Безопасность в онлайн-знакомствах: матёрый Подозремяус

Онлайн-знакомства могут быть отличным способом завести новых друзей или найти любовь, но важно помнить о своей безопасности. Вместе с семейным системным терапевтом, сексологом, экспертом Психодемии Оксаной Штырковой мы рассказали, какие вопросы стоит задать себе, чтобы не попасться в лапы мошенников.
Это похоже на профиль реального человека?
Когда смотришь профили других людей, не торопись верить всему, что видишь. Некоторые аккаунты могут быть фейковыми. Вот несколько советов, как это определить:
1. Проверяй фотографии
Если в профиле много профессиональных или очень красивых снимков, это может быть подозрительно. Попробуй найти эти фотографии в интернете – возможно, они уже используются где-то ещё.
2. Читай описание
Если оно выглядит слишком общим или неясным, это может значить, что профиль ненастоящий. Обычно реальные пользователи пишут что-то уникальное о себе.
Насколько это адекватное поведение?
Когда начинаешь общаться с человеком, обрати внимание на его поведение.
1. Если кто-то начинает задавать слишком личные вопросы, это может быть сигналом о том, что с ним что-то не так. Фр-р-р. Настоящие знакомства строятся на взаимном уважении.
2. Не бойся прекращать общение, если чувствуешь себя некомфортно.
Не рановато ли он/она запрашивает мои личные данные?
Один из важных советов – не давай личную информацию слишком быстро. Это может привести к проблемам. Не делись своим адресом, номером телефона и местоположением сразу.
Зовёт в мессенджеры: а это точно нужно?
Начинай с общения в приложении или на сайте, не спеши переходить в мессенджеры.
Возможно, твой собеседник уже обещает тебе «быстрый и лёгкий заработок» (не ведись), а сам хочет избежать строгой модерации дэйтинг-платформы.
Приглашает на платформы, о которых я ничего не знаю: это мяу?
Если собеседник приглашает тебя перейти на другую платформу, убедись в том, что она безопасна. Выбирай только проверенные сайты и приложения для знакомств. Вот несколько рекомендаций:
1. Смотри на репутацию сервиса. Перед тем, как зарегистрироваться, почитай отзывы других пользователей. Надёжные сайты имеют хорошие отзывы и высокие оценки.
2. Обрати внимание на настройки безопасности. Убедись, что платформа предлагает возможность блокировки и жалоб на плохое поведение.
Почему он/она предлагает встретиться именно здесь?
Когда решишь встретиться с человеком из интернета, выбирай безопасное место:
1. Сначала встречайтесь в общественных местах, таких как кафе или парки. Это поможет чувствовать себя увереннее.
2. Сообщи друзьям о предстоящей встрече. Скажи кому-то, где и с кем собираешься встретиться, чтобы в случае необходимости тебе могли помочь.
Следуй нашим рекомендациям, и да пребудет с тобой матёрый Подозремяус и адекватный дейтинг!
Дейтинг онлайн - дополнительные риски получается. Думайте