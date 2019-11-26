АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В Кемерово уже в двенадцатый раз проходит фестиваль короткометражного кино "Видение". 23 ноября в Кузбасскино состоялся просмотр фильмов не вошедших в официальную программу фестиваля. А с 25 ноября начался просмотр фильмов конкурсной программы. На вопросы о тенденциях современного кинематографа, отраженных в фильмах фестиваля, специально для читателей блога Цифроарбата ответил Алексей Левин, кемеровский киновед и руководитель клуба "Альтернатива". 1. КАКИЕ НОВЫЕ ТЕМЫ И АСПЕКТЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЖНО ОТМЕТИТЬ В ФИЛЬМАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ФЕСТИВАЛЕ? Принципиально новых аспектов и тем, вероятно, отметить не получится. Молодых режиссеров как волновали темы отношений, самоопределения, социализации, так и волнуют. Интересно, что российское кино в последнее время (особенно как раз у молодых режиссеров) находится в отрыве от современной реальности. На протяжении нескольких лет у молодых авторов наблюдается желание схорониться от неё в жанровом кино. Этот год показал положительный сдвиг в этом направлении: обращений к актуальной повестке дня стало больше. Может пока не слишком рьяно и наскоком молодые авторы анализируют и воплощают тот мир, который их окружает, но попытки уже есть. 2. ЕСТЬ ЛИ ЧТО-ТО ОБЩЕЕ В ФИЛЬМАХ, СОЗДАННЫХ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ? КАК ФОРМАЛЬНО И СОДЕРЖАТЕЛЬНО ПРОЯВЛЯЕТСЯ ГЕОГРАФИЯ КИНО ? Общее только то, что в регионах, и это доказывает фестиваль, можно снимать качественное кино. И в Омске, и в Долгопрудном, и в Иркутске. Если человек талантлив и ему есть что сказать своему зрителю, география не помеха. Так что обычные заявления, что мол качественное кино, на которое обратят внимание можно снять только в столицах - Москве, Питере, наш фестиваль старается оспорить 3. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ТО ОТЛИЧИЯ ВО ВЗГЛЯДЕ НА МИР ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ РЕЖИССЁРОВ? Вот если брать в общей массе, то большая часть зарубежных картин посвящена социальной тематике, проблемам именно общества. Иранские картины например этим особенно сильно отличались. Зарубежные авторы очень любят черный юмор, который российские режиссеры чаще всего избегают. Ну а в целом тематика одинаковая - семейные отношения, формирование личности и взаимодействие человека с обществом. Только в зарубежных фильмах ракурс подачи сюжета довольно часто обращен к политическим аспектам, а российские кинематографисты склонны разворачивать сюжет в бытовом, можно сказать экзистенциальном наклонении. Приобщиться к мировым трендам кино ещё можно успеть. Конкурсная программа фестиваля продлится до 28 ноября. Всё показы состоятся в залах "Кузбасскино". А до 1 декабря включительно продлится внеконкурсная программа фестиваля. Также в рамках фестиваля состоится презентация фильма об Анатолии Крупнове "Он был" и Питчинг дебютантов. Все подробности программы и дневник событий фестиваля читайте в группе "ВИДЕНИЕ XII 2019" в вк.