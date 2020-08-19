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«Беларусь» за три миллиона рублей.

Художник Артём Лоскутов продал картину «Беларусь» за три миллиона рублей. Половину он отправит белорусам  Покупатель остался анонимным. Художник Артём Лоскутов продал свою картину «Беларусь», посвящённую протестам в этой стране, с аукциона в соцсетях. В пятницу, 14 августа, он объявил, что работу приобрели за 3 миллиона рублей. Покупатель предпочёл не раскрывать своё имя. Лоскутов пообещал отправить половину суммы белорусам и пообещал рассказать о подробностях в ближайшее время. Лоскутов стал одним из многих художников, которые независимо друг от друга написали картины в поддержку протестующих в Белоруссии. В комментарии TJ он объяснил, что «сделал работу под впечатлениями от необъяснимой, чудовищной жестокости белорусских ментов». Картина сделана в стили «дубинописи», придуманной Лоскутовым в 2019 году. Для написания работы автор несколько раз ударяет дубинкой по холсту. Источник https://tjournal.ru/

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