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Безопасность в онлайн-знакомствах: матёрый Подозремяус

Эттеншн! Рассказали, как не пропустить тревожные звоночки в онлайн-общении и как защитить себя и свои личные данные от мошенников.

Что будет в статье:

  1. - Это похоже на профиль реального человека?
  2. - Насколько это адекватное поведение?
  3. - Не рановато ли он/она запрашивает мои личные данные?
  4. - Зовёт в мессенджеры: а это точно нужно?
  5. - Приглашает на платформы, о которых я ничего не знаю: это мяу? 
  6. - Почему он/она предлагает встретиться именно здесь?

Онлайн-знакомства могут быть отличным способом завести новых друзей или найти любовь, но важно помнить о своей безопасности. Вместе с семейным системным терапевтом, сексологом, экспертом Психодемии Оксаной Штырковой мы рассказали, какие вопросы стоит задать себе, чтобы не попасться в лапы мошенников.

Это похоже на профиль реального человека?

Когда смотришь профили других людей, не торопись верить всему, что видишь. Некоторые аккаунты могут быть фейковыми. Вот несколько советов, как это определить:

1. Проверяй фотографии

Если в профиле много профессиональных или очень красивых снимков, это может быть подозрительно. Попробуй найти эти фотографии в интернете – возможно, они уже используются где-то ещё. 

2. Читай описание

Если оно выглядит слишком общим или неясным, это может значить, что профиль ненастоящий. Обычно реальные пользователи пишут что-то уникальное о себе. 

Насколько это адекватное поведение?

Когда начинаешь общаться с человеком, обрати внимание на его поведение.

1. Если кто-то начинает задавать слишком личные вопросы, это может быть сигналом о том, что с ним что-то не так. Фр-р-р. Настоящие знакомства строятся на взаимном уважении.

2. Не бойся прекращать общение, если чувствуешь себя некомфортно. 

 Ты всегда имеешь право игнорировать сообщения или блокировать пользователей. 

Не рановато ли он/она запрашивает мои личные данные?

Один из важных советов – не давай личную информацию слишком быстро. Это может привести к проблемам. Не делись своим адресом, номером телефона и местоположением сразу.

Самый безопасный вариант: давать свой телеграм и номер телефона только после личной встречи. Человек, которого ты видишь вживую — точно существует, не фейк и не вымышленный персонаж.

Зовёт в мессенджеры: а это точно нужно?

Начинай с общения в приложении или на сайте, не спеши переходить в мессенджеры.

Возможно, твой собеседник уже обещает тебе «быстрый и лёгкий заработок» (не ведись), а сам хочет избежать строгой модерации дэйтинг-платформы. 

Сразу жаловаться! Люди, которые настойчиво предлагают заработать, на 99% мошенники. Наш сервис для человеческих отношений. Финансовые аферы — мимо.

В любой непонятной ситуации жалуйся, поддержка разберётся. 

Приглашает на платформы, о которых я ничего не знаю: это мяу? 

Если собеседник приглашает тебя перейти на другую платформу, убедись в том, что она безопасна. Выбирай только проверенные сайты и приложения для знакомств. Вот несколько рекомендаций:

1. Смотри на репутацию сервиса. Перед тем, как зарегистрироваться, почитай отзывы других пользователей. Надёжные сайты имеют хорошие отзывы и высокие оценки. 

2. Обрати внимание на настройки безопасности. Убедись, что платформа предлагает возможность блокировки и жалоб на плохое поведение. 

В Кавре вопросом безопасности занимается целая команда. Мы вручную проверяем все новые анкеты и защищаем пользователей от мошенников. На тех, кто плохо себя ведёт, ты можешь пожаловаться прямо в приложении. Нарушители порядка получают бан автоматически + мы читаем все обращения и оперативно реагируем.

Почему он/она предлагает встретиться именно здесь?

Когда решишь встретиться с человеком из интернета, выбирай безопасное место:

1. Сначала встречайтесь в общественных местах, таких как кафе или парки. Это поможет чувствовать себя увереннее.

