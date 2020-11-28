Арт-терапия. Топ-5 событий и мест на эти выходные СПб
Карина
Сэкономил на обедах в столовой, оформил подписочку в Кавре, но так и думаешь с чего бы начать? Что вы, тетя, мнёте тити, вы подборочку хотите? Не вопрос, держите, тетя, захватите с собой дядю Ведь с Кавром на кураже мы уж точно все поладим! 1. Арт-бранч "Утопия спасенная. Ли Бул https://sanktpeterburg.kaverafisha.ru/event/art-branch-utopiya-spasennaya-li-bul-133011 2. VIVUS/DOMUM https://sanktpeterburg.kaverafisha.ru/event/vivusdomum-130867 3. Пятничный ДЖЕМ https://sanktpeterburg.kaverafisha.ru/event/jem-133012 4. Книжный магазин Мост Наб.реки Мойки, 58 5. Провал. Александра Гарт https://sanktpeterburg.kaverafisha.ru/event/proval-aleksandra-gart-133013
Комментарии
Екатерина26 января 2021, 18:38
Неплохо
DjOffMind29 ноября 2020, 22:26
Уляля
Уляля