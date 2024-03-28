Рассказываем, где в столице заняться благотворительностью для животных

Что будет в статье:

У каждого бездомного «хвостика» есть своя грустная история. К счастью, сегодня по всей стране работают самоотверженные энтузиасты, которые спасают этих несчастных созданий, выхаживают и ищут им новые семьи. Но ресурсов этих приютов катастрофически не хватает. Сегодня каждый из нас может протянуть руку помощи бездомным питомцам и кардинально изменить их судьбы. В этой подборке ты найдешь несколько приютов для животных в Москве, обитателям которых можно помочь уже сегодня.

Приюты для животных в Москве

«Красная сосна»

Муниципальный приют для собак, который занимается пристройством брошенных, потерянных и бездомных псов. Сейчас в приюте живёт больше двух сотен собак.

Как помочь:

– посетить приют и привезти продукты (консервы, сухой корм), пополнить ветеринарную и человеческую аптеку, купить амуницию;

– оказать дополнительную помощь: поддержать в соцсетях, помочь с передержкой и пристройством, транспортировкой, оплатой лечения;

– сделать пожертвование;

– взять собаку к себе.

Вся актуальная информация на сайте организации.

Адрес: ул. Красная Сосна (м. Ростокино)

«Зов предков»

Частный приют для бездомных животных в Одинцовском районе Московской области.

В приюте проживают 500 собак, 100 кошек, а также лошадь и коза. Все животные здесь стерилизованы, вакцинированы и готовы обрести новые дома.

Приют существует исключительно за счет добровольных пожертвований и не получает финансирования от государства.

Как помочь:

– сделать пожертвование;

– привезти корм и другие полезные вещи;

– помочь с транспортировкой;

– уборка, общение, выгул, уход за животными;

– помочь пристроить;

– помочь рукоделием для благотворительных ярмарок.

Вся актуальная информация на сайте организации.

Адрес: Московская область, Одинцовский р-н, 30 км от МКАД по Можайскому шоссе

«Ника»

У фонда есть два собственных приюта, в которых проживают около 800 животных. «Ника» занимается созданием эффективной инфраструктуры, сокращением числа безнадзорных животных, проведением массовых мероприятий и фестивалей WOOF для позитивного восприятия, мастер-классов, конференций, лекций для сотрудников НКО и приютов. Также фонд помогает другим приютам.

Как помочь:

– сделать пожертвование;

– привезти корм и другие полезные вещи;

– взять к себе кошку или собаку;

– стать волонтёром (посещение приюта на выходных, помощь в пиаре и создании контента, участие в организационной работе и так далее).

Вся актуальная информация на сайте организации.

Адрес высылается по запросу.

«Муркоша»

Крупнейший частный приют для кошек в России, который единовременно содержит более 600 воспитанников разных пород и возрастов. За годы работы приют нашел новые дома для более 7500 питомцев.

Приют занимается поиском новых хозяев и просветительской работой (прямыми эфирами, консультациями и профилактикой случаев попадания животных на улицу).

Как помочь:

– сделать пожертвование;

– взять себе котика.

Вся актуальная информация на сайте организации.

Адрес: ул. Осташковская, д. 14, стр. 2

«Ласковый зверь»

Приют для кошек и собак, главная цель которого – помощь животным и поиск нового дома. На сегодняшний день «Ласковый зверь» держит под крылом около 65 собак и 100 кошек.

Как помочь:

– сделать пожертвование;

– привезти корм, лекарства и другие полезные вещи;

– стать волонтёром (помощь в пиаре и создании контента, участие в организационной работе, социализация щенков, уход за животными и так далее).

Вся актуальная информация на сайте организации.

Адрес: район Восточное Дегунино

«Хвостатый рай»

Частный приют для собак содержится исключительно за счет благотворительной помощи и добровольных пожертвований неравнодушных людей.

Как помочь:

– сделать пожертвование;

– привезти корм, лекарства и другие полезные вещи;

– помочь с пристройством;

– взять питомца себе.

Вся актуальная информация на сайте организации.

Адрес: Московская область, г. Протвино

«Бескудниково»

Частный приют для животных в Москве, который не имеет прямого финансирования и существует на самообеспечении. Здесь на протяжении уже 20 лет выхаживают потерявшихся и брошенных собак, более 1500 из которых обрели новый дом.

Как помочь:

– материальная помощь (корма, медикаменты, амуниция, хозтовары);

– транспортировка и фотосъёмка;

– информационная поддержка;

– сделать пожертвование.

Вся актуальная информация на сайте организации.

Адрес: Дмитровское шоссе

Теперь ты знаешь больше о приюты для животных в Москве и Московской области, и при желании можешь поучаствовать в жизни их обитателей. И пусть миром правит доброта :)