2. Сообщи друзьям о предстоящей встрече. Скажи кому-то, где и с кем собираешься встретиться, чтобы в случае необходимости тебе могли помочь.

У нас в Кавре, кроме знакомств, есть афиша классных событий. Можно сразу договориться, куда пойти, купить билет в приложении и встретиться на месте. В Кавре собираются люди, которые не просто заинтересованы в знакомстве, но и готовы активно проводить время. 

Следуй нашим рекомендациям, и да пребудет с тобой матёрый Подозремяус и адекватный дейтинг! 

Что есть в статье:

  1. Это похоже на профиль реального человека?
  2. Насколько это адекватное поведение?
  3. Не рановато ли он/она запрашивает мои личные данные?
  4. Зовёт в мессенджеры: а это точно нужно?
  5. Приглашает на платформы, о которых я ничего не знаю: это мяу? 
  6. Почему он/она предлагает встретиться именно здесь?

Комментарии

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Настасия
02 августа, 02:51

Дейтинг онлайн - дополнительные риски получается. Думайте

А
Аноним
31 июля, 10:17

Комментарий удален

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Яна | Kaver Team
01 августа, 04:08

Ольга, жаль, если сложилось такое впечатление ?? Мы каждый день публикуем новые события, но не стремимся заполнить ленту количеством — для нас важнее интересные и качественные мероприятия. Если расскажешь, чего тебе сейчас не хватает в приложении, передам обратную связь команде.

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Кирилл
25 сентября 2025, 16:33

Поделюсь своим опытом. Если договорились где-то встретиться, лучше выбрать сразу самому место где посидеть и сразу договориться встретится там, заранее есть время всёпродумать. Во время встречи мозг работаетв состоянии стресса, чем и пользуется мошенники. Если встреча в парке и потом предлагает партнер посидеть в каком-то неизвнстном кафе/кальянной, можно почитать отзывы и не стесняться выбрать другой вариант. Подозрительно будет настаивание на этом месте. Мошенники могу ждать в кафе. Обманывают и девушки и мужчины, могут обокрасть или вынудить взять кредит, чтобы расплатиться за проведённое время. В случае такого неприятного собятия рекомендую вызов 112 - вызывайте полицию. Предупрежден - значит вооружён. Желаю всем приятных знакомств и отличного совместного времяпровождение!🙏

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Гриша
29 сентября 2025, 11:11

рекомендации огонь, спасибо!

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Dungeon Master
9 сентября 2025, 22:15

Жить надо так, чтобы ты стал причиной посещать подробные мероприятия. Ауф.

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Гриша
10 сентября 2025, 09:42

каких?)

А
Аноним
20 августа 2025, 15:57

Верификацию по фото сделать не хотите? Хоть какая-то защита от мошенников, которых здесь куча, жесть

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Гриша
21 августа 2025, 10:18

Она и сейчас проводится, кто не проходит верификацию > перестает получать доступ к приложению. В данный момент работаем над усилением привычных методов верификации, так как сейчас достаточно легко подделываются и фото, и видео :(

А
Аноним
21 августа 2025, 17:40

Григорий | Kaver Team, а можно подробнее? Лично я ни какую верификацию не проходила. Где в профиле найти об этом информацию?

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Гриша
22 августа 2025, 14:15

Верификация проводится службой поддержки вручную, но по каким критериям и кто ей подвергается поделиться не могу, секрет))

А
Аноним
22 августа 2025, 14:24

Григорий | Kaver Team, вы что серьёзно даёте такой ответ? Тогда где отметки, что вами, каким-то образом, профиль верифицирован, чтобы другие пользователи понимали, что общаются с человеком, а не фейком?

