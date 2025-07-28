Безопасность в онлайн-знакомствах: матёрый Подозремяус

Эттеншн! Рассказали, как не пропустить тревожные звоночки в онлайн-общении и как защитить себя и свои личные данные от мошенников.

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Онлайн-знакомства могут быть отличным способом завести новых друзей или найти любовь, но важно помнить о своей безопасности. Вместе с семейным системным терапевтом, сексологом, экспертом Психодемии Оксаной Штырковой мы рассказали, какие вопросы стоит задать себе, чтобы не попасться в лапы мошенников.

Это похоже на профиль реального человека?

Когда смотришь профили других людей, не торопись верить всему, что видишь. Некоторые аккаунты могут быть фейковыми. Вот несколько советов, как это определить:

1. Проверяй фотографии

Если в профиле много профессиональных или очень красивых снимков, это может быть подозрительно. Попробуй найти эти фотографии в интернете – возможно, они уже используются где-то ещё.

2. Читай описание

Если оно выглядит слишком общим или неясным, это может значить, что профиль ненастоящий. Обычно реальные пользователи пишут что-то уникальное о себе.

Насколько это адекватное поведение?

Когда начинаешь общаться с человеком, обрати внимание на его поведение.

1. Если кто-то начинает задавать слишком личные вопросы, это может быть сигналом о том, что с ним что-то не так. Фр-р-р. Настоящие знакомства строятся на взаимном уважении.

2. Не бойся прекращать общение, если чувствуешь себя некомфортно.

Ты всегда имеешь право игнорировать сообщения или блокировать пользователей.

Не рановато ли он/она запрашивает мои личные данные?

Один из важных советов – не давай личную информацию слишком быстро. Это может привести к проблемам. Не делись своим адресом, номером телефона и местоположением сразу.

Самый безопасный вариант: давать свой телеграм и номер телефона только после личной встречи. Человек, которого ты видишь вживую — точно существует, не фейк и не вымышленный персонаж.

Зовёт в мессенджеры: а это точно нужно?

Начинай с общения в приложении или на сайте, не спеши переходить в мессенджеры.

Возможно, твой собеседник уже обещает тебе «быстрый и лёгкий заработок» (не ведись), а сам хочет избежать строгой модерации дэйтинг-платформы.

Сразу жаловаться! Люди, которые настойчиво предлагают заработать, на 99% мошенники. Наш сервис для человеческих отношений. Финансовые аферы — мимо.



В любой непонятной ситуации жалуйся, поддержка разберётся.

Приглашает на платформы, о которых я ничего не знаю: это мяу?

Если собеседник приглашает тебя перейти на другую платформу, убедись в том, что она безопасна. Выбирай только проверенные сайты и приложения для знакомств. Вот несколько рекомендаций:

1. Смотри на репутацию сервиса. Перед тем, как зарегистрироваться, почитай отзывы других пользователей. Надёжные сайты имеют хорошие отзывы и высокие оценки.

2. Обрати внимание на настройки безопасности. Убедись, что платформа предлагает возможность блокировки и жалоб на плохое поведение.

В Кавре вопросом безопасности занимается целая команда. Мы вручную проверяем все новые анкеты и защищаем пользователей от мошенников. На тех, кто плохо себя ведёт, ты можешь пожаловаться прямо в приложении. Нарушители порядка получают бан автоматически + мы читаем все обращения и оперативно реагируем.

Почему он/она предлагает встретиться именно здесь?

Когда решишь встретиться с человеком из интернета, выбирай безопасное место:

1. Сначала встречайтесь в общественных местах, таких как кафе или парки. Это поможет чувствовать себя увереннее.

2. Сообщи друзьям о предстоящей встрече. Скажи кому-то, где и с кем собираешься встретиться, чтобы в случае необходимости тебе могли помочь.

У нас в Кавре, кроме знакомств, есть афиша классных событий. Можно сразу договориться, куда пойти, купить билет в приложении и встретиться на месте. В Кавре собираются люди, которые не просто заинтересованы в знакомстве, но и готовы активно проводить время.

Следуй нашим рекомендациям, и да пребудет с тобой матёрый Подозремяус и адекватный дейтинг!