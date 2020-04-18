Арт-деко: все, что тебе нужно знать

Арт-деко (от французского art deco — «декоративное искусство») — очередной виток развития стиля модерн, обусловленный стремительной промышленной революцией начала XX века. Для стиля ар-деко характерна обтекаемая геометрия эпохи технического прогресса, чистые и сильные линии, стилизованные мотивы, строгая эстетика новых материалов и механизации, пришедшая на смену замысловатым природным формам и драгоценным материалам ар нуво и модерна. Следуя за археологическими находками своего времени, этот сугубо декоративный стиль также вобрал в себя элементы изобразительного искусства классической античности, Египта и культуры ацтеков. В архитектуре и дизайне стали преобладать геометрические фигуры, четкие линии и углы, ступенчатые формы, большую популярность приобрел декор в виде симметричных изгибающихся линий и зигзагов, ромбов, кругов, квадратов. Цветовые решения были построены на принципах контраста. И все это было приправлено роскошными тканями, блестящими металлическими поверхностями, дорогими природными материалами. Стекло, зеркала, металл, натуральная кожа, мрамор, бархат, слоновья кость, нефрит, эбеновое дерево — все это приметы стиля арт-деко. Со временем все больше представителей среднего класса стали отдавать предпочтение его элегантности и функциональности. Чтобы удовлетворить массовые запросы публики, дизайнеры стали использовать более демократичные материалы, такие как хром, стекло, пластик, алюминий.