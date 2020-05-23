Бал Института костюма Met Gala в этом году не состоится

Бал Института костюма Met Gala, который традиционно проходит в первый понедельник мая, из-за пандемии коронавируса был отложен на неопределенный срок. Теперь же организаторы сообщили, что в 2020 году мероприятие не состоится. Выставка в Метрополитен-музее, которую обычно открывает Met Gala, при этом в силе: сейчас открытие экспозиции About Time: Fashion and Duration запланировано на 29 октября. Следующий бал Института костюма пройдет уже в 2021 году, и у него уже будет другая тема, соответствующая следующей выставке музея. Несмотря на то что Met Gala так и не прошел в первый понедельник мая, в соцсетях активно вспоминали лучшие наряды предыдущих балов и устраивали тематические челленджи, в результате чего отмененное событие заработало €23 миллиона в медиаэквиваленте.