Безработица среди молодёжи. Почему?

Наверное, всех в детстве спрашивали «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». И почти каждый с гордой уверенностью мог назвать выбранную специальность. Но, почему-то, когда нам задают этот же вопрос в подростковом периоде, мы чаще всего отвечаем «Не знаю». Человек начинает искать себя еще в детстве, но в итоге не каждый в состоянии найти этого себя даже к 25 годам, не говоря уже о 17. Я уже давно задаюсь вопросом «Почему так происходит?». С самых юных лет родители и учителя начинают заваливать нас вопросами и советами, отдают в разные кружки, говорят о количестве заработка на той или иной работе. «Пойдешь в государственные структуры — будешь жить, ни о чем не думая», «Иди на стоматолога — они столько зарабатывают», и многие другие примеры. Кто-то хочет, чтобы его ребенок пошел по стопам семьи, перенял бизнес, клинику, магазин. Да, я понимаю, наши родители выросли в тяжелое время и хотят, чтобы мы в их возрасте могли жить спокойно и не думать о каждой копейке. Но никто не задумывается о том, что это вечное давление сбивает ребенка с толку, мешает идти своим путем, думать о своих желаниях. Ты не хочешь расстраивать родителей, усердно учишься, поступаешь в итоге туда, куда так мечтала определить тебя мама, сидишь ночами за изучением лекций, получаешь стипендию. Ты молодец, тобой гордятся. А потом университет заканчивается и ты внезапно понимаешь, что потратил годы своей молодости на то, что было интересно твоей маме, а не тебе. С этого момента начинается поиск себя. Ты не хочешь работать стоматологом, учителем, менеджером по продажам или кем-то еще. Ты вообще не знаешь чего хочешь. В голове миллион мыслей и желаний попробовать себя во всем. Сегодня хочешь пойти на курсы в музыкальную школу, завтра попробовать себя в йоге, через неделю хочешь начать изучать японский, а через месяц тебе 30, ты безработный, не знаешь чего хочешь от жизни, родственники требуют внуков, а ты еще всеми мыслями в молодости. А теперь можно спросить «Почему существует такая проблема, как безработица среди молодежи?». Лично я считаю, что процентов на восемьдесят виноваты наши родственники, учителя, наставники. Все, кто перенасыщал нашу детскую голову советами о светлом будущем. Какие меры можно предпринять, чтобы избавиться от этой проблемы? Слушать, а, главное, слышать своего ребенка. Стараться понять его, быть ему другом. Не указывать на что-то, а помогать при выборе. Мы ведь с самого детства начинаем к чему-то тянуться. Мы пробуем все подряд, но, в итоге, на чем-то останавливаемся. У кого-то это английский, у кого-то - робототехника, кому-то интересен спорт. Наши хобби детства могут стать толчком на правильный путь. Возможно, именно благодаря этому, наши родители услышат нужный ответ перед поступлением в университет. Так что с выбором будущей специальности лучше не торопиться. Не секрет, что большую часть своей жизни мы проводим на работе. А чтобы работа доставляла удовольствие и приносила удовлетворение, необходимо грамотно подойти к выбору своей специальности. Родители хотят, чтобы дети получали высокую зарплату, и будут советовать те сферы деятельности, где ее платят. А высокая зарплата – это не всегда гарантия удовлетворенности своей работой. Ведь, если работа тебе нравится, то тебе куда легче продвинуться по карьерной лестнице, нежели работа будет ненавистна. Данное статья писалась мной исходя из личного опыта. Подводя итог, хочу сказать, что молодежь куда более заинтересована в любви к работе, а не в зарабатывании денег. Именно поэтому навязывание со стороны взрослых может сильно усугубить ситуацию. Одним словом, когда у человека есть цель, он сделает все, чтобы получить результат. А если внутренней потребности нет, то мало ли кто сможет помочь ему с правильным выбором. Чем больше молодежи будет слушать себя, тем меньше будет безработицы.