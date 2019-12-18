АЛЕКСАНДР АРЕФЬЕВ: ЛЕНИНГРАДСКИЙ МАРГИНАЛ И/ИЛИ СОВЕТСКИЙ МОДЕРНИСТ

Александр Арефьев - фигура легендарная для ленинградского нонконформизма. Его судьба - доказательство того, что искусство, отрицающее соцреализм возникло в СССР само, естественно и стихийно. Арефьев - дитя войны. Его детские впечатления: блокада Ленинграда и подвиг противостояния врагу. То есть сопротивляться и противостоять он научился ещё в детстве. В конце 1940-х юный Саша пошёл учиться в среднюю художественную школу при Академии художеств. Пытливый ум искал страстное и эмоциональное в искусстве. По отзывам знавших в то время Александра Арефьев, он "снюхался с Трауготом и перенял любовь к «цвету», хлещет без рисунка». Сильно повлиял на будущего художественного бунтаря открывшийся в Эрмитаже зал импрессионистов. В 1948 году Александр Арефьев знакомится с ленинградском поэтом Роальдом Мандельштамом, а в 1949 году со стандартной формулировкой "за дурное влияние на учащихся" его изгоняют из школы. Биографы не связывают между собой эти два факта биографии, но тем не менее… Роальд Мандельштам - это поистине трагическая фигура ленинградского нонконформизма. Он прожил всего 28 лет, тяжело болел туберкулёзом. Его стихи на редкость точно попали в будущий тренд ленинградского искусства - с любовью о городе через ничтожность убогой повседневности. Он очень точно расставлял акценты, разделяя вечное и бренное. Именно в квартире Роальда начал собираться арефьевский круг художников. Кроме самого Арефьев, в этот круг входили Владимир Шагин и Валентин Громов, Рихард Васми и Шолом Шварц. Они стали называть себя Орденом нищенствующих живописцев (иногда орденом непродающихся живописцев) Лидер ОНЖ был самым эксцентричным персонажем. Он, например, принципиально писал картины пигментом, извлеченным из цветных карандашей. Вытаскивал стержни, перемалывал их со связующим и такую массу размазывал на лист. Его отношения с уголовным кодексом были напряжённые. В 1956 Арефьев получил тюремный срок за подделку медицинских рецептов. Он много пил и вел необузданный образ жизни. Позже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. В творчестве его интересовала жизнь тела сама по себе. Он видел послевоенный город с повешенными телами солдат вермахта. Он знал жизнь и смерть тела. Арефьев и арефьевцы заново учились искусству в городе, который совсем недавно был гигантской братской могилой. Искусство Арефьева определяют как "экспрессионистический метаболизм". Цвета его картин насыщенные, то ядовито-кричащие, то близки к византийской иконе. Ленинград у Арефьева яркий, страстный, бытовой. Человек часто без лица с гримасой и подчёркнутой пластичностью фигуры. Умер Александр Арефьев в Париже в эмиграции. При жизни он не сразу стал показывать и продавать картины. Первоначально, вообще декларативно отказывался от заработка искусством. Однако позже арефьевцы стали смотреть на этот вопрос шире. А сын Владимира Шагина - Дмитрий стал лидером всем известных Митьков и частично продолжил идеи арефьевцев. Сейчас Александр Арефьев одна из самых интересных фигур раннего ленинградского нонконформизма.