то момент дамы начали с ним судиться, чтобы добиться содержания на своих детей. Кому-то повезло, кому-то не очень. Подобный расклад несомненно мог привести к тому, что отдельные барышни начали пускать слухи о кумире миллионов. Вот так, казалось бы. история. А по факту, скандалы, интриги, расследования. Пыс- пыс: интересна коллаборация с ... И кстати там моих статей чутка побольше: https://zen.yandex.ru/id/5c8008ee89984400b4288529