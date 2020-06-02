Бесконечность Роя Андерссона: из чего состоят фильмы режиссера

Разбирает 5 ключевых составляющих фильмов режиссера — эстетику, структуру и многое другое. Длинные планы Свой самобытный киноязык режиссер сформировал в первой части трилогии Живущего и оттачивал его вплоть до «О бесконечности». Все его картины так или иначе включают в себя разрозненные мизансцены, напоминающие анекдоты. Узнаваемый стиль Роя Андерссона начал формироваться в «Шведской истории любви» и еще больше укрепился в «Гилиапе». В первом фильме камера еще была подвижной, но периодически в фокусировалась на молчаливых статичных планах: герои отдыхали на природе, чувственно обнимались или танцевали на кровати. А «Гилиап» уже во многом состоял из продолжительных эпизодов, пронизанных удручающей атмосферой, бренностью существования и ледяным юмором автора. Перед зрителем представали рутинный рабочий процесс, убогие жилища, скудные ресторанные вечера. Эстетика Знакомая нам по последним четырем полнометражным картинам эстетика Андерссона начала формироваться еще в его короткометражках — «Славен мир» и «Что-то происходит». Блеклые серо-зеленые тона, болезненность, смесь трагизма и иронии отражают тревогу за состояние современного человека и мира в целом. Фрагментарность «Славен мир» начинается с мрачной сцены, в которой раздетых людей травят в передвижной газовой камере, и продолжается фрагментарным перемещением агента по торговле недвижимостью по серым закоулкам его жизни. Тот же метод мы видим и в последующих фильмах автора. В разрозненных коротких мизансценах герои проживают определенный момент своей биографии, как правило, безрадостный. Персонажи страдают от безденежья, зря прожитой жизни, одиночества, отсутствия счастья или веры. Отрывки снимаются одним планом и напоминают ожившие картины. Это максимально стройные, дистиллированные, идейно и событийно уплотненные эпизоды. Выверены каждая деталь, каждый кадр, каждая формулировка. Повествование балансирует между абстракцией и реализмом: из этого складываются немногословные, гротескные, но удивительно правдоподобные сцены. Фрагменты разных фильмов часто рифмуются между собой. Так, в трилогии и «О бесконечности» можно заметить моменты, где герои находятся в схожих положениях и даже говорят об одних и тех же вещах. Детали Чтобы достичь больших абсурда и гротеска, режиссер часто добавляет к трагичным сценам озорные композиции Бенни Андерссона. Благодаря этому безнадежность сливается со смехом, и драма «подсвечивается» комедией. Еще одна отличительная черта режиссера — рефрены. В «Ты, живущий!» регулярно звучит фраза «завтра будет новый день», а в «Голубе» — «я рад, что у тебя все хорошо». Ирония, конечно, трагическая: первый фильм заканчивается бомбардировками, а во втором фразу произносят страдающие персонажи. Мир Мир Андерссона подробно разворачивается перед нами в «Песнях со второго этажа». На фоне экономического кризиса и конец света показаны общечеловеческое бессилие и немощные попытки конкретных людей найти выход из их личных ситуаций «Ты, живущий» погружает зрителя в бездну одиночества и грез, подавляющее количество из которых предвещает гибель – и в финале мы увидим летящие бомбардировщики. Интересно, что один из персонажей «Гилиапа», случайный прохожий, выкрикивал фразу («ваши дни сочтены»), словно бы предвещающую события следующих фильмов. Общество придерживается искаженных ценностей, пытается действовать по стандартам и держит все под нездоровым контролем во избежание «хаоса». На первый план выходят ярко выраженный дефицит денег и изворотливые попытки людей их заработать.