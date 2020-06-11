Аларм: шорт-лист премии “Большая книга”

Оргкомитет Национальной литературной премии «Большая книга» объявил короткий список претендентов на победу в 2020 году. В шорт-лист попала петербургская писательница Ксения Букша, написавшая специально для майского номера Esquire два новых рассказа — «Третий лишний» и «Другой». Полный шорт-лист: Тимур Кибиров, «Генерал и его семья»; Шамиль Идиатуллин, «Бывшая Ленина»; Евгений Чижов, «Собиратель Рая»; Александр Иличевский, «Чертеж Ньютона»; Павел Селуков, «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы»; Григорий Аросев и Евгений Кремчуков, «Деление на ночь»; Василий Авченко и Алексей Коровашко, «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке»; София Синицкая, «Сияние «Жеможаха»; Дина Рубина «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок»; Наталья Громова, «Насквозь»; Михаил Елизаров, «Земля»; Алексей Макушинский, «Предместья мысли. Философическая прогулка»; Ксения Букша, «Чуров и Чурбанов». Дата награждения пока неизвестна. В прошлом году «Большая книга» объявила лауреатов в декабре. Тогда победителями стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний». Второе место получил Григорий Служитель за «Дни Савелия», а третье — Гузель Яхина за роман «Дети мои».