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Гриша
22 августа 2025, 15:57

Ира, спасибо, что поднимаешь эту тему — прозрачность здесь правда важна. Я здесь не для официальных ответов, а чтобы быть рядом с пользователями, общаться на одной волне, видеть, что им важно, фиксировать идеи и продвигать их дальше )) При регистрации все аккаунты проходят проверку, как автоматическую, так и ручную. Если есть рисковый сигнал > оперативно верифицируем аккаунт. Чтобы не помогать злоумышленникам обходить фильтры, я не могу поделиться критериями и механизмами. Если профиль проверку не проходит — доступ ограничиваем и аккаунт блокируем. Пожалуйста, поделись, почему тебе важно видеть значок "профиль верифицирован"? Что будет, если ты увидишь этот значок, поверишь в человека, из-за значка твоё доверие к нему будет только выше, а за ним окажется жулик, который смог подделать и документы, и фото, и видео через нейросетку?

А
Аноним
22 августа 2025, 16:04

Григорий | Kaver Team, кажется, что у вашей команды отговорка одна, нейросети... Мы всё делаем, но вас обманывают через нейросети... Я вижу, что ваше приложение не безопасно, нет прозрачного функционала, очень много фейков. Теперь точно отменяю подписку, это того не стоит.

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Гриша
22 августа 2025, 19:13

Нет никаких отговорок, это реальность, в которой мы вместе существуем, поэтому мы и пишем подобные статьи, чтобы дать безопасность пользователям не только с технической точки зрения, но и с точки зрения их опыта и новых паттернов поведения. Ребята из продуктовой команды уже проектируют новую систему и методы, чтобы повысить безопасность. Мне жаль, что ты хочешь принять подобное решение. Буду благодарен, если дашь нам время или вернешься вновь, чуть позже ❤‍

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Анастасия
17 января, 04:58

Григорий | Kaver Team, у нельзяграма классная проверка личности. Очень советую. Потеряла как-то пароль. С меня затребовали видео варификацию, где надо было в определённой последовательности поворачивать голову внутри выделенной области на экране. Такой трудно подделать с ИИ, потому что направление движения головы выставляется приложением каждый раз по-разному. Поэтому нельзя с помощью ИИ правильно анимировать фото 👌

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Гриша
19 января, 11:19

Насть, спасибо тебе огромное за фидбэк, который ты нам приносишь ?? Сейчас как раз на этапе проработки собственной верификации, и к концу января планируем выпустить пилотную версию. Будем постепенно тестировать и дорабатывать, чтобы это было и надёжно, и комфортно для пользователей.

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Александр
16 августа 2025, 01:30

Я всегда предлагаю созвониться, даже по видео! И встретится в общественном месте) иначе можно месяцами общаться в онлайне, но по мне, для этого не нужны платные приложения))

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Гриша
18 августа 2025, 10:29

ну с видео тоже надо быть аккуратными сейчас, участились обращения, когда мошенник с помощью ИИ общается через маску и втирается в доверие (( поэтому мы рекомендую словить общий вайб в переписке и затем пойти на какое-нибудь мероприятие из афиши, чтобы уже наверняка ))

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Elena
24 августа 2025, 20:15

Григорий | Kaver Team, но ведь на мероприятие тоже может прийти мошенник…

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Гриша
25 августа 2025, 09:44

В таком случае, например, можно пойти на мероприятия из подборки «забота», где люди в ходе действия события раскрываются и показывают себя такими, какие есть))

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Марина
14 августа 2025, 23:38

В анкете есть возможность сгенерировать свое описание — из за этого люди вообще не думают, что хотят найти/сказать, а отличить реальных/адекватных людей от фейков становится в разы сложнее

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Гриша
15 августа 2025, 16:10

о, это интересно! поделись, пожалуйста, по каким признакам в описании ты определяла фейк это или нет?

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Марина
15 августа 2025, 16:20

Григорий | Kaver Team, в основном это слишком идеальный, неестественный текст с четким стилем, безупречной (избыточной) пунктуацией и композицией, отсутствие любых (смысловых, грамматических) ошибок, отсутствие живых естественных деталей. Это все не к тому, что настоящие люди безграмотные, а к тому что за нейросетевым текстом не видно реальных людей. Я считаю, эту функцию необходимо убрать

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Гриша
15 августа 2025, 17:32

это действительно ценная обратная связь, спасибо! Это были наши первые подступы к ИИ, прошу дать нам скидку, так как это лишь первая итерация помощника для заполнения анкеты ;)

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Васильев Никита
8 августа 2025, 00:53

Если у вас вопросом безопасности занимается целая команда, то непонятно, чем именно они занимаются. За последнее время столько скама, как здесь, я не видел нигде💁‍

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Гриша
8 августа 2025, 11:01

Поток мошенников стал больше, поэтому сейчас активно актуализируем инструменты борьбы с ними. Я буду тебе очень благодарен, если ты поделишься кейсами с которыми столкнулся ??

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Роман
13 августа 2025, 04:05

Григорий | Kaver Team, я могу поделиться. Меня лайкнула девушка Мария. Написал ей. Сразу попросила телеграм. Перешли в телеграм, мило общались пару дней. Потом начала активно нахваливать трейдинг и дала понять что у неё есть хороший знакомый через которого можно торговать. Когда я дал понять что мне это неинтересно, она сразу перестала отвечать

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Гриша
13 августа 2025, 09:57

и вообще еще далеко не факт, что там была девушка за другой стороной монитора )) Мы работаем над механизмами борьбы, но также советуем не затягивать с переписками, поскорее выбирать событие из афиши и знакомиться вживую))

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Vlad
31 июля 2025, 12:51

Может случиться так, что найдешь анкету с крутыми фото, но описание общее (ибо у многих оно очень похожее), потом договоритесь перейти в мессенджер, в мессенджере договоритесь о встрече, а на встрече тебя пригласят в подвал... а там... крутой закрытый бар, и вы вместе хорошо проведете время, так как смогли расслабиться и не разгонять тревожность.

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Гриша
1 августа 2025, 09:54

Vladislav, уже было такое?)

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Vlad
1 августа 2025, 12:14

Григорий | Kaver Team, ага, было. Было и обратное, особенно зимой, когда темнеет рано и кругом становится страшно. Безопасность это хорошо, но здравый смысл лучше.

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Гриша
1 августа 2025, 12:26

Vladislav, то есть опасности стоит ожидать даже на свиданиях с девушками?🙉

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Vlad
1 августа 2025, 12:38

Григорий | Kaver Team, конечно! Говорят, что девушки тоже люди, а люди умеют быть опасными.

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Роман
3 августа 2025, 21:35

Григорий | Kaver Team, особенно с девушками.

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Гриша
4 августа 2025, 10:19

Vladislav, надеюсь опасность заключается в том, что ты можешь в нее влюбиться на всю жизнь ))

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Екатерина
21 августа 2025, 11:13

Vladislav, 🤣🤣🤣🤣

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Екатерина
31 июля 2025, 03:17

Пользователи меньше бы переходили в тг, если бы приложение работало корректно и уведомления приходили бы 🤷

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Гриша
31 июля 2025, 12:10

Катя, спасибо за обратную связь🙏 Уверенными шагами, каждый рабочий день команда трудится, чтобы переходить в сторонние мессенджеры не было нужды, стоит набраться терпения 🔥

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Роман
3 августа 2025, 21:36

Григорий | Kaver Team, не хватает функции обмена фото в мессенджере приложения. Для этого приходится в ТГ переходить.

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Гриша
4 августа 2025, 10:16

Роман, уже во всю усиливаем чаты переходя на новые технологии, нужно набраться терпения 👾

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Аня
30 июля 2025, 15:58

Ещё есть важный шаг — отправлять друзьям свое гео. Делаю так, когда встречаюсь в парках и типо того

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Гриша
31 июля 2025, 12:12

Алина, еще можно если что, попросить друга или подруга позвонить через 15 минут после встречи и сказать что очень срочно нужно по делам ))